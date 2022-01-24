РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9737 посетителей онлайн
Новости
16 372 33

Спецназовцев ФСБ из "Альфы" и "Вымпела" признали виновными в вооруженном ограблении в банке в Москве

Спецназовцев ФСБ из

Девять спецназовцев под видом "оперативных мер" отобрали у мужчины 136 миллионов рублей, которые тот получил как заем у банка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на росСМИ.

На скамье подсудимых - восемь сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России. Судья признал их виновными. Приговор еще не оглашен.

Ограбление произошло в июне 2019 года. Потерпевший – Александр Юмаранов. Он по расписке получил ссуду в 136 миллионов рублей. Спецназовцы отобрали у него эти деньги в помещении банка "под видом оперативных мероприятий". Силовики использовали для этого форму с символикой ФСБ и оружием.

Читайте также: ФСБ РФ утверждает, что якобы задержала украинского "шпиона"

Один из подсудимых, оперативный сотрудник Управления "К" ФСБ РФ Александр Карелин, задержан в оккупированном Крыму. При обыске он добровольно отдал 1,3 млн. рублей.

Автор: 

ограбление (1369) приговор (1232) россия (96001) ФСБ (1941)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+35
показать весь комментарий
24.01.2022 18:06
+33
показать весь комментарий
24.01.2022 18:02
+19
Если бы не они, то это сделали бы солдаты НАТО)
показать весь комментарий
24.01.2022 18:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нафіга тут цієї новини?!
показать весь комментарий
24.01.2022 17:59 Ответить
Для натхнення
показать весь комментарий
24.01.2022 18:03 Ответить
Герои новососии, видимо.
показать весь комментарий
24.01.2022 20:56 Ответить
Тому що це найкращі спецназівці Путлера. Розумієте, яка в них мораль?
показать весь комментарий
24.01.2022 21:07 Ответить
Эти "найкращі", если помните, сильно отгребли под ДАПом, что стало худшей операцией разпиаренного Вымпела. Самое удивительное что с нашей стороны вымпеловцев мочили в основном вчерашние кондитеры, учителя , водители и т д. люди без спецподготовки.
показать весь комментарий
25.01.2022 04:44 Ответить
Но Вымпеловцы действительно хорошо подготовленные бойцы. Просто украинские солдаты и офицеры, это исторически ЛУЧШИЕ ВОИНЫ в Европе, да еще и мотивация у наших была гораздо сильнее и опыт обороны, к приезду под ДАП вымпеловцев, у наших был гораздо большим. Так что наши вчерашние, к тому времени можно сказать уже сами имели прекрасную спецподготовку, да не полигонах, а в реальных боевых условиях, что и доказали нанеся за сутки Вымпелу боевых потерь больше, чем те имели за всю свою историю, а из пятерых раненных, отправленных в лучший госпиталь Москвы, в строй смог вернутся только один.
показать весь комментарий
25.01.2022 15:24 Ответить
Ходили слух о 30-60 двухсотых росс.спецназовцев в одной атаке, думаю преувеличено, если вы в курсе , то поделитесь плиз цифрами
показать весь комментарий
25.01.2022 16:19 Ответить
На скільки мені відомо, то вбитими втратили 42 бійця, а з п'ятьох пораненних 4 визнані більш небоєздатними та звільнени по стану здоров'я, а у підрозділ повернувся лише один з пораненних.
показать весь комментарий
25.01.2022 16:24 Ответить
Гарна новина! Знов актуальна)
показать весь комментарий
25.01.2022 16:37 Ответить
менты - везде менты
показать весь комментарий
24.01.2022 18:00 Ответить
ВОРОВСТВО-ЄТА ЛАПАТНАЯ ДУХОВНАЯ СКРЄПА...
показать весь комментарий
24.01.2022 18:00 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 20:00 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 18:02 Ответить
Хярої пьєцерватаї
показать весь комментарий
24.01.2022 18:02 Ответить
падграбовивалі в свободноє от работи врємя
показать весь комментарий
24.01.2022 18:03 Ответить
це ті яких в аєропорту Донецька не добили?
показать весь комментарий
24.01.2022 18:04 Ответить
Це була стійка банда. Вони завжди тирили бабки при вилученнях. Для цього використовували замість бронепластин імітатори-куди складали гроші. Керівник цього нападу -син генерала з ФСБ. А тут, за повідомленням РОсЗМІ, обікрали конверт, замовники встигли розчинитись в Європі.
показать весь комментарий
24.01.2022 18:05 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 18:06 Ответить
В братском Китае их бы расстреляли.
показать весь комментарий
24.01.2022 18:08 Ответить
тепер ці восьмеро будуть в авангарді на фронті з Україною. Так у них заведено,- нахріна їх годувати, якщо можна спалити у топці війни
показать весь комментарий
24.01.2022 18:14 Ответить
И шо, даже "лугандоно-днрасовские" ордена-медали не помогли?
показать весь комментарий
24.01.2022 18:16 Ответить
Парашным отбросам есть чем заняться в самой параше. Зачем им лезть в Украину?
показать весь комментарий
24.01.2022 18:25 Ответить
В тои то и дело что отбросы а имя им легион как раз настроены лезть в Украину по прикпзу фюрера, а нормальных дпже на Хабаровск не хватило
показать весь комментарий
25.01.2022 16:25 Ответить
Если бы не они, то это сделали бы солдаты НАТО)
показать весь комментарий
24.01.2022 18:25 Ответить
с ними все понятно, а где дела на наше бакановское хулиганье?
или они кристальные там?
показать весь комментарий
24.01.2022 18:43 Ответить
Донбасс мертвеца
Руководитель группы расследователей контрабанды на востоке Украины был убит. Но журналисты спасли архив его записей. Чем торгуют, кто крышует и кто больше всех зарабатывает в «серой зоне»

https://novayagazeta.ru/articles/2022/01/24/donbass-mertvetsa
показать весь комментарий
24.01.2022 18:46 Ответить
Что такое? Ради такого дела старый ник оживили?) А лапти спрятать ума не хватило?)
показать весь комментарий
24.01.2022 21:33 Ответить
Еще один факт почему Рашка постоянно должна воевать чтобы выжить. Потому что если етот ордынский сброд не бросить на войну для разграбления других стран, то они будут грабить саму Рашку.
показать весь комментарий
24.01.2022 19:11 Ответить
Якщо розвалити РФ на півтора десятка країн, то вони зможуть воювати друг з другом.
показать весь комментарий
24.01.2022 21:10 Ответить
Китай не позволит бардака в губерниях
показать весь комментарий
24.01.2022 21:39 Ответить
Вот обламали. Что мне, уже и помечтать нельзя? ))))))))))
показать весь комментарий
24.01.2022 22:43 Ответить
А рашисты кричат про сильную мотивированность личного состава своих специальных служб, про их честность, порядочность и человеколюбие!!! Вот вам яркий пример - обычные гопники, мародёры, воры и уголовники. Ну вообщем всё как в рашистских сериалах про ментов-оборотней!!!
показать весь комментарий
24.01.2022 20:11 Ответить
В Ротердамме год назад взяли банду - крупнейших поставщиков кокса в Европу, 20 человек бывших офицеров. Заправляли бандой немецкие экс-спецназовцы. Туда отбирают людей с психопатическими чертами ( агент 007 кстати психопат бессчувственный у кино) они априори не совсем нормальные люди А кацапы, судя по фото, еще и тупорылые, ну реально интеллекта не видно , детишки алкоголиков из далеких сел и деревень, попавшие в ЧК благодаря физическим данным и рабской психологии.
показать весь комментарий
25.01.2022 16:35 Ответить
 
 