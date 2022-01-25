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Новости Коронавирус и карантин
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В ближайшие недели в Украине могут фиксировать от 40 до 60 тыс. больных коронавирусом в сутки, - Ляшко

В ближайшие недели в Украине могут фиксировать от 40 до 60 тыс. больных коронавирусом в сутки, - Ляшко

В Украине за сутки могут фиксировать от 40 до 60 тысяч больных коронавирусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такой прогноз озвучил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Сніданку з 1+1" 25 января.

По его словам, эти показатели страна достигнет уже в ближайшие недели. В среднем ежедневное количество больных будет вдвое больше, чем это было при предыдущей волне осенью.

"Статистика показывает, что вакцинация работает и против "Омикрона". Это один из фейков, которые нужно развенчивать. Поэтому и запущена бустерная доза (третья COVID-прививка, - Ред.). Показывает, что после шестого месяца есть незначительное снижение иммунитета после базового курса прививки", - говорит глава Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умер 161 человек, зафиксировано 19 118 новых случаев заражения, 5 863 человека выздоровели

Напомним, главный санврач Игорь Кузин, сообщал, что "По предварительным расчетам, представленным Советом национальной безопасности и обороны, 59 000 человек может болеть ежедневно, суммарно около 1 млн украинцев за февраль может заболеть".

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
А как же вакцинация?
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25.01.2022 10:11
+4
Тільки в мене одного враження, що статистику розпланували на кільки тижнів (місяців) наперед, а нам тільки щодня дозовано її згодовують?
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25.01.2022 10:30
+2
Год назад при 15 тыс заболевших в сутки было 600-800 трупов в день. А сейчас меньше 200. При этом только 35% населения вакцинрровано. Было бы 80% вакцинированных нормальной вакциной, то ковид был бы как обычный сезонный грип по колличеству трупов.
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25.01.2022 10:26
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А как же вакцинация?
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25.01.2022 10:11 Ответить
Меня за это забанили
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25.01.2022 10:14 Ответить
эта тема табу... ее как бы нет
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25.01.2022 10:22 Ответить
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25.01.2022 10:25 Ответить
Год назад при 15 тыс заболевших в сутки было 600-800 трупов в день. А сейчас меньше 200. При этом только 35% населения вакцинрровано. Было бы 80% вакцинированных нормальной вакциной, то ковид был бы как обычный сезонный грип по колличеству трупов.
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25.01.2022 10:26 Ответить
Та типун тобі на язик!
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25.01.2022 10:12 Ответить
Да хоть типун..хоть геморрой...но это будет...Европа при 70-ти процентной вакцинации тому пример...
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25.01.2022 10:18 Ответить
100+тыс заболевших в сутки и 120 трупов. Торговые центры, рестораны, кинотеатры - все открыто. А у нас на 20тыс заболевших почти 800 трупов было и все закрыто.Чем плох пример Европы
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25.01.2022 10:29 Ответить
С Европы надо брать пример в плане мед.ицинского обеспечения...качества оного...оборудования оного...и тогда смертей будет как там..
Вы где нить читали о том как в Европе идет героическая борьба за кислород?? Нет??
Так отож..
А у нас к примеру в Феофании ни одного человека не умерло...
А почему?? Да потому что там лечение как в Европе...
Жирный стефанчук два раза помереть должен был по всем признакам...он нет...
Так что увы и ах....медицина...ее уровень...ен обеспечение вот что влияет на смертность....а не ширка...
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25.01.2022 11:10 Ответить
Тільки в мене одного враження, що статистику розпланували на кільки тижнів (місяців) наперед, а нам тільки щодня дозовано її згодовують?
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25.01.2022 10:30 Ответить
Ну да и знакомые, и коллеги все болеют ковидом по плану написанном в кабмине.
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25.01.2022 10:40 Ответить
Ще тільки вчора ввечері Ляшко казав, "що нова хвиля пройде спокійніше за попередні":


А що змінилось за ніч? Отримали нову рознарядку від ВООЗ і терміново готують населення до свіжоперептсангої статистики?
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25.01.2022 10:55 Ответить
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25.01.2022 10:32 Ответить
Давайте клоуны-мародеры, еще выделите 30 млрд на дороги. Это точно спасет страну от новой волны эпидемии.
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25.01.2022 10:41 Ответить
Щось пішло не так, ще вчора ввечері Ляшко говорив протилежне:
https://censor.net/ua/news/3311908/*************************************************************************
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25.01.2022 10:56 Ответить
Коротко про вакцинацію: "Плейшнер вп'яте вистрибнув у вікно, але отрута не діяла..."
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25.01.2022 11:04 Ответить
проще омикроном переболеть, а не ширяться
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25.01.2022 12:43 Ответить
 
 