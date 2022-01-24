В ВР зарегистрировано постановление с планом действий в связи с российской угрозой, - Устинова
Постановление предусматривает проверку объектов критической инфраструктуры, аудит резерва, госпиталей, укрытий, упрощение поступления в резерв теробороны и еженедельные заседания СНБО.
Об этом сообщила в фейсбуке глава депутатского объединения "Справедливость" Александра Устинова, информирует Цензор.НЕТ.
"Зарегистрировали постановление в Верховной Раде простыми словами "что делать" сейчас, чтобы быть готовыми. Очень надеюсь, что коллеги по парламенту вместо политических разборок подумают о гражданах", - написала Устинова.
Текст постановления есть в распоряжении редакции.
Она предусматривает:
- усиление охраны объектов критической инфраструктуры;
- проведение аудита Госагентства по резерву;
- проведение еженедельных заседаний СНБО;
- доукомплектование подразделений ВСУ;
- аудит заведений здравоохранения;
- упрощение порядка поступления в резерв теробороны;
- проведение учебных эвакуаций в учебных заведениях;
- обновление мобилизационных планов;
- аудит укрытий;
- проверку исправности работы системы оповещения населения.
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+5 Сергей Вовк #340034
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https://www.youtube.com/watch?v=vTTZZ7_iYFg
это уже должно быть
а у нас только будет
проверяться...
хорошая инфа кацапам
про наш бардак
посилення охорони об'єктів критичної інфраструктури; проведення аудиту Держагентства з резерву; проведення щотижневих засідань РНБО; доукомплектування підрозділів ЗСУ; аудит закладів охорони здоров'я; спрощення порядку вступу до резерву тероборони; проведення навчальних евакуацій в закладах освіти; оновлення мобілізаційних планів;
Продовжувати пи..дити бабло на Великому крадівництві.