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Новости Война
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США продолжают дискуссии с партнерами о возможной переброске дополнительных сил в Восточную Европу, - Псаки

США продолжают дискуссии с партнерами о возможной переброске дополнительных сил в Восточную Европу, - Псаки

Администрация США продолжает консультации по возможной переброске дополнительных сил в Восточную Европу.

Об этом заявила на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Дискуссии продолжаются с нашими партнерами, со странами "восточного фланга" (НАТО. - Ред.)", - сказала она.

При этом Псаки отметила, что подобные подкрепления возможны не только в случае нападения РФ на Украину.

"Мы никогда не говорили, что подобное возможно только в случае российского вторжения", - сказала она.

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армия РФ (19578) россия (96038) США (27055) Псаки Джен (168)


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Пропоную США перекинути в Україну кілька десятків тисяч туристів які щойно затарились в воєнторзі і вирішили пополювати на орків на Українських теренах
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25.01.2022 09:41 Ответить
Если вернуть всех украинских туристов из Польши, то можно собрать 15 девизий.
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25.01.2022 10:17 Ответить
Переброска сил ничего не дает, если нет решимости их применить. Это по сути "силы" наблюдателей за масштабным вторжением в Украину. В какой то мере это напоминает так называемую " странную войну " 1939 г. Когда Франция и Великобритания объявили Германии войну ( после нападения последней на Польшу, согласно договора с последней)но сидела за линией "Мажино" на франко германской границе, и следили за сообщениями по радио как Германия ( а потом и СССР) уничтожают Польшу, и ее армию. Как говорится все когда то было...достаточно углубиться в историю.
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25.01.2022 10:04 Ответить
Переброска сил ничего не дает, если нет решимости их применить. Это по сути "силы" наблюдателей за масштабным вторжением в Украину.

А де,хто і коли заявляв ,що американці приматимуть участь у боях за Українську Незалежність ,придурок ?
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25.01.2022 10:15 Ответить
Нам хочеться з пультому руках на дивані спостерігать ,як американські війська обороняють Харків!
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25.01.2022 11:16 Ответить
Тут війна а в них дискусії. Та при ваших дискусіях вони до Ламаншу і Іспанії дійдуть.
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25.01.2022 11:17 Ответить
 
 