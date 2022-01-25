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Зеленскому исполнилось 44 года. Президент день рождения не будет праздновать и проведет его на работе, - Никифоров

Зеленскому исполнилось 44 года. Президент день рождения не будет праздновать и проведет его на работе, - Никифоров

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский отмечает день рождения. Главе государства исполнилось 44 года.

Об этом напомнил в фейсбук пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые коллеги, сегодня команда Офиса Президента и я лично рады поздравить Владимира Зеленского с днем ​​рождения. Позже при встрече пожелаю ему крепкого здоровья и неиссякаемой энергии преодолевать вызовы, которые возникли перед Украиной. А также непоколебимой веры в собственные убеждения, потому что вижу – они искренни и правильны.Также, коллеги, в ответ на ваши обращения сообщаю, что в этом году Владимир Зеленский день рождения не будет праздновать и проведет его на работе.Своих друзей и коллег он попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести их на добрые дела", – пишет Никифоров.

По словам Никифорова, если у кого-то есть желание приобщиться к инициативе, далее – информация о детских домах разного направления и географии. Поддержать их – будет лучшим подарком для президента Украины в этот день.

Также он публикует реквизиты учреждений, нуждающихся в помощи. (Подаем на языке оригинала, - ред.)

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Присоединюсь к благотворительной акции", - Стефанчук рассказал, как завтра поздравит Зеленского с днем ​​рождения

Будинок дитини "Антошка", Краматорськ

Створений у 1943 році, за 75 років існування випустив біля 4000 вихованців, кожна друга дитина знайшла нову родину. Розрахований на 120 ліжок, 10 з яких у відділенні медико-соціальної реабілітації. На сьогодні прихистив понад 100 дітей, з яких третина – діти з інвалідністю, діти із затримкою розвитку, ВІЛ-позитивні. У будинку перебувають дітки від народження до 4 років.

Обласний будинок дитини №1, Львів

Створений ще у довоєнні роки. Тут живуть дітки від народження до 3-х років, або до 4-х, якщо з інвалідністю. Це позбавлені батьківської опіки, діти-сироти, із соціально-неадаптованих сімей, діти, від яких відмовилися батьки, з багатодітних сімей, діти, батьки яких перебувають у місцях позбавлення волі, діти з інвалідністю з різноманітним вродженими та набутими вадами. Зараз на вихованні - 68 дітей.

Боярський будинок дитини

Створений з метою догляду, виховання, медичної та соціальної реабілітації дітей-сиріт, дітей, що залишилися без піклування батьків, дітей, батьки яких не мають можливості їх виховувати, а також дітей з вадами фізичного та розумового розвитку. В закладі 103 дитини, кожна п"ята - з інвалідністю. На території є недобудова. Окремий корпус стоїть незавершеним з 1989 року.

Криворізька міська дитяча лікарня №4

Лікарня приймає дітей від 0 до 17 років. Має стаціонар та консультативно-діагностичний центр. 120 співробітників та 3 основні відділення – гастроентерологічне, інфекційне, педіатричне. Заклад потребує модернізації.

Дитяча міська лікарня, Полтава.

Є багатопрофільним спеціалізованим закладом, який надає лікувально-діагностичну, консультативну допомогу дітям з міста та області від 0 до 18 років, єдиним в області медичним закладом з проведення спеціалізованої хірургічної допомоги, лікування дітей з онкогематологічною та ендокринною патологією. На сьогодні потребує реконструкції та модернізації.

Реквізити

Будинок дитини "Антошка", Краматорськ

КНП "Краматорський будинок дитини Антошка"

UA 093355480000026009053630903

АТ КБ "Приватбанк"

ЄДРПОУ: 05493800

Призначення платежу : благодійність

Керівник: Романов Анатолій Олексійович

Телефон: 050 048 46 74

Обласний будинок дитини №1, Львів

КЗ Львівської обласної ради Будинок дитини №1

UA 888201720344251006300029209

Державна казначейська служба України

ЄДРПОУ: 01984369

Рахунок спецфонду, призначення платежу : благодійність

Керівник: Качановська Галина Петрівна

Телефон: 095 418 52 80

Боярський будинок дитини

КЗ Київської обласної ради "Спеціалізований обласний будинок дитини м.Боярка"

UA 648201720314251004302019074

Державна казначейська служба України

МФО : 820172

УДРПОУ: 01994681

Призначення платежу : благодійність

Керівник (Голова комісії з реорганізації): Козир Олена Олександрівна

Телефон: 097 740 90 18

Криворізька міська дитяча лікарня №4

КНП "Криворізька міська дитяча лікарня №4" Криворізької міської ради

UA253052990000026004030400679

АТ КБ "Приватбанк"

ЄДРПОУ 02007259

Призначення платежу : благодійність

Керівник: Кізяковська Ірина Павлівна

Телефон: 067 914 09 07

Дитяча міська лікарня, Полтава

КП "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради"

UA 753052990000026001041209464

АТ КБ "Приватбанк" м. Полтава

МФО 305299

ЄДРПОУ 01999684

Рахунок спецфонду, призначення платежу: благодійність

Керівник: Савченко Лариса Петрівна

Телефон: 050 230 10 67

Автор: 

день рождения (396) Зеленский Владимир (20742) Сергей Никифоров (156)


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https://www.facebook.com/ 11 год ·



Дуже здивований виступом секретаря РНБО за результатами засідання. Шановний Олексій Данилов сказав, що мерам українських міст варто зберігати спокій: "Пан Кличко сьогодні планує 28 числа збирати мерів, щоб вирішити, як саме вони захищатимуть країну. У нас для цього є наші Збройні сили, які можуть дати відсіч у разі потреби". До того 28 грудня міністр оборони Резніков, також член РНБО, вже робив зауваження Кличко, що займаючись питаннями тероборони у столиці він ніби займається "політичним піаром".

По-перше, хочу проінформувати шановних членів РНБО, що їм варто прочитати закон України Про основи національного спротиву від 16 липня 2021 року, зокрема пункт 3 статті 14 закону про Нацспротив:

"Сільський, селищний, міський голова:

1) сприяє підготовці територіальної громади та відповідної території до національного спротиву;

2) взаємодіє з питань територіальної оборони з органами державної влади, органами управління, сили і засоби яких залучаються до виконання завдань територіальної оборони у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

3) сприяє створенню добровольчих формувань територіальних громад;

4) сприяє реалізації заходів національного спротиву".

Тобто збори Асоціації мерів щодо територіальної оборони це не бажання мерів - а обов'язок.

А голова Київської держадміністрації Кличко, згідно з пунктом 4 загальних положень закон про Нацспротив, є керівником зони територіальної оборони. І тому він не тільки сприяє, а взагалі - відповідає за організацію тероборони у столиці:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20?fbclid=IwAR2wiZHDwxtI_t9dOnanJNjHPHqscprItwrgh-LmvFbJxgiwE0g_muoa-3U#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20#Text

По-друге, а хіба забезпечив президент ТРО базами, технікою, пальним, зв'язком, ************, формою, бронежилетами, безпілотниками, системами управління? Ні.
Хіба може бути цей проект бути реалізований без сприяння місцевої влади? Ні.

Володимир Зеленський дуже багато часу приділяв висміюванню Кличка у номерах Кварталу.

Але зараз Зеленський виглядає набагато більш недолугим за Кличка, бо замість виконання своїх прямих обов'язків - тобто забезпечення ЗСУ та ТРО ЗСУ , замість згуртування держави, місцевої влади, Зеленський використовує РНБО щоб навіть у такий час робити абсолютно недоречні зауваження керівнику тероборони столиці України, та віподвідальним за сприяння ТРО мерам. На жаль, це не смішно, а ганебно.

Пане Зеленський, ви маєте нарешті займатися своїми обов'язками, і мірятися зараз здобутками та обсягами фінансування для ТРО, а не тим, чим ви звикли мірятися на естраді.
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25.01.2022 08:52
+41
Та ты шо !! Вот это герой !! Два года без выходных - и опять на работе . Трудоголик б...ь. Обычно на День рождения люди на работу не ходят ??
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25.01.2022 08:54
+39
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25.01.2022 08:56
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це сарказм?
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25.01.2022 09:34 Ответить
це зебілізм
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25.01.2022 10:42 Ответить
Прямо подвиг с его стороны?
А ничего что все люди работают в свой День рождения? Выходного по этому поводу законодательством не предусмотрено.
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25.01.2022 09:34 Ответить
А что ему работать в своей ОПе? Очень просто: снял домашние тапочки и надел туфли - уже на работе, снял туфли и надел домашние тапочки - уже дома. Пыхнул айкосик - война закончилась. Дерьмак дал подзатыльник - уголовное дело против Пороха. Беня дал щелбана - Велике Крадівництво...
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25.01.2022 11:36 Ответить
Зеленскому исполнилось 44 года. Президент день рождения не будет праздновать и проведет его на работе, - Никифоров Источник:
===========
А вечер и ночь?
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25.01.2022 09:35 Ответить
а вечером тихий семейный ужин (шо Ленка настряпает.... мож хоть не скумбрию)))))
и в 23.00 в люлю...)))) Да? )))))
завтра узнаем где оно отметилось )))
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25.01.2022 09:43 Ответить
Т.е. больше достижений, кроме как сходить на работу в свой день рождения, у зебобы нет. Невиданное упорство и героизм.
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25.01.2022 09:35 Ответить
В день народження побажаємо цьому чмошнику вічного позору і тюрми. І щоб діти його цуралися та змінили свою позорну фамилію. А поки цього не сталося, бажаю, щоб в особистому житті кожен день був гірше попереднього.
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25.01.2022 09:37 Ответить
ЗЛН-ЕРМк ПНХ!!!!
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25.01.2022 09:38 Ответить
Какой президент - такая у него и PR служба!
Стесняюсь спросить: Это в клоунской среде принято работу в день рождения выставлять как достижение?
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25.01.2022 09:39 Ответить
От его работы где-то кобыла здохла)
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25.01.2022 09:40 Ответить
Маленькая собачка - до старости щенок
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25.01.2022 09:40 Ответить
Ла ша рик
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25.01.2022 09:41 Ответить
Зеленскому исполнилось 44 года. Президент день рождения не будет праздновать и проведет его на работе, - Никифоров Источник:
=========
Вот это новость государственного значения и оксюморон одновременно: зеленский и работа вещи не совместимые, это как вода горит, мороз это жара, рыба это животное.
А кто поверит и кто проверит?
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25.01.2022 09:42 Ответить
А шо так, чого не дома? Шо, Лена вже не разрешае нюхать больше одной дорожки в день, а праздника хочеться?
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25.01.2022 09:42 Ответить
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25.01.2022 09:43 Ответить
Добрейший денёчек, Ксения-Разоблачительница!
Ранее, некто Огден Вёрнструм, разоблачённый Вами, как кацап, на добротном Украинском языке с вкраплениями отдельных слов Покутского говора Галицкого диалекта почтительно попросил Вас квалифицированно разъяснить, кто такие "КАЦАПЫ"?
Особенно интересно насчёт Юленьки Алихановой?
Не менее интересна Ваша точка зрения на отношение российских спецслужб к такому вербовочному ресурсу, как кровные родственные связи.
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25.01.2022 11:33 Ответить
І Вам персональне вітаннячко, докторе Шпіцфогель.
Все ж таки, я підозрюю, що Ви і є тим нєкто Огден Вёрнструм. Ваше неприховане ставлення до Галичан свідчить на користь моїх міркувань. На жаль, не пригадую і самої розмови, і наслідків нею спричинених. Бачте, тролів багато, а я одна.... пам'ять не резинова, в ній лишається лише головне, не побічне. Напевно, шановний пан Гугл надасть у Ваше розпорядження мільйони сторінок з роз'ясненнями хто ж такі коцапи - варто лише набрати потрібне слово у строку пошуку.
Приємної подорожі
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25.01.2022 11:53 Ответить
Президент день рождения не будет праздновать и проведет его на работе, - Никифоров Источник:

======
А зеленский про это знает? Его Ленка наказала? Или клоун решил совершить подвиг? Ему дадут Героя Украины?
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25.01.2022 09:45 Ответить
Как дорого обходится жлобство родителей: всего 4 копейки, а сколько неприятностей страна могла избежать...
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25.01.2022 09:46 Ответить
*****, долларовый миллионер транжирящий деньги налогоплательщиков на свое содержание со скоростью более ста тысяч долларов в день пишет список детских домов для сбора пожертвований. *****, как мило.
Месяц назад это чмо заявляло что имеет право летать вертолётами через пол страны на побухать и покататься.
НЕПЕРЕВЕРШЕНО!
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25.01.2022 09:46 Ответить
44, отакої! Тепер уже тричі "Нелох", виходить.
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25.01.2022 09:48 Ответить
так вийми з офшорів 42 млн долярів і віддай їх дітячим будинкам і ВСУ. це і буде собі подарунок. але цього не станеться, бо воно не лох у 44 роки, а лохи 73% зебилів.
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25.01.2022 09:50 Ответить
Він вже лох чи ще ні?
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25.01.2022 09:52 Ответить
сьогодні вдячні виборці набажать найвеличнішому! головне аби того з радості не розірвало
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25.01.2022 09:53 Ответить
Люди зовсім без честі і совісті (про розум вже промовчу). Це ж треба робити заяву пресслужбою про вихід президента на роботу в робочий день. Може йому ще й орден вручити?
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25.01.2022 09:53 Ответить
Желательно с закруткой на спине.
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25.01.2022 10:13 Ответить
Моя ж ты Бубочка! С днем рождения, нелох!
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25.01.2022 09:58 Ответить
А світові лідери вже стали в чергу за поздоровленнями "найвеличнішому видатному лідеру"?
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25.01.2022 10:03 Ответить
скиньте грошей.
я покажу діткам, який я хороший.
а празнувати день народження не буду
бо роблю собі стільки вихідних що
жоден президент до мене, стільки не відпочивав
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25.01.2022 10:03 Ответить
Будь он проклят. Чтоб он сдох поскорее......
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25.01.2022 10:07 Ответить
С новым годом, чмо!)
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25.01.2022 10:07 Ответить
С Днем Рождения, предатель Вава! Надеюсь ты скоро уйдешь в отставку! И освободишь Украину от своей и монозброда оккупации: трусости, жадности, вранья, глупости и непрофессионализма. Успехов тебе желаю где-то подальше от Украины, возможно в Омане или Ростове!
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25.01.2022 10:11 Ответить
Так я не понял, этот найвелычниший дрыщ буба криворогий таки не лох а Бенин нацюцюрнык? Или лох и нацюцюрнык, 2 в одном?
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25.01.2022 10:12 Ответить
Вітаємо янелоха з днем Тетяни
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25.01.2022 10:14 Ответить
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25.01.2022 10:15 Ответить
Эх, где мои 44 года. Время расцвета энергии, идей, физического здоровья. Понимая, насколько тяжело Зеленскому, уверен, он справится.
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25.01.2022 10:16 Ответить
сарказм?
надеюсь.
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25.01.2022 10:20 Ответить
Какой может быть сарказм, когда мне давно не 44 года? Белая и черная зависть.
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25.01.2022 10:25 Ответить
Тебе давно не 44 ,а Зе тяжело потому что расцвет идей и здоровья?И у тебя из за єтого зависть? Сам хоть понял что нагородил?
Не завидуй, его ждет очень печальное будущее, даже если успеет удрать.
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25.01.2022 11:22 Ответить
Нормальное у него будущее. Может еще горько жалеть будете, если он уйдет с поста. Эх, мне бы сейчас 44 года, возможно тоже пошел в президенты.
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25.01.2022 11:41 Ответить
думаешь двойная оплата будет тебе сегодня? Или Подоляк разбросал по ботоферме айкрсики в честь такого события?
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25.01.2022 11:48 Ответить
Его будущее решать не тебе ,фанат Луки лукавого.
За все что он сделал в Украине , ответит перед Украиной.
А ты можешь идти хоть к черту в ад ,нам без разницы,только там ,в своей помойке,кацап.
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25.01.2022 11:49 Ответить
Я не спорю, конечно только украинцам решать. Думаю, народ оценит и новые дороги, и повышение пенсий, и энергонезависимость, и массовые поставки оружия. Не все конечно, много предвзятости, негатива сейчас в людях, добрее надо быть.
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25.01.2022 12:18 Ответить
Что ты мелешь?Какая энергонизависимость,какое повышение пенсий? Какое имеет отношение Зе к массовым поставкам оружия? Ты думай за свою помойку, за нас думать не надо.
Дорбый ты наш лаптеногий, знаем мы чему ты радуешься.
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25.01.2022 12:28 Ответить
С Днём рождения Лучшего Президента и Верховного Главнокомандующего!
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25.01.2022 10:21 Ответить
А чому не дали реквізитів Бєні . ??? ..
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25.01.2022 10:25 Ответить
Він і тік бере і йще за 2,5 роки візьме.
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25.01.2022 11:47 Ответить
Что хотела эта говорящая голова нам донести? Нам что так важно знать, будет он праздновать или нет? Хотел показать какой он у нас трудоголик и день рождения проведет на работе. "Благородство" на лицо.) Разве в
Конституции есть статья, что президенту положен выходной, в день рождения? Можно было вообще об этом не писать. Так нет же, все лепят образ "народного любимца".)
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25.01.2022 10:28 Ответить
Прям подвиг - "в день народження на роботі".
Всі ж інші українці в день народження відпочивають.
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25.01.2022 10:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BRI0AufkJNM Вова купує квиток до Ростова.
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25.01.2022 10:34 Ответить
Був би цирк, а клоуни знайдуться,
Я сам не вірив, що на мене поведуться:
Шановні громадяни, наївні, наче діти,
Самі тепер не знають - ридати чи радіти...
Я видав наказ роздати всім лопати -
Можна копати, можна не копати.
Мене не продати, мене не купити,
Просто ви не знали, що я буду так тупити! 😂😂😂😂
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25.01.2022 10:49 Ответить
Куда ему еще праздновать?? Оно из праздников уже месяц не вылазит...
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25.01.2022 10:51 Ответить
Трудоголік, бляха муха!..
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25.01.2022 10:57 Ответить
Цей гандон хоч одну копійку власну на благодійність передав чи тільки відосики заливає?
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25.01.2022 11:11 Ответить
К сожаленью день рождения только раз в годуууу...
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25.01.2022 11:26 Ответить
Щаслевого передозу, лошара ватна. РАзом із всією щасливою родиною.
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25.01.2022 11:40 Ответить
Здоровый 44 летний кобель, двоих детей наколыхал, хвастает тем ,что он будет работать на день рождения. Инфантильное ,слабоумное, недоразвитое существо, ты никогда не работало,ты всю жизнь кривлялось под дозой, поэтому для тебя работать за подвиг.Тебя и поставили в президенты твои кураторы ,чтобы ты кривлялось и нихрена не делало.
Хотела бы я видеть что этот пиарщик сегодня наработает. Врет как всегда.
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25.01.2022 11:58 Ответить
Дурний то дурний. Але чуйки вистачило, що б свою дупу рішеннями РНБО прикривати. На цьому МЗЧ і буде пітляти на суді.
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25.01.2022 12:55 Ответить
Таки шо, і кокаїну не нюхне?
Не вірю.
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25.01.2022 12:36 Ответить
Діточкам скловату я посилати не буду.))
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25.01.2022 12:50 Ответить
Достойный поступок. Удручает количество хейта. За все время пришел достойный человек с человеческими ценностями.
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25.01.2022 13:15 Ответить
"День народження Зеленського. Що би я йому побажав? Три речі.

Перше - позбавитися "любих друзів" і лизоблюдів в ОПУ, які заглядають в рота, піддакують і славлять велич гаранта. Друге - не гаяти часу на.... - Анатолій Гриценко, ФБ, 25 січня...

І далі мій коментар
"Покажи свою команду и мы поймем кто ты и что от тебя можно ожидать!*

"Сложилось впечатление, что Владимир Александрович/.../ очень боится сильных людей рядом. И это самая главная его проблема. Потому что назначая невзрачных и серых, ты сам становишься невзрачнее и серее - отблеск их невзрачности и серости падает на тебя. Назначая сильных и умных, сильнее и умнее себя, ты становишься сам сильнее и умнее, потому что растешь за ними" - Дмитрий Гордон.

Это закономерно! Это внешнее проявление некоего комплекса неполноценности.

Это рефлексия, это закрепощенность, это ложная инстинктивная самозащита неуверенных в себе людей, органически НЕ ПОНИМАЮЩИХ смысл мудрости:
"Опираться можно только на то, что оказывает сопротивление".
А если проще, то команда лидера - это не шашлычная компания, собранная из людей весьма услужливых, комплиментарных, умеющих угождать, предугадывать, сглаживать, стелиться, стелить, потереть спинку... - комфортных. (Они же и предают легко, не так ли!?)
Это главная беда. И это стало ТРАГИЧЕСКОЙ традицией Украины постсоветской.
Проффесор Виктор Федорович очень высоко задрал планку серости и интеллектуальной неполноценности... И казалось бы...
..........................................................................................................................................................
*Примечание. Покажи свою команду и мы поймем кто ты!, производное от «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты»
***************************************************
**************************
P.S. "Господа, а ведь могло быть и хуже"!.
А что может быть хуже?
Если бы победил Порошенко, то он бы пошел по пути закрепления своей личной власти до пожизненно - как т. Путин, Лукашенко, Назарбаев...
То что "прокатили" Порошенко - первый плюс. Второй плюс - произошла смена поколений - Украина имеет шанс вырваться за номенклатурный круг поколения Кучма, Тимошенко, Янукович, Порошенко и прочие с этой "макитры".
Есть еще плюсы, которые очевидны.
И Гордон имел ввиду нечто иное - Порошенко подбирал себе окружение по примерно таким же "критериям"...
Как и Янукович...И как предыдущие... И еще! Вина "членов" всей этой макитры как раз в том, что не выросла в Украине достойная молодая поросль.
А если и выросла, то ее успешно вытаптывают.
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Примечание. Знаменитый адвокат Плевако имел привычку начинать свою речь в суде фразой: "Господа, а ведь могло быть и хуже".
И какое бы дело ни попадало адвокату, он не изменял своей фразе. Однажды Плевако взялся защищать человека, изнасиловавшего собственную дочь. Зал был забит битком, все ждали, с чего начнет адвокат свою защитительную речь. Неужели с любимой фразы? Невероятно. Но встал Плевако и хладнокровно произнес: "Господа, а ведь могло быть и хуже" И тут не выдержал сам судья. "Что,- вскричал он,- скажите, что может быть хуже этой мерзости?"
"Ваша честь,- спросил Плевако,- а если бы он изнасиловал вашу дочь?".
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25.01.2022 16:30 Ответить
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