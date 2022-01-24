С начала суток обстрелы со стороны войск РФ на Донбассе не зафиксированы, - ООС
С начала суток, 24 января, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
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А топлива х..й да них..уя, и с февраля обещают по 40. Спасибо слугам Коломойского
Руководитель группы расследователей контрабанды на востоке Украины был убит. Но журналисты спасли архив его записей. Чем торгуют, кто крышует и кто больше всех зарабатывает в «серой зоне»
https://novayagazeta.ru/articles/2022/01/24/donbass-mertvetsa