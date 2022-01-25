США продолжают дискуссии с партнерами о возможной переброске дополнительных сил в Восточную Европу, - Псаки

Администрация США продолжает консультации по возможной переброске дополнительных сил в Восточную Европу.

Об этом заявила на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Дискуссии продолжаются с нашими партнерами, со странами "восточного фланга" (НАТО. - Ред.)", - сказала она.

При этом Псаки отметила, что подобные подкрепления возможны не только в случае нападения РФ на Украину.

"Мы никогда не говорили, что подобное возможно только в случае российского вторжения", - сказала она.

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