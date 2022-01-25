РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7046 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 989 9

Признание Россией "ЛДНР" станет демонстрацией того, что она отказывается от Минских соглашений, - Резников

Признание Россией

Министр обороны Алексей Резников считает инициативу о признании Россией ЛДНР провокацией.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в Верховной Раде.

По словам министра, такие инициативы призваны заставить украинцев нервничать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не нужно иметь никакого тревожного чемодана, - Резников

"Мы не будем по этому поводу нервничать. Призывы признать незаконные террористические группировки, которые находятся на территории временно оккупированных Луганской и Донецкой областей, звучат не первый день. Это старая песня, кстати, так же, как будто там нет россиян. Я напомню: две тысячи кадровых офицеров российских вооруженных сил присутствуют на постоянной основе в ОРДЛО, которые как раз осуществляют командование и управление первым и вторым армейским корпусом, сформированным из наемников и других подонков", - подчеркнул Резников.

19 января российские депутаты попросили Путина "признать ЛДНР". 21 января стало известно, что в Госдуме РФ решили рассмотреть обращение к Путину о "признании ЛДНР".

боевик (16779) Госдума (1262) оккупация (10187) терроризм (18691) Донбасс (26956) Резников Алексей (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оккупанты - капут. Военные инсайды со встречи с главнокомандующим ЗСУ Валерием Залужным

https://www.youtube.com/watch?v=1pbR9lFsEfs

25 янв. 2022 г.
показать весь комментарий
25.01.2022 11:00 Ответить
Ясен перец аппетиты раши значительно больше откушенной части. Поэтому политику развода надо продолжать под вывеской соглашений.
показать весь комментарий
25.01.2022 11:01 Ответить
Це визнання -- крок до того, що буде війна, у якій росія діятиме на "законних" підставах. Вони готуються. Потім ця "лнр" звертається по військову допомогу росії та починає "визволяти" неокупований шматок Луганської обл.
показать весь комментарий
25.01.2022 11:04 Ответить
Тогда почему зеленые через преследования Порошенко (я не его сторонник и бот), в судебных следственных расследованиях признают ЛЫНР ДЫНР. Есть временно оккупированная территория Украины! В своем глазу и бревна не видно?
показать весь комментарий
25.01.2022 11:08 Ответить
Они признают ЛДНР террористическими организациями, а деньги которые возили туда наличманом за их уголь - финансированием терроризма.
показать весь комментарий
25.01.2022 11:11 Ответить
ага , а вторгнення у Крим у 2014 -му
стане демонстраціею того, шо паРаша
відмовляється від Будапештського Меморандуму
показать весь комментарий
25.01.2022 11:11 Ответить
Ця влада - імпотентна. Якщо б був справжній Президент, а не пів шостого преЗедента - уже б від мінських домовленностей не залишилося б каменю на камені після однієї масової видачи паспортів с півнями-мутантами лугандонцям, а ці навіть на визнання щось невпевнене вякають, ТЬХУ, дивитися гидко!..
показать весь комментарий
25.01.2022 11:13 Ответить
А они когда нибудь признавали?
показать весь комментарий
25.01.2022 11:24 Ответить
 
 