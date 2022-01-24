Только три посольства сообщили о возможном выезде сотрудников с территории Украины, - Данилов
Только три посольства иностранных государств в Украине предложили своим сотрудникам уехать из страны, в то время как посольства 49 других стран не сообщали о таких планах.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день у нас есть информация о трех посольствах, речь идет о трех странах. Сорок девять стран не участвуют в этих вещах... На сегодняшний день есть информация из посольства США, где они предлагают своим сотрудникам по крайней мере то, что мы видим в официальных сообщениях, посольство Великобритании, посольство Австралии. Другие посольства сегодня этими вопросами не заботятся", - сказал Данилов по результатам заседания СНБО.
Он подчеркнул, что сообщения о массовом выезде сотрудников российских дипломатических учреждений из Украины были дезинформацией.
"Каждая страна самостоятельно определяет то, что касается ее граждан, находящихся на территории нашей страны. Единственное, что могу сказать, была большая волна дезинформации о том, что работники непосредственно учреждений Российской Федерации массово покидают нашу страну. Мы этого не видим. Был соответствующий доклад соответствующих служб на этот счет", - отметил секретарь СНБО.
"Еще раз подчеркиваю: мы не видим активного выезда из нашей страны на сегодняшний день сотрудников дипломатических посольств", - подчеркнул Данилов.
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Чи самі рвонуть до літаків, штани задравши, виперeджаючі один одного?
Ну если честно, то президент и его команда отрабатывает на 98%, я сегодня вечером насмеялся с их заявлений.
бубася грит, что все распрекрасно, никакой опасности, сплошные поздравления, дни-папеты и шашлыки.
А американцы, немцы, англичане и т.п. драпают чуть не в подштаниках.
Дураки, наверное.
Или гнусные порохоботы.
Хотят посеять панику и подорвать доверие мудрого нарида в Великого Лидора.
А про Германію,союзницю *****,Данилов тихенько промовчав підлизуючи дупу *****.
Вимагати воєнний стан всю економіку на військові рельси,за грабування розстріл,кацапню у в'язниці,жидів грабіжників на майдан й руки відтяти,де гетьман люди,де гетьман українці.
А шо, бабки взяли в Омані і нічого не роботи для роботодавця, з дипломатичного фронту дезертировали, фюрера за ніс водять,
А вдруг сивка-бурка вивезе.