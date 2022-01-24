В ВР зарегистрировано постановление с планом действий в связи с российской угрозой, - Устинова

Постановление предусматривает проверку объектов критической инфраструктуры, аудит резерва, госпиталей, укрытий, упрощение поступления в резерв теробороны и еженедельные заседания СНБО.

Об этом сообщила в фейсбуке глава депутатского объединения "Справедливость" Александра Устинова, информирует Цензор.НЕТ.

"Зарегистрировали постановление в Верховной Раде простыми словами "что делать" сейчас, чтобы быть готовыми. Очень надеюсь, что коллеги по парламенту вместо политических разборок подумают о гражданах", - написала Устинова.

Текст постановления есть в распоряжении редакции.

Она предусматривает: