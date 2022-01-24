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Новости Война
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В ВР зарегистрировано постановление с планом действий в связи с российской угрозой, - Устинова

Постановление предусматривает проверку объектов критической инфраструктуры, аудит резерва, госпиталей, укрытий, упрощение поступления в резерв теробороны и еженедельные заседания СНБО.

Об этом сообщила в фейсбуке глава депутатского объединения "Справедливость" Александра Устинова, информирует Цензор.НЕТ.

"Зарегистрировали постановление в Верховной Раде простыми словами "что делать" сейчас, чтобы быть готовыми. Очень надеюсь, что коллеги по парламенту вместо политических разборок подумают о гражданах", - написала Устинова.

Текст постановления есть в распоряжении редакции.

Она предусматривает:

  • усиление охраны объектов критической инфраструктуры;
  • проведение аудита Госагентства по резерву;
  • проведение еженедельных заседаний СНБО;
  • доукомплектование подразделений ВСУ;
  • аудит заведений здравоохранения;
  • упрощение порядка поступления в резерв теробороны;
  • проведение учебных эвакуаций в учебных заведениях;
  • обновление мобилизационных планов;
  • аудит укрытий;
  • проверку исправности работы системы оповещения населения.

Автор: 

ВР (29272) Устинова Александра (112)


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Топ комментарии
+11
а где выделение денег для армии?
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24.01.2022 22:59
+5
пока власти заняты Порохом, очередная пророссийская мразь в Украине призывает не сопротивляется вторжению ********* и возмущается тем, что запад дает Украине оружие против "брата"

https://www.youtube.com/watch?v=vTTZZ7_iYFg
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24.01.2022 22:57
+5
А де пункт "Вовасику звалити в Оман"?
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24.01.2022 22:59
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Вава ж казав ідіть на шашлики і не парьтесь, йа всьо порішаю.
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24.01.2022 22:57 Ответить
пока власти заняты Порохом, очередная пророссийская мразь в Украине призывает не сопротивляется вторжению ********* и возмущается тем, что запад дает Украине оружие против "брата"

https://www.youtube.com/watch?v=vTTZZ7_iYFg
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24.01.2022 22:57 Ответить
Не стоит открывать эту ссылку- просто бы назвал героя.
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24.01.2022 23:18 Ответить
Тогда "поцреоту" денежка за просмотр не капнет.
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25.01.2022 01:02 Ответить
А я думал, будете 8го марта ждать...
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24.01.2022 22:58 Ответить
А де пункт "Вовасику звалити в Оман"?
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24.01.2022 22:59 Ответить
И действительно, что такого? Коронавирус бушует, надо стараться работать удаленно. Почему бы и не из Омана руководить страной во время войны?
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25.01.2022 03:02 Ответить
а где выделение денег для армии?
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24.01.2022 22:59 Ответить
Стефанчук же вчера ответил Пороху, что он консультировался с Резниковым и повышать зп солдатам и офицерам нет необходимости. Хотя ясно, что ее надо повышать и без инсинуаций рашки на границе
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25.01.2022 05:38 Ответить
Прямо верховный гомнокомандующий.А зедебилы что делать будут.?Перечислила все обязанности зоолога из рнбо.
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24.01.2022 23:01 Ответить
эебилы мля
это уже должно быть
а у нас только будет
проверяться...
хорошая инфа кацапам
про наш бардак
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24.01.2022 23:04 Ответить
Вот возьмите зеленые эту постанову и вперед на танки. Кто то уверен, что зеленые будут в первых рядах защитников?
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24.01.2022 23:12 Ответить
аудит укрытий конорых нет..во мрази тупые..
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24.01.2022 23:19 Ответить
шо то как то тормозят хлопцы, видимо план у них не такой чистый, як в офисе пианиста, та и амеры вже 18 планов накатали, як бороться с агрессором, а этих долбобубов даж не прет и не торкает, ничего путного родить не могут
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24.01.2022 23:21 Ответить
Аудит, аудит, аудит, а за наслідками цих аудитів буде лише один висновок- усюди велика дупа і коли ви, моносброд, встигнете щось зробити, чи ви не чули про загрозу ще з осені
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24.01.2022 23:23 Ответить
забыли - с вагнергейтом разобраться - вписать
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24.01.2022 23:24 Ответить
А где переход самого Парламента и депутатов в режим усиленной работы, без месячных отпусков через 4 месяца просиживания штанов, с минимумом выходных и ежедневным информированием о делах в военной и полицейской сфере? Или депутаты у нас в состоянии вечного прикола и припудренности находятся?
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24.01.2022 23:26 Ответить
Так, а що, шашлики відміняються? Наш сліпий з абхазькою мавпою на плечі казав, що америкоси істєрічкі … прозрів!
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24.01.2022 23:28 Ответить
посилення охорони об'єктів критичної інфраструктури;

проведення аудиту Держагентства з резерву;

проведення щотижневих засідань РНБО;

доукомплектування підрозділів ЗСУ;

аудит закладів охорони здоров'я;

спрощення порядку вступу до резерву тероборони;

проведення навчальних евакуацій в закладах освіти;

оновлення мобілізаційних планів;

Продовжувати пи..дити бабло на Великому крадівництві.
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24.01.2022 23:29 Ответить
Я навіть не сподівався побачити пункт "Терміново розмитнити надану союзниками зброю"!
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24.01.2022 23:33 Ответить
а придурки отдыхают ...
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25.01.2022 00:03 Ответить
Забули включити надважливий пункт про випробовування туалетів на банковій у звязку з понаднормовим відвідуванням та екстраординарним навантаженням.
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25.01.2022 00:25 Ответить
А де в цій постанові пункт про збільшення покарання (без жодної опції внесення застави чи взяття "на поруки" під час досудового слідства) - до пожиттєвого у мирний час за антиукраїнську діяльність, за діяльність спрямовану на сприяння ворожій країні (вона ж параша) у проведенні нею інформаційно-психологічних спецоперацій проти нашої країни?? Тоді можна було б одразу закрити усі інфопомийки типу аналів "наш" та іншу подібну гидоту, та й взагалі визнати незаконною діяльність усіх ************** партій типу ригопзжоперів!
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25.01.2022 01:10 Ответить
Ти ж перший у черзі. Тікай.
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25.01.2022 17:06 Ответить
Згинь бото-нечисть кацападлівська, ти ба - ще й українською гнидяра вивчилось калякати! Молись гидота шоб ***** зовсім не ********* і не пішло у свою останню в житті авантюру! Бо то буде піздець не тільки рашападлії а й таким як ти упоротим кацападлам! ВІШАТИ таких як ти гандовафель будем на усіх найближчих гіляках! Так шо тікай сам -доки не всрався на гіляці!
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27.01.2022 15:14 Ответить
Шо проснулись или шашлыки закончились?
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25.01.2022 01:19 Ответить
Кто-то догадывается до какой меры ******* автор статьи и до какой степени *******ы, о которых речь
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25.01.2022 03:25 Ответить
Это ж какой отменный повод для эрэфии повеселиться над ************, разбушевавшимся на дрожжах провокаций с сосредоточением войск
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25.01.2022 03:31 Ответить
Половина заходів якась чухня, а ось останні 4 не заважало б зробити, якщо ще не зроблено.
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25.01.2022 12:39 Ответить
 
 