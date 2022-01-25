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Новости Агрессия России против Украины Война
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Угроза РФ направлена не только против Украины, но и бросает вызов международному порядку, - Парламентская ассамблея НАТО

Угроза РФ направлена не только против Украины, но и бросает вызов международному порядку, - Парламентская ассамблея НАТО

Кризис, спровоцированный Россией путем военного наращивания вокруг Украины, затрагивает не только Украину, но и подрывает европейскую систему безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время встречи в формате Межпарламентского совета Украина-НАТО в Брюсселе заявила вице-президент Парламентской ассамблеи НАТО Мими Кодели.

"Мы должны быть четкими в том, что кризис, перед которым мы встаем, – он касается не только Украины. Действия России направлены на то, чтобы бросить вызов международному порядку. Этот порядок был создан после завершения Второй мировой войны именно для того, чтобы мы никогда больше не ощутили снова последствия военной агрессии", - отметила она.

Кодели сообщила, что Парламентская ассамблея НАТО выражает полную солидарность с Украиной, твердую поддержку ее суверенитета, независимости и территориальной целостности.

"Мы приложим усилия для того, чтобы ответом на любую дальнейшую агрессию России стало не только единогласное осуждение, но и очень высокая цена. Мы приветствуем тот факт, что наши правительства увеличивают практическую помощь для Украины, чтобы помочь ей защитить себя. Ничто не может оправдать военную агрессию", - подчеркнула Кодели.

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Европа (1911) НАТО (10045) россия (96038)


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Совместное российско-китайское военное учение «Мирное море - 2022» состоялось в Аравийском море.
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25.01.2022 10:22 Ответить
ух куда их забросило

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25.01.2022 10:30 Ответить
Мировой порядок уже нарушен. Нападением на Украину.
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25.01.2022 10:27 Ответить
ну ось і все ! хлопці виконали с вою роботу. Німці та Французи хочуть і в подальшому допомагати фюреру, що і вимагалось доказати. Америкоси, брити своє, а ці своє. Фюрер копіює все те, що було в 1919,1920 роках. Тоді після Версалю Європа була перекроєна, зникали держави, зявлялись держави. Антанта оголосила хрестовий похід проти більшовизму, французи висадились в Одесі, брити на Півночі, а вийшло - експедиційний корпус вранцузів розклався,його забрали. Бритів на півночі кинули соратники з числа рузге, поїхали додому. А коли Ленін остаточно розпалив світову пожежу -зустріч з німецьким пролетаріатом, От тоді і була створена мала Антанта. Почалася військова підтримка поляків - так зване військово-технічне співробітництво. І поляки вистояли і Акела Промахнувся. Потім ще до 24 року хотіли зробити в Польщі своєрідне ОРДЛО. Ось і зараз, все,що тоді задумали брити, сталось через 100 років і додалась Америка.
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25.01.2022 10:48 Ответить
У кацапів свое розусіння світового порядку,головне не дати нікому жити краще і своїм умом!Хтось знае приклади процвітання тих територій,де присутня росія?!
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25.01.2022 10:52 Ответить
Проснулись. Ви запізнились мінімум на років 15. Порядок порушений з початку війни в Грузії в 2008 році. Треба діяти а не заявляти.
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25.01.2022 11:12 Ответить
 
 