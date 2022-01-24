Украинцы потратили 1,7 млрд грн выплат вакцинированным из выделенных 7,3 млрд грн, – Минэкономики

Украинцы потратили 1,7 млрд грн из выделенных сейчас 7,3 млрд грн выплат вакцинированным в рамках государственной программы "єПідтримка".

Об этом сообщило Министерство экономики, информирует Цензор.НЕТ.

"В целом с начала запуска программы на карты украинцев перечислено 7,3 млрд грн. 1,7 млрд грн из полученных средств граждане уже потратили", – говорится в сообщении.

В Минэкономики отметили, что наибольшую сумму украинцы потратили на покупки в книжных магазинах – 575 млн грн, в кинотеатрах – 444 млн грн, на театры и концерты – 218 млн грн. Еще 204 млн грн потратили на покупку авиа и ж/д билетов, 171 млн грн – на спорт.

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