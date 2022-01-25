"У нас еще все впереди, мы должны все намеченное воплотить": Зеленская поздравила мужа с днем рождения
Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила мужа – президента Зеленского — с днем рождения.
Как передает Цензор.НЕТ, по случаю 44-летия главы государства она опубликовала пост в Instagram.
"Знаешь, я уверена, что на этом фото ты смотришь на меня… Потому что ты всегда так на меня смотришь… Я желаю каждой женщине таких взглядов. Так смотрят только те, кто любит. Я всегда чувствую твою любовь. Пока ты так смотришь, я ничего не боюсь. Смотри! Пожалуйста, смотри! У нас еще все впереди. Поэтому береги себя. Мы должны все намеченное воплотить вместе. С днем рожденья, любимый! Обещаю смотреть на тебя в ответ. Так же. Всегда!" - говорится в сообщении.
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Як писав Жванецький у своєму оповіданні "Учителю":
- Мусюк, ты будешь смотреть в окно после моей гибели, а сейчас смотри на меня до боли, до слез, до отвращения!
Легко сказати- ;звали;...
Цей слоган вигадав Фредерік Бегбедер для рекламної кампанії бюстгальтерів Wonderbra.
Лєнкіне привітання мені цю рекламу нагадало.
Та ні. То він дивиться на Алахвердієву. І я навіть знаю, що буде далі:
«https://bookmix.ru/book.phtml?id=3684572 Золотой ключик, или Приключения Буратино » https://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9 Алексей Николаевич Толстой
банк, почему-то не принимает