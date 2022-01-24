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Новости Война
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Пока не планируется эвакуация из Украины семей польских дипломатов, - заместитель главы МИД страны Яблонский

Пока не планируется эвакуация из Украины семей польских дипломатов, - заместитель главы МИД страны Яблонский

Варшава, по состоянию на сегодняшний день, не планирует эвакуировать семьи польских дипломатов из Украины.

Об этом в комментарии РАР заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В настоящее время не планируется эвакуация из Украины семей польских дипломатов",- заявил Яблонский.

Кроме посольства в Киеве, у Польши еще есть свои генконсульства во Львове, Луцке, Виннице, Харькове и Одессе.

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Польша (8493) эвакуация (2093) дипломаты (639)


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Тікайте всі а украінців можна вбивати
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24.01.2022 17:01 Ответить
Подобные ежедневные "новости" наверно для таких выводов и создают. Секретные истории про эвакуации посольств вылились в волну ложных минирований по всей стране и настоящие эвакуации.
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24.01.2022 17:42 Ответить
распад и неуважение



Драка с участием 2 дипломатов из Польши и 6 из России произошла вечером в одном из ресторанов Берлина, 4 россиянина сильно пострадали, пишет Bild.
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24.01.2022 17:01 Ответить
...зате очікується масова міграція решти українських науковців

Цифровий Борщ@DigitalBorsh

https://mobile.twitter.com/DigitalBorsh/status/1485592618327289858 2 ч



БЛТ день покращень, на лопаті.
Повідомили, що десь в надрах ВРУ лежить законопроект, який встановить ліміт на фінансування фундаментальних тем у 20% бюджету. Все інше - на прикладні.
Для класичних університетів це смерть. Тож КНУ закликає нас переходити на грант. фінансування.
Я вже не кажу, що гроші там не такі і великі навіть зараз. Зокрема, щодо фінансування бюджетних тем від МОН, які стартують цього року, нас вже попередили, що буде на рівні 70% від запланованого. Тож доведеться штат скорочувати.
У нас вже дві людини на 0.5 і 6 на 0.33. ЖОДНОЇ на 1.0. Тож зменшити бюджет на 30% - це означає, що когось тре звільнити, бо в КНУ не буває зарплат менше ніж 0.33.
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24.01.2022 17:02 Ответить
А почему из Моцквы не эвакуироваться?
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24.01.2022 17:07 Ответить
https://twitter.com/newstop_us Voice of Ukraine ретвитнул(а)















jackdorseydonotbanme


@jackdorseydono1

·
https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1485624514977411075 35 мин



Не ориентируйтесь на эвакуацию американских и британских дипломатов,а ориентируйтесь на бегство укр.казнокрадов и ук.депутатов. Вот если они сейчас побегут из страны то есть повод думать,что что-то намечается.
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24.01.2022 17:20 Ответить
вся Германия легла под Путина
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24.01.2022 17:30 Ответить
Ну та бо поляки - нормальні люди , а не панікери.
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24.01.2022 19:15 Ответить
 
 