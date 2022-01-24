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Перекрестный допрос Порошенко и Медведчука в ГБР намечен на 25 января, - адвокат Новиков

Перекрестный допрос Порошенко и Медведчука в ГБР намечен на 25 января, - адвокат Новиков

Адвокат Илья Новиков сообщил о запланированном в Государственном бюро расследований (ГБР) во вторник, 24 января, перекрестном допросе пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко и народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Виктора Медведчука.

Об этом он заявил на брифинге в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нам официально сообщают, что якобы на завтра запланирован так называемый перекрестный допрос Порошенко и господина Виктора Медведчука. И наше мнение, что все это дело имеет исключительно PR-эффекты и именно ради того, чтобы СМИ, которые поддерживают позицию Офиса генпрокурора, Офиса президента, имели возможность сделать такую картинку, видосик, что Порошенко и Медведчук одновременно заходят в здание ГБР", - сказал Новиков.

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По его словам, "каждый раз, когда в ближайшее время будут говорить, что ГБР ожидает Порошенко на допрос, это должно восприниматься таким образом, что они запланировали еще какое-то шоу".

Напомним, 20 декабря 2021 года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвало Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в заграничных командировках и вернется в Украину 17 января.

6 января 2022 Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Прокуратура просила арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.

17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

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19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. 21 января 2022 года Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на меру пресечения Порошенко.

Источник:  й
допрос (1373) Новиков (251) Порошенко Петр (19614) ГБР (3029)


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Топ комментарии
+18
О,зустріч у суду однопартійців з СДПУ(о)
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24.01.2022 17:52
+18
Не знаю как Порох, а я буду максимально откровенным: сгинь.
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24.01.2022 17:55
+18
Коли Бєнядиктова нарешті допитає зрадників Деркача, Волошина, яких визнали рашенськими агентами США та ввели проти них санкції?
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24.01.2022 18:00
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я вот тоже имел неосторожность голосовать в 2014 за этого подонка. вот только я прозрел буквально через месяц - циничный трус и патологический брехун!
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24.01.2022 18:59 Ответить
Ну он такой же как и забил. +-

Но они оба всяко лучше всяких ********** и петушариев...
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25.01.2022 00:32 Ответить
Сегодня следователь прятался от Порошенко,хотя сам его вызвал...зескот,вы ещё думаете,после всего,что снова не обосретесь ?ну тогда вас точно папки через сраку родили))))
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24.01.2022 18:31 Ответить
шоу для зебилов. мазать нечего, да и хлеба скоро не будет с такими "реформаторами", зато есть зрелища.
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24.01.2022 18:35 Ответить
У них будет один наручник на двоих, прикалываетесь?. И если один захочет пописать, другой идет за ним! Во, веселуха б*я!
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24.01.2022 18:35 Ответить
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24.01.2022 18:41 Ответить
И вечный бой! Покой нам только снится! Ермак сказал! И Вова так бы мог!
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24.01.2022 18:47 Ответить
У діда Лук'яна було би значно простіше організовувати допити, але ніхто не шукає простих шляхів.
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24.01.2022 18:44 Ответить
лучшее шоу недели)))))))))наконец то два "соратника" встретятся у следователя, после "долгой разлуки"))))))) смотреть обязательно с попкорном)))))))
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24.01.2022 18:53 Ответить
"Кіно" може і не бути, якщо хтось з них або ж обидва відмовляться від дачі показів. Але ДБР потрібно якусь "показуху" влаштовувати.
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24.01.2022 19:02 Ответить
з нетерпінням чекаю перехресного допиту Зєлі та д"Ермака, та інших хвойд Бєніхйла.. бо 73%ми зебілами понавибрано на роки наперед лайна всякого..
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24.01.2022 19:05 Ответить
Нужно показать по телевизору
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24.01.2022 19:28 Ответить
Интересно, зебильный лохторат осознает, что мертвечук, будучи сособственником г+г ,платит зелоху бабки за его тупой контент на г+г, т.е. является работодателем осла оманского или бизнеспартнером))))
Или до вас это не доходит???
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25.01.2022 01:13 Ответить
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