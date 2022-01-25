Германия, США, Австралия и Великобритания заявили об отъезде членов семей дипломатов, - Николенко
ЕС, ОБСЕ, СЕ, НАТО и ООН не выражали намерения идти на такие шаги.
Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Украине 129 дипломатических представительств. Из них только 4 заявили об отъезде членов семей персонала: США, Великобритании, Австралии и Германии. Другие, включая ЕС, ОБСЕ, СЕ, НАТО и ООН, не выражали намерения идти на такие преждевременные шаги", - говорится в сообщении.
Спикер министерства поблагодарил международных партнеров Украины за их солидарность.
"Крайне важно избегать деятельности, которая может быть использована в информационном пространстве для усиления напряженности в обществе и дестабилизации экономической и финансовой безопасности Украины", – отметил он.
Напомним, ранее в Госдепе сообщили, что члены семей госслужащих США обязаны уехать из посольства в Киеве.
Великобритания также эвакуирует часть дипломатов из посольства в Киеве.
А МИД Германии разрешил родственникам сотрудников диппредставительств уехать из Украины.
Австралия начала эвакуацию семей дипломатов и призывает своих граждан покинуть Украину.
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https://www.haaretz.com/israel-news/israel-jewish-groups-discuss-airlifting-ukraine-s-jews-in-case-russia-invades-1.10559464 https://www.haaretz.com/israel-news/israel-jewish-groups-discuss-airlifting-ukraine-s-jews-in-case-russia-invades-1.10559464
Осел на шашлики зібрався а ви куди?
Хоча, про сцикливість фріців, в яблучко.
краще всіх. Не надають зброю і заважають надавати зброю іншим. Це вже не кажучи про "пп2".
"Некоторые ученики и учителя останутся в Киеве или Украине, другие могут отправиться в Европу, Северную Америку или Азию. Но мы продолжим предлагать возможности обучения и опыт для нашего сообщества KIS, даже если будем находиться в разных местах", - заверяют родителей.