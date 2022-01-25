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"У нас еще все впереди, мы должны все намеченное воплотить": Зеленская поздравила мужа с днем рождения

Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила мужа – президента Зеленского — с днем рождения.

Как передает Цензор.НЕТ, по случаю 44-летия главы государства она опубликовала пост в Instagram.

У нас еще все впереди, мы должны все намеченное воплотить: Зеленская поздравила мужа с днем рождения 01

"Знаешь, я уверена, что на этом фото ты смотришь на меня… Потому что ты всегда так на меня смотришь… Я желаю каждой женщине таких взглядов. Так смотрят только те, кто любит. Я всегда чувствую твою любовь. Пока ты так смотришь, я ничего не боюсь. Смотри! Пожалуйста, смотри! У нас еще все впереди. Поэтому береги себя. Мы должны все намеченное воплотить вместе. С днем рожденья, любимый! Обещаю смотреть на тебя в ответ. Так же. Всегда!" - говорится в сообщении.

Также читайте: Зеленскому исполнилось 44 года. Президент день рождения не будет праздновать и проведет его на работе, - Никифоров

Автор: 

день рождения (396) Зеленский Владимир (20742) поздравление (1062) Елена Зеленская (223)


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Топ комментарии
+62
Пожелаем ему счастливого передоза !!!
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25.01.2022 10:43
+45
жена поздравляет мужа через инстаграм? как это мило
клоуны квартальные. все напоказ. все фальшивое.
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25.01.2022 10:47
+43
Жили вони радісно і закінчили як Чаушеско ......
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25.01.2022 10:45
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да-да! впереди у вас так много интересного))

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25.01.2022 11:25 Ответить
А оскароносный был бы сиквел
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25.01.2022 22:17 Ответить
хоть что-то приличное бы получилось у «Квартал95» карма бы повеселилась))
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25.01.2022 22:37 Ответить
Я думаю Володя так смотрит на бородатую бабушку.
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25.01.2022 11:28 Ответить
Ні, Бро. Там стоїть рояль .
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25.01.2022 15:24 Ответить
)))))і ця нюхає...
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25.01.2022 11:34 Ответить
От сумы и от тюрьмы не зарекайся. Все впереди.
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25.01.2022 11:42 Ответить
У меня всьо вперєді - сказала Лєнка...Но када нагнусь то уже сзаді...
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25.01.2022 11:44 Ответить
Блин, семейка Адамсов!
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25.01.2022 11:55 Ответить
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25.01.2022 12:01 Ответить
Да ну нах. Вы уже довели страну до ручки. Скумбрия моя любимая скумбрия с которой я делаю 100 блюд и кормлю свою семью УЖЕ ПО 8 .85, ПР 8.85 КАРЛ!!!!!!!!! КУДА ДАЛЬШЕ ПАДАТЬ???
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25.01.2022 12:10 Ответить
"Знаєш, я впевнена, що на цьому фото ти дивишся на мене… Тому що ти завжди так на мене дивишся… Я бажаю кожній жінці таких поглядів. Так дивляться лише ті, хто щиро кохає. Я завжди відчуваю твоє кохання. Поки ти так дивишся, я нічого не боюся. Дивися! Будь ласка, дивися! Джерело:

Як писав Жванецький у своєму оповіданні "Учителю":
- Мусюк, ты будешь смотреть в окно после моей гибели, а сейчас смотри на меня до боли, до слез, до отвращения!
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25.01.2022 12:10 Ответить
Зескумбрія привітала земоніку !
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25.01.2022 12:11 Ответить
втіль і нашу мрію, звали з України і бистріше......
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25.01.2022 12:11 Ответить
А як же гешефт?
Легко сказати- ;звали;...
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25.01.2022 12:14 Ответить
Так не можна, цієї «казки» хотіло 73%. І якщо Володі звалить, його виборці не закриють гештальт і оберуть чергового Головобородька
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25.01.2022 15:27 Ответить
«Смотри мне в глаза. Я сказала, в лаза!» (с)
Цей слоган вигадав Фредерік Бегбедер для рекламної кампанії бюстгальтерів Wonderbra.

Лєнкіне привітання мені цю рекламу нагадало.
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25.01.2022 12:19 Ответить
*в глаза
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25.01.2022 12:21 Ответить
зе выводку пора на растов
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25.01.2022 12:31 Ответить
Сподіваюся,на святковому столі буде "безліч" страв із скумбрії по 8 гривень))))
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25.01.2022 12:32 Ответить
Ага, і всі їх приготує особисто ЗеЛенка
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25.01.2022 15:28 Ответить
какие мы оптимисты...
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25.01.2022 12:35 Ответить
Найкращим подарунком нам був би імпічмент преЗЕрватива і "попутного вітру тобі в сраку" ***********.
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25.01.2022 12:44 Ответить
народ ситий по горло вашими мріями ідіть в небуття бо що могли ви 3нищили досить
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25.01.2022 13:03 Ответить
Лєнка: "Знаешь, я уверена, что на этом фото ты смотришь на меня…"
Та ні. То він дивиться на Алахвердієву. І я навіть знаю, що буде далі:

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25.01.2022 13:19 Ответить
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25.01.2022 13:57 Ответить
Йдіть вже у відставку, валіть в умовний ростов та там втілюйте все що хочете. Досить знущатися з України своєю недолугою та совковою політикою!
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25.01.2022 13:24 Ответить
🤢🤢🤢
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25.01.2022 13:25 Ответить
«Мысли у него были маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые.»
«https://bookmix.ru/book.phtml?id=3684572 Золотой ключик, или Приключения Буратино » https://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9 Алексей Николаевич Толстой
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25.01.2022 13:56 Ответить
хочу поздравить преЗЕка, перевести ему фиги.
банк, почему-то не принимает
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25.01.2022 13:59 Ответить
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25.01.2022 14:43 Ответить
Впереди рейтинг 2% и тюрьма или всю жизнь будет прятаться в лопухах. Америкосы таки достанут Беню , и Зе получит по полной - за тендеры на ,, велике крадiвництво,,, за возврат Бениных долгов из бюджета , за то, что,,овощ,,
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25.01.2022 15:10 Ответить
Чому через інстаграм? Зеленська зараз мабуть у загоні територіальної оборони служить прикладом для усіх інших жіночих батальонів, сформованих з бугалтерів, швачек, керівників установ, організацій усіх форм власності
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25.01.2022 15:37 Ответить
зріда.
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25.01.2022 23:50 Ответить
зеЛенка, а при чем здесь ты вообще? Взгляд был или на богдана или надерьмака)))
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26.01.2022 00:18 Ответить
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