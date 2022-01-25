За сутки от COVID-19 в Киеве умерли три человека, выявлено 1 589 новых случаев заболевания, - Кличко

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1 589 больных коронавирусом, три человека умерли.

Об этом мэр Киева Виталій Кличко написал на своей странице в соцсети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"1 589 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Три человека умерли. Всего за период пандемии в Киеве 8447 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 354 813", - сообщил Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 826 женщин в возрасте от 18 до 86 лет и 526 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет. А также 122 девочки от 3 месяцев до 17 лет и 115 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

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Среди умерших: 2 женщины 72 и 74 года и 1 человек 74 года.

В больницы столицы госпитализировали 63 больных коронавирусом и 106 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровел за прошедшие сутки 441 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 331 197 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 351, в Оболонском – 227 и в Деснянском районе – 170 случаев", – отметил Кличко.

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