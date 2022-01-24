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Утечка персональных данных во время кибератаки в ночь на 14 января не подтверждается, - Госспецсвязи

Утечка персональных данных во время кибератаки в ночь на 14 января не подтверждается, - Госспецсвязи

Государственная служба специальной связи и защиты информации считает вероятной причастность российских хакерских группировок к произошедшей в ночь с 13 на 14 января кибератаке на государственные сайты Украины. Информация об утечке персональных данных украинцев не подтверждена.

Об этом заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Установлено, что от атаки пострадали 22 сайта органов госвласти, у шести из которых были значительно повреждены информационные системы. 70 сайтов были отключены по указу сотрудников Госспецсвязи и Службы безопасности Украины. В течение трех дней инфраструктура была восстановлена, чувствительная информация потеряна не была", - заявил Щиголь на брифинге по итогам заседания СНБО.

По его словам, полученные ведомством данные указывают на то, что атака была заранее подготовлена, осуществлялась скоординированной группой хакеров и проведена на высоком операционном уровне.

"Указанное, а также полученная атрибуция указывает на причастность российских хакерских группировок. В частности, на протяжении 2021 года фиксировалась идентификация кибератак российских спецслужб на большинство пострадавших учреждений", - подчеркнул Щиголь.

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Он также заявил, что информация об утечке персональных данных украинцев не подтверждена ни одним из субъектов обеспечения кибербезопасности государства.

Напомним, в ночь на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства Украины. Не работали сайты Минобразования, МИДа, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Кабинета министров, Минэнерго, а также сайт "Дия".

Министерство цифровой трансформации Украины опровергает утечку базы персональных данных украинцев, считая эту информацию провокацией и продолжением гибридной войны. Ранее в сети появилась информация о том, что новый пользователь одного из тематических форумов под ником FreeCivillian разместил объявление о продаже базы персональных данных граждан Украины, которая в том числе, по его заявлению, содержит 2,6 млн записей из реестра государственного портала "Дия".

Читайте также: Кибератака на Украину: почти все сайты возобновили работу, - Госспецсвязь

Автор: 

хакер (1190) Госспецсвязь (180) кибербезопасность (675) Дія (426) Щиголь Юрий (14)


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Топ комментарии
+12
В ночь на 22 января произошла почти техногенная катастрофа: самый большой слив персональных данных за всю историю Украины с портала "Дія", почти 30 гигабайт данных о гражданах Украины.

На форуме raidforums-точка-com некий FreeCivillian ("Свободный Гражданин") за каких-то 15 000 долларов выставил на продажу базу под названием Ukrainian Leaks 2022: diia.gov.ua


Как видно из названия, база позиционируется как слитная из разных государственных учреждений, но первая часть - с портала "Дія" (service-diia-gov-ua).

Весь дамп делится на три базы данных:

ФИО, телефон/пол/ИНН/данные паспорта/данные ID-карты/данные загранпаспорта - 2,6 миллиона записей. В качестве пробника изложено 100 тысяч записей.
Изображение (низкого качества) паспорта, ID-карты, водительского удостоверения, военных билетов, дипломов и сертификатов - 13,5 миллионов. В качестве пробника выложено 190 тысяч файлов.
Расширенная информация о гражданах Украины, в том числе их документы - 4,1 миллиона записей. В качестве пробника изложено 200 тысяч записей.

Некоторые специалисты скачали и проверили сэмплы (пробники) и по большинству признаков похоже на то, что это действительно база из портала "Дія". Данные свежие, данные актуальны. Самая свежая запись датирована 15 декабря 2021 года - три недели назад.

На портал "Дія" как источник утечки указывают также некоторые технические моменты с дампов (подробнее про них ищите комментарии под сообщением Шона https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2F1ILrwYZ%3Ffbclid%3DIwAR213642hSo50TeFWIs-8mt2Y6NT8z-0Mt_jWJS9moPksF3vRn9Z2HwEDnY&h=*********************************************************-3QOKBExZnMmMcJGpbK6jnHDwsI5hfxPVPdChhRJ5A5RfE2Vtc_f_sr_UFyw7c_q6GMa_P4fdpr&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1hfjBWPPbJGZLq-431ijvoJ1lS3ip7xUE3rkFqrEoBdkV2D1wjK5-F1iJj6HoyVIbuf8vcpoBTGcWB5zuT94PD_MiQIuK0v3IfPDR0bgAaV4agxZJ2iOJiGtBR2qGf86tzMFq5PYvRX8uk42w3tq2E_A https://cutt.ly/1ILrwYZ ).
https://focus.ua/digital/504048-pochemu-bolshoj-incident-s-prilozheniem-diya-byl-lish-voprosom-vremeni
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24.01.2022 22:18
+9
Зато Федоров бросил в бой всю свою "армию". Это для него важнее

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24.01.2022 22:15
+8
цікаво, а чого Цензор мовчить що кацапів пнули в ПАСЕ, а Олексій Гончаренко став віце-президентом Комітету з міграції, біженців та переміщених осіб ПАРЄ
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24.01.2022 22:09
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Правила форума Совет форумчан
да хорош уже ту дию нахваливать...ваш айтишный уровень видно по тому,что в магазинах уже невозможно по безналу расплатиться.а до нового года-еще можно было.
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24.01.2022 22:09 Ответить
дія-веб, до речі, так і не працює...
вже 10 днів..
зайти на сайт можна, а отримати послиги - ні.
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24.01.2022 22:10 Ответить
Зато Федоров бросил в бой всю свою "армию". Это для него важнее

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24.01.2022 22:15 Ответить
глянув - мабуть подоляк-федоров знов перестарались з ботами.
бо сайт Дії знов мертвий))
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24.01.2022 22:17 Ответить
Его не взломали Не, ни разу Это просто случайное совпадение
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24.01.2022 22:19 Ответить
зараз вони на першій стадії.. "онивсеврут!"))
"дієві" будут реагировать по следующему сценарию:

- Они (т.е. все) все врут. Никакого слива не было.
- Ладно, слив был, но база не актуальна, это компиляция.
- Ладно, база актуальна, но она не из "Дія".
- "Дія" вообще не хранит персональные данные, это просто невозможно!
- Ладно, возможно, но слива не было, мамой клянусь.
- Ну и что такого, это же открытые данные.
- Мороз.
- Уголовные дела и обыски у сообщивших о сливе.
Конечно, будет еще одно мощное заседание СНБО со скучными, но очень правильными словами про "усилить" и "улучшить".
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24.01.2022 22:23 Ответить
В ночь на 22 января произошла почти техногенная катастрофа: самый большой слив персональных данных за всю историю Украины с портала "Дія", почти 30 гигабайт данных о гражданах Украины.

На форуме raidforums-точка-com некий FreeCivillian ("Свободный Гражданин") за каких-то 15 000 долларов выставил на продажу базу под названием Ukrainian Leaks 2022: diia.gov.ua


Как видно из названия, база позиционируется как слитная из разных государственных учреждений, но первая часть - с портала "Дія" (service-diia-gov-ua).

Весь дамп делится на три базы данных:

ФИО, телефон/пол/ИНН/данные паспорта/данные ID-карты/данные загранпаспорта - 2,6 миллиона записей. В качестве пробника изложено 100 тысяч записей.
Изображение (низкого качества) паспорта, ID-карты, водительского удостоверения, военных билетов, дипломов и сертификатов - 13,5 миллионов. В качестве пробника выложено 190 тысяч файлов.
Расширенная информация о гражданах Украины, в том числе их документы - 4,1 миллиона записей. В качестве пробника изложено 200 тысяч записей.

Некоторые специалисты скачали и проверили сэмплы (пробники) и по большинству признаков похоже на то, что это действительно база из портала "Дія". Данные свежие, данные актуальны. Самая свежая запись датирована 15 декабря 2021 года - три недели назад.

На портал "Дія" как источник утечки указывают также некоторые технические моменты с дампов (подробнее про них ищите комментарии под сообщением Шона https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2F1ILrwYZ%3Ffbclid%3DIwAR213642hSo50TeFWIs-8mt2Y6NT8z-0Mt_jWJS9moPksF3vRn9Z2HwEDnY&h=*********************************************************-3QOKBExZnMmMcJGpbK6jnHDwsI5hfxPVPdChhRJ5A5RfE2Vtc_f_sr_UFyw7c_q6GMa_P4fdpr&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1hfjBWPPbJGZLq-431ijvoJ1lS3ip7xUE3rkFqrEoBdkV2D1wjK5-F1iJj6HoyVIbuf8vcpoBTGcWB5zuT94PD_MiQIuK0v3IfPDR0bgAaV4agxZJ2iOJiGtBR2qGf86tzMFq5PYvRX8uk42w3tq2E_A https://cutt.ly/1ILrwYZ ).
https://focus.ua/digital/504048-pochemu-bolshoj-incident-s-prilozheniem-diya-byl-lish-voprosom-vremeni
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24.01.2022 22:18 Ответить
Что будет дальше?

Скорее всего, "дієві" будут реагировать по следующему сценарию:

Они (т.е. все) все врут. Никакого слива не было.
Ладно, слив был, но база не актуальна, это компиляция.
Ладно, база актуальна, но она не из "Дія".
"Дія" вообще не хранит персональные данные, это просто невозможно!
Ладно, возможно, но слива не было, мамой клянусь.
Ну и что такого, это же открытые данные.
Мороз.
Уголовные дела и обыски у сообщивших о сливе.
Конечно, будет еще одно мощное заседание СНБО со скучными, но очень правильными словами про "усилить" и "улучшить".

Интересно, что первыми сообщили о продаже базы "Дія" "кибер-комсомольцы Банковой" - неформальная группа хакеров DC8044, которая периодически помогает властям и киберполиции делать вещи, которые нельзя делать официальным властям. Группу создал и тайно возглавляет действующий руководитель ИТ-департамента Офиса президента Украины. Совершенно не удивлюсь, если к сливу окажутся причастны не только "русско-хакеры", но и конкурирующие силы внутри зе-партии.
....
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24.01.2022 22:21 Ответить
И самое интересное, что зеленых об этом только недавно предупреждали:

"....

Россия может взломать украинский портал государственных услуг «Дия» для получения конфиденциальной информации украинцев, в том числе военных, предупреждает Украинский киберальянс. Об этом пишет автор «Зеркала недели» https://zn.ua/author/elena-boltushkina Елена Болтушкина в статье https://zn.ua/tech/dija-o-chem-ne-rasskazyvajut-ukraintsam.html «Дия»: о чем не рассказывают украинцам» .

Особую обеспокоенность вызывает то, что Минцифры и Минобороны уже начали интеграцию гражданских систем с военными: реализуют доступ к реестрам призывников, военнообязанных и резервистов через «Дию». А в планах Минцифры и Минветеранов - интеграция в «Дию» сервисов для ветеранов АТО/ООС, членов семей погибших.

«Я глубоко убежден, что все военные системы должны быть отделены от гражданских, потому что это очень большой риск. Пока только военкоматы будут получать от «Дии» адреса регистрации военнообязанных, но услуги будут добавляться. Рано или поздно это будет использовано Россией», - приводятся в статье https://zn.ua/ ZN.UA слова соучредителя Украинского киберальянса Андрея Барановича, известного по псевдониму Sean Brian Townsend. Он не скрывает настоящего имени, хотя принимал непосредственное участие в кибероперациях российско-украинской войны.
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24.01.2022 22:38 Ответить
Та информацию сливают везде , я перевёл деньги через кассу привата ( ихней карты не имею) и мне уже на следующий день звонят и по фамилии отечеству пытаются развести на - вашу карту взломали . До этого ни разу не звонили
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24.01.2022 22:39 Ответить
Запад напрямую предлагал помощь почти сразу, тем самым признав невысокий уровень информационной безопасности Украины.
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24.01.2022 22:13 Ответить
А что вы хотели если этой самой безопасностью рулит такое?

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24.01.2022 22:17 Ответить
возможно, не утратылы ту инфу, где были свежие бэкапы. с остальной же "меньшистю" пострадавших = чуть похуже. основное в этом деле, описать ситуацию не так, как на самом деле, а так, как желательно чтобы это выглядело для нарида. обычное сегодня дело, для всего. ))
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24.01.2022 22:35 Ответить
Зеленая пошесть не просто сцит в глаза в последнее время, она уже просто жидко срет зеленым дерьмом не переставая и держит всю страну за клинических идиотов.
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24.01.2022 22:09 Ответить
Я вас прошу, не *******!!!!! Про "дію" можна забути!!!!!
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24.01.2022 22:09 Ответить
цікаво, а чого Цензор мовчить що кацапів пнули в ПАСЕ, а Олексій Гончаренко став віце-президентом Комітету з міграції, біженців та переміщених осіб ПАРЄ
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24.01.2022 22:09 Ответить
А киберполиция умеет проверить зебобика на утечку разума? Там срочно надо наложить патч, заплатку или хомут на крайний случай. Бо беда..
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24.01.2022 22:17 Ответить
в даркнете за 50000 долларов готовы продать данные из "личного кабинете водителя"с данными по автомобилям, штрафам, адресам и телефонам.
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24.01.2022 22:19 Ответить
и как это они не додумались пенсии смартфонами вручать?
урочысто и с оркестром...
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24.01.2022 22:21 Ответить
Зберігання даних і їх обробка - це різні процеси. Зберігання може бути значно більш безпечним, порівняно з їх використанням. Тому ви не там шукаєте витік. Дія - це надбудова. У якої є своя надбудова, не скажу яка. Ця остання не є безпечною через зелене нехлюйство.
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24.01.2022 22:36 Ответить
Назовіть сенс хакеру знищувати базу з данними, якщо він хоче ці данні продати? Якщо він її знищить, то й те що він злив майже свтрачає сенс. До того ж треба не забувати, що адміни бекапи регулярно роблять. Тому знищити данні звісно значно важче. Але насам перед це взагалі немає сенсу, якщо ти ці данні хочеш використовувати як актуальні.
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24.01.2022 23:01 Ответить
Та вжеж підтверлили. Ну ти дивись, прямо чорнобиль якийсь
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24.01.2022 22:24 Ответить
вот это я понимаю,айтишнеги от бога


Jake Hanrahan



A Ukrainian group has been broadcasting signals on a Russian military frequency, sending them signals that show up as the #Ukraine coat of arms and also a drawing of a dick .

Top tier war trolling. (Source: Monitoring on PF Discord)

Украинская группа транслирует сигналы на российской военной частоте, посылая им сигналы, которые отображаются в https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hashtag_click виде герба #Украины, а также рисунка члена

Военный троллинг высшего уровня. (Источник: Мониторинг в PF Discord



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24.01.2022 22:40 Ответить
Хто встановив собі Дію, той лох.
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24.01.2022 22:51 Ответить
Тогда уже начинай петь так: тот кто получил ID карту, загран.паспорт, права новые и т.д. - лох. Это же так работает? Потому что абсолютно не важно устанавливал ты дию или нет.
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25.01.2022 08:29 Ответить
Так і не зрозумів на якій підставі вважають що витоку інформації не було? Тому що не грохнули данні? Так який з цього був би зиск тому хто їх злив? Капець в нас кібербезпека.
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24.01.2022 22:57 Ответить
це не утечка, а у гетмана ума течка
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24.01.2022 23:30 Ответить
информация не была утеряна
она так и осталась в руках ермаков
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24.01.2022 23:35 Ответить
То что персональные данные уже давно в распоряжении кацапов это ни для кого ни секрет - вспомните как Рожкова ***** слила ВСЕ данные карточек в Привате-Ощаде воинов АТО которые получали по ним зар.плату.. Все утихло как и не было...
А теперь эта кибратака - Ведущие АТ фирмы мира уже сказали что цель атаки была запустить вирус во все системы и при команде перед войной с русней он активируется - и все системы полетят к куям.. хаос
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24.01.2022 23:43 Ответить
Это ж какие такие системы нужно было хакнуть, чтобы все "полетело к куям"? (Кроме связи, инета, то что тебе дает развед.инфу), т.е. какой такой сайт гос. услуг/информации за это отвечает?
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25.01.2022 08:34 Ответить
читать нужно не только цензор и порносайты чтобы знать больше...
все гос-системы...а для чего !? ..хаос...
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25.01.2022 14:20 Ответить
В случае войны тебе и т.д. будет глубоко начхать что там с сайтами будет и т.д. На какой-то контроль чего либо и т.д. это не повлияет от слова совсем. Хаос - это (например) отключение связи, интернета и других способов связи в случае начала военных действий... У нас эта вся цифровизация находится на уровне дна, как и осознанность людей в этом всем. P/s У кого что болит, тот о порносайтах и говорит...
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25.01.2022 15:18 Ответить
Госструктуры, Банки, АЕС, Електросеть, связь , инет и т.д. и т.п. это для тебя мелочи !?... все ясно - допобачення..
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25.01.2022 18:32 Ответить
Только вот атака была на сайтики всяких разных гос. структур, а не всего того что ты перечислил. Пока, досвидос.
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26.01.2022 08:20 Ответить
всяких госструктур....ясно..
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26.01.2022 12:45 Ответить
Конечно ясно, уже положили все и везде через домены бесполезных сайтов (увы таковы реалии нашей гос службы)
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26.01.2022 13:04 Ответить
гос.сайты - это нормальное функционирование гос.тва !!! но они такие бесполезные как вы говорите..может бесполезна кибер-безопасность в гос.тве !?
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26.01.2022 13:36 Ответить
Да, нормальное, только у нас это дело еще в пубертатном периоде еще и их функционал и т.д. ограничен до уровня газеты, кроме отдельных продуктов.
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26.01.2022 15:37 Ответить
Бабуся моя казала "Ой, бреши вже до рубля, бо не буде здачі!!!"
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25.01.2022 00:15 Ответить
В эту туфту верю даже я...при условии ....а нафига РАБссиянцам мавзолейным была эта Кибератака?
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25.01.2022 00:48 Ответить
Коротше , що би кацапи не робили , все в них або не получається , або получається через жопу з двома лівими руками і непрацюючою головою . Абсолютно ущербні і непотрібні люди .
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25.01.2022 07:20 Ответить
 
 