Байден обсудил агрессию РФ с лидерами Европы и НАТО: Подняли тему введения "масштабных и серьезных" санкций

Президент США Джо Байден провел защищенный видеозвонок с европейскими лидерами, чтобы подтвердить свою "постоянную обеспокоенность" по поводу наращивания российского военного могущества у границ Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Стороны выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, обсудили свои общие усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии, включая подготовку к наложению на Россию "масштабных и серьезных" экономических санкций.

Участники "встречи" подтвердили стремление урегулировать ситуацию путем дипломатии и обсудили недавние контакты с Россией в разных форматах.

Также были обсуждены вопросы укрепления безопасности на восточном фланге НАТО. Они договорились продолжать тесные консультации с трансатлантическими союзниками и партнерами.

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В переговорах приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, глава Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Италии Марио Драги, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда и премьер Великобритании Борис Джонсон.