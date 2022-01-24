Только три посольства сообщили о возможном выезде сотрудников с территории Украины, - Данилов

Только три посольства иностранных государств в Украине предложили своим сотрудникам уехать из страны, в то время как посольства 49 других стран не сообщали о таких планах.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день у нас есть информация о трех посольствах, речь идет о трех странах. Сорок девять стран не участвуют в этих вещах... На сегодняшний день есть информация из посольства США, где они предлагают своим сотрудникам по крайней мере то, что мы видим в официальных сообщениях, посольство Великобритании, посольство Австралии. Другие посольства сегодня этими вопросами не заботятся", - сказал Данилов по результатам заседания СНБО.

Он подчеркнул, что сообщения о массовом выезде сотрудников российских дипломатических учреждений из Украины были дезинформацией.

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"Каждая страна самостоятельно определяет то, что касается ее граждан, находящихся на территории нашей страны. Единственное, что могу сказать, была большая волна дезинформации о том, что работники непосредственно учреждений Российской Федерации массово покидают нашу страну. Мы этого не видим. Был соответствующий доклад соответствующих служб на этот счет", - отметил секретарь СНБО.

"Еще раз подчеркиваю: мы не видим активного выезда из нашей страны на сегодняшний день сотрудников дипломатических посольств", - подчеркнул Данилов.