Рада возвращается с каникул: Подготовят обращение к международным организациям из-за угрозы со стороны РФ
Сегодня, 25 января, народные депутаты возвращаются с "зимних каникул".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку дня Верховной Рады.
В частности, нардепы рассмотрят проект постановления №6543 "Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций относительно неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины".
Также парламентарии рассмотрят Проект Постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 15.12.2021 о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" по обеспечению сбора дохода от прав организациями коллективного управления.
Нардепы рассмотрят образование Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по проверке возможных фактов нарушения присяги Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека.
Во втором чтении нардепы также могут принять Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по полномочиям высших специализированных судов по рассмотрению дел об административных правонарушениях.
В первом чтении Рада рассмотрит Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о стимулировании развития украинского книгоиздания и книгораспространения.
Среди прочего, нардепы рассмотрят Закон Украины "О виртуальных активах" с предложениями Президента Украины.
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@Tkach_Mykhailo
· 11 ч
"Сьогодні кожна українська родина живе одним питанням - чи нападе Росія? Чи буде повномасштабна війна?" Юлія Тимошенко 27.12.2021 вилетіла з Києва до Дубая 23.01.2022 повернулась з Дубая до Києва Дійсно сьогодні кожна українська родина живе 27 днів в Дубаї з такою думкою.
@Tkach_Mykhailo
·
https://twitter.com/Tkach_Mykhailo/status/1485714192619479041 10 ч
«За даними співрозмовників УП, донька Тимошенко разом із родиною нещодавно переїхала до Дубая».
Дуже цікава стаття.
https://www.svoboda.org/a/*******-putinu-na-botinok-blogery-obsuzhdayut-zayavleniya-tokaeva/31650651.html
и получая не минимальные зарплаты.... вот бы им платили почасово!!! по среднему тарифу и отпуска как у обычных 2-3 нед в году...
«Может ли богатый человек полететь с семьей отдыхать на Мальдивы? Безусловно, может. Может ли полететь на Мальдивы президент страны, которая находится в состоянии войны, где каждый день гибнут солдаты, и в которой население перемещается за черту бедности? Очевидно, что нет. Потому что не имеет на это морального права. В ситуации с Порошенко - не имеет морального права отдыхать вообще. Потому что ничего для страны за время своей работы не сделал», - считает журналист Александр Дубинский.
«Президент страны, часть которой оккупирована агрессором, и Верховный главнокомандующий армии, которая каждую неделю несет боевые потери, сражаясь с иностранными захватчиками, отбыл на отдых на Мальдивы. Декларация позволяет, вопрос не в этом. Но никого не оказалось в окружении, кто бы сказал: «Петр Алексеевич, а что об этом люди скажут?». Войны-то формально нет. Или есть? Видимо, война для президента уже видится решенной проблемой», - написал Бутусов.
«На Банковой вынуждены были признать, что Порошенко летал на Мальдивы. Но попытались выкрутиться: дескать, это было не на Новый год и за свой счет. По мнению Банковой, такое должно успокоить украинцев. И действительно, что тут такого, когда президент нищей и воюющей страны отдыхает на Мальдивах? Хорошо поработал во благо народа - нужно хорошо отдохнуть», - написал политолог Дмитрий Корнейчук.
«Две новости одного дня. Киевский университет имени Шевченко из-за нехватки средств на коммуналку отменил занятия студентов до весны. Президент Порошенко на новогодние праздники отдохнул на Мальдивах. Одна страна, два образа жизни», - написал журналист Сергей Руденко.
Куйло доберется до Киева. А они приедут и вручат ему цветы.
Но блин, наши союзники делают все, чтобы Куйло не напало.
Пришлось возвращаться.
Дольше сидеть на курортах невдобно
А то рейтинг падает.
На этот раз не получилось