Байден обсудил агрессию РФ с лидерами Европы и НАТО: Подняли тему введения "масштабных и серьезных" санкций
Президент США Джо Байден провел защищенный видеозвонок с европейскими лидерами, чтобы подтвердить свою "постоянную обеспокоенность" по поводу наращивания российского военного могущества у границ Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Стороны выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, обсудили свои общие усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии, включая подготовку к наложению на Россию "масштабных и серьезных" экономических санкций.
Участники "встречи" подтвердили стремление урегулировать ситуацию путем дипломатии и обсудили недавние контакты с Россией в разных форматах.
Также были обсуждены вопросы укрепления безопасности на восточном фланге НАТО. Они договорились продолжать тесные консультации с трансатлантическими союзниками и партнерами.
В переговорах приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, глава Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Италии Марио Драги, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда и премьер Великобритании Борис Джонсон.
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10 апреля
@buch10_04
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https://twitter.com/buch10_04/status/1485868092555157504 1 ч
Крупнейший банк США JPMorgan, под управлением которого находятся 2,6 триллиона долларов клиентских денег, 24 января, закрыл все оставшиеся позиции в российской валюте, сославшись на непрогнозируемые риски в связи с наращиванием российских сил на границе с Украиной
Бедность, грязь, оплеванные бараки для них привычны. Им нужны только две вещи - "великая держава" и приемлемые цены на водку "
Немає ніяких руССкіх , це вигадана назва Петром 1.
Московити будуть їсти один одного з голоду але полізуть воювати, доки не отримають гарних пи#дюлєй!
Бедность, грязь, оплёванные бараки для них привычны. Им нужны только две вещи - "великая держава" и приемлемые цены на водку "
уважаемый Станис, разрешите одно небольшое, но важное социологическо-культурологическое уточнение:
в Моцковии бараки не оплёванные, а ОБЛЁВАННЫЕ.
Это своего рода жизненный манифест вечных голодранцев и гопников.
"Пайду плясать, дома нечава кусать -- сухарі да корки, на нагах апорки! У-ех!"
Вірніше - знати про преЗЕдента України і його впливовість, його можливості та намагання вирішити зазначені проблеми.