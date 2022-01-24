53% украинцев считают, что Зеленский не способен эффективно сработать как Верховный Главнокомандующий в случае нападения РФ на Украину, - опрос КМИС
Большинство украинцев (53,1%) считают, что президент Владимир Зеленский не способен эффективно сработать как Верховный Главнокомандующий в случае вторжения РФ на территорию Украины.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 20-21 января 2012 года, информирует Цензор.НЕТ.
Среди респондентов больше тех, кто считает, что в случае вторжения России Владимир Зеленский не способен эффективно сработать как Верховный Главнокомандующий – так считают 53,1% респондентов против 31,9%, которые считают, что он способен эффективно сработать (причем, за последний период уверенность несколько снизилась).
У разі повномасштабного російського вторгнення, про яке зараз попереджають українська та закордонні розвідки, Володимир Зеленський здатен чи не здатен ефективно спрацювати як Верховний Головнокомандувач та організувати оборону країни?
Также большинство опрошенных – 56,5% – считают недостаточными дипломатические и оборонные усилия власти по предотвращению вторжения России. Считают усилия достаточными – 29,2%. По сравнению с серединой декабря 2021 ситуация практически не изменилась.
На Вашу думку, достатньо чи недостатньо дипломатичних та оборонних зусиль докладає українська влада для запобігання повномасштабному російському вторгненню?
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Президентом є агент ФСБ Єрмак!
https://www.facebook.com/100007764793287/posts/3116793381922791/ Юрий Бирюков: Украина призвала Германию выделить ХОТЯ БЫ бронежилеты. ХОТЯ БЫ броники. Твою же душу грушу мать, Вова, с твоими амбициями и маленьким членом!
Тут такая история, она больше похожа на задачу по математики где-то для 4-5 класса.
Дано: срок эксплуатации броника - 5 лет, а после этого его нужно обновлять. Обновлять чехол броника, обновлять кевларовые пакеты, проверять плиты. Это означает, что бронежилеты 2014, 2015, 2016 уже положено сдать на обмен и "в ходу" более поздние года выпуска.
Стоп...
Дано: в 2019 году закупку броников сорвали, высосав из пальца (?) для потехи Зеленского "дело генерала Марченко".
Партию в 16 000 штук кинули на склад, она там гниет до сих пор. Гниет в прямом смысле, у меня куча фоток. И с тех пор броники МО больше не покупало. Ни разу. Ни одного. Ибо замкнутый круг - купить новую партию по действующему ТУ ведь означало бы признать заказуху по делу Марченко. А написать новое они не могут, не умеют.
В задаче спрашивается - сколько бронежилетов есть на складах хранения?
В задаче спрашивается - есть ли у МО запас средств индивидуальной защиты (броники и каски, которые тоже не покупались)?
В задаче спрашивается - в случае мобилизации чего делать?
В задаче спрашивается - по какой причине ХОТЯ БЫ броники просят у Германии?
Вопросов много, но ответ простой и очевидный, ага. Вы правильно поняли. Но вот по заветам Зеленского я низерна не паникую - я знаю где добыть Schubeth M826. И броники тоже.
Опыт.
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/3117909978477798 и ещё: Так выглядит кевларовая каска после окончания предельного срока эксплуатации.
Это начала июня 2014 года, одна из касок в 79-й бригаде. Мы уже тогда им каски возили сотнями, стараясь уберечь их головы. Но всех уберечь не успели - на голове Эдика Ткача была такая же каска и крошечный осколок прошил каску, как нож масло.
Предельный срок эксплуатации каски, если кто не в курсе - 5 лет. В полевых условиях значительно меньше, в разы. Влага, солнце, туман, снег, мороз, влага - каска начинает крошиться.
Каски, как и бронежилеты, покупались во времена Порошенко. Десятками тысяч. При Зеленском и трех его министрах обороны не куплено ни одной. Посчитаем?
2014/2015/2016 года производства - уже нужно выбросить.
2017 год производства - в этом году выбрасываем.
2018 год производства - еще держится, на пределе.
2019/2020/2021 - НЕ ПОКУПАЛИСЬ.
Последняя "попытка" купить каски, уже при очередном-новом-прогрессивном-министре закончилась очередным провалом. Якобы каски не испытывались на угрозу зацепиться за стропы парашюта. Я *** не шучу.
Избиратели Зеленского, а у вас есть каски?
Головнокомандувач тут більше як СИМВОЛІЧНА ФІГУРА ТА ПОСАДА, ЯК ПРИКЛАД ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ... І тут вже величезна проблема з цим.... Дуже важко буде переконувати ГРОМАДЯН ЗАХИЩАТИ КРАЇНУ,чи масово ЗАПИСУВАТИСЯ У ЗАГОНИ ТЕРОБОРОНИ, КОЛИ ВАШ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ/ПРЕЗИДЕНТ - 4 РАЗИ УХИЛЯНТ ВІД АРМІЇ...
Ні ГДРівський завклуба Путін, ні тим більше Шойгу, який навіть в армії не служив, не розробляли цих 100 варіантів нападу... Їх розробляв Генштаб РФ.... Путін, як головнокомандувач,' разом з радбезом РФ, тільки може вибрати один з варіантів і дати відмашку НАПАДАТИ чи НЕНАПАДАТИ, І КОЛИ ЦЕ РОБИТИ?..
У Зелінського навіть це питання не стоїть... НЕ СТОЇТЬ ПИТАННЯ ОБОРОНЯТИСЯ ЧИ НЕ ОБОРОНЯТИСЯ КРАЇНІ? І КОЛИ ПОЧАТИ ЦН РОБИТИ?.... Тобто, функція ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧОГО ПРИ ОБОРОНІ КРАЇНИ, зводиться до мінімуму...
Все буде залежати як спрацює ГЕНШТАБ, оборонне міністерство, інші військово-цивільні інституції, які варіанти захисту вони оберуть на різні плани можливого вторгнення росіян....
Держдепартамент США евакуює родини дипломатів з посольства і рекомендує своїм громадянам виїхати з України та не відвідувати її через високий рівень військової загрози.
Український парламент завтра, після півторамісячних канікул збереться на своє засідання.
Українська влада, Зеленський і команда безпосередньо причетні до всього , що зараз відбувається з країною. Два з половиною роки вони гуляли, співали, відвідували квартал, відпочивали, кошмарили бойових генералів, заморозили ракетні програми і зарплати військовим, вкатували гроші в асфальт, крали , перевели воєнні заводи на неповний робочий тиждень, розвалили антипутінську коаліцію, допустили фактичний пуск ПП2, в 19 не використали свій шанс і навіть не поїхали на саміт НАТО до Лондона вимагати ПДЧ, фактично розвалили антикорупційні структури, Нормансдький формат - в кризі, востаннє Радбез ООН по Україні збирався рік тому.
Навіть зараз, коли на кордонах 150тисячне російське військо , ці інфантили не збирають ані РНБО, ані вимагають зібрати Радбез…
В 2013-2014 вся країна заплатила високу ціну за вибір більшості. За Януковича.
Це демократія. Яка передбачає відповідальність за свій вибір.
Зараз ми всі заплатимо за вибір більшості в 2019.
Тоді голосували за надію. Й отримавши таку величезну довіру, влада її профукала.
Вкрала в країни найдорожче- час і можливості. Загубила нашу суб'єктність. Подарувала Путіну насолоду тішитися нашою слабкістю.
Так, сьогодні погана світова кон'юктура. І Путін точно це використає. Але.
Якби ці два роки ми нарощували потенціал ЗСУ, посилювали нашу дипломатію, а не примушували послів виправдовувати арешти опозиції і забороняли їм спілкуватися з опозицією, якби ми єднали країну, а не вбухували мільйони бюджетних гривень на пропагандистські державні канали, мета яких - розкол країни, ми б зараз були набагато впевненіші і сильніші.
Де українська влада перед обличчям загрози? На фронті? На військових заводах? Ні , вона робить селфі на мосту.
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/4736486066439169 Ірина Геращенко
Поэтому так его и назвали: ВАЗелином..
Але є одна річ, якої я не боюся.
Не боюся, що перед спробою росії прорватися вглиб нашої території тут, у Києві, розпочнеться карусель "народних" мітингів під триколорами.
Не тому, що у нас мало явних чи прихованих прихильників росії, - вони у меншості, але є.
А тому, що пасивна більшість більше не буде пасивною.
Мені здається, їх розірвуть голими руками.
https://t.me/nuts_roses/492
Фантастика. Это что-то невероятное. Неделя просто невероятных новостей.
США одобрили передачу Эстонией, Латвией и Литвой «Джавелинов» и - главное! - «Стингеров» Украине!
Об этом говорится в заявлении министерств обороны стран Балтии.
Германия, правда, заблокировала передачу своих артиллерийских систем, но, как говорится, и черт бы уже на вас - ситуация со ствольной артиллерией в Украине не так критична, как с ПВО.
Теперь у Украины будут «Стингеры»!
Черт, в пятый раз перечитываю эту фразу.
Просто как мед для ушей.
Я, честно говоря, не знаю, какие именно «Стингеры» стоят на вооружении балтийских стран, а разбираться нет никакого желания - потому что это совершенно точно не первое поколение восьмидесятых годов, которые использовали моджахеды в Афганистане. Хотя и там "Stinger Basic" против «Ми-8» и «Крокодилов» показали себя преотлично. Но с тех пор они модифицировались два раза - RMP Block I и RMP Block II.
И Украине совершенно точно будут переданы RMP, вторая или даже третья модификация.
Что такое «Стингер»? Почему-то везде пишут, что он для борьбы с низколетящими целями. Фиг там. Высота поражения - до 3800 метров. Дальность - до четырех с половиной километров.
Это означает, что про безопасное использование ударных вертолетов можно забыть гарантированно, а штурмовая авиация будет работать по целям с высоты километров так в пять.
Более того, RMP Block II способен поражать цели в условиях интенсивных помех - с радиолокационными и тепловыми ловушками - а также у ракеты может быть модификация «земля-земля», способная работать как по неподвижным объектам, так и по движущимся, в том числе и на море: на испытаниях 2003 года были уничтожены грузовик, бронетранспортер и лодка.
И, вишенка на торте - «Стингер» способен сбивать даже крылатые ракеты типа «Калибр»!
Года три назад я начал писать о том, что Украина готовится к прошедшей войне. Что так, там, и таким образом, как было - больше не будет. Противник учится. Делает выводы. И никаких алкоголиков на блок-постах больше не будет. Не будет лобового штурма Марьинки силами бригады «Призрак». И линия разграничения с ВОПами уже не будет играть такую роль. В этот раз её будут пытаться обойти и добивать в окружении с двух сторон.
Потому что вторая серия в этот раз начнется не с антимайданов про русский мир, а с ракетных и авиационных ударов. По ВСЕЙ глубине Украины. По всем возможным объектам. По складам, базам, ГСМ, заводам, транспортным развязкам, узлам управления, заводам, госпиталям и прочим объектам инфраструктуры.
Так что Харьков может не волноваться - он совсем не исключительный. Под раздачу попадут все.
Тогда на меня были вылиты тонны дерьма.
Сейчас это стало уже общепринятым.
Теперь это понимают все.
Что в таких условиях означают средства ПВО? А они означают, что разовый массированный удар будет теперь затруднен. Что условий «как в тире» для авиации и оперативно-тактических ракетных комплексов у россиян не будет.
И что затем легонького блиц-крига в кроссовочках на танках по дымящимся воронкам в условиях обладания Украиной примерно трех тысяч ПТУР последнего поколения у русских тоже уже не будет.
На сегодняшний день мы имеем:
Около трех тысяч наисовременнейших ПТУР системы «выстрелил-забыл», гарантированно поражающих основной боевой российский танк.
«Стинегры» - скорее всего также современных модификаций. Пока не ясно сколько, но уж пару сотен-то, я думаю, примерно будет.
Учения "Neptune Strike" в средиземном море, которые начнутся уже послезавтра, с участием АВИАНОСНОЙ ГРУППЫ (!), КАРЛ авианосца USS Harry S. Truman
Флот НАТО в Черном море - Испания вчера в срочном порядке направила свой эсминец к уже имеющемуся всему, что там плавает.
МИД Великобритании сегодня объявил о СОЗДАНИИ ТРЕХСТОРОННЕГО АЛЬЯНСА «Британия-Польша-Украина» именно для защиты Украины, и именно Лондон выступил инициатором этого союза.
Вчера в сенат внесен ЗАКОНОПРОЕКТ О ЛЕНД-ЛИЗЕ ДЛЯ УКРАИНЫ.
Это вообще бомба. Это впервые со времен Второй мировой.
Еще раз перечитайте - США.
Будут поставлять оружие.
Украине.
По ленд-лизу.
Для борьбы с агрессором.
И в этот раз агрессор - это не Гитлер, прочувствуйте параллели.
Чехи уже довольно давно поставляют снаряды 152 мм.
США поставляет катера.
Британия поставляет ПТУРы.
Турция поставляет «Байрактары».
Беспилотники "Global Howk" облетают границы Украины чуть не каждый Божий день, а иногда и по три раза на дню.
Ну и там «по мелочи» - хамви, техника, мобильные госпитали, кредиты, вот это все.
Владимир Владимирович. Зря ты полез понтами меряться. Очень зря.
Знешь, как это называется?
Это называется «************»,Володенька.
Все. Рубикон пройден. Порог «озабоченности» и «обеспокоенности» на словах и бумажках пробит. От нот протеста, Запад перешел к делу.
И так перешел, что Россия сейчас в шоке, я думаю.
Просрал ты свой блиц-криг, Володенька.
Вот буквально за эти две недели просрал.
Пока Байден и Блинкен слушали ахинею Путина и Лаврова про красные линии и подвиги дедов во Второй мировой, и согласно кивали головами, за кулисами крутя пальцем у виска, - партнеры нарастили поставки оружия Украине такими темпами, и такого оружия, что держи меня семеро.
Теперь, главное - успеть этим оружием насытить армию.
У России сейчас примерно 3300 танков.
У Украины сейчас примерно три тысячи «Джавелинов» и NLAW, и восемь тысяч ПТРК «Стугна» и «Корсар».
Добро пожаловать в ад, Володенька.
При том, что, еще раз повторю, Украина для Байдена изначально не была ни на первом, ни на пятом, ни даже на десятом месте. Он пришел с риторикой борьбы с Китаем. И если бы у кремлевских было чуть-чуть, хоть на капельку, побольше мозгов - Белый Дом сейчас вводил бы санкции против Пекина, «Северный Поток» был бы уже сертифицирован и работал, а ПАСЕ в очередной раз выражало бы вялую озабоченность вторжением России, которое в таком случае былдо бы неизбежным.
Но нет. Решил достать хер и помериться. Прочертить красные линии.
Померился.
Боже, храни Даннинга-Крюгера!
Но ложка дегтя все же будет. Потому что у Украины все же остается слабое звено. И очень значитаельное звено.
Это - государственное управление.
Потому что, сколько ни пиши, сколько ни говори, что будет вот так и так, что будут не алкоголики, а «Искандеры», и готовится надо именно к ним, и к ним и надо быть готовыми - все равно паралича управления и шокового состояния не избежать.
Именно это и является тактикой России на данный момент.
Например, одна из её доктрин оккупации Балтии заключается в тактических ядерных ударах по столицам, чтобы ввести в шоковое состояние НАТО, и стремительной оккупацией в течение ста часов. Если укладываются в сто часов - получилось. Если нет - нет.
Я не знаю, до какой степени произошло расплавление мозгов в кремлевском бункере, но вероятность удара гиперзвуковым оружием или даже тактическим ядерным я расцениваю совсем не как нулевую.
А это однозначно приводит к шоковому состоянию и временной потере управления - тем более, если у нас управлением и так является «Квартал-95», прости Господи.
Когда все кризисное управление заключается в записи видосиков «Донт лук ап, езжайте на шашлыки».
И не надо мне писать, что действовать будут совсем другие люди - Генштаб и командование ООС и армии. Да. Действовать будут другие люди. Но страна останется той же. И состояние паралича будет впадать общество, которое забьет дороги, парализует движение и переброску техники, ввергнет страну в экономический коллапс и скупит всю соляру на корню.
Потеря управления все равно будет. На двое суток, трое суток, неделю, две - не знаю.
Но будет.
И к этому тоже надо быть готовым.
Но. возвращаемся к бочке меда. Месяц назад русским хватило бы и трех суток, чтобы наворотить ооочень плохих дел.
А теперь этого преимущества они лишены.
Теперь, если армия будет насыщена «Джавелинами» и «Стингерами», даже в состоянии тотального хаоса, буде такой случится, останутся очаги сопротивления, которые будут способны не просто деморализованными выходить из окружения, но вести сдерживающие операции по всей линии фронта, хоть в тылу в поле, хоть в городе, хоть где.
Потому что схема «один человек - один выстрел - один танк» или «один человек - один выстрел - один вертолет» - это просто офигенная схема.
Это именно то, что может дать стране время очухаться, провести мобилизацию и выстроить оборону.
Да, крови они, конечно, по прежнему способны попить.
Еще как способны. Но…
Впервые за эти почти три года у меня к ожиданию приближающейся чернухи прибавилось светлое ощущение вспыхнувшей надежды.
И довольно ярко так вспыхнувшей. Я даже и не знаю, что теперь перевешивает.
Еще раз - мои поздравления , Володенька!
А.Бабченко
Но: у нашего президента есть еще должность Верховный главнокомандующий. И если он прикажет нашим реальным профессионалам СТОЯТЬ! НЕ СТРЕЛЯТЬ! или прочую чушь, они должны будут это приказ выполнить -- вот что меня беспокоит и пугает
- на який хвилині вторгнення зе втіче з країни
- і як швидко ми дізнаємося що вони є кацапські консерви після вторгнення
Уклонист - тот нездатный ..
Это плохо, но помните, была когда то армия, УПА, всего приблизительно 150 тысяч, ... но как о ней вспоминают московские оккупанты!!! Помнят и Степана Бандеру, и очень его уважают
Так что не все потеряно,.. и чем дальше, тем меньше шансов у ХЛа..
https://www.facebook.com/VikUkolov/posts/4706722856062576 Віктор Уколов
ыеый).
10%за опоблок в них війни нема,решта я так розумію діти та недієздатні?
Так уже было- сто лет назад, когда импотентная Центральна Рада не могла внятно отдать приказ, а россия говорила что свои войска не вводила- ее марионетки так захватили Харьков в 1918-м, причем украинские броневики захватили без боя в гаражах, потом Кремень и Полтаву- там уже реально перевес был на стороне украинских войск, но они отступали потому что приказов не было! А многие плюнули и пошли по хатам. А дальше была агония- Круты, переход к красным целых полков, окружение с Беларуси, обстрел кораблями Одесы и захват, окружение с юга, и бегство к Польше- в "треугольник смерти".