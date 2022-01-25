В ближайшие недели в Украине могут фиксировать от 40 до 60 тыс. больных коронавирусом в сутки, - Ляшко

В Украине за сутки могут фиксировать от 40 до 60 тысяч больных коронавирусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такой прогноз озвучил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Сніданку з 1+1" 25 января.

По его словам, эти показатели страна достигнет уже в ближайшие недели. В среднем ежедневное количество больных будет вдвое больше, чем это было при предыдущей волне осенью.

"Статистика показывает, что вакцинация работает и против "Омикрона". Это один из фейков, которые нужно развенчивать. Поэтому и запущена бустерная доза (третья COVID-прививка, - Ред.). Показывает, что после шестого месяца есть незначительное снижение иммунитета после базового курса прививки", - говорит глава Минздрава.

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Напомним, главный санврач Игорь Кузин, сообщал, что "По предварительным расчетам, представленным Советом национальной безопасности и обороны, 59 000 человек может болеть ежедневно, суммарно около 1 млн украинцев за февраль может заболеть".