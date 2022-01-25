Зеленскому исполнилось 44 года. Президент день рождения не будет праздновать и проведет его на работе, - Никифоров
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский отмечает день рождения. Главе государства исполнилось 44 года.
Об этом напомнил в фейсбук пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Уважаемые коллеги, сегодня команда Офиса Президента и я лично рады поздравить Владимира Зеленского с днем рождения. Позже при встрече пожелаю ему крепкого здоровья и неиссякаемой энергии преодолевать вызовы, которые возникли перед Украиной. А также непоколебимой веры в собственные убеждения, потому что вижу – они искренни и правильны.Также, коллеги, в ответ на ваши обращения сообщаю, что в этом году Владимир Зеленский день рождения не будет праздновать и проведет его на работе.Своих друзей и коллег он попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести их на добрые дела", – пишет Никифоров.
По словам Никифорова, если у кого-то есть желание приобщиться к инициативе, далее – информация о детских домах разного направления и географии. Поддержать их – будет лучшим подарком для президента Украины в этот день.
Также он публикует реквизиты учреждений, нуждающихся в помощи. (Подаем на языке оригинала, - ред.)
Будинок дитини "Антошка", Краматорськ
Створений у 1943 році, за 75 років існування випустив біля 4000 вихованців, кожна друга дитина знайшла нову родину. Розрахований на 120 ліжок, 10 з яких у відділенні медико-соціальної реабілітації. На сьогодні прихистив понад 100 дітей, з яких третина – діти з інвалідністю, діти із затримкою розвитку, ВІЛ-позитивні. У будинку перебувають дітки від народження до 4 років.
Обласний будинок дитини №1, Львів
Створений ще у довоєнні роки. Тут живуть дітки від народження до 3-х років, або до 4-х, якщо з інвалідністю. Це позбавлені батьківської опіки, діти-сироти, із соціально-неадаптованих сімей, діти, від яких відмовилися батьки, з багатодітних сімей, діти, батьки яких перебувають у місцях позбавлення волі, діти з інвалідністю з різноманітним вродженими та набутими вадами. Зараз на вихованні - 68 дітей.
Боярський будинок дитини
Створений з метою догляду, виховання, медичної та соціальної реабілітації дітей-сиріт, дітей, що залишилися без піклування батьків, дітей, батьки яких не мають можливості їх виховувати, а також дітей з вадами фізичного та розумового розвитку. В закладі 103 дитини, кожна п"ята - з інвалідністю. На території є недобудова. Окремий корпус стоїть незавершеним з 1989 року.
Криворізька міська дитяча лікарня №4
Лікарня приймає дітей від 0 до 17 років. Має стаціонар та консультативно-діагностичний центр. 120 співробітників та 3 основні відділення – гастроентерологічне, інфекційне, педіатричне. Заклад потребує модернізації.
Дитяча міська лікарня, Полтава.
Є багатопрофільним спеціалізованим закладом, який надає лікувально-діагностичну, консультативну допомогу дітям з міста та області від 0 до 18 років, єдиним в області медичним закладом з проведення спеціалізованої хірургічної допомоги, лікування дітей з онкогематологічною та ендокринною патологією. На сьогодні потребує реконструкції та модернізації.
Реквізити
Будинок дитини "Антошка", Краматорськ
КНП "Краматорський будинок дитини Антошка"
UA 093355480000026009053630903
АТ КБ "Приватбанк"
ЄДРПОУ: 05493800
Призначення платежу : благодійність
Керівник: Романов Анатолій Олексійович
Телефон: 050 048 46 74
Обласний будинок дитини №1, Львів
КЗ Львівської обласної ради Будинок дитини №1
UA 888201720344251006300029209
Державна казначейська служба України
ЄДРПОУ: 01984369
Рахунок спецфонду, призначення платежу : благодійність
Керівник: Качановська Галина Петрівна
Телефон: 095 418 52 80
Боярський будинок дитини
КЗ Київської обласної ради "Спеціалізований обласний будинок дитини м.Боярка"
UA 648201720314251004302019074
Державна казначейська служба України
МФО : 820172
УДРПОУ: 01994681
Призначення платежу : благодійність
Керівник (Голова комісії з реорганізації): Козир Олена Олександрівна
Телефон: 097 740 90 18
Криворізька міська дитяча лікарня №4
КНП "Криворізька міська дитяча лікарня №4" Криворізької міської ради
UA253052990000026004030400679
АТ КБ "Приватбанк"
ЄДРПОУ 02007259
Призначення платежу : благодійність
Керівник: Кізяковська Ірина Павлівна
Телефон: 067 914 09 07
Дитяча міська лікарня, Полтава
КП "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради"
UA 753052990000026001041209464
АТ КБ "Приватбанк" м. Полтава
МФО 305299
ЄДРПОУ 01999684
Рахунок спецфонду, призначення платежу: благодійність
Керівник: Савченко Лариса Петрівна
Телефон: 050 230 10 67
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А ничего что все люди работают в свой День рождения? Выходного по этому поводу законодательством не предусмотрено.
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А вечер и ночь?
и в 23.00 в люлю...)))) Да? )))))
завтра узнаем где оно отметилось )))
Стесняюсь спросить: Это в клоунской среде принято работу в день рождения выставлять как достижение?
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Вот это новость государственного значения и оксюморон одновременно: зеленский и работа вещи не совместимые, это как вода горит, мороз это жара, рыба это животное.
А кто поверит и кто проверит?
Ранее, некто Огден Вёрнструм, разоблачённый Вами, как кацап, на добротном Украинском языке с вкраплениями отдельных слов Покутского говора Галицкого диалекта почтительно попросил Вас квалифицированно разъяснить, кто такие "КАЦАПЫ"?
Особенно интересно насчёт Юленьки Алихановой?
Не менее интересна Ваша точка зрения на отношение российских спецслужб к такому вербовочному ресурсу, как кровные родственные связи.
Все ж таки, я підозрюю, що Ви і є тим нєкто Огден Вёрнструм. Ваше неприховане ставлення до Галичан свідчить на користь моїх міркувань. На жаль, не пригадую і самої розмови, і наслідків нею спричинених. Бачте, тролів багато, а я одна.... пам'ять не резинова, в ній лишається лише головне, не побічне. Напевно, шановний пан Гугл надасть у Ваше розпорядження мільйони сторінок з роз'ясненнями хто ж такі коцапи - варто лише набрати потрібне слово у строку пошуку.
Приємної подорожі
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А зеленский про это знает? Его Ленка наказала? Или клоун решил совершить подвиг? Ему дадут Героя Украины?
Месяц назад это чмо заявляло что имеет право летать вертолётами через пол страны на побухать и покататься.
НЕПЕРЕВЕРШЕНО!
я покажу діткам, який я хороший.
а празнувати день народження не буду
бо роблю собі стільки вихідних що
жоден президент до мене, стільки не відпочивав
надеюсь.
Не завидуй, его ждет очень печальное будущее, даже если успеет удрать.
За все что он сделал в Украине , ответит перед Украиной.
А ты можешь идти хоть к черту в ад ,нам без разницы,только там ,в своей помойке,кацап.
Дорбый ты наш лаптеногий, знаем мы чему ты радуешься.
Конституции есть статья, что президенту положен выходной, в день рождения? Можно было вообще об этом не писать. Так нет же, все лепят образ "народного любимца".)
Всі ж інші українці в день народження відпочивають.
Я сам не вірив, що на мене поведуться:
Шановні громадяни, наївні, наче діти,
Самі тепер не знають - ридати чи радіти...
Я видав наказ роздати всім лопати -
Можна копати, можна не копати.
Мене не продати, мене не купити,
Просто ви не знали, що я буду так тупити! 😂😂😂😂
Хотела бы я видеть что этот пиарщик сегодня наработает. Врет как всегда.
Не вірю.
Перше - позбавитися "любих друзів" і лизоблюдів в ОПУ, які заглядають в рота, піддакують і славлять велич гаранта. Друге - не гаяти часу на.... - Анатолій Гриценко, ФБ, 25 січня...
І далі мій коментар
"Покажи свою команду и мы поймем кто ты и что от тебя можно ожидать!*
"Сложилось впечатление, что Владимир Александрович/.../ очень боится сильных людей рядом. И это самая главная его проблема. Потому что назначая невзрачных и серых, ты сам становишься невзрачнее и серее - отблеск их невзрачности и серости падает на тебя. Назначая сильных и умных, сильнее и умнее себя, ты становишься сам сильнее и умнее, потому что растешь за ними" - Дмитрий Гордон.
Это закономерно! Это внешнее проявление некоего комплекса неполноценности.
Это рефлексия, это закрепощенность, это ложная инстинктивная самозащита неуверенных в себе людей, органически НЕ ПОНИМАЮЩИХ смысл мудрости:
"Опираться можно только на то, что оказывает сопротивление".
А если проще, то команда лидера - это не шашлычная компания, собранная из людей весьма услужливых, комплиментарных, умеющих угождать, предугадывать, сглаживать, стелиться, стелить, потереть спинку... - комфортных. (Они же и предают легко, не так ли!?)
Это главная беда. И это стало ТРАГИЧЕСКОЙ традицией Украины постсоветской.
Проффесор Виктор Федорович очень высоко задрал планку серости и интеллектуальной неполноценности... И казалось бы...
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*Примечание. Покажи свою команду и мы поймем кто ты!, производное от «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты»
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P.S. "Господа, а ведь могло быть и хуже"!.
А что может быть хуже?
Если бы победил Порошенко, то он бы пошел по пути закрепления своей личной власти до пожизненно - как т. Путин, Лукашенко, Назарбаев...
То что "прокатили" Порошенко - первый плюс. Второй плюс - произошла смена поколений - Украина имеет шанс вырваться за номенклатурный круг поколения Кучма, Тимошенко, Янукович, Порошенко и прочие с этой "макитры".
Есть еще плюсы, которые очевидны.
И Гордон имел ввиду нечто иное - Порошенко подбирал себе окружение по примерно таким же "критериям"...
Как и Янукович...И как предыдущие... И еще! Вина "членов" всей этой макитры как раз в том, что не выросла в Украине достойная молодая поросль.
А если и выросла, то ее успешно вытаптывают.
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Примечание. Знаменитый адвокат Плевако имел привычку начинать свою речь в суде фразой: "Господа, а ведь могло быть и хуже".
И какое бы дело ни попадало адвокату, он не изменял своей фразе. Однажды Плевако взялся защищать человека, изнасиловавшего собственную дочь. Зал был забит битком, все ждали, с чего начнет адвокат свою защитительную речь. Неужели с любимой фразы? Невероятно. Но встал Плевако и хладнокровно произнес: "Господа, а ведь могло быть и хуже" И тут не выдержал сам судья. "Что,- вскричал он,- скажите, что может быть хуже этой мерзости?"
"Ваша честь,- спросил Плевако,- а если бы он изнасиловал вашу дочь?".