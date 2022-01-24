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Уступки России относительно интеграции Украины и Грузии в НАТО недопустимы, - главы МИД

Уступки России относительно интеграции Украины и Грузии в НАТО недопустимы, - главы МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, в ходе которого главы МИД согласовали общую позицию по интеграции Украины и Грузии в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Глава грузинской дипломатии выразил солидарность Грузии с Украиной на фоне агрессивных действий Российской Федерации, заверил в непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности государства.

Он также подтвердил отсутствие намерений эвакуировать членов семей и сотрудников грузинского посольства в Киеве.

Дмитрий Кулеба подробно проинформировал грузинского коллегу о актуальной ситуации по безопасности вблизи государственной границы и на временно оккупированных РФ территориях Украины, воплощении нашим государством и международными партнерами комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейшей агрессии.

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Кулеба и Залкалиани согласовали общую позицию: уступки России относительно интеграции Украины и Грузии в НАТО недопустимы. Министры также скоординировали дальнейшие шаги в отношениях двух стран с Альянсом и ЕС.

Собеседники уделили особое внимание развитию Ассоциированного трио и экономических проектов ГУАМ, чтобы увеличить объемы торговли и инвестиций, создать новые возможности для экспортеров в регионе.

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Автор: 

Грузия (4503) МИД (6984) НАТО (10042) Украина (45001)


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Імперія зла має згинути на завжди!!!
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24.01.2022 17:44 Ответить
ні одному, ні другому

nadumala)@dumajusobi



Бачу.
Чую.
Хтось відверто панікує.
Хтось перевіряє свій легальний карабін і складає в підвал припаси.
Хтось хворіє і йому не до цього.
Хтось мовчить і воліє нічого не чути по цій темі.
Хтось запитує про місцеву тероборону в фб групі села.
Від жодної людини я не почула, що вірить вові.
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24.01.2022 17:46 Ответить
а молдову совсем уже забыли? или их консерва санду решила промолчать?
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24.01.2022 17:48 Ответить
«Не хочется верить», - харьковчане о возможности оккупации города и вероятном вторжении

https://www.youtube.com/watch?v=wIeO6vWRysw&t=35s

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24.01.2022 17:48 Ответить
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24.01.2022 17:53 Ответить
В НАТО однозначно!
И "ядерный" статус надо вернуть!
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24.01.2022 18:14 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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24.01.2022 20:24 Ответить
 
 