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Зеленський та президент Європейської ради Мішель обговорили координацію міжнародних зусиль задля деескалації ситуації довкола України

Зеленський та президент Європейської ради Мішель обговорили координацію міжнародних зусиль задля деескалації ситуації довкола України

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что основное внимание в ходе беседы было уделено координации международных политико-дипломатических усилий с целью деэскалации ситуации в сфере безопасности вокруг нашего государства.

"Зеленский отметил, что для Украины важно сохранение единства всех стран – членов ЕС в отношении защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Украина не будет поддаваться на провокации, вместе со своими партнерами будет сохранять спокойствие и выдержку", - говорится в сообщении.

"Благодарю вас, господин президент Европейского совета, и лидеров стран ЕС, чьи дипломаты остаются в нашем государстве и поддерживают нас, выполняя свою работу", – подчеркнул он.

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Собеседники также обсудили вопросы подготовки Европейским Союзом уже на нынешнем этапе широкого пакета превентивных экономических, политических санкций, а также санкций в сфере безопасности, которые смогли бы сдержать потенциальную дальнейшую эскалацию.

Президент Украины подчеркнул необходимость обеспечения стабильного развития отечественной экономики в условиях нынешней ситуации в сфере безопасности. В этой связи он поблагодарил Евросоюз за своевременное решение о выделении макрофинансовой помощи в объеме 1,2 млрд евро, которое было принято, в частности, по результатам его недавнего разговора с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Лидеры скоординировали позиции относительно дальнейшего диалога между Украиной и Европейским Союзом на 2022 год. В ближайшее время будет определена дата очередного, 24-го саммита Украина – ЕС. Уже в середине текущего года при участии руководства Еврокомиссии, международных партнеров, а также европейского и международного бизнеса в Киеве состоится энергетический бизнес-форум с целью совместного обсуждения рисков для энергетической безопасности всей Европы", - резюмировали в ОПУ.

Автор: 

агрессия (1705) Зеленский Владимир (20720) Шарль Мишель (246)


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О? Цензор перешёл на укр мову в заголовках? Шо сi сталось?
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24.01.2022 16:59 Ответить
з першого листопада минулого року ще перейшов.
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24.01.2022 17:28 Ответить
На шашлыки пригласил.

Бо "никакой угрозы нет" и "это наши так называемые союзники разгоняют панику".

Правда, бубася?
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24.01.2022 17:03 Ответить
Цікаво, а хто замість нашого ідіота вавочькі по європєйські розмовляє?! Воно ж ледве українською хрипатить...
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24.01.2022 17:24 Ответить
Ви би почули в передачі Христини Чернеги, як д'Єрмак англійською шпрехає (не спікає, а саме шпрехає). Так само, як загальновідомий Мутко.
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24.01.2022 17:31 Ответить
Ще не чула, але уявляю, як це косороте д*єрьмочіло із*ясняєцця англійською... фром оф ЗЕ боттом оф хиз харт ,блт!
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24.01.2022 18:02 Ответить
Підозрюю, що сайт ЄрЗе "не зміг" передати матюки "занепокоєння" пана Мішеля, в т.ч. політичним переслідуванням опозиції, зокрема Пороха.
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24.01.2022 17:27 Ответить
Ночей не спить через цей факт пан Мішель.
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24.01.2022 17:34 Ответить
верно.
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25.01.2022 00:17 Ответить
 
 