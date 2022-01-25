За сутки войска РФ открывали огонь в сторону Причепиловки, потерь нет, - штаб ООС
В минувшие сутки российско-оккупационные войска на Донбассе один раз открывали огонь на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
В сторону Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
По состоянию на 7 часов утра, 25 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
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@freeukrman
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https://twitter.com/freeukrman/status/1485687965988839427 12 год
Постійне повторення «без паніки» клоуном, найкраще видає його особистий панічний страх. Він не знає що робити і не здатен прийняти вольові стратегічні рішення. «Просто припинити стріляти» не працює, тепер дитинка закрила очі і буде тупо ігнорувати загрозу. А може лихо само щезне.