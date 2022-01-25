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Германия, США, Австралия и Великобритания заявили об отъезде членов семей дипломатов, - Николенко

Германия, США, Австралия и Великобритания заявили об отъезде членов семей дипломатов, - Николенко

ЕС, ОБСЕ, СЕ, НАТО и ООН не выражали намерения идти на такие шаги.

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Украине 129 дипломатических представительств. Из них только 4 заявили об отъезде членов семей персонала: США, Великобритании, Австралии и Германии. Другие, включая ЕС, ОБСЕ, СЕ, НАТО и ООН, не выражали намерения идти на такие преждевременные шаги", - говорится в сообщении.

Спикер министерства поблагодарил международных партнеров Украины за их солидарность.

"Крайне важно избегать деятельности, которая может быть использована в информационном пространстве для усиления напряженности в обществе и дестабилизации экономической и финансовой безопасности Украины", – отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только три посольства сообщили о возможном выезде сотрудников с территории Украины, - Данилов

Напомним, ранее в Госдепе сообщили, что члены семей госслужащих США обязаны уехать из посольства в Киеве.

Великобритания также эвакуирует часть дипломатов из посольства в Киеве.

А МИД Германии разрешил родственникам сотрудников диппредставительств уехать из Украины.

Австралия начала эвакуацию семей дипломатов и призывает своих граждан покинуть Украину.

Автор: 

МИД (6986) дипломаты (639) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+10
А куда это Немцы убегают? По их же представлениям РФ адекватный партнер и можно верить что нападать не будет.
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25.01.2022 08:43
+8
Потому что помощь в борьбе с неонацизмом в виде рашизма долг каждой порядочной страны.
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25.01.2022 09:03
+5
А решта 49 країн , що мають посольства в Україні - не панікують . Нормальні люди .
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25.01.2022 07:41
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Что там с законом 4142,в сми тишина
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25.01.2022 07:39 Ответить
А решта 49 країн , що мають посольства в Україні - не панікують . Нормальні люди .
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25.01.2022 07:41 Ответить
Абсолютно нормальная ситуация вывоз СЕМЕЙ дипломатов. Какая паника?
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25.01.2022 08:16 Ответить
Англосакси славляться своєю передбачливістю. Очевидно, є протокол безпеки, згідно якого другорядні члени дип.представництв та сім'ї працівників профілактично покидають країну з нестабільною ситуацією. Буткевич на всорашньому відео це все пояснював.
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25.01.2022 08:32 Ответить
Допоки США і союзники не почали евакуацію посольств ЗЕпліснява не заворушилась: не скликали РНБО, депутати грілися на сейшелпах і дубаях, ніхто не чухався.
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25.01.2022 08:41 Ответить
👏👏👏 Так ці кроки і робляться для того, щоб ця пліснява прийшла до тями.
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25.01.2022 09:06 Ответить
Ізраїль готується до евакуації українських євреїв у разі вторгнення РФ, - ЗМІ
https://uainfo.org/blognews/1643037178-izrayil-gotuetsya-do-evakuatsiyi-***********-evreyiv-u-razi.html https://uainfo.org/blognews/1643037178-izrayil-gotuetsya-do-evakuatsiyi-***********-evreyiv-u-razi.html

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25.01.2022 08:12 Ответить
Israel, Jewish Groups Discuss Airlifting Ukraine's Jews if Russia Invades
https://www.haaretz.com/israel-news/israel-jewish-groups-discuss-airlifting-ukraine-s-jews-in-case-russia-invades-1.10559464 https://www.haaretz.com/israel-news/israel-jewish-groups-discuss-airlifting-ukraine-s-jews-in-case-russia-invades-1.10559464

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25.01.2022 08:23 Ответить
С чего вы взяли, что весь мир хочет прям кинуться нам помогать? Вы как дети, ребятки. Никак до вас не дойдет, что все в большой политике блюдут свои интересы.
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25.01.2022 08:56 Ответить
Потому что помощь в борьбе с неонацизмом в виде рашизма долг каждой порядочной страны.
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25.01.2022 09:03 Ответить
Таких стран мало, да и то у них свои национальные интересы.
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25.01.2022 09:19 Ответить
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25.01.2022 09:25 Ответить
Про який рашизм ви пишете, коли там Берл Лазар перший друг у Путі
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25.01.2022 09:24 Ответить
Стогін євреїв вже давно не можна розглядати як протидію нацизму. Просто їм в свій час стало не по дорозі з гітлером.
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25.01.2022 09:27 Ответить
В Росії і України влада і олігархи переважно єврейської національності
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25.01.2022 09:35 Ответить
Вони завжди були лихварями на війнах та чужому горі.
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25.01.2022 10:34 Ответить
Не боїтеся попасти під закон про антисемітизм? 😂
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25.01.2022 10:59 Ответить
Чи ви мене провокуєте на це?
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25.01.2022 11:01 Ответить
Скоріше під закон про несприйняття сіонізму.
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25.01.2022 11:15 Ответить
З цим згодна)
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25.01.2022 11:50 Ответить
Скільки живу на білому світі -- жодного разу не бачила представників цієї національності, зайнятих важкою фізичною працею.
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25.01.2022 11:45 Ответить
Бубочку с коломойским , пожалуйста, первым рейсом пусть вывезут, может тогда у Украины будут шансы!
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25.01.2022 09:06 Ответить
Ну правильно. Чё они будут рисковать своими семьями в войне, которая их никоим боком не касается?
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25.01.2022 08:27 Ответить
Тем более зекрысы вообще не хотят ничего делать для обороны страны...
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25.01.2022 09:02 Ответить
Шо ви там панікуєте? У нас пів Ради віддихало місяць, тільки відійшло від бухла та наркоти, збирається вирішувати питання по будівництву доріг. Все в порядку, Резніков нічого не баче, йому доповіли з Макшанії що не комплектують вдарні угрупування, просто гуляють 150 000 московитів по кордону, ромашки збирають, нюхають.
Осел на шашлики зібрався а ви куди?
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25.01.2022 08:36 Ответить
Шо нам той "авторитетний" губошльоп на цей раз розповість?Проведе політінформацію про тяжку внутрішню ситуацію в країнах загниваючого заходу,чи нарешті заткнеться цей голос розмовляючої опи.
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25.01.2022 08:38 Ответить
А куда это Немцы убегают? По их же представлениям РФ адекватный партнер и можно верить что нападать не будет.
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25.01.2022 08:43 Ответить
У них роздвоєння особистості.
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25.01.2022 09:09 Ответить
они адеватны только с немцами. К нам это не относится.
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25.01.2022 22:32 Ответить
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25.01.2022 08:45 Ответить
Тікають ті, які більше за інших хочуть війни
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25.01.2022 08:55 Ответить
уезжают те ,которые не хотят быть жертвами бездействия зекрысы
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25.01.2022 09:05 Ответить
Правильно. Войну поджигают и тикают, те кто подальше - США, Бриты, Австралия. А немцы, просто не бойцы.
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25.01.2022 09:48 Ответить
То це американці, брити, австралійці підтягли стотисячні війська до кордонів України? Де ж ви такі вУмні беретесь?
Хоча, про сцикливість фріців, в яблучко.
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25.01.2022 10:41 Ответить
Німці реагуть краще всіх. Не надають зброю і заважають надавати зброю іншим. Це вже не кажучи про "пп2".
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25.01.2022 11:06 Ответить
Невже всі виїхали, чи, все- таки, лише сім'ї? До речі, серед чотирьох і ваше.
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25.01.2022 11:04 Ответить
Ціна партнерству зі щурами - пшик!!!
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25.01.2022 08:56 Ответить
Головна мета щурів - обвалити нашу економіку. Даром забрати нашу землю.
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25.01.2022 09:20 Ответить
Тутешнім ботам така правда не до вподоби. Відразу спамлять
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25.01.2022 10:12 Ответить
На даний момент, єдині щурі - німці, які не надають Україні військової допомоги та іншим заважають надавати.
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25.01.2022 10:45 Ответить
Смотрел видео о выступлении главы МИД Германии Анналены Бербок в Москве....Полное позорище....Еси чесно не ожидал... что она такая дура...,а по факту дала зеленый свет крысам Путлера...
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25.01.2022 09:00 Ответить
https://youtu.be/-LpBqUg2cJY ...видос с аналитикой Мировой политики от Юрия Швеца...
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25.01.2022 09:11 Ответить
Понятное дело, я бы тоже отослал "членов семей" особенно детского возраста, было бы куда. Отослали, потому что 4 февраля начинаются "учения", а на самом деле гибридная операция на границе Украины и Беларуси. Вот сейчас открою спец программ и точно скпжу сколько км до Киева от границы
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25.01.2022 09:27 Ответить
три раза по сто
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25.01.2022 09:34 Ответить
75 км до дамбы Вышгороде
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25.01.2022 09:51 Ответить
ПНХ
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25.01.2022 09:54 Ответить
Одно из самых элитных учебных заведений столицы Украины - Киевская международная школа (Kyiv International School, KIS) объявила о переходе к дистанционному обучению в связи с массовым отъездом родителей учеников (среди них много западных дипломатов) и преподавателей из-за слухов об угрозе большой войны.
"Некоторые ученики и учителя останутся в Киеве или Украине, другие могут отправиться в Европу, Северную Америку или Азию. Но мы продолжим предлагать возможности обучения и опыт для нашего сообщества KIS, даже если будем находиться в разных местах", - заверяют родителей.
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25.01.2022 10:03 Ответить
Зато российские дипломаты в Киев собрались целыми селами.
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25.01.2022 10:14 Ответить
ТАК УЖЕ ХЙЛА ЗАВЛЕКАЮТ В ЛОВУШКУ !)
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25.01.2022 13:46 Ответить
 
 