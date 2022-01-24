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Новости Война
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Только три посольства сообщили о возможном выезде сотрудников с территории Украины, - Данилов

Только три посольства сообщили о возможном выезде сотрудников с территории Украины, - Данилов

Только три посольства иностранных государств в Украине предложили своим сотрудникам уехать из страны, в то время как посольства 49 других стран не сообщали о таких планах.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день у нас есть информация о трех посольствах, речь идет о трех странах. Сорок девять стран не участвуют в этих вещах... На сегодняшний день есть информация из посольства США, где они предлагают своим сотрудникам по крайней мере то, что мы видим в официальных сообщениях, посольство Великобритании, посольство Австралии. Другие посольства сегодня этими вопросами не заботятся", - сказал Данилов по результатам заседания СНБО.

Он подчеркнул, что сообщения о массовом выезде сотрудников российских дипломатических учреждений из Украины были дезинформацией.

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"Каждая страна самостоятельно определяет то, что касается ее граждан, находящихся на территории нашей страны. Единственное, что могу сказать, была большая волна дезинформации о том, что работники непосредственно учреждений Российской Федерации массово покидают нашу страну. Мы этого не видим. Был соответствующий доклад соответствующих служб на этот счет", - отметил секретарь СНБО.

"Еще раз подчеркиваю: мы не видим активного выезда из нашей страны на сегодняшний день сотрудников дипломатических посольств", - подчеркнул Данилов.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) посольство (1084) посольство РФ (452) дипломаты (639)


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Топ комментарии
+8
Этого мало???? Да они все под кайфом!!!
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24.01.2022 20:47
+5
а про ниметчину скромно умалчивает?бо то союзник рахи?
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24.01.2022 21:08
+4
Зоолог ,это не просто посольства! Это те кто определяет в мире ,быть войне или нет. Почему это понимает весь мир? А вы зедебилы не хотите увидеть настоящее и то что может произойти в любой момент .Вы просо саботажники и предатели. Что готово? Вы вместо выделения средств дополнительных на оборону страны, выделяете деньги на мнимый чемпионат мира по баскетболу!То что можно украсть уже сейчас.
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24.01.2022 21:51
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Правила форума Совет форумчан
Этого мало???? Да они все под кайфом!!!
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24.01.2022 20:47 Ответить
я бы им дармовой паровоз выделил...с охраной.
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24.01.2022 20:47 Ответить
Що за проблеми з ЦЕНЗОром ?!!!
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24.01.2022 20:55 Ответить
а шо с ним?волнует отсутствие лицензии от роскомнадзора?
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24.01.2022 21:02 Ответить
A буба і кодла, шо з ним, може гарантувати безпеку робітникам закордонних посольств і їхнім родинам у будь будь якому разі?
Чи самі рвонуть до літаків, штани задравши, виперeджаючі один одного?
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24.01.2022 21:04 Ответить
а про ниметчину скромно умалчивает?бо то союзник рахи?
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24.01.2022 21:08 Ответить
ну жыдоугрофиннобуряты давно считают всякие прРУСии с борРУСсиями родычами...
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24.01.2022 21:13 Ответить
а этруски ваабще масвичи первородные...
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24.01.2022 21:14 Ответить
масквичи клаве выговор объявлю...
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24.01.2022 21:16 Ответить
Ах, какая жалость. Так работают наши говнокомандующие, что всего лишь три посольства эвакуируются. Можно было бы получше работать
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24.01.2022 21:25 Ответить
Это точно, не по чепмионски как-то... Надо чтобы сотрудники всех посольств рванули по домам. "Большая эвакуация" получилась бы.
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24.01.2022 22:05 Ответить

Ну если честно, то президент и его команда отрабатывает на 98%, я сегодня вечером насмеялся с их заявлений.
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24.01.2022 22:11 Ответить
Зоолог ,это не просто посольства! Это те кто определяет в мире ,быть войне или нет. Почему это понимает весь мир? А вы зедебилы не хотите увидеть настоящее и то что может произойти в любой момент .Вы просо саботажники и предатели. Что готово? Вы вместо выделения средств дополнительных на оборону страны, выделяете деньги на мнимый чемпионат мира по баскетболу!То что можно украсть уже сейчас.
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24.01.2022 21:51 Ответить
странно.

бубася грит, что все распрекрасно, никакой опасности, сплошные поздравления, дни-папеты и шашлыки.

А американцы, немцы, англичане и т.п. драпают чуть не в подштаниках.

Дураки, наверное.
Или гнусные порохоботы.
Хотят посеять панику и подорвать доверие мудрого нарида в Великого Лидора.
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24.01.2022 22:05 Ответить
https://babel.ua/news/75710-tilki-chotiri-krajini-rekomenduvali-diplomatam-pokinuti-ukrajinu-inshi-125-predstavnictv-************-robotu-u-shtatnomu-rezhimi Тільки чотири країни рекомендували дипломатам покинути Україну. Інші 125 представництв працюють у штатному режимі (https://www.ukr.net/source/babel-3644.html Бабель )
А про Германію,союзницю *****,Данилов тихенько промовчав підлизуючи дупу *****.
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24.01.2022 22:06 Ответить
Що це кацап біля мікрофону,й...б ва.....у печінку,українці ви що сказилися яка падаль при владі,кацапи у двері грюкають з сокирами,жиди грабують

Вимагати воєнний стан всю економіку на військові рельси,за грабування розстріл,кацапню у в'язниці,жидів грабіжників на майдан й руки відтяти,де гетьман люди,де гетьман українці.
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24.01.2022 22:35 Ответить
Президент США Джо Байден и премьер Британии Борис Джонсон договорились о прекращении поставок Джавелинов и Стингеров в Украину...,наверно США и Британия войдут в ОДКБ Путлера...какой ужОс...
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24.01.2022 22:39 Ответить
по пиндосам нужно судить, если эти крысы бегут с корабля, значит 3,14здец каклостанцам
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24.01.2022 22:56 Ответить
а човен то того, течет по ватерлинии, а пацюки вже манатки собирают и собираются впэрэд до канацкой границы
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24.01.2022 23:08 Ответить
Зоолог жде коли послів будуть відкликати з окремого бантустану 95 на банковій. Зоолог наперсточник. тільки три країни, ну приколісти, ну прохіндеї.
А шо, бабки взяли в Омані і нічого не роботи для роботодавця, з дипломатичного фронту дезертировали, фюрера за ніс водять,
А вдруг сивка-бурка вивезе.
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25.01.2022 00:21 Ответить
..ось AUCUS налицо (воте вам и Антанта наших часив)
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25.01.2022 05:15 Ответить
... а, вот день грядущий покажет сколько еще "дэмократических и культурных стран" покинут нас эфиоптваюмаму
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25.01.2022 05:38 Ответить
Їдуть ті, хто знають що буде
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25.01.2022 05:43 Ответить
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25.01.2022 08:59 Ответить
 
 