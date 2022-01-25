США продолжают дискуссии с партнерами о возможной переброске дополнительных сил в Восточную Европу, - Псаки
Администрация США продолжает консультации по возможной переброске дополнительных сил в Восточную Европу.
Об этом заявила на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Дискуссии продолжаются с нашими партнерами, со странами "восточного фланга" (НАТО. - Ред.)", - сказала она.
При этом Псаки отметила, что подобные подкрепления возможны не только в случае нападения РФ на Украину.
"Мы никогда не говорили, что подобное возможно только в случае российского вторжения", - сказала она.
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А де,хто і коли заявляв ,що американці приматимуть участь у боях за Українську Незалежність ,придурок ?