"У нас еще все впереди, мы должны все намеченное воплотить": Зеленская поздравила мужа с днем рождения

Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила мужа – президента Зеленского — с днем рождения.

Как передает Цензор.НЕТ, по случаю 44-летия главы государства она опубликовала пост в Instagram.

"Знаешь, я уверена, что на этом фото ты смотришь на меня… Потому что ты всегда так на меня смотришь… Я желаю каждой женщине таких взглядов. Так смотрят только те, кто любит. Я всегда чувствую твою любовь. Пока ты так смотришь, я ничего не боюсь. Смотри! Пожалуйста, смотри! У нас еще все впереди. Поэтому береги себя. Мы должны все намеченное воплотить вместе. С днем рожденья, любимый! Обещаю смотреть на тебя в ответ. Так же. Всегда!" - говорится в сообщении.

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