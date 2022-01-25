За сутки войска РФ открывали огонь в сторону Причепиловки, потерь нет, - штаб ООС

В минувшие сутки российско-оккупационные войска на Донбассе один раз открывали огонь на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

В сторону Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин осознает, что после первых больших потерь в Украине российская армия не пойдет дальше, - командующий ООС Павлюк

По состоянию на 7 часов утра, 25 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.