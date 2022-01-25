Украина выполнила требование РФ для возобновления встреч советников лидеров Нормандской четверки, - СМИ
В понедельник правительство приняло решение отозвать законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", предусматривавший правила реинтеграции оккупированных территорий, формально - чтобы выполнить рекомендации Венецианской комиссии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники "ЕС".
Отмечается, что этот вопрос был единственным, для принятия которого состоялось внеочередное заседание Кабмина.
Вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук пояснила членам правительства, что документ необходимо изменить в нескольких пунктах и, по ее мнению, эти изменения невозможно внести в парламенте между чтениями, а потому правительство должно безотлагательно отозвать внесенный им в Раду законопроект. Потребность в изменениях она объяснила тем, что правительство хочет воплотить рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы.
"Венецианская комиссия" ранее действительно рекомендовала изменить законопроект о переходном периоде в отношении Крыма и Донбасса. Впрочем, эта рекомендация пришла в Киев еще в октябре 2021 года.
По информации источников издания, реальной причиной срочного отзыва проекта является необходимость выполнить требование, выдвинутое стороной РФ как предпосылку для проведения новой встречи Нормандской четверки на уровне советников лидеров (Украину в этом формате представляет Андрей Ермак, Россию – Дмитрий Козак). В начале января представители Франции и Германии в этом формате посетили Москву и Киев и во время визита в Украину передали Банковой это требование Кремля.
Один из собеседников ЕП на Банковой подтвердил, что Украина рассчитывает на организацию встречи советников до конца января.
Договоренностей о возможности проведения саммита в формате "Нормандии", по данным ЕП, пока нет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО.
Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
Вчора на засіданні РНБО це стало очевидним ще більше - Московія незбирається нападати, Захід розпалює, Джавеліні заберіть - посольства поверніть і т.д.
Якщо почнеться все ж таки велика війна, то ЗСУ та народ будуть багаторазово зрадженни і продані цим Кагалом
Подивимося, що він вибере
саботажем попахивает.... или уже даже сильно бздит.....
@veraizmaylova41
Результат правления великого геополитика
Volodymyr Ogrysko
@Ogrysko
https://twitter.com/Ogrysko/status/1485704727635664898 11 ч
Якщо це правда,то таке рішення можна назвати лише унікальним глупством.Жодна зустріч на жодному рівні жодних результатів не дасть.Якщо влада,звісно,не капітулює перед Москвою.Але на це вона може навіть не сподіватися: є кому в Україні відстояти нашу правду
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1485759910700892161 8 ч
26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
hochu domoy v UA
@hochu_dodomu
·
https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1485851867649294338 2 ч
Уряд на екстренному засіданні ухвалив рішення відкликати законопроект Про засади державної політики перехідного періоду", що передбачав правила реінтеграції окупованих територій. Таким чином Київ виконав вимогу РФ для відновлення зустрічей "Нормандії" на рівні радників (((
Да Шо блеет ця хабалка.Тобто т.з. зміни які може подати будь-який депутат спочатку в комітет, який їїх розглядає та потім виноситься в сесійний зал для другого голосування неможливий? Ню, ню
СибЛаг, будувати кацапо-потоки на Китай, будувати в азiопських еп...нях мiста кацапо-ордi, на
якi пересмикує свою цюцюрку ординець Шойгу ? ))
https://aif-s3.aif.ru/images/014/025/9a8de8dd8220217c5563814930b922be.jpg
https://www.rbc.ua/static/ckef/img/2_3995.jpg
НЫНЕШНЯЯ УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ПРЕДАТЕЛИ И КАПИТУЛЯНТЫ! ПРЕДАТЕЛИ И КАПИТУЛЯНТЫ ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛИКВИДИРОВАНЫ!