Законопроект о переходном периоде на Донбассе отозван, потому что не очень согласуется с нашим нормандским форматом, - "слуга народа" Арахамия
Кабинет министров Украины отозвал внесённый раннее в Верховную Раду законопроект о переходном периоде на Донбассе ввиду его преждевременности и необходимости доработать
Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Кабинет министров отозвал законопроект о переходном периоде на Донбассе, согласно с письмом, которое я отправил от нашей фракции, потому что он не очень согласовывается с нашим нормандским форматом, и поэтому я попросил их забрать его на доработку. Возможно, будут какие-то нормандские встречи и будут определенные договоренности, которые необходимо будет воплощать в виде законопректов. То есть это был преждевременный законопроект, поэтому его и отозвали", - сказал Арахамия на брифинге после заседания фракции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ось й пышли отмазки о "несоответствии"..
раныше було все гаразд, а тут - "несоответствует".. клован хоче виконати умови фуйла..
У зелеклоунов появился свой собственный Нормандский формат...
Коротко - закон о капитуляции
Даже странно как-то, что дебилы, работающие только по указке Коломоя или ОПЗЕ, не могут сами что-то толковое создать.
ТЁТЯ РОЗА
- Изя, а кто родители Зеленского?
- Мать - инженер. Отец - математик, профессор. А что?
- Просто впечатление, что его родителями были Даннинг и Крюгер. А он - результат их эффекта!
https://www.youtube.com/watch?v=vTTZZ7_iYFg
На початку січня представники Франції та Німеччини у цьому форматі відвідали Москву та Київ https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/01/11/7132414/ і під час візиту до України передали Банковій цю вимогу Кремля.
Один зі співрозмовників ЄП на Банковій підтвердив, що Україна розраховує на організацію зустрічі радників до кінця січня."
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/01/24/7133026/
нормандцы не знают что у них формат,
штанмайер не знает что у него формула,
а агрохимия шо, не знает что кацапы срут на любые договорённости
А,ваше, місце на цвинтарі
Батя! Я так очень -очень, шибко - шибко, для тебя стараюсь!
Твой верный слуга ...резидент ЗЕбил капитулянт ! (ЮДА)!
https://www.facebook.com/maria.zolkina.7/posts/5327516307277090 9 год ·
Сьогодні мене запрошували на «Свободу слова», де я змогла б прокоментувати слова пана Єрмака напряму, але оскільки прийти не вийшло, то скажу тут:
Від першого до останнього слова про те, що зустріч радників не пов'язана з терміновим відкликанням законопроекту про перехідний період - маніпуляція, якщо не сказати брехня.
Сигнали про те, що Росія висунула таку умову Україні з'явилися ще пару тижнів тому. Після того сигнал підтвердили різні джерела. Росія дійсно висунула таку умову - відкликати або зарубити у парламенті законопроект, який, попри всі його недоліки, стратегічно зміцнив би позицію України в переговорах.
Справа в тім, що цей ЗП чітко розставляє точки над «і» по тих питаннях, де Росія тисне на нас в переговорах: по відновленню державної влади на ТОТ в разі їх реінтеграції, автоматичному розформуванню будь-яких окупаційних органів влади і заміни їх на тимчасові перехідні адміністрації, підгтовку до виборів, роззброєння тощо.
І якщо для правозахисників і правників там багато нюансів, аби цей ЗП не суперечив іншим законам України, то для РФ там все д політичної точки зору геть неприйнятне. Бо тоді 80% переговорів про політичні пункти Мінську будуть відбуватися з посиланням України на цей законопроект.
Шансів на ухвалення ЗП і так було небагато: саме через цю причину. У Зеленського не визначилися, чи варто так «рубати» з огляду на переговори. Тому відкличуть і далі вже поховають той ЗП у нетрях Кабміну.
Але чи адекватно відкликати (читай - «ховати») законопроект на чергову вимогу Москви? Особливо, коли зустріч радників вочевидь не дасть жодних істотних результатів? Навряд чи.
Ставки надо високі, аби очікувати, що зустріч радників щось змінить у розкладі сил. Гра значно серйозніша. Саме тому і дивує, для чого виконувати вимогу Росії там, де взамін точно нічого не отримаєш.