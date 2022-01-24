РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11691 посетитель онлайн
Новости
703 10

Украинцы потратили 1,7 млрд грн выплат вакцинированным из выделенных 7,3 млрд грн, – Минэкономики

Украинцы потратили 1,7 млрд грн выплат вакцинированным из выделенных 7,3 млрд грн, – Минэкономики

Украинцы потратили 1,7 млрд грн из выделенных сейчас 7,3 млрд грн выплат вакцинированным в рамках государственной программы "єПідтримка".

Об этом сообщило Министерство экономики, информирует Цензор.НЕТ.

"В целом с начала запуска программы на карты украинцев перечислено 7,3 млрд грн. 1,7 млрд грн из полученных средств граждане уже потратили", – говорится в сообщении.

В Минэкономики отметили, что наибольшую сумму украинцы потратили на покупки в книжных магазинах – 575 млн грн, в кинотеатрах – 444 млн грн, на театры и концерты – 218 млн грн. Еще 204 млн грн потратили на покупку авиа и ж/д билетов, 171 млн грн – на спорт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня вакцинированные украинцы от 60 лет могут приобрести лекарства за счет программы єПідтримка, - Минздрав

вакцина (3815) помощь (7855) Минэкономразвития (652)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Як дешево ці люди оцінили свої життя..
показать весь комментарий
24.01.2022 16:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А сколько вы себе отхватили, об этом конечно у вас молчок, всё покрыто тайной.
показать весь комментарий
24.01.2022 16:14 Ответить
Як дешево ці люди оцінили свої життя..
показать весь комментарий
24.01.2022 16:25 Ответить
Просто вкинули денежную массу. Ждите инфляции и роста цен. Но нарид не поймет, увы..
показать весь комментарий
24.01.2022 16:27 Ответить
Не должно. Тратят ведь на книги, билеты ЖД, кино. Сейчас старики на лекарства потратят.
На инфляцию эти деньги не повлияют.
показать весь комментарий
24.01.2022 16:39 Ответить
Ну, а то шо "старикам" надо дію освоить, то то таке...
показать весь комментарий
24.01.2022 16:44 Ответить
Їм треба допомогти. Я позавчора своїй сусідці (їй 83 роки) закачав на смартфон "Дію" і сертифікат туди підтягнув. Зробив заказ на 1000 грн. на віртуальну картку.
показать весь комментарий
24.01.2022 17:33 Ответить
А книги, билеты, ЖД, кино, лекарства - это не услуги и товары?
показать весь комментарий
24.01.2022 17:23 Ответить
а остача тупо бeз смартфонiв
показать весь комментарий
24.01.2022 16:30 Ответить
тупорилі журналісти, в Україні стільки населення немає (виділили по 1 тис за вакцинацію)
показать весь комментарий
24.01.2022 16:48 Ответить
Ви, добродію, з нулями помилились адже заплатили не по гривні, а по тисячі тому зменшить 1.7 млрд на три нулі і побачите,що стільки населення є.
показать весь комментарий
24.01.2022 18:00 Ответить
 
 