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Новости Война
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С начала суток обстрелы со стороны войск РФ на Донбассе не зафиксированы, - ООС

С начала суток обстрелы со стороны войск РФ на Донбассе не зафиксированы, - ООС

С начала суток, 24 января, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил ранение в результате действий войск РФ на Донбассе. За сутки зафиксировано 10 обстрелов, - штаб ООС

С начала суток обстрелы со стороны войск РФ на Донбассе не зафиксированы, - ООС 01

обстрел (27626) Донбасс (26956) наемники рф (2090) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+2
Якщо ворог веде себе не типово то, або здох, або готує подляну.
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24.01.2022 17:39
+1
Донбасс мертвеца
Руководитель группы расследователей контрабанды на востоке Украины был убит. Но журналисты спасли архив его записей. Чем торгуют, кто крышует и кто больше всех зарабатывает в «серой зоне»

https://novayagazeta.ru/articles/2022/01/24/donbass-mertvetsa
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24.01.2022 17:51
+1
дзвінки з ОРДЛО
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24.01.2022 18:17
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Якщо ворог веде себе не типово то, або здох, або готує подляну.
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24.01.2022 17:39 Ответить
Отже сьогодні літака із Джавелінами не буде. В когось є інфа,скільки їх прислали нам за попередніх два дні?
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24.01.2022 17:45 Ответить
Зайдіть на сайт Міноборони там мали викласти декларації по кожному літаку, як і план розподілу та транспортування по військовим частинам.
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24.01.2022 18:16 Ответить
Садики по Всей Украине минируют. Им один звонок, а нам- выезды, проверки, топливо...
А топлива х..й да них..уя, и с февраля обещают по 40. Спасибо слугам Коломойского
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24.01.2022 17:49 Ответить
А что силовики так никого из минеров не вычислили или они только взятки и откаты считать умеют?
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24.01.2022 18:07 Ответить
дзвінки з ОРДЛО
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24.01.2022 18:17 Ответить
Можливо.А можливо і ні.
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24.01.2022 18:19 Ответить
Донбасс мертвеца
Руководитель группы расследователей контрабанды на востоке Украины был убит. Но журналисты спасли архив его записей. Чем торгуют, кто крышует и кто больше всех зарабатывает в «серой зоне»

https://novayagazeta.ru/articles/2022/01/24/donbass-mertvetsa
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24.01.2022 17:51 Ответить
Круто. Читав щось подібне ще у 2015-6 роках. Звісно, працювали з контрабандою відомі особистості. Але .... не бачу тут ролі Порошенко. То чого його тягати по судах? Знав він про це? Чорт знає, товаришу командир. Ось і виходить, що Зе діє на користь контрабандних баронів. Виконавців не чіпає. А опонента вважає і хоче щоб всі вважали головою мафії.
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24.01.2022 19:19 Ответить
Это затишие перед бурей.Если мокшане решатся на вторжение то сейчас,мерзлая земля для тяжелой техники лучше чем слякоть и болото.
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24.01.2022 17:52 Ответить
Де ти бачив в Україні болота? Які були, вже давно висохли. Біля мого селища десять років тому тонув у болоті, а вже два роки поспіль ходжу й шукаю хоча б джерельце.
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24.01.2022 19:09 Ответить
Затаїлись, сволота.
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24.01.2022 19:07 Ответить
 
 