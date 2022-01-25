В Украине за сутки от COVID-19 умер 161 человек, зафиксировано 19 118 новых случаев заражения, 5 863 человека выздоровели
За сутки 24 января в Украине зафиксировано 19 118 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них детей – 2 809, медработников – 594.
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1507 человек;
- летальных исходов – 161;
- выздоровели – 5 863 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 889 488 человек;
- выздоровело – 3 591 201 человек;
- летальных исходов – 99 443;
- проведено ПЦР-тестирование – 17 581 514.
В то же время за прошедшие сутки 69 546 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 27 261 человек, вторую дозу – 24 700 человек, дополнительную дозу получили 501 человек, бустерную дозу – 17 084 человека.
С начала вакцинальной кампании привито 15 191 379 человек, из них получили первую дозу – 15 191 377 человек, получили две дозы – 14 490 784 человека, получили дополнительную дозу – 13 609 человек, бустерную дозу – 225 868 человек. В общей сложности проведено 29 921 638 прививок.
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Все-таки воспитали в совке целые поколения инфантилов.
У подавляющего большинства людей во всем мире болезнь протекает в виде гриппоподобного заболевания без осложнений при полном выздоровлении через неделю даже без медикаментозного лечения. Тем не менее, тяжёлая форма течения болезни характеризуется быстро прогрессирующей первичной вирусной пневмонией, которая, в отличие от бактериальной пневмонии, не чувствительна к антибиотикам и при отсутствии правильного лечения способна привести к летальному исходу
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Ковід не має жодного стосунку до видуманого неіснуючого коронавірусу сарс-ков-2.
Ковід є паразитарним захворюванням з гострою реакцією імунної системи і типовими ознаками гельмінтної токсикації - "грипозний" стан, згущення крові, температура, відсутність реакції на антибіотики та вітаміни, нудота і, нарешті, падіння сатурації, яке викликане появою навколо альвеолів у легенях непроникної білої плівки - так імунна система захищається від розмноження цього паразита. Це типова поведінка гельмінтів - їх яйця циркулюють у кровотоку та вилупляються у легенях, після чого личинки вирушають в похід по судинах до місця проживання цього виду, у відповідних органах або системах організму носія.
Івермектин вбиває всі відомі види гельмінтів, деяких комах та членистоногих. Відтак, виздоровлення від ковіду наступає буквально відразу - для початкових стадій, і впродовж 4-5 днів - при запущених випадках.
Єдине, що потрібно додатково при запущених випадках, - Медрол - гормон, який ефективно гасить "розхитану" імунну систему, згладжує стрибки температури і значно покращує загальний стан. Достатньо 3-7 днів від 2 таб. на день сходити до 0.25 таб. на добу.
Івермектин при хворобі: 2.5 мл раз на день 3-4 дні.
Ось так все просто...