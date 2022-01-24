Мы не отказались от попыток добиться дипломатического решения проблем с Россией, – постпред США при ООН Томас-Гринфилд

США не отказались от попыток решить с Россией актуальные проблемы на переговорах, заверила в понедельник американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Об этом она заявила 24 января, во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не отказались от попыток добиться дипломатического решения", - сказала Томас-Гринфилд.

Постпред выразила надежду, что Россия выберет именно дипломатический путь, но напомнила, что США готовы к внедрению экономических санкций в случае нападения России на Украину.

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"Эти меры ударят по российским лидерам, они почувствуют их", – заверила Томас-Гринфилд.

По ее мнению, сам факт того, что США и их союзники готовы к таким санкциям, может подтолкнуть РФ к дипломатии.