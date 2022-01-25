Зеленскому исполнилось 44 года. Президент день рождения не будет праздновать и проведет его на работе, - Никифоров

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский отмечает день рождения. Главе государства исполнилось 44 года.

Об этом напомнил в фейсбук пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые коллеги, сегодня команда Офиса Президента и я лично рады поздравить Владимира Зеленского с днем ​​рождения. Позже при встрече пожелаю ему крепкого здоровья и неиссякаемой энергии преодолевать вызовы, которые возникли перед Украиной. А также непоколебимой веры в собственные убеждения, потому что вижу – они искренни и правильны.Также, коллеги, в ответ на ваши обращения сообщаю, что в этом году Владимир Зеленский день рождения не будет праздновать и проведет его на работе.Своих друзей и коллег он попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести их на добрые дела", – пишет Никифоров.

По словам Никифорова, если у кого-то есть желание приобщиться к инициативе, далее – информация о детских домах разного направления и географии. Поддержать их – будет лучшим подарком для президента Украины в этот день.

Также он публикует реквизиты учреждений, нуждающихся в помощи. (Подаем на языке оригинала, - ред.)

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Будинок дитини "Антошка", Краматорськ

Створений у 1943 році, за 75 років існування випустив біля 4000 вихованців, кожна друга дитина знайшла нову родину. Розрахований на 120 ліжок, 10 з яких у відділенні медико-соціальної реабілітації. На сьогодні прихистив понад 100 дітей, з яких третина – діти з інвалідністю, діти із затримкою розвитку, ВІЛ-позитивні. У будинку перебувають дітки від народження до 4 років.

Обласний будинок дитини №1, Львів

Створений ще у довоєнні роки. Тут живуть дітки від народження до 3-х років, або до 4-х, якщо з інвалідністю. Це позбавлені батьківської опіки, діти-сироти, із соціально-неадаптованих сімей, діти, від яких відмовилися батьки, з багатодітних сімей, діти, батьки яких перебувають у місцях позбавлення волі, діти з інвалідністю з різноманітним вродженими та набутими вадами. Зараз на вихованні - 68 дітей.

Боярський будинок дитини

Створений з метою догляду, виховання, медичної та соціальної реабілітації дітей-сиріт, дітей, що залишилися без піклування батьків, дітей, батьки яких не мають можливості їх виховувати, а також дітей з вадами фізичного та розумового розвитку. В закладі 103 дитини, кожна п"ята - з інвалідністю. На території є недобудова. Окремий корпус стоїть незавершеним з 1989 року.

Криворізька міська дитяча лікарня №4

Лікарня приймає дітей від 0 до 17 років. Має стаціонар та консультативно-діагностичний центр. 120 співробітників та 3 основні відділення – гастроентерологічне, інфекційне, педіатричне. Заклад потребує модернізації.

Дитяча міська лікарня, Полтава.

Є багатопрофільним спеціалізованим закладом, який надає лікувально-діагностичну, консультативну допомогу дітям з міста та області від 0 до 18 років, єдиним в області медичним закладом з проведення спеціалізованої хірургічної допомоги, лікування дітей з онкогематологічною та ендокринною патологією. На сьогодні потребує реконструкції та модернізації.

Реквізити

Будинок дитини "Антошка", Краматорськ

КНП "Краматорський будинок дитини Антошка"

UA 093355480000026009053630903

АТ КБ "Приватбанк"

ЄДРПОУ: 05493800

Призначення платежу : благодійність

Керівник: Романов Анатолій Олексійович

Телефон: 050 048 46 74

Обласний будинок дитини №1, Львів

КЗ Львівської обласної ради Будинок дитини №1

UA 888201720344251006300029209

Державна казначейська служба України

ЄДРПОУ: 01984369

Рахунок спецфонду, призначення платежу : благодійність

Керівник: Качановська Галина Петрівна

Телефон: 095 418 52 80

Боярський будинок дитини

КЗ Київської обласної ради "Спеціалізований обласний будинок дитини м.Боярка"

UA 648201720314251004302019074

Державна казначейська служба України

МФО : 820172

УДРПОУ: 01994681

Призначення платежу : благодійність

Керівник (Голова комісії з реорганізації): Козир Олена Олександрівна

Телефон: 097 740 90 18

Криворізька міська дитяча лікарня №4

КНП "Криворізька міська дитяча лікарня №4" Криворізької міської ради

UA253052990000026004030400679

АТ КБ "Приватбанк"

ЄДРПОУ 02007259

Призначення платежу : благодійність

Керівник: Кізяковська Ірина Павлівна

Телефон: 067 914 09 07

Дитяча міська лікарня, Полтава

КП "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради"

UA 753052990000026001041209464

АТ КБ "Приватбанк" м. Полтава

МФО 305299

ЄДРПОУ 01999684

Рахунок спецфонду, призначення платежу: благодійність

Керівник: Савченко Лариса Петрівна

Телефон: 050 230 10 67