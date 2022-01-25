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Байден обсудил агрессию РФ с лидерами Европы и НАТО: Подняли тему введения "масштабных и серьезных" санкций

Байден обсудил агрессию РФ с лидерами Европы и НАТО: Подняли тему введения

Президент США Джо Байден провел защищенный видеозвонок с европейскими лидерами, чтобы подтвердить свою "постоянную обеспокоенность" по поводу наращивания российского военного могущества у границ Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Стороны выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, обсудили свои общие усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии, включая подготовку к наложению на Россию "масштабных и серьезных" экономических санкций.

Участники "встречи" подтвердили стремление урегулировать ситуацию путем дипломатии и обсудили недавние контакты с Россией в разных форматах.

Также были обсуждены вопросы укрепления безопасности на восточном фланге НАТО. Они договорились продолжать тесные консультации с трансатлантическими союзниками и партнерами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО не выводит свой персонал из Украины, - Столтенберг

В переговорах приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, глава Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Италии Марио Драги, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда и премьер Великобритании Борис Джонсон.

Автор: 

Байден Джо (2794) НАТО (10045) США (27055) Евросоюз (17252)


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Топ комментарии
+7
Особливо огидно тут бачити двох старих європейських шльондр на викликах з кремля-німеччину та францію...
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25.01.2022 09:20
+6
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25.01.2022 09:45
+5
Вчора в Естонії приземлилися 3 американських військових Геркулеси, отже скоро естонці передадуть Україні антипутінські санкції.
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25.01.2022 10:01
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Слово року - "санкції".
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25.01.2022 09:12 Ответить
Вчора в Естонії приземлилися 3 американських військових Геркулеси, отже скоро естонці передадуть Україні антипутінські санкції.
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25.01.2022 10:01 Ответить
Особливо огидно тут бачити двох старих європейських шльондр на викликах з кремля-німеччину та францію...
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25.01.2022 09:20 Ответить
увы, но они сильнейшие и влиятельнейшие страны Европы...
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26.01.2022 20:59 Ответить
Это уже какое обсуждение? Уже собираются наверное чтобы обсудить обсуждение.
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25.01.2022 09:42 Ответить
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25.01.2022 09:45 Ответить
Ви теж помітили що воно (янєлохМінє42) якесь ненажерливе?
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25.01.2022 11:14 Ответить
Бред. После позорного бегства из Афгана и падения рейтингов в США..
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25.01.2022 09:48 Ответить
Та непогано кацапам дають під хвоста.... розтягують задоволення- роблять це повільно. Просрочки вже на засрашкє "немає"
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25.01.2022 11:08 Ответить
"Нічого про Україну без України!.." А де бодай якась курва з Банкової? Не кажу про те нещастя,у якого сьогодні "днюха" - воно мабуть зі вчора обдовбане або бухе. Хоча б кульобу запросили.))
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25.01.2022 09:55 Ответить
Жаль звісно. От був би Гетьман при булаві...
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25.01.2022 10:03 Ответить
чтоб только не забыл, что сказали сказать
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25.01.2022 10:07 Ответить
Емеля,не ссы в труссы ,никто ничего не забывает, ответите по полной ...
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25.01.2022 10:09 Ответить
Німеччина вже підтвердила свою "підтримку" суверенітету і територіальної цілостності України, відмовившись надавати зброю і із "штанів вистрибуючи" за скоріший запуск ПП-2.
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25.01.2022 10:10 Ответить














10 апреля


@buch10_04

·
https://twitter.com/buch10_04/status/1485868092555157504 1 ч



Крупнейший банк США JPMorgan, под управлением которого находятся 2,6 триллиона долларов клиентских денег, 24 января, закрыл все оставшиеся позиции в российской валюте, сославшись на непрогнозируемые риски в связи с наращиванием российских сил на границе с Украиной
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25.01.2022 10:13 Ответить
Мало пустого места перед комментом.
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25.01.2022 13:41 Ответить
"Санкциями, которыми угрожает Америка и Европа, московскую Орду не остановить - это ясно любому, кто хоть немного знает русских.

Бедность, грязь, оплеванные бараки для них привычны. Им нужны только две вещи - "великая держава" и приемлемые цены на водку "
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25.01.2022 10:29 Ответить
100%, шмурдяк начнут бодяжить составами, дабы "гордость" за отчизну не пропадала.
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25.01.2022 10:49 Ответить
это надо было ещё до Нового Года организовать, чтобы у них начался и не закончился цикл непросыхания.
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25.01.2022 15:48 Ответить
Не русскіх а кацапов або московитів!
Немає ніяких руССкіх , це вигадана назва Петром 1.
Московити будуть їсти один одного з голоду але полізуть воювати, доки не отримають гарних пи#дюлєй!
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25.01.2022 11:13 Ответить
есть разница между русским и россиянином, один тру, а другой просто с паспортом РФ
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26.01.2022 21:04 Ответить
Немає ніяких "русскіх" , "русскі" то вигадана "нація" . Є мордва, чуваши, мокшане, єрзя й іньше.... але Петро1 вигадав назву "россия" потім з часом з'явились "русскіє" .... русскі це полукровка-дворняжка (змішані народи) котра намагажться прибулитися до Русі-України. Мало того вони вже розповідають вою маячню що Русь якимось чином почалася з "РоССіі" .... там шизофренія масова й прогресує.
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30.01.2022 14:14 Ответить
Станис Насвайко написал: "Санкциями, которыми угрожает Америка и Европа, московскую Орду не остановить - это ясно любому, кто хоть немного знает русских.

Бедность, грязь, оплёванные бараки для них привычны. Им нужны только две вещи - "великая держава" и приемлемые цены на водку "

уважаемый Станис, разрешите одно небольшое, но важное социологическо-культурологическое уточнение:

в Моцковии бараки не оплёванные, а ОБЛЁВАННЫЕ.
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25.01.2022 11:23 Ответить
Пайду плясать, дома нечава кусать -- сухарі да корки, на нагах апорки! У-ех!
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25.01.2022 12:12 Ответить
Совершено верно подметили, ув. пани Оксана, всю глубинную сучность менталитета моцковитов:

Это своего рода жизненный манифест вечных голодранцев и гопников.

"Пайду плясать, дома нечава кусать -- сухарі да корки, на нагах апорки! У-ех!"
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25.01.2022 12:30 Ответить
Скільки можна мусолити цю тему і лякати людей?Та один раз введіть санкції і на цьому все скінчиться.Губошльопи! Відключіть Рашу від Свіфт,видворіть з США та Європи дітей російських чиновників,заблокуйте рахунки Путіна і його оточення і Раша сама капітулює
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25.01.2022 10:55 Ответить
Дітей видворяти не можна - то щит від ядерного удару засрашкі..... усе іньше вірно написали.
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25.01.2022 11:10 Ответить
Дійсно,я щось про це не подумав.Дякую
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25.01.2022 11:20 Ответить
лошадиная дочка Екатерина ЛАВРОВА находится на ПМЖ в городе-герое Вашингтоне, а тётка и кузины Д.Медведева в Калифорнии.
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25.01.2022 11:26 Ответить
Не треба лякати тим ЯО. Ще не кінець світу. Пуйло ніколи його не застосує, бо воно і в других є, і в такому разі нічого не лишиться від москви і кількох ближніх областей.
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25.01.2022 12:18 Ответить
А зелені янєлохі кажуть "всьо харашо, нє панікуйтє, готовімся до шашличку"....
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25.01.2022 11:09 Ответить
Дуда був. Буби - не було. Це все, що потрібно знати стосовно того, як вирішуються проблеми України, зокрема, загрози нового подальшого касапського вторгнення.
Вірніше - знати про преЗЕдента України і його впливовість, його можливості та намагання вирішити зазначені проблеми.
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25.01.2022 14:10 Ответить
 
 