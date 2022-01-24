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Новости Война
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Добровольческие формирования будут разворачивать в маленьких населенных пунктах при необходимости, - Резников

Добровольческие формирования будут разворачивать в маленьких населенных пунктах при необходимости, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что добровольческие формирования будут разворачивать в случае необходимости для охраны объектов критической инфраструктуры в маленьких населенных пунктах страны.

Об этом он сказал по результатам заседания СНБО в понедельник вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Добровольческие формирования будут разворачиваться по представлению командующего Сил территориальной обороны по решению главнокомандующего Вооруженных сил Украины в маленьких населенных пунктах, поселках в случае необходимости", - сообщил Резников.

По его словам, комплектоваться они будут из местных жителей, у которых есть охотничье оружие, и в случае необходимости, чтобы они могли обеспечить задания по охране объектов критической инфраструктуры, если они находятся на территории этого населенного пункта.

Читайте также: Кабмин разрешил добровольцам теробороны применять охотничье оружие, - постановление

Автор: 

добровольцы (1180) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+17
С гладкостволом против калаша???
А почему не с вилами и топорами???
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24.01.2022 20:37
+12
мисливська зброя))) охорона обєктів)) цивільний чувак - міністр оборони, що він несе ... 21 ст. на вулиці які берданки... від диких кабанів будуть напевно охороняти
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24.01.2022 20:31
+11
Мураева можна буде пiд шумок лiквiдувати. Вiд дуже хоче диверсiю проти iнфраструктури зробити.
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24.01.2022 20:39
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мисливська зброя))) охорона обєктів)) цивільний чувак - міністр оборони, що він несе ... 21 ст. на вулиці які берданки... від диких кабанів будуть напевно охороняти
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24.01.2022 20:31 Ответить
Резніков мав на увазі мисливську зброю, яку мають депутати. Там дробовік - це вже раритет. Звісно, що американські протибізонні мисливські гвинтівки. Та де їх придбати сусідам Петру та Івану? Вони ж не у Раді працюють, а на городі
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24.01.2022 20:39 Ответить
бізони це класно але військова трохи відрізняється від мисливської не кажучи про набої)) патрони по натівському стандарту у нас вже клипають повним ходом еге ж
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24.01.2022 20:44 Ответить
Ти думаєш кулею на кабана не можна вбити людину з відстані?)
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24.01.2022 21:34 Ответить
Ну, я не став би так недооцінювати https://www.youtube.com/watch?v=4qSVOZfp3R4 12 калібр на малих відстанях . При тому, що бронепластина там не дуже міняє вплив енергетики кулі чи шроту на внутрішні органи.
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25.01.2022 00:11 Ответить
А залізнічни мости можно охороняти, розміщуючи підрозділи місцевої оборони у найближчих, невеликих населених пунктах. У цьому сенс є.
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24.01.2022 21:30 Ответить
то ещё вопрос хто кого и колы будэ розгортаты...
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24.01.2022 20:32 Ответить
Трясця, це означає, що мережу магазинів Аврора треба буде охороняти. ШОП депутат не мав збитки? Чи все ж таки треба розгортати підрозділи для ЗАХИСТУ транспортних мереж від парадних розрахунків бронетехніки ворога????? А у цьому випадку мисливським руЖЖом не обійтись. То вже реалізуйте через мережу Аврори пляшки "коктель Молотова".
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24.01.2022 20:35 Ответить
С гладкостволом против калаша???
А почему не с вилами и топорами???
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24.01.2022 20:37 Ответить
Точно, а ещё в отряде террористов которые захватывали ДАП были пулемёты и куча гранатомётов с огнемётами. А такой бодрый с берданкой и на позитиве, ненуачо приколько же
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24.01.2022 21:35 Ответить
Для уничтожения десанта подойдет. Пока они приземлятся, распакуются.
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24.01.2022 21:39 Ответить
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24.01.2022 21:56 Ответить
охотничье оружие - не только гладкоствол, дохуа и нарезного! многие в теробороне имеют и то и другое! это так, объективно говоря!

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24.01.2022 21:42 Ответить
Карловку в том числе и с ружьями и обрезами освобождали
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24.01.2022 22:48 Ответить
В хорватському місті Осієк казарми ЮНА місцеві брали з самопалами. Дробовик для людей був за щастя.
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25.01.2022 00:14 Ответить
Я и пишу: Было бы желание …
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25.01.2022 08:37 Ответить
Мураева можна буде пiд шумок лiквiдувати. Вiд дуже хоче диверсiю проти iнфраструктури зробити.
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24.01.2022 20:39 Ответить
От цікаво, в тероборону братимуть до 57років, а якщо більше і є у людини здоров'я, але нема навіть посвідчення на двустволку то що? сокира вила сапачка чи лопата
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24.01.2022 20:41 Ответить
В Броварах видають радянський кулемет Дегтярьова - новісенький. Важкий, стріляти з рук майже неможливо. Зато лежачі, с засідки, з сошок - саме задоволення!
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24.01.2022 23:45 Ответить
Это тот который говорит что оружия и боеприпасов просто завались?
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24.01.2022 21:11 Ответить
Слідкуйте за руками шановні панікувати не треба ВСУ всіх захистить панікувати не треба тероборона всіх захистить...жінок на облік вони всіх захистять)))... на чому вони сидять))
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24.01.2022 21:17 Ответить
Нічого кращого "посіпаки касапські "не придумали-"А взяти за основу тактику УПА партизанської війни-що визнана світом- не пробували ?", так ні ну так вони-ж рузькоязичні і непонімают та цитують старі "советські"устави та різний совковий мотлох .
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24.01.2022 21:25 Ответить
Ось і ми їм знадобилися-добровольці.
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24.01.2022 21:25 Ответить
Он о добровольно-принудительных. Добровольцы собирались без команды
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24.01.2022 22:47 Ответить
Резников работает помощником клоуна.
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24.01.2022 21:26 Ответить
А будь у нас свободный оборот гражданского полуавтомата, как в Техасе или где там, в Небраске, кацапы вообще думать забыли бы вторгаться.
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24.01.2022 21:26 Ответить
М82 Barret тоже подпадает под эту категорию
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24.01.2022 21:27 Ответить
Ні, тому що патрон .50 вважається армійським і в деяких штатах заборонений. Але його старші та молодші брати без проблем.
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25.01.2022 00:19 Ответить
Деяких.
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25.01.2022 00:53 Ответить
Там проблема не стільки з самим патроном, як з кулею. Ну, запалювально розривна куля ні як не попадає в цивільну категорію. Та й 12,7 він же .50 не найбільший в обігу калібр. Але я не великій поціновувач великих калібрів і дурних енергій. То вельми нішеві пристрої, які повинні бути для спеціальних заходів або на любителя.
Якщо вже згадувати Техас то, там досить ліберальний закон і навіть можна мати автоматичну зброю першої купівлі до здється мені 63 чи 73 року.
В історії з Америкою мене більше приваблює не можливість отримання зброї, а можливість її використати. Ну, скільки сенсу мати зброю в Україні, якщо треба їхати десятки кілометрів до найблищого стрільбища? А в деяких місцях і далі. Мати зброю і не мати де регулярно практикуватися в її використанні?
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25.01.2022 09:35 Ответить
Рэзніков виглядав респектабельним адвокатом, а на посаді міністра оборони, завдання котрого "патрони-кальсони", виявився повним мудаком !
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24.01.2022 21:28 Ответить
я так и знал!

и на пыжы для дробовиков министр обороны будет просить у вр дополнительное фонансирование теробороны!
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24.01.2022 21:28 Ответить
да уж, нищета пр селам вскладчину купить мелеоколиберку и буде защищать убожество
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24.01.2022 21:28 Ответить
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24.01.2022 21:32 Ответить
це -ГІВНЮК !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.01.2022 21:34 Ответить
ПиЗсец !!!!!!!!!!!!

нічого не змінилось
навесні 2014 року на зустрічі із кандидатом-депутатом Ільєнком від "Свободи" я спитав:
"Де мій калаш ?"
він відповів:
"на базарі"
я послав його мєлким лєсом і довірив свою долю Гетьману

Україні потрібен Порох !!!!!!!!
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24.01.2022 21:34 Ответить
Который убрав адмирала Кабаненко затормозил развитие теробороны на пять лет и еще Зеля добавил почти три.
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24.01.2022 22:11 Ответить
Після того, як Порошенко заявив що, вільний обіг зброї не за його каденції, я з цим погодився. І ніколи більше не бажаю його бачити в президентах.
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25.01.2022 00:21 Ответить
Si vis pacem, para bellum
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24.01.2022 21:34 Ответить
Си дзинь пинь каже шо РАБссия едет на Олимпиаду в Китай... Мавзолейные бараны...заберите все медали себе ибо МИЛЬДОНИЙ...это не вам не Китайоний...Типа Ковидоний из Уханя...
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24.01.2022 21:35 Ответить
сериалов про ВОВ насмотрелся.... или только о галабародьке как инструкция ?
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24.01.2022 21:41 Ответить
Нужно еще разрешить расстреливать предателей на месте! ДАЖЕ если предателем окажется командир !
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24.01.2022 21:43 Ответить
Відразу приходить на думку сторожиха із операції Ы.Ой і наохороняють не треновані самооборонівці.
Адже я і сам вхожу в склад тероборони ще із 2015-го року але у нас не було ще ні одних зборів а не те що тренувань.
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24.01.2022 21:46 Ответить
...нужно, изучить фразу: "Вы, не скажите, как пройти в *********?"
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25.01.2022 05:26 Ответить
Еще одна плохая новость для Украины...голландского типа Штирлица Путле от Голландии и чумового мудака Тимми Кокса избрали в ПАСЕ типа начапльником...
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24.01.2022 21:50 Ответить
Хорошо бы конечно иметь дорогое охотничье оружие.... У кого хорошее охотничье оружие, вроде нашей элитки, скорее всего будет стрелять в нас.
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24.01.2022 21:51 Ответить
Типа Ринат, бери своих сынов-патриотов, Алмира и Дамира, свои АРки и Бушмастеры, и на защиту родного регионального ДТЕКа на бурятоопасном направлении. Уже Ринатушка бежит.
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24.01.2022 21:54 Ответить
Ринату русские аж никак не выгодны. Они у него все отожмут, в РФ есть свои олигархи. Или национализируют. Хотя и Бене это вторжение особо не выгодно, непонятно..
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24.01.2022 22:04 Ответить
Ну что ж. Действительно, невыгодны. Ринат даже добробат "Восток" содержит. Батальон правда , не совсем наш, но то таке. Ринатушка - папа ДНР и прочих пророссийских партий, как-то он сам своей выгоде противоречит.
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24.01.2022 22:15 Ответить
Ты нге понял меня...,и не поймешь я так понял...,ДНР и проочее дерьмо создал Иося Кабздон с Семеном Могилевичем...если знаешь кто это...и его бабло...
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24.01.2022 22:27 Ответить
не был Ринат папой ДНр никогда, там был куратор Сурков, помощник Путина, про бандитов тебе ниже написали
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24.01.2022 22:39 Ответить
Донецкая республика уже существовала в 2005 году. Сурков и Могилевич.... смех. Ринат не в куре был? дважды народный депутат угадайте от какой партии.... охрана набиралась из КГБ-СБУ... Про мафию донецкую рекомендую книгу Кузина "Донецкая мафия" и изучить термин шпилевой катала.
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24.01.2022 23:58 Ответить
Ринат ушел наверх в более прозрачный бизнес
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25.01.2022 21:15 Ответить
Як каже Тарас Березовец...рюсские бараны "палят" всех своих Штирлицов в США Британии,ЕС,ООН,ОБСЭ и НАТО...
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24.01.2022 21:54 Ответить
а компенсувати вартість моїх набоїв зеля буде??? своєю тисячою???
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24.01.2022 21:58 Ответить
Лавриненко... Олигархом считается тот кто имеет доступ к Государстаенной Кормушке...типа Кучма Коломойский Пинчук и прчие Днепровские чуваки...Причем Тут Ахметов...дятел ты тупой?
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24.01.2022 21:59 Ответить
узнаю Сенатора. местного орнитолога. понял тебя. Ринат не олигарх. просто монополист по электрическим сетям, владелец банков, заводов и телеканалов. а олигархи = исключительно днепропетровские комсомольцы.
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24.01.2022 22:17 Ответить
Дима...стараюсь тебя убедить..почаще смотри Ютьюб и аналитику с моим другом Виталей Портниковым...поумнеешь...сто тонн...чесно..
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24.01.2022 22:21 Ответить
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24.01.2022 22:01 Ответить
РАБссия вторглась в Чечню второй раз...Анна Политковская 2005 год...о дебилах РАБссии...книгу Анны можно даже в инете...
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24.01.2022 22:09 Ответить
Переводя на человеческий язык: извините жители малых городков, но за уже 9 лет войны мы о вас и вашей безопасности не подумали, поэтому в случае чего, вы там какнить сами выкручивайтесь, со своими ружьями, патронами и всем прочим. Нам на вас плевать
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24.01.2022 22:13 Ответить
Фишка тут в другом...когда голворили Юлия Тимошенко Газовая Королева Украины на года...,то почему то забыли что Димка Фирташ газовый король Украины КГБиста Путлера...
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24.01.2022 22:19 Ответить
само то воно ось вже крюк себе приварило к шасси американского геркулеса и при первом шухере готово сдриснуть за кордон, шобы бороться с агрессором в изгнании
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24.01.2022 23:14 Ответить
Сколько в коментариях парашенского гавна!!! Чтоб вы сдохли!!!
Если надо, я пойду с вилами на врага (не тупо в лоб, а из-за угла, в темноте) и добуду калаша! А вы трусы, чтоб сдохли - предатели Украины и украинского народа!!!
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25.01.2022 01:21 Ответить
... токо не гавари Рэзо, что у этих добровольцев, будут нарукавные повязки "ДНД"
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25.01.2022 05:23 Ответить
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25.01.2022 14:17 Ответить
 
 