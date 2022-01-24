Пока не планируется эвакуация из Украины семей польских дипломатов, - заместитель главы МИД страны Яблонский

Варшава, по состоянию на сегодняшний день, не планирует эвакуировать семьи польских дипломатов из Украины.

Об этом в комментарии РАР заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В настоящее время не планируется эвакуация из Украины семей польских дипломатов",- заявил Яблонский.

Кроме посольства в Киеве, у Польши еще есть свои генконсульства во Львове, Луцке, Виннице, Харькове и Одессе.

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