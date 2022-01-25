Германия, США, Австралия и Великобритания заявили об отъезде членов семей дипломатов, - Николенко

ЕС, ОБСЕ, СЕ, НАТО и ООН не выражали намерения идти на такие шаги.

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Украине 129 дипломатических представительств. Из них только 4 заявили об отъезде членов семей персонала: США, Великобритании, Австралии и Германии. Другие, включая ЕС, ОБСЕ, СЕ, НАТО и ООН, не выражали намерения идти на такие преждевременные шаги", - говорится в сообщении.

Спикер министерства поблагодарил международных партнеров Украины за их солидарность.

"Крайне важно избегать деятельности, которая может быть использована в информационном пространстве для усиления напряженности в обществе и дестабилизации экономической и финансовой безопасности Украины", – отметил он.

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Напомним, ранее в Госдепе сообщили, что члены семей госслужащих США обязаны уехать из посольства в Киеве.

Великобритания также эвакуирует часть дипломатов из посольства в Киеве.

А МИД Германии разрешил родственникам сотрудников диппредставительств уехать из Украины.

Австралия начала эвакуацию семей дипломатов и призывает своих граждан покинуть Украину.