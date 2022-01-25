Рада возвращается с каникул: Подготовят обращение к международным организациям из-за угрозы со стороны РФ

Сегодня, 25 января, народные депутаты возвращаются с "зимних каникул".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку дня Верховной Рады.

В частности, нардепы рассмотрят проект постановления №6543 "Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций относительно неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины".

Также парламентарии рассмотрят Проект Постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 15.12.2021 о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" по обеспечению сбора дохода от прав организациями коллективного управления.

Нардепы рассмотрят образование Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по проверке возможных фактов нарушения присяги Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека.

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Во втором чтении нардепы также могут принять Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по полномочиям высших специализированных судов по рассмотрению дел об административных правонарушениях.

В первом чтении Рада рассмотрит Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о стимулировании развития украинского книгоиздания и книгораспространения.

Среди прочего, нардепы рассмотрят Закон Украины "О виртуальных активах" с предложениями Президента Украины.