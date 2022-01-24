Зеленський та президент Європейської ради Мішель обговорили координацію міжнародних зусиль задля деескалації ситуації довкола України

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что основное внимание в ходе беседы было уделено координации международных политико-дипломатических усилий с целью деэскалации ситуации в сфере безопасности вокруг нашего государства.

"Зеленский отметил, что для Украины важно сохранение единства всех стран – членов ЕС в отношении защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Украина не будет поддаваться на провокации, вместе со своими партнерами будет сохранять спокойствие и выдержку", - говорится в сообщении.

"Благодарю вас, господин президент Европейского совета, и лидеров стран ЕС, чьи дипломаты остаются в нашем государстве и поддерживают нас, выполняя свою работу", – подчеркнул он.

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Собеседники также обсудили вопросы подготовки Европейским Союзом уже на нынешнем этапе широкого пакета превентивных экономических, политических санкций, а также санкций в сфере безопасности, которые смогли бы сдержать потенциальную дальнейшую эскалацию.

Президент Украины подчеркнул необходимость обеспечения стабильного развития отечественной экономики в условиях нынешней ситуации в сфере безопасности. В этой связи он поблагодарил Евросоюз за своевременное решение о выделении макрофинансовой помощи в объеме 1,2 млрд евро, которое было принято, в частности, по результатам его недавнего разговора с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Лидеры скоординировали позиции относительно дальнейшего диалога между Украиной и Европейским Союзом на 2022 год. В ближайшее время будет определена дата очередного, 24-го саммита Украина – ЕС. Уже в середине текущего года при участии руководства Еврокомиссии, международных партнеров, а также европейского и международного бизнеса в Киеве состоится энергетический бизнес-форум с целью совместного обсуждения рисков для энергетической безопасности всей Европы", - резюмировали в ОПУ.