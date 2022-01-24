Пока не планируется эвакуация из Украины семей польских дипломатов, - заместитель главы МИД страны Яблонский
Варшава, по состоянию на сегодняшний день, не планирует эвакуировать семьи польских дипломатов из Украины.
Об этом в комментарии РАР заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В настоящее время не планируется эвакуация из Украины семей польских дипломатов",- заявил Яблонский.
Кроме посольства в Киеве, у Польши еще есть свои генконсульства во Львове, Луцке, Виннице, Харькове и Одессе.
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Драка с участием 2 дипломатов из Польши и 6 из России произошла вечером в одном из ресторанов Берлина, 4 россиянина сильно пострадали, пишет Bild.
Цифровий Борщ@DigitalBorsh
https://mobile.twitter.com/DigitalBorsh/status/1485592618327289858 2 ч
БЛТ день покращень, на лопаті.
Повідомили, що десь в надрах ВРУ лежить законопроект, який встановить ліміт на фінансування фундаментальних тем у 20% бюджету. Все інше - на прикладні.
Для класичних університетів це смерть. Тож КНУ закликає нас переходити на грант. фінансування.
Я вже не кажу, що гроші там не такі і великі навіть зараз. Зокрема, щодо фінансування бюджетних тем від МОН, які стартують цього року, нас вже попередили, що буде на рівні 70% від запланованого. Тож доведеться штат скорочувати.
У нас вже дві людини на 0.5 і 6 на 0.33. ЖОДНОЇ на 1.0. Тож зменшити бюджет на 30% - це означає, що когось тре звільнити, бо в КНУ не буває зарплат менше ніж 0.33.
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
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https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1485624514977411075 35 мин
Не ориентируйтесь на эвакуацию американских и британских дипломатов,а ориентируйтесь на бегство укр.казнокрадов и ук.депутатов. Вот если они сейчас побегут из страны то есть повод думать,что что-то намечается.