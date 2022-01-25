Угроза РФ направлена не только против Украины, но и бросает вызов международному порядку, - Парламентская ассамблея НАТО

Кризис, спровоцированный Россией путем военного наращивания вокруг Украины, затрагивает не только Украину, но и подрывает европейскую систему безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время встречи в формате Межпарламентского совета Украина-НАТО в Брюсселе заявила вице-президент Парламентской ассамблеи НАТО Мими Кодели.

"Мы должны быть четкими в том, что кризис, перед которым мы встаем, – он касается не только Украины. Действия России направлены на то, чтобы бросить вызов международному порядку. Этот порядок был создан после завершения Второй мировой войны именно для того, чтобы мы никогда больше не ощутили снова последствия военной агрессии", - отметила она.

Кодели сообщила, что Парламентская ассамблея НАТО выражает полную солидарность с Украиной, твердую поддержку ее суверенитета, независимости и территориальной целостности.

"Мы приложим усилия для того, чтобы ответом на любую дальнейшую агрессию России стало не только единогласное осуждение, но и очень высокая цена. Мы приветствуем тот факт, что наши правительства увеличивают практическую помощь для Украины, чтобы помочь ей защитить себя. Ничто не может оправдать военную агрессию", - подчеркнула Кодели.

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