53% украинцев считают, что Зеленский не способен эффективно сработать как Верховный Главнокомандующий в случае нападения РФ на Украину, - опрос КМИС

Большинство украинцев (53,1%) считают, что президент Владимир Зеленский не способен эффективно сработать как Верховный Главнокомандующий в случае вторжения РФ на территорию Украины.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 20-21 января 2012 года, информирует Цензор.НЕТ.

Среди респондентов больше тех, кто считает, что в случае вторжения России Владимир Зеленский не способен эффективно сработать как Верховный Главнокомандующий – так считают 53,1% респондентов против 31,9%, которые считают, что он способен эффективно сработать (причем, за последний период уверенность несколько снизилась).

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У разі повномасштабного російського вторгнення, про яке зараз попереджають українська та закордонні розвідки, Володимир Зеленський здатен чи не здатен ефективно спрацювати як Верховний Головнокомандувач та організувати оборону країни?

Также большинство опрошенных – 56,5% – считают недостаточными дипломатические и оборонные усилия власти по предотвращению вторжения России. Считают усилия достаточными – 29,2%. По сравнению с серединой декабря 2021 ситуация практически не изменилась.

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На Вашу думку, достатньо чи недостатньо дипломатичних та оборонних зусиль докладає українська влада для запобігання повномасштабному російському вторгненню?







