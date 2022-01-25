В Украине за сутки от COVID-19 умер 161 человек, зафиксировано 19 118 новых случаев заражения, 5 863 человека выздоровели

За сутки 24 января в Украине зафиксировано 19 118 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них детей – 2 809, медработников – 594.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Также за минувшие сутки:

- госпитализировано – 1507 человек;

- летальных исходов – 161;

- выздоровели – 5 863 человека.

За все время пандемии в Украине:

- заболело – 3 889 488 человек;

- выздоровело – 3 591 201 человек;

- летальных исходов – 99 443;

- проведено ПЦР-тестирование – 17 581 514.

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В то же время за прошедшие сутки 69 546 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 27 261 человек, вторую дозу – 24 700 человек, дополнительную дозу получили 501 человек, бустерную дозу – 17 084 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 15 191 379 человек, из них получили первую дозу – 15 191 377 человек, получили две дозы – 14 490 784 человека, получили дополнительную дозу – 13 609 человек, бустерную дозу – 225 868 человек. В общей сложности проведено 29 921 638 прививок.