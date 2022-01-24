Утечка персональных данных во время кибератаки в ночь на 14 января не подтверждается, - Госспецсвязи
Государственная служба специальной связи и защиты информации считает вероятной причастность российских хакерских группировок к произошедшей в ночь с 13 на 14 января кибератаке на государственные сайты Украины. Информация об утечке персональных данных украинцев не подтверждена.
Об этом заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Установлено, что от атаки пострадали 22 сайта органов госвласти, у шести из которых были значительно повреждены информационные системы. 70 сайтов были отключены по указу сотрудников Госспецсвязи и Службы безопасности Украины. В течение трех дней инфраструктура была восстановлена, чувствительная информация потеряна не была", - заявил Щиголь на брифинге по итогам заседания СНБО.
По его словам, полученные ведомством данные указывают на то, что атака была заранее подготовлена, осуществлялась скоординированной группой хакеров и проведена на высоком операционном уровне.
"Указанное, а также полученная атрибуция указывает на причастность российских хакерских группировок. В частности, на протяжении 2021 года фиксировалась идентификация кибератак российских спецслужб на большинство пострадавших учреждений", - подчеркнул Щиголь.
Он также заявил, что информация об утечке персональных данных украинцев не подтверждена ни одним из субъектов обеспечения кибербезопасности государства.
Напомним, в ночь на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства Украины. Не работали сайты Минобразования, МИДа, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Кабинета министров, Минэнерго, а также сайт "Дия".
Министерство цифровой трансформации Украины опровергает утечку базы персональных данных украинцев, считая эту информацию провокацией и продолжением гибридной войны. Ранее в сети появилась информация о том, что новый пользователь одного из тематических форумов под ником FreeCivillian разместил объявление о продаже базы персональных данных граждан Украины, которая в том числе, по его заявлению, содержит 2,6 млн записей из реестра государственного портала "Дия".
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вже 10 днів..
зайти на сайт можна, а отримати послиги - ні.
бо сайт Дії знов мертвий))
"дієві" будут реагировать по следующему сценарию:
- Они (т.е. все) все врут. Никакого слива не было.
- Ладно, слив был, но база не актуальна, это компиляция.
- Ладно, база актуальна, но она не из "Дія".
- "Дія" вообще не хранит персональные данные, это просто невозможно!
- Ладно, возможно, но слива не было, мамой клянусь.
- Ну и что такого, это же открытые данные.
- Мороз.
- Уголовные дела и обыски у сообщивших о сливе.
Конечно, будет еще одно мощное заседание СНБО со скучными, но очень правильными словами про "усилить" и "улучшить".
На форуме raidforums-точка-com некий FreeCivillian ("Свободный Гражданин") за каких-то 15 000 долларов выставил на продажу базу под названием Ukrainian Leaks 2022: diia.gov.ua
Как видно из названия, база позиционируется как слитная из разных государственных учреждений, но первая часть - с портала "Дія" (service-diia-gov-ua).
Весь дамп делится на три базы данных:
ФИО, телефон/пол/ИНН/данные паспорта/данные ID-карты/данные загранпаспорта - 2,6 миллиона записей. В качестве пробника изложено 100 тысяч записей.
Изображение (низкого качества) паспорта, ID-карты, водительского удостоверения, военных билетов, дипломов и сертификатов - 13,5 миллионов. В качестве пробника выложено 190 тысяч файлов.
Расширенная информация о гражданах Украины, в том числе их документы - 4,1 миллиона записей. В качестве пробника изложено 200 тысяч записей.
Некоторые специалисты скачали и проверили сэмплы (пробники) и по большинству признаков похоже на то, что это действительно база из портала "Дія". Данные свежие, данные актуальны. Самая свежая запись датирована 15 декабря 2021 года - три недели назад.
На портал "Дія" как источник утечки указывают также некоторые технические моменты с дампов (подробнее про них ищите комментарии под сообщением Шона https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2F1ILrwYZ%3Ffbclid%3DIwAR213642hSo50TeFWIs-8mt2Y6NT8z-0Mt_jWJS9moPksF3vRn9Z2HwEDnY&h=*********************************************************-3QOKBExZnMmMcJGpbK6jnHDwsI5hfxPVPdChhRJ5A5RfE2Vtc_f_sr_UFyw7c_q6GMa_P4fdpr&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1hfjBWPPbJGZLq-431ijvoJ1lS3ip7xUE3rkFqrEoBdkV2D1wjK5-F1iJj6HoyVIbuf8vcpoBTGcWB5zuT94PD_MiQIuK0v3IfPDR0bgAaV4agxZJ2iOJiGtBR2qGf86tzMFq5PYvRX8uk42w3tq2E_A https://cutt.ly/1ILrwYZ ).
https://focus.ua/digital/504048-pochemu-bolshoj-incident-s-prilozheniem-diya-byl-lish-voprosom-vremeni
Скорее всего, "дієві" будут реагировать по следующему сценарию:
Они (т.е. все) все врут. Никакого слива не было.
Ладно, слив был, но база не актуальна, это компиляция.
Ладно, база актуальна, но она не из "Дія".
"Дія" вообще не хранит персональные данные, это просто невозможно!
Ладно, возможно, но слива не было, мамой клянусь.
Ну и что такого, это же открытые данные.
Мороз.
Уголовные дела и обыски у сообщивших о сливе.
Конечно, будет еще одно мощное заседание СНБО со скучными, но очень правильными словами про "усилить" и "улучшить".
Интересно, что первыми сообщили о продаже базы "Дія" "кибер-комсомольцы Банковой" - неформальная группа хакеров DC8044, которая периодически помогает властям и киберполиции делать вещи, которые нельзя делать официальным властям. Группу создал и тайно возглавляет действующий руководитель ИТ-департамента Офиса президента Украины. Совершенно не удивлюсь, если к сливу окажутся причастны не только "русско-хакеры", но и конкурирующие силы внутри зе-партии.
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Россия может взломать украинский портал государственных услуг «Дия» для получения конфиденциальной информации украинцев, в том числе военных, предупреждает Украинский киберальянс. Об этом пишет автор «Зеркала недели» https://zn.ua/author/elena-boltushkina Елена Болтушкина в статье https://zn.ua/tech/dija-o-chem-ne-rasskazyvajut-ukraintsam.html «Дия»: о чем не рассказывают украинцам» .
Особую обеспокоенность вызывает то, что Минцифры и Минобороны уже начали интеграцию гражданских систем с военными: реализуют доступ к реестрам призывников, военнообязанных и резервистов через «Дию». А в планах Минцифры и Минветеранов - интеграция в «Дию» сервисов для ветеранов АТО/ООС, членов семей погибших.
«Я глубоко убежден, что все военные системы должны быть отделены от гражданских, потому что это очень большой риск. Пока только военкоматы будут получать от «Дии» адреса регистрации военнообязанных, но услуги будут добавляться. Рано или поздно это будет использовано Россией», - приводятся в статье https://zn.ua/ ZN.UA слова соучредителя Украинского киберальянса Андрея Барановича, известного по псевдониму Sean Brian Townsend. Он не скрывает настоящего имени, хотя принимал непосредственное участие в кибероперациях российско-украинской войны.
урочысто и с оркестром...
Jake Hanrahan
A Ukrainian group has been broadcasting signals on a Russian military frequency, sending them signals that show up as the #Ukraine coat of arms and also a drawing of a dick .
Top tier war trolling. (Source: Monitoring on PF Discord)
Украинская группа транслирует сигналы на российской военной частоте, посылая им сигналы, которые отображаются в https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hashtag_click виде герба #Украины, а также рисунка члена
Военный троллинг высшего уровня. (Источник: Мониторинг в PF Discord
она так и осталась в руках ермаков
А теперь эта кибратака - Ведущие АТ фирмы мира уже сказали что цель атаки была запустить вирус во все системы и при команде перед войной с русней он активируется - и все системы полетят к куям.. хаос
все гос-системы...а для чего !? ..хаос...