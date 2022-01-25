РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6937 посетителей онлайн
Новости Нормандские переговоры
25 568 52

Украина выполнила требование РФ для возобновления встреч советников лидеров Нормандской четверки, - СМИ

Украина выполнила требование РФ для возобновления встреч советников лидеров Нормандской четверки, - СМИ

В понедельник правительство приняло решение отозвать законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", предусматривавший правила реинтеграции оккупированных территорий, формально - чтобы выполнить рекомендации Венецианской комиссии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники "ЕС".

Отмечается, что этот вопрос был единственным, для принятия которого состоялось внеочередное заседание Кабмина.

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук пояснила членам правительства, что документ необходимо изменить в нескольких пунктах и, по ее мнению, эти изменения невозможно внести в парламенте между чтениями, а потому правительство должно безотлагательно отозвать внесенный им в Раду законопроект. Потребность в изменениях она объяснила тем, что правительство хочет воплотить рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы.

"Венецианская комиссия" ранее действительно рекомендовала изменить законопроект о переходном периоде в отношении Крыма и Донбасса. Впрочем, эта рекомендация пришла в Киев еще в октябре 2021 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы будем выполнять Минские договоренности исключительно в украинских интересах, - Ермак

По информации источников издания, реальной причиной срочного отзыва проекта является необходимость выполнить требование, выдвинутое стороной РФ как предпосылку для проведения новой встречи Нормандской четверки на уровне советников лидеров (Украину в этом формате представляет Андрей Ермак, Россию – Дмитрий Козак). В начале января представители Франции и Германии в этом формате посетили Москву и Киев и во время визита в Украину передали Банковой это требование Кремля.

Один из собеседников ЕП на Банковой подтвердил, что Украина рассчитывает на организацию встречи советников до конца января.

Договоренностей о возможности проведения саммита в формате "Нормандии", по данным ЕП, пока нет.

Автор: 

Кабмин (14033) россия (96038) нормандская четверка (1596)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+44
Таке враження що Україну підготували до сдачі, між війною і позором зелені вибрали позор.
показать весь комментарий
25.01.2022 08:50
+43
Верещук і здоровий глузд разом не ходять. Люди, будьте обережні!
показать весь комментарий
25.01.2022 08:51
+32
А яка наступна вимога у москалів? Підписати капітуляцію з ОРДЛО?
показать весь комментарий
25.01.2022 08:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Таке враження що Україну підготували до сдачі, між війною і позором зелені вибрали позор.
показать весь комментарий
25.01.2022 08:50 Ответить
Andrei Piontkovsky

26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО.
Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
показать весь комментарий
25.01.2022 10:26 Ответить
сегодня то самое 26 число. Ну как, привёз, ЧТо там было в пунктах?
показать весь комментарий
26.01.2022 21:08 Ответить
Верещук і здоровий глузд разом не ходять. Люди, будьте обережні!
показать весь комментарий
25.01.2022 08:51 Ответить
Верещук-никто. Дерьмак приказал-она озвучила.
показать весь комментарий
25.01.2022 09:47 Ответить
Навіть геть дурне якщо мовчить може виглядати розумним-поміркуй Верещук...
показать весь комментарий
25.01.2022 08:51 Ответить
...хоча міркувати здається немає чим...
показать весь комментарий
25.01.2022 09:03 Ответить
То есть Ермак снова провёл ЗЕбизянам по губам и они сглотнули!
показать весь комментарий
25.01.2022 08:51 Ответить
Тобто ніякого перехідного періоду не повинно бути, сєпари щільними рядами будуть гуляти Україною?
показать весь комментарий
25.01.2022 08:52 Ответить
А яка наступна вимога у москалів? Підписати капітуляцію з ОРДЛО?
показать весь комментарий
25.01.2022 08:56 Ответить
Без сумніву не на користь держави Україна!
показать весь комментарий
25.01.2022 15:52 Ответить
Наступна - федералізація України, друга російська мова і ліквідація ПЦУ.
показать весь комментарий
25.01.2022 19:39 Ответить
Во це і є зрада! Венеціанська коміссія там тільки як ширма.
показать весь комментарий
25.01.2022 08:56 Ответить
Це було очевидно, що Зе-чмо таки встане раком перед путинім.

Вчора на засіданні РНБО це стало очевидним ще більше - Московія незбирається нападати, Захід розпалює, Джавеліні заберіть - посольства поверніть і т.д.

Якщо почнеться все ж таки велика війна, то ЗСУ та народ будуть багаторазово зрадженни і продані цим Кагалом
показать весь комментарий
25.01.2022 08:57 Ответить
Volodymyr Volodymyr 47e311b5 Якщо бидло обрало клоуна то і х....й із ним. Нехай іде раша і вбиває
показать весь комментарий
25.01.2022 09:45 Ответить
все зараз у руках Господа - захоче він покарати народ за зраду своїх убитих воїнів, за тупість і відсутності гонору, або простить і допоможе для того, щоб зруйнувати сатанинську Москву

Подивимося, що він вибере
показать весь комментарий
25.01.2022 09:53 Ответить
Так его и выбирали как "голубя мира". Лишь бы не было войны, любыми уступками. Сейчас всё порешают или уже порешали. Все будут довольны, Европа, РФ и избиратели Зе. Все счастливы, рейтинг в гору и настанет мир и процветание, долгожданные шашлычки.
показать весь комментарий
25.01.2022 09:58 Ответить
Если начнется война то в первую очередь не давать Зеленскому и его семье убежать из Украины-в первую очередь перкрыть аэропорты и погранпереходы. а иначе Зеленски станет Януковощем-2 Смотется в россию или Германию и там уже подпишет капитуляцию как легитимный
показать весь комментарий
25.01.2022 16:57 Ответить
Похоже сдают Украину ЗЕленые.
показать весь комментарий
25.01.2022 09:01 Ответить
Ермак, с упорством идиота, занимается самоубийством. Нет, агент "Козырь", - ничего не выйдет, - спроси у Януковоща=)
показать весь комментарий
25.01.2022 09:01 Ответить
Знову лягли під цапомордих, ганьба!
показать весь комментарий
25.01.2022 09:04 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2022 09:05 Ответить
Нда...все как инсайдили -зекрысы ожидаемо нас сдали...а дегенераты,с утра, радуются тому,что дерьмак по ТВ брешет...
показать весь комментарий
25.01.2022 09:21 Ответить
Цікаво, а як щодо інших законопроектів і деяких вже прийнятих законів, щодо яких було зауваження Венеційської комісії? Їх теж відміняти і відкличуть? Тьху, мразота! Вже б не відбріхувалися.
показать весь комментарий
25.01.2022 09:23 Ответить
Норманська четвірка коли на кордоні України орда мокшан це ідиотизм тим більше що в цю ,,четвірку,,входять і Германия яка продовжує підтримувати ідеї Гітлера то-союз із ******.Історія повторюється і амбіції Германії уже в який раз незмінні ,,Правити та розділяти,,
показать весь комментарий
25.01.2022 09:24 Ответить
Прочитав коментарі і загрустив як ви думаєте сшивати державу схід не сприйме бадеру як захід ватутіна а політики цим користуюються є які говорять про економіку але вони не в фаворі значить тупик і ж-па
показать весь комментарий
25.01.2022 09:32 Ответить
Нема ніякого "схід і захід". Є Україна. Якби було поменше цього кацапського 3.14здіжа,то і горя би не було.
показать весь комментарий
25.01.2022 09:55 Ответить
Кацап, ти краще про свої ***** розмірковуй...
показать весь комментарий
25.01.2022 10:19 Ответить
У Московії вигадали самобитний домбаський народ. Начебто навіть Венеціанська комісія на це погодилася. Таке вже було раніше в СРСР. Карельський народ на відміну фінського народу. Існувала карело-фінська РСР 1940-1956р, претендувала на місце в ООН. А потім її скасували.
показать весь комментарий
25.01.2022 09:33 Ответить
Мрази вонючие.
показать весь комментарий
25.01.2022 09:48 Ответить
Хотят срочно что-то пропихнуть чтобы потом дЕрмак в Нормандского формате закрепил....
саботажем попахивает.... или уже даже сильно бздит.....
показать весь комментарий
25.01.2022 09:54 Ответить
Вера Измайлова


@veraizmaylova41



Результат правления великого геополитика

показать весь комментарий
25.01.2022 09:55 Ответить










Volodymyr Ogrysko


@Ogrysko

https://twitter.com/Ogrysko/status/1485704727635664898 11 ч



Якщо це правда,то таке рішення можна назвати лише унікальним глупством.Жодна зустріч на жодному рівні жодних результатів не дасть.Якщо влада,звісно,не капітулює перед Москвою.Але на це вона може навіть не сподіватися: є кому в Україні відстояти нашу правду
показать весь комментарий
25.01.2022 10:02 Ответить














Andrei Piontkovsky


@apiontkovsky

·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1485759910700892161 8 ч



26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
показать весь комментарий
25.01.2022 10:04 Ответить















hochu domoy v UA


@hochu_dodomu

·
https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1485851867649294338 2 ч



Уряд на екстренному засіданні ухвалив рішення відкликати законопроект Про засади державної політики перехідного періоду", що передбачав правила реінтеграції окупованих територій. Таким чином Київ виконав вимогу РФ для відновлення зустрічей "Нормандії" на рівні радників (((
показать весь комментарий
25.01.2022 10:04 Ответить
Віцепрем'єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук пояснила урядовцям, що документ необхідно змінити у кількох пунктах і, на її думку, ці зміни неможливо внести у парламенті між читаннями, Джерело:

Да Шо блеет ця хабалка.Тобто т.з. зміни які може подати будь-який депутат спочатку в комітет, який їїх розглядає та потім виноситься в сесійний зал для другого голосування неможливий? Ню, ню
показать весь комментарий
25.01.2022 10:15 Ответить
ХАБАЛКИ, ПРЕДАТЕЛИ И КАПИТУЛЯНТЫ ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛИКВИДИРОВАНЫ
показать весь комментарий
25.01.2022 20:11 Ответить
Закон этот все равно нерабочий был. С таким же успехом можно рассуждать о колонизации Венеры.
показать весь комментарий
25.01.2022 10:27 Ответить
Что дальше. Нельзя останавливаться на достигнутом иначе будет не по путлеровскому сценарию.
показать весь комментарий
25.01.2022 11:05 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2022 11:20 Ответить
Сейчас снова немецко-французские союзники Кремля будут танцевать вокруг Минских соглашений под дудку Путина, а его агенты в Украине, вроде Ермака, будут пропихивать капитуляцию.
показать весь комментарий
25.01.2022 13:33 Ответить
ЗеБiли-малороси ка-ка... ка-ка-я разнiца, ви вже зiбрали своi манатки, щоб освоювати

СибЛаг, будувати кацапо-потоки на Китай, будувати в азiопських еп...нях мiста кацапо-ордi, на

якi пересмикує свою цюцюрку ординець Шойгу ? ))

https://aif-s3.aif.ru/images/014/025/9a8de8dd8220217c5563814930b922be.jpg

https://www.rbc.ua/static/ckef/img/2_3995.jpg
показать весь комментарий
25.01.2022 13:52 Ответить
Драка неизбежна. Или снаружи, а затем внутри. Или внутри, а затем снаружи. Это интересный выбор, зебобики. Не находите?
показать весь комментарий
25.01.2022 17:53 Ответить
ЗЕЛЕННЫМ МРАЗИ, ТВАРИ, ПРЕДАТЕЛИ, ПУТИНСКИЕ ПОДСТИЛКИ, ГНАТЬ зЕ, ЕГО НЯНЬКУ еРМАКА_КОЗЫРЯ_МИХАЙЛОВА_ЛОЛИТУ И ЭТУ ДУРУ ВЕРЕЩЮЧКУ И ВСЕ ЭТО СТАДО ХЛАМИДИЙ-"СН"!
НЫНЕШНЯЯ УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ПРЕДАТЕЛИ И КАПИТУЛЯНТЫ! ПРЕДАТЕЛИ И КАПИТУЛЯНТЫ ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛИКВИДИРОВАНЫ!
показать весь комментарий
25.01.2022 20:07 Ответить
"вимогу, висунуту РФ"
показать весь комментарий
25.01.2022 20:17 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2022 21:11 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2022 21:12 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2022 21:17 Ответить
 
 