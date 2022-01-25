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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умер 161 человек, зафиксировано 19 118 новых случаев заражения, 5 863 человека выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умер 161 человек, зафиксировано 19 118 новых случаев заражения, 5 863 человека выздоровели

За сутки 24 января в Украине зафиксировано 19 118 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них детей – 2 809, медработников – 594.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Также за минувшие сутки:

- госпитализировано – 1507 человек;

- летальных исходов – 161;

- выздоровели – 5 863 человека.

За все время пандемии в Украине:

- заболело – 3 889 488 человек;

- выздоровело – 3 591 201 человек;

- летальных исходов – 99 443;

- проведено ПЦР-тестирование – 17 581 514.

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В то же время за прошедшие сутки 69 546 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 27 261 человек, вторую дозу – 24 700 человек, дополнительную дозу получили 501 человек, бустерную дозу – 17 084 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 15 191 379 человек, из них получили первую дозу – 15 191 377 человек, получили две дозы – 14 490 784 человека, получили дополнительную дозу – 13 609 человек, бустерную дозу – 225 868 человек. В общей сложности проведено 29 921 638 прививок.

Автор: 

Минздрав (4902) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Афёра задумана быть вечной.
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25.01.2022 08:34
+3
Расскажи, кто задумал "аферы" с испанкой 100 лет назад, с холерой, чумой? Вирусы, бактерии существую сотни миллионов лет на Земле. Поучи хоть что-нибудь, дурачок.

Все-таки воспитали в совке целые поколения инфантилов.
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25.01.2022 08:59
+1
Хороше свята провели...
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25.01.2022 08:30
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Хороше свята провели...
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25.01.2022 08:30 Ответить
Давно треба переводити учнів на дистанційну освіту. По класах нема половини школярів, класами ідуть на ізоляцію. Хворіють вчителі так, що нема кому заміняти. Все рівно хворі діти пропускають матеріал - це не навчання під час епідемії! Чому такі інертні, як завжди бояться в нас взяти ініціативу. Тим паче минують зараз школи кожен день, хто зна може рване коли небудь...
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25.01.2022 09:12 Ответить
Ты с сарая вещания выходишь на улицу.Школы на дистанционке,ВУЗ с начала года на дистанционке)
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25.01.2022 09:17 Ответить
Що ти мені верзеш? В мене донька працює в школі в Київській області. Як працювали, так і працюють. Всіх вчителів привили, але хворіють по другому разу.
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25.01.2022 09:55 Ответить
твоя дочка і так нічого не вчить, вона і 30% тої напруги не має, що мали вчителі 20+ років тому, а дистанційно взагалі повними баранами діти будуть.
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25.01.2022 15:24 Ответить
рашкобот, в тебе гуглоперекладач відклеївся )
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25.01.2022 15:38 Ответить
ага. що там ще відклеїлось? що, по факту як не вчителі, а "вчителиці" працюють немає що сказати? )))
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25.01.2022 15:42 Ответить
Афёра задумана быть вечной.
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25.01.2022 08:34 Ответить
эта музыка будет вечной,если я заменю батарейки... ©️
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25.01.2022 08:44 Ответить
С батарейками у них худо (ФРСный печатный станок буксует). Но, они ещё цепляются.
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25.01.2022 08:50 Ответить
Ще трошки, ось ще трошки і США розвалиться. Мексика забере Техас і Пн.Каліфорнію, Аляску- расєя. От тоді заживемо
Так?
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25.01.2022 09:47 Ответить
Не. Демпартия потеряет власть в ноябре.
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25.01.2022 09:52 Ответить
Расскажи, кто задумал "аферы" с испанкой 100 лет назад, с холерой, чумой? Вирусы, бактерии существую сотни миллионов лет на Земле. Поучи хоть что-нибудь, дурачок.

Все-таки воспитали в совке целые поколения инфантилов.
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25.01.2022 08:59 Ответить
Испанский грипп - H1N1.

У подавляющего большинства людей во всем мире болезнь протекает в виде гриппоподобного заболевания без осложнений при полном выздоровлении через неделю даже без медикаментозного лечения. Тем не менее, тяжёлая форма течения болезни характеризуется быстро прогрессирующей первичной вирусной пневмонией, которая, в отличие от бактериальной пневмонии, не чувствительна к антибиотикам и при отсутствии правильного лечения способна привести к летальному исходу
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25.01.2022 09:53 Ответить
https://factcheck.kz/claim-checking/verdict/false/dose-doktor-robert-meloun-samoprovozglashyonnyj-sozdatel-mrnk-vakcin-i-dezinformator/ Досье: доктор Роберт Мэлоун - самопровозглашённый «создатель мРНК-вакцин» и дезинформатор
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25.01.2022 12:59 Ответить
161 особа (якщо це правда) померла тому, що всі вони не знали про Івермектин.

Врятуйте людей - розповідайте їм правду!

Ковід не має жодного стосунку до видуманого неіснуючого коронавірусу сарс-ков-2.

Ковід є паразитарним захворюванням з гострою реакцією імунної системи і типовими ознаками гельмінтної токсикації - "грипозний" стан, згущення крові, температура, відсутність реакції на антибіотики та вітаміни, нудота і, нарешті, падіння сатурації, яке викликане появою навколо альвеолів у легенях непроникної білої плівки - так імунна система захищається від розмноження цього паразита. Це типова поведінка гельмінтів - їх яйця циркулюють у кровотоку та вилупляються у легенях, після чого личинки вирушають в похід по судинах до місця проживання цього виду, у відповідних органах або системах організму носія.

Івермектин вбиває всі відомі види гельмінтів, деяких комах та членистоногих. Відтак, виздоровлення від ковіду наступає буквально відразу - для початкових стадій, і впродовж 4-5 днів - при запущених випадках.

Єдине, що потрібно додатково при запущених випадках, - Медрол - гормон, який ефективно гасить "розхитану" імунну систему, згладжує стрибки температури і значно покращує загальний стан. Достатньо 3-7 днів від 2 таб. на день сходити до 0.25 таб. на добу.

Івермектин при хворобі: 2.5 мл раз на день 3-4 дні.

Ось так все просто...
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25.01.2022 15:02 Ответить
 
 