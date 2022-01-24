Уступки России относительно интеграции Украины и Грузии в НАТО недопустимы, - главы МИД
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, в ходе которого главы МИД согласовали общую позицию по интеграции Украины и Грузии в НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Глава грузинской дипломатии выразил солидарность Грузии с Украиной на фоне агрессивных действий Российской Федерации, заверил в непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности государства.
Он также подтвердил отсутствие намерений эвакуировать членов семей и сотрудников грузинского посольства в Киеве.
Дмитрий Кулеба подробно проинформировал грузинского коллегу о актуальной ситуации по безопасности вблизи государственной границы и на временно оккупированных РФ территориях Украины, воплощении нашим государством и международными партнерами комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейшей агрессии.
Кулеба и Залкалиани согласовали общую позицию: уступки России относительно интеграции Украины и Грузии в НАТО недопустимы. Министры также скоординировали дальнейшие шаги в отношениях двух стран с Альянсом и ЕС.
Собеседники уделили особое внимание развитию Ассоциированного трио и экономических проектов ГУАМ, чтобы увеличить объемы торговли и инвестиций, создать новые возможности для экспортеров в регионе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
nadumala)@dumajusobi
Бачу.
Чую.
Хтось відверто панікує.
Хтось перевіряє свій легальний карабін і складає в підвал припаси.
Хтось хворіє і йому не до цього.
Хтось мовчить і воліє нічого не чути по цій темі.
Хтось запитує про місцеву тероборону в фб групі села.
Від жодної людини я не почула, що вірить вові.
https://www.youtube.com/watch?v=wIeO6vWRysw&t=35s
И "ядерный" статус надо вернуть!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!