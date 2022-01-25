Признание Россией "ЛДНР" станет демонстрацией того, что она отказывается от Минских соглашений, - Резников

Министр обороны Алексей Резников считает инициативу о признании Россией ЛДНР провокацией.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в Верховной Раде.

По словам министра, такие инициативы призваны заставить украинцев нервничать.

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"Мы не будем по этому поводу нервничать. Призывы признать незаконные террористические группировки, которые находятся на территории временно оккупированных Луганской и Донецкой областей, звучат не первый день. Это старая песня, кстати, так же, как будто там нет россиян. Я напомню: две тысячи кадровых офицеров российских вооруженных сил присутствуют на постоянной основе в ОРДЛО, которые как раз осуществляют командование и управление первым и вторым армейским корпусом, сформированным из наемников и других подонков", - подчеркнул Резников.

19 января российские депутаты попросили Путина "признать ЛДНР". 21 января стало известно, что в Госдуме РФ решили рассмотреть обращение к Путину о "признании ЛДНР".