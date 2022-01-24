Добровольческие формирования будут разворачивать в маленьких населенных пунктах при необходимости, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что добровольческие формирования будут разворачивать в случае необходимости для охраны объектов критической инфраструктуры в маленьких населенных пунктах страны.
Об этом он сказал по результатам заседания СНБО в понедельник вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Добровольческие формирования будут разворачиваться по представлению командующего Сил территориальной обороны по решению главнокомандующего Вооруженных сил Украины в маленьких населенных пунктах, поселках в случае необходимости", - сообщил Резников.
По его словам, комплектоваться они будут из местных жителей, у которых есть охотничье оружие, и в случае необходимости, чтобы они могли обеспечить задания по охране объектов критической инфраструктуры, если они находятся на территории этого населенного пункта.
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А почему не с вилами и топорами???
Якщо вже згадувати Техас то, там досить ліберальний закон і навіть можна мати автоматичну зброю першої купівлі до здється мені 63 чи 73 року.
В історії з Америкою мене більше приваблює не можливість отримання зброї, а можливість її використати. Ну, скільки сенсу мати зброю в Україні, якщо треба їхати десятки кілометрів до найблищого стрільбища? А в деяких місцях і далі. Мати зброю і не мати де регулярно практикуватися в її використанні?
и на пыжы для дробовиков министр обороны будет просить у вр дополнительное фонансирование теробороны!
Зсец !!!!!!!!!!!!
нічого не змінилось
навесні 2014 року на зустрічі із кандидатом-депутатом Ільєнком від "Свободи" я спитав:
"Де мій калаш ?"
він відповів:
"на базарі"
я послав його мєлким лєсом і довірив свою долю Гетьману
Україні потрібен Порох !!!!!!!!
Адже я і сам вхожу в склад тероборони ще із 2015-го року але у нас не було ще ні одних зборів а не те що тренувань.
Если надо, я пойду с вилами на врага (не тупо в лоб, а из-за угла, в темноте) и добуду калаша! А вы трусы, чтоб сдохли - предатели Украины и украинского народа!!!