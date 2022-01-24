Утечка персональных данных во время кибератаки в ночь на 14 января не подтверждается, - Госспецсвязи

Государственная служба специальной связи и защиты информации считает вероятной причастность российских хакерских группировок к произошедшей в ночь с 13 на 14 января кибератаке на государственные сайты Украины. Информация об утечке персональных данных украинцев не подтверждена.

Об этом заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Установлено, что от атаки пострадали 22 сайта органов госвласти, у шести из которых были значительно повреждены информационные системы. 70 сайтов были отключены по указу сотрудников Госспецсвязи и Службы безопасности Украины. В течение трех дней инфраструктура была восстановлена, чувствительная информация потеряна не была", - заявил Щиголь на брифинге по итогам заседания СНБО.

По его словам, полученные ведомством данные указывают на то, что атака была заранее подготовлена, осуществлялась скоординированной группой хакеров и проведена на высоком операционном уровне.

"Указанное, а также полученная атрибуция указывает на причастность российских хакерских группировок. В частности, на протяжении 2021 года фиксировалась идентификация кибератак российских спецслужб на большинство пострадавших учреждений", - подчеркнул Щиголь.

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Он также заявил, что информация об утечке персональных данных украинцев не подтверждена ни одним из субъектов обеспечения кибербезопасности государства.

Напомним, в ночь на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства Украины. Не работали сайты Минобразования, МИДа, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Кабинета министров, Минэнерго, а также сайт "Дия".

Министерство цифровой трансформации Украины опровергает утечку базы персональных данных украинцев, считая эту информацию провокацией и продолжением гибридной войны. Ранее в сети появилась информация о том, что новый пользователь одного из тематических форумов под ником FreeCivillian разместил объявление о продаже базы персональных данных граждан Украины, которая в том числе, по его заявлению, содержит 2,6 млн записей из реестра государственного портала "Дия".

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