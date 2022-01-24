Добровольческие формирования будут разворачивать в маленьких населенных пунктах при необходимости, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что добровольческие формирования будут разворачивать в случае необходимости для охраны объектов критической инфраструктуры в маленьких населенных пунктах страны.

Об этом он сказал по результатам заседания СНБО в понедельник вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Добровольческие формирования будут разворачиваться по представлению командующего Сил территориальной обороны по решению главнокомандующего Вооруженных сил Украины в маленьких населенных пунктах, поселках в случае необходимости", - сообщил Резников.

По его словам, комплектоваться они будут из местных жителей, у которых есть охотничье оружие, и в случае необходимости, чтобы они могли обеспечить задания по охране объектов критической инфраструктуры, если они находятся на территории этого населенного пункта.

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