Законопроект о переходном периоде на Донбассе отозван, потому что не очень согласуется с нашим нормандским форматом, - "слуга народа" Арахамия

Кабинет министров Украины отозвал внесённый раннее в Верховную Раду законопроект о переходном периоде на Донбассе ввиду его преждевременности и необходимости доработать

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кабинет министров отозвал законопроект о переходном периоде на Донбассе, согласно с письмом, которое я отправил от нашей фракции, потому что он не очень согласовывается с нашим нормандским форматом, и поэтому я попросил их забрать его на доработку. Возможно, будут какие-то нормандские встречи и будут определенные договоренности, которые необходимо будет воплощать в виде законопректов. То есть это был преждевременный законопроект, поэтому его и отозвали", - сказал Арахамия на брифинге после заседания фракции.