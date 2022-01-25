В ближайшие недели в Украине могут фиксировать от 40 до 60 тыс. больных коронавирусом в сутки, - Ляшко
В Украине за сутки могут фиксировать от 40 до 60 тысяч больных коронавирусом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такой прогноз озвучил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Сніданку з 1+1" 25 января.
По его словам, эти показатели страна достигнет уже в ближайшие недели. В среднем ежедневное количество больных будет вдвое больше, чем это было при предыдущей волне осенью.
"Статистика показывает, что вакцинация работает и против "Омикрона". Это один из фейков, которые нужно развенчивать. Поэтому и запущена бустерная доза (третья COVID-прививка, - Ред.). Показывает, что после шестого месяца есть незначительное снижение иммунитета после базового курса прививки", - говорит глава Минздрава.
Напомним, главный санврач Игорь Кузин, сообщал, что "По предварительным расчетам, представленным Советом национальной безопасности и обороны, 59 000 человек может болеть ежедневно, суммарно около 1 млн украинцев за февраль может заболеть".
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Вы где нить читали о том как в Европе идет героическая борьба за кислород?? Нет??
Так отож..
А у нас к примеру в Феофании ни одного человека не умерло...
А почему?? Да потому что там лечение как в Европе...
Жирный стефанчук два раза помереть должен был по всем признакам...он нет...
Так что увы и ах....медицина...ее уровень...ен обеспечение вот что влияет на смертность....а не ширка...
А що змінилось за ніч? Отримали нову рознарядку від ВООЗ і терміново готують населення до свіжоперептсангої статистики?
https://censor.net/ua/news/3311908/*************************************************************************