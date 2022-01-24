Перекрестный допрос Порошенко и Медведчука в ГБР намечен на 25 января, - адвокат Новиков
Адвокат Илья Новиков сообщил о запланированном в Государственном бюро расследований (ГБР) во вторник, 24 января, перекрестном допросе пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко и народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Виктора Медведчука.
Об этом он заявил на брифинге в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нам официально сообщают, что якобы на завтра запланирован так называемый перекрестный допрос Порошенко и господина Виктора Медведчука. И наше мнение, что все это дело имеет исключительно PR-эффекты и именно ради того, чтобы СМИ, которые поддерживают позицию Офиса генпрокурора, Офиса президента, имели возможность сделать такую картинку, видосик, что Порошенко и Медведчук одновременно заходят в здание ГБР", - сказал Новиков.
По его словам, "каждый раз, когда в ближайшее время будут говорить, что ГБР ожидает Порошенко на допрос, это должно восприниматься таким образом, что они запланировали еще какое-то шоу".
Напомним, 20 декабря 2021 года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.
ГБР на 23 декабря вызвало Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в заграничных командировках и вернется в Украину 17 января.
6 января 2022 Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
Прокуратура просила арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.
17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.
19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. 21 января 2022 года Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на меру пресечения Порошенко.
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