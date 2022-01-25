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Рада возвращается с каникул: Подготовят обращение к международным организациям из-за угрозы со стороны РФ

Рада возвращается с каникул: Подготовят обращение к международным организациям из-за угрозы со стороны РФ

Сегодня, 25 января, народные депутаты возвращаются с "зимних каникул".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку дня Верховной Рады.

В частности, нардепы рассмотрят проект постановления №6543 "Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций относительно неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины".

Также парламентарии рассмотрят Проект Постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 15.12.2021 о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" по обеспечению сбора дохода от прав организациями коллективного управления.

Нардепы рассмотрят образование Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по проверке возможных фактов нарушения присяги Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека.

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Во втором чтении нардепы также могут принять Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по полномочиям высших специализированных судов по рассмотрению дел об административных правонарушениях.

В первом чтении Рада рассмотрит Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о стимулировании развития украинского книгоиздания и книгораспространения.

Среди прочего, нардепы рассмотрят Закон Украины "О виртуальных активах" с предложениями Президента Украины.

Автор: 

ВР (29272) законопроект (3228)


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Топ комментарии
+11
Ткач Михайло


@Tkach_Mykhailo

· 11 ч

"Сьогодні кожна українська родина живе одним питанням - чи нападе Росія? Чи буде повномасштабна війна?" Юлія Тимошенко 27.12.2021 вилетіла з Києва до Дубая 23.01.2022 повернулась з Дубая до Києва Дійсно сьогодні кожна українська родина живе 27 днів в Дубаї з такою думкою.
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25.01.2022 09:32
+10
Яка загроза? Вчора міністр оборони сказав, що її немає, що дружня росія навіть не розгорнула ні одної батальйонно-тактичної групи. А Днюхач закликав купувати скумбрію по 8 і м/ясо і йти святкувати День перемоги. Хто баждає - може на рибалку.
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25.01.2022 09:28
+10
тепер осіратєлі багамські,гавайські,ямайські та іньші округи...
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25.01.2022 09:28
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Правила форума Совет форумчан
даже вона рвется в раду из Дубаи
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25.01.2022 09:26 Ответить
Ткач Михайло


@Tkach_Mykhailo

· 11 ч

"Сьогодні кожна українська родина живе одним питанням - чи нападе Росія? Чи буде повномасштабна війна?" Юлія Тимошенко 27.12.2021 вилетіла з Києва до Дубая 23.01.2022 повернулась з Дубая до Києва Дійсно сьогодні кожна українська родина живе 27 днів в Дубаї з такою думкою.
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25.01.2022 09:32 Ответить
Ткач Михайло


@Tkach_Mykhailo

·
https://twitter.com/Tkach_Mykhailo/status/1485714192619479041 10 ч



«За даними співрозмовників УП, донька Тимошенко разом із родиною нещодавно переїхала до Дубая».
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25.01.2022 09:33 Ответить
Яка загроза? Вчора міністр оборони сказав, що її немає, що дружня росія навіть не розгорнула ні одної батальйонно-тактичної групи. А Днюхач закликав купувати скумбрію по 8 і м/ясо і йти святкувати День перемоги. Хто баждає - може на рибалку.
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25.01.2022 09:28 Ответить
тепер осіратєлі багамські,гавайські,ямайські та іньші округи...
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25.01.2022 09:28 Ответить
Недовго сиротами їм бути. Через 10 днів появляться кармільці.
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25.01.2022 09:55 Ответить
Дайте гроші бо на шашлики нема!
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25.01.2022 09:29 Ответить
Парламентаризм по українськи =це така штука, що хочеться депутанів прибити,а мусиш їм платити.
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25.01.2022 09:57 Ответить
Пам'ятаєте як Путін неправильно назвав ім'я президента Казахстана. Було продовження.
Дуже цікава стаття.

https://www.svoboda.org/a/*******-putinu-na-botinok-blogery-obsuzhdayut-zayavleniya-tokaeva/31650651.html
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25.01.2022 09:33 Ответить
Позлітались качки з дубаїв.
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25.01.2022 09:38 Ответить
Бакланы возвращаются с теплых краев.
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25.01.2022 10:13 Ответить
Дивно, що вони не проводять виїзне засідання у Дубаї десь.
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25.01.2022 09:38 Ответить
Юля проводила...да и Слуги Уроды тоже.
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25.01.2022 09:50 Ответить
То була "робота" в округах і "зустрічі" з виборцями.
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25.01.2022 09:56 Ответить
Ах"еть, уже даже дети 2 недели как с каникул вернулись а эти "державники" в такой период на каникулах!
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25.01.2022 09:38 Ответить
Всех на досрочные выборы, а нынешний состав на Свалку истории.
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25.01.2022 09:49 Ответить
І навіщо поспішати з тих відпусток, вже б після першотравневих свят повернулися би.
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25.01.2022 09:50 Ответить
Поиздержались....за зарплатами в конвертах и не только. Не мешайте им "работать" а то путлер начинает нападать.
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25.01.2022 09:52 Ответить
Ні, це правильно. А головне - вчасно! 😏 Міжнародна спільнота оцінить! (сарказм)
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25.01.2022 09:52 Ответить
а че? могли бы и еще посидеть и стефанчук набрать еще килограммов 50
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25.01.2022 09:55 Ответить
Мощный выход из запоя, они почуствовали угрозу и мгновенно хотят отреагировать, после этого обязательно возьмите месяц отдыха.
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25.01.2022 09:58 Ответить
Школьники епи их мать, твари, вам не то что каникулы не положено, вы без выходных должны пахать! Значит вся страна по выходным 2-3 дня, а вы пидаласы месяц каникул у них, что бы вы падлюки выздохли до 1000 колена.. уроды!
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25.01.2022 09:58 Ответить
та погуляйте еще!!!...ули!))))
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25.01.2022 09:59 Ответить
Вот искренне недоумеваю, нахрена этим скотам каникулы?! Они там бедные так переутруждаются, на небо глянуть некогда..
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25.01.2022 10:02 Ответить
работая.... со вторника по пол пятницы )))) и имея такие отпуска или каникулы)))
и получая не минимальные зарплаты.... вот бы им платили почасово!!! по среднему тарифу и отпуска как у обычных 2-3 нед в году...
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25.01.2022 10:16 Ответить
В годы войны Раду нужно распустить, а отдохнувших Депутатов с их прислугой нужно отправить на Фронт, На Раде написать табличку "Все ушли на фронт!"
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25.01.2022 10:04 Ответить
Читаю і очам не вірю- з канікул… повернулась… 25… йтвмать!!!!
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25.01.2022 10:04 Ответить
Вот скажите, почему нормальные взрослые люди уходят в отпуск, а кучка великовозрастных дебилов уходят на каникулы?
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25.01.2022 10:07 Ответить
кучка - 450 штук плюс из обслуга... не задорого ли нам их содержать...
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25.01.2022 10:17 Ответить
Напомню зебуинам
«Может ли богатый человек полететь с семьей отдыхать на Мальдивы? Безусловно, может. Может ли полететь на Мальдивы президент страны, которая находится в состоянии войны, где каждый день гибнут солдаты, и в которой население перемещается за черту бедности? Очевидно, что нет. Потому что не имеет на это морального права. В ситуации с Порошенко - не имеет морального права отдыхать вообще. Потому что ничего для страны за время своей работы не сделал», - считает журналист Александр Дубинский.

«Президент страны, часть которой оккупирована агрессором, и Верховный главнокомандующий армии, которая каждую неделю несет боевые потери, сражаясь с иностранными захватчиками, отбыл на отдых на Мальдивы. Декларация позволяет, вопрос не в этом. Но никого не оказалось в окружении, кто бы сказал: «Петр Алексеевич, а что об этом люди скажут?». Войны-то формально нет. Или есть? Видимо, война для президента уже видится решенной проблемой», - написал Бутусов.



«На Банковой вынуждены были признать, что Порошенко летал на Мальдивы. Но попытались выкрутиться: дескать, это было не на Новый год и за свой счет. По мнению Банковой, такое должно успокоить украинцев. И действительно, что тут такого, когда президент нищей и воюющей страны отдыхает на Мальдивах? Хорошо поработал во благо народа - нужно хорошо отдохнуть», - написал политолог Дмитрий Корнейчук.

«Две новости одного дня. Киевский университет имени Шевченко из-за нехватки средств на коммуналку отменил занятия студентов до весны. Президент Порошенко на новогодние праздники отдохнул на Мальдивах. Одна страна, два образа жизни», - написал журналист Сергей Руденко.
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25.01.2022 10:16 Ответить
И что теперь говорит эта Высоцкая по поводу "каникул" слуг?
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25.01.2022 10:44 Ответить
А какая сумма?
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25.01.2022 10:48 Ответить
погорячились куда спешить ?
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25.01.2022 10:20 Ответить
Они там высиживали и ждали , что все состоится без них.
Куйло доберется до Киева. А они приедут и вручат ему цветы.

Но блин, наши союзники делают все, чтобы Куйло не напало.

Пришлось возвращаться.
Дольше сидеть на курортах невдобно

А то рейтинг падает.
На этот раз не получилось
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25.01.2022 10:42 Ответить
Перетрудились горемыки. Страна на гране ордынского нашествия, а они живут в виртуальной действительности. Так почему удивляет простая озабоченность других стран, если нашим избраникам все пох.й. Лишь бы шкура была с морским загаром.
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25.01.2022 10:59 Ответить
 
 