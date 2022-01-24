Спецназовцев ФСБ из "Альфы" и "Вымпела" признали виновными в вооруженном ограблении в банке в Москве

Девять спецназовцев под видом "оперативных мер" отобрали у мужчины 136 миллионов рублей, которые тот получил как заем у банка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на росСМИ.

На скамье подсудимых - восемь сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России. Судья признал их виновными. Приговор еще не оглашен.

Ограбление произошло в июне 2019 года. Потерпевший – Александр Юмаранов. Он по расписке получил ссуду в 136 миллионов рублей. Спецназовцы отобрали у него эти деньги в помещении банка "под видом оперативных мероприятий". Силовики использовали для этого форму с символикой ФСБ и оружием.

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Один из подсудимых, оперативный сотрудник Управления "К" ФСБ РФ Александр Карелин, задержан в оккупированном Крыму. При обыске он добровольно отдал 1,3 млн. рублей.