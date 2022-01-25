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Новости Война
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За сутки войска РФ открывали огонь в сторону Причепиловки, потерь нет, - штаб ООС

За сутки войска РФ открывали огонь в сторону Причепиловки, потерь нет, - штаб ООС

В минувшие сутки российско-оккупационные войска на Донбассе один раз открывали огонь на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

В сторону Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин осознает, что после первых больших потерь в Украине российская армия не пойдет дальше, - командующий ООС Павлюк

По состоянию на 7 часов утра, 25 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Автор: 

обстрел (27652) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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А от по Росії стріляти не треба. Просто дочекатися гарного вітру...
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25.01.2022 07:32 Ответить
ДревляниН


@freeukrman

·
https://twitter.com/freeukrman/status/1485687965988839427 12 год



Постійне повторення «без паніки» клоуном, найкраще видає його особистий панічний страх. Він не знає що робити і не здатен прийняти вольові стратегічні рішення. «Просто припинити стріляти» не працює, тепер дитинка закрила очі і буде тупо ігнорувати загрозу. А може лихо само щезне.
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25.01.2022 08:59 Ответить
Сім'я на Сейшелах. Рахунки в офшорі. Квартира в Лондоні.
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25.01.2022 15:31 Ответить
Ответку уже ВСУ не дает?
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25.01.2022 16:38 Ответить
 
 