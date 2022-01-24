РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9805 посетителей онлайн
Новости
6 535 42

Законопроект о переходном периоде на Донбассе отозван, потому что не очень согласуется с нашим нормандским форматом, - "слуга народа" Арахамия

Законопроект о переходном периоде на Донбассе отозван, потому что не очень согласуется с нашим нормандским форматом, -

Кабинет министров Украины отозвал внесённый раннее в Верховную Раду законопроект о переходном периоде на Донбассе ввиду его преждевременности и необходимости доработать

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,  сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кабинет министров отозвал законопроект о переходном периоде на Донбассе, согласно с письмом, которое я отправил от нашей фракции, потому что он не очень согласовывается с нашим нормандским форматом, и поэтому я попросил их забрать его на доработку. Возможно, будут какие-то нормандские встречи и будут определенные договоренности, которые необходимо будет воплощать в виде законопректов. То есть это был преждевременный законопроект, поэтому его и отозвали", - сказал Арахамия на брифинге после заседания фракции.

Автор: 

законопроект (3228) Кабмин (14033) Арахамия Давид (989) нормандская четверка (1596)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+25
Знову щось мутять!
показать весь комментарий
24.01.2022 22:22
+22
показать весь комментарий
24.01.2022 22:23
+14
зе-лох знов хоче договорится "па-братски" з фуйлом.. мир в глазах путина и все такое..

ось й пышли отмазки о "несоответствии"..
раныше було все гаразд, а тут - "несоответствует".. клован хоче виконати умови фуйла..
показать весь комментарий
24.01.2022 22:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову щось мутять!
показать весь комментарий
24.01.2022 22:22 Ответить
зе-лох знов хоче договорится "па-братски" з фуйлом.. мир в глазах путина и все такое..

ось й пышли отмазки о "несоответствии"..
раныше було все гаразд, а тут - "несоответствует".. клован хоче виконати умови фуйла..
показать весь комментарий
24.01.2022 22:33 Ответить
"Кабинет министров отозвал законопроект о переходном периоде на Донбассе, согласно с письмом, которое я отправил от нашей фракции, потому что он не очень согласовывается с нашим нормандским форматом, и поэтому я попросил их забрать его на доработку."

У зелеклоунов появился свой собственный Нормандский формат...
показать весь комментарий
24.01.2022 23:08 Ответить
Им приказ из мацквы поступил, курица вознюк уже проговорилась.
показать весь комментарий
24.01.2022 23:13 Ответить
Закон о внедрении элементов Мордора и граждан Мордора в тело Украины.
Коротко - закон о капитуляции
показать весь комментарий
25.01.2022 07:28 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 22:23 Ответить
Можно и без ножа...
показать весь комментарий
24.01.2022 22:53 Ответить
Тавышо!!!! СН в свободное от обдирания украинцев время генерирует горячечный бред и белый шум, а потом оказывается, шо оно не соответствует формату.

Даже странно как-то, что дебилы, работающие только по указке Коломоя или ОПЗЕ, не могут сами что-то толковое создать.
показать весь комментарий
24.01.2022 22:23 Ответить
Формат наш.
показать весь комментарий
24.01.2022 22:26 Ответить
Чебурашку...надобно бы отправить туда,откуда пришел...немножко
показать весь комментарий
24.01.2022 22:31 Ответить
це один з Законів проти якого виступала рашка, а враховуючи, що 26 повинна відбутися зустріч радників нормандії, то має ж з чимось "потужний" задобрити агрессора.Оце мабуть і є один з елементів тієї мирної дипломатії про яку промекав сьогодні"найвеличніший" - маленькими кроками назустріч капітуляціі
показать весь комментарий
24.01.2022 22:32 Ответить
Зелені удоди вирішили здати Україну під німецьку формулу.
показать весь комментарий
24.01.2022 22:35 Ответить
ЗЕбилоиды стали раком и будут выполнять минс с народной милицией и прочими фишечками русского мира?!
показать весь комментарий
24.01.2022 22:35 Ответить
голобородька вперед!
показать весь комментарий
24.01.2022 22:38 Ответить
мутят капитуляцию
показать весь комментарий
24.01.2022 22:37 Ответить
Эти гавноеды даже не сказали, что если раися признает днр и лнр, то они примут этот закон! Нееет, они его никогда никогда не примут, а осудят это! ЗЕбилоиды, готовьтесь к реинтеграции донецкой милиции в тело Украины!
показать весь комментарий
24.01.2022 22:41 Ответить
Як ви вже дістали!!! Ну політика - це не ваше!!! Як ви цього не разумієте? Ідіть вже в свое кабаре ногами дригать!
показать весь комментарий
24.01.2022 22:41 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 22:43 Ответить
зеЛеные мрази!
показать весь комментарий
24.01.2022 22:43 Ответить
Саме заради цього ***** і мутить коло кордонів аби зелений Вовочка не ссався зраджувати Україну, а приймав скоріше усі формули Штайнмаєра.
показать весь комментарий
24.01.2022 22:45 Ответить
Это была хотелка кремля и бубочка ее выполнил. значит сольёт и остальное
показать весь комментарий
24.01.2022 22:48 Ответить

ТЁТЯ РОЗА



- Изя, а кто родители Зеленского?
- Мать - инженер. Отец - математик, профессор. А что?
- Просто впечатление, что его родителями были Даннинг и Крюгер. А он - результат их эффекта!
показать весь комментарий
24.01.2022 22:50 Ответить
Інтелект передається по жіночій лінії. ... Це ж яка ТП мама Ріма...
показать весь комментарий
24.01.2022 23:09 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 23:35 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2022 10:19 Ответить
пока власти заняты Порохом, очередная пророссийская мразь в Украине призывает не сопротивляется вторжению ********* и возмущается тем, что запад дает Украине оружие против "брата"

https://www.youtube.com/watch?v=vTTZZ7_iYFg
показать весь комментарий
24.01.2022 22:51 Ответить
"...інформація "Європейської правди" свідчить, що реальною причиною термінового відкликання проекту стла необхідність виконати вимогу, висунуту стороною РФ як передумову для проведення нової зустрічі Нормандської четвірки на рівні радників лідерів (Україну у цьому форматі представляє Андрій Єрмак, Росію - Дмитро Козак).

На початку січня представники Франції та Німеччини у цьому форматі відвідали Москву та Київ https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/01/11/7132414/ і під час візиту до України передали Банковій цю вимогу Кремля.

Один зі співрозмовників ЄП на Банковій підтвердив, що Україна розраховує на організацію зустрічі радників до кінця січня."

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/01/24/7133026/
показать весь комментарий
24.01.2022 22:56 Ответить
ну хорошо
нормандцы не знают что у них формат,
штанмайер не знает что у него формула,
а агрохимия шо, не знает что кацапы срут на любые договорённости
показать весь комментарий
24.01.2022 23:00 Ответить
У України,вашого норманського формату Нема! Й неможе бути.!
А,ваше, місце на цвинтарі
показать весь комментарий
24.01.2022 23:01 Ответить
Прочитав не нормандського а абхазського
показать весь комментарий
25.01.2022 01:11 Ответить
Засмердило зрадою
показать весь комментарий
24.01.2022 23:02 Ответить
Донбасята из оккупировапнной части Донбасса приезжают купить пожрать по дешевке в неоккупированую часть Данбасса...кажуть шо в АТБ можно купить хлеб по 12 гривенн....,взял такси заплатил 500 гривен из Харькова поехал в город Доброполье это северная часть Донбасса.....правда хлеб 12 грвен...
показать весь комментарий
24.01.2022 23:02 Ответить
жируешь
показать весь комментарий
24.01.2022 23:09 Ответить
кривая рожа давидика со знаком вопроса тож не согласуется, они там шо - одним кокосом мазаны?
показать весь комментарий
24.01.2022 23:05 Ответить
какой позор что эта абезьяна абхазкая-бомж приехала в Украину решать дальнейшую судьбу украинцев-слов нет это какой то сюр
показать весь комментарий
24.01.2022 23:07 Ответить
Сегодня Люся у Фейгина рассказывала какой ЗЕбил принципиальный, и мол его позиция по Украине такая жёсткая была, что он сказал НЕТ, ни какие уступки по Донбассу, и там в США все с первого слова поняли, и поэтому его уважают! Днище ******.
показать весь комментарий
24.01.2022 23:18 Ответить
Схоже, що пан Ілларіонов мав рацію.
показать весь комментарий
24.01.2022 23:26 Ответить
Кацапам он очень не нравился,поэтому и отозвали. Твари.
показать весь комментарий
24.01.2022 23:34 Ответить
Треба формувати списки нулів
показать весь комментарий
25.01.2022 01:09 Ответить

Батя! Я так очень -очень, шибко - шибко, для тебя стараюсь!
Твой верный слуга ...резидент ЗЕбил капитулянт ! (ЮДА)!
показать весь комментарий
25.01.2022 04:47 Ответить
https://www.facebook.com/maria.zolkina.7?__cft__[0]=AZU7p7B14eD68WztC5gmB-rnoSdUOtqswz4DrwjzUaqSBI0LGAd0eHNmdHlQ0orSOYAwVX9CYooHzugJ5ouM6PnGCkG9x43iNJXgKfhnqnqhVyGrYexhCqYgikP1ghCasmA&__tn__=-UC%2CP-R Maria Zolkina

https://www.facebook.com/maria.zolkina.7/posts/5327516307277090 9 год ·



Сьогодні мене запрошували на «Свободу слова», де я змогла б прокоментувати слова пана Єрмака напряму, але оскільки прийти не вийшло, то скажу тут:

Від першого до останнього слова про те, що зустріч радників не пов'язана з терміновим відкликанням законопроекту про перехідний період - маніпуляція, якщо не сказати брехня.

Сигнали про те, що Росія висунула таку умову Україні з'явилися ще пару тижнів тому. Після того сигнал підтвердили різні джерела. Росія дійсно висунула таку умову - відкликати або зарубити у парламенті законопроект, який, попри всі його недоліки, стратегічно зміцнив би позицію України в переговорах.

Справа в тім, що цей ЗП чітко розставляє точки над «і» по тих питаннях, де Росія тисне на нас в переговорах: по відновленню державної влади на ТОТ в разі їх реінтеграції, автоматичному розформуванню будь-яких окупаційних органів влади і заміни їх на тимчасові перехідні адміністрації, підгтовку до виборів, роззброєння тощо.

І якщо для правозахисників і правників там багато нюансів, аби цей ЗП не суперечив іншим законам України, то для РФ там все д політичної точки зору геть неприйнятне. Бо тоді 80% переговорів про політичні пункти Мінську будуть відбуватися з посиланням України на цей законопроект.

Шансів на ухвалення ЗП і так було небагато: саме через цю причину. У Зеленського не визначилися, чи варто так «рубати» з огляду на переговори. Тому відкличуть і далі вже поховають той ЗП у нетрях Кабміну.

Але чи адекватно відкликати (читай - «ховати») законопроект на чергову вимогу Москви? Особливо, коли зустріч радників вочевидь не дасть жодних істотних результатів? Навряд чи.

Ставки надо високі, аби очікувати, що зустріч радників щось змінить у розкладі сил. Гра значно серйозніша. Саме тому і дивує, для чого виконувати вимогу Росії там, де взамін точно нічого не отримаєш.
показать весь комментарий
25.01.2022 08:45 Ответить
 
 