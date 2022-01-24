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Мы не отказались от попыток добиться дипломатического решения проблем с Россией, – постпред США при ООН Томас-Гринфилд

Мы не отказались от попыток добиться дипломатического решения проблем с Россией, – постпред США при ООН Томас-Гринфилд

США не отказались от попыток решить с Россией актуальные проблемы на переговорах, заверила в понедельник американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Об этом она заявила 24 января, во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не отказались от попыток добиться дипломатического решения", - сказала Томас-Гринфилд.

Постпред выразила надежду, что Россия выберет именно дипломатический путь, но напомнила, что США готовы к внедрению экономических санкций в случае нападения России на Украину.

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"Эти меры ударят по российским лидерам, они почувствуют их", – заверила Томас-Гринфилд.

По ее мнению, сам факт того, что США и их союзники готовы к таким санкциям, может подтолкнуть РФ к дипломатии.

Автор: 

ООН (4179) россия (96001) США (27034)


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24.01.2022 18:22 Ответить
американський дрон-розвідник FORTE12 https://www.flightradar24.com/FORTE12/2a9786b0 ,
який сканує зараз територію України,
безумовно, є мотиватором цих перемовин
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24.01.2022 18:30 Ответить
В понедельник утром на российском фондовом рынке вновь началось падение, а рубль максимально с осени 2020 года подешевел к доллару, передает https://www.bbc.com/russian/news-60113451 ВВС .

Центробанк ответил на это приостановкой покупки валюты. Все это происходит на фоне заявлений НАТО об усилении присутствия в Восточной Европе в ответ на угрозу вторжения России в Украину.

К 15:30 по Минску 24 января рублевый индекс Мосбиржи упал до 3223 пунктов (на 6,3% к уровню предыдущего закрытия), а долларовый РТС упал на 8,3% - ниже 1300 пунктов.

Доллар поднялся выше 79 рублей впервые с ноября 2020 года, а курс евро превысил 89 рублей - впервые с 20 июля.

Дешевеют и акции крупнейших российских компаний: бумаги Сбера теряли до 6,8%, Норникеля - 5,4%, Газпрома - 8,2%.

Предыдущее крупное падение на российском фондовом рынке произошло 18 января: в тот день он пережил самый серьезный обвал с марта 2020 года и потерял весь рост прошлого года.

Падению предшествовали переговоры России с США и НАТО о структуре безопасности в Европе, которые не дали результата.
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24.01.2022 18:32 Ответить
Доллар уже 82
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24.01.2022 18:54 Ответить
какая нах дипломатия
когда ты восемь лет
уговариваешь человеческую подлость
хочется просто достать
пистолет и положить его
на стол переговоров
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24.01.2022 19:14 Ответить
Кстати о птичках,а где все эти срочные собрания ООН,почему наш зеленый офисный планктон не требует срочного созыва?
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24.01.2022 19:15 Ответить
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24.01.2022 19:30 Ответить
Добазариться пытались и шоколадные, и зеленые. В итоге имеем результат на наших границах. Помогло нам наше балабольство? Рейган не балаболил, а решил вопрос. А по виду нынешних американцев... Плакать хочется. Таких любит Путин и его банда наркодельцов.
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24.01.2022 19:34 Ответить
 
 