Уступки России относительно интеграции Украины и Грузии в НАТО недопустимы, - главы МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, в ходе которого главы МИД согласовали общую позицию по интеграции Украины и Грузии в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Глава грузинской дипломатии выразил солидарность Грузии с Украиной на фоне агрессивных действий Российской Федерации, заверил в непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности государства.

Он также подтвердил отсутствие намерений эвакуировать членов семей и сотрудников грузинского посольства в Киеве.

Дмитрий Кулеба подробно проинформировал грузинского коллегу о актуальной ситуации по безопасности вблизи государственной границы и на временно оккупированных РФ территориях Украины, воплощении нашим государством и международными партнерами комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейшей агрессии.

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Кулеба и Залкалиани согласовали общую позицию: уступки России относительно интеграции Украины и Грузии в НАТО недопустимы. Министры также скоординировали дальнейшие шаги в отношениях двух стран с Альянсом и ЕС.

Собеседники уделили особое внимание развитию Ассоциированного трио и экономических проектов ГУАМ, чтобы увеличить объемы торговли и инвестиций, создать новые возможности для экспортеров в регионе.

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