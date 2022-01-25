Украина приветствует предложение Эрдогана выступить посредником между Украиной и РФ, - посол Боднар

Украина приветствует предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пригласить президентов Украины и РФ в Турцию и выступить посредником в урегулировании отношений между Украиной и Россией.

Об этом заявил посол Украины в Анкаре Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.

"Хотел бы заявить, что мы приветствуем предложение Турции о посредничестве. Особенно в этом контексте предложение вашего президента пригласить в Турцию и нашего президента, и Путина, а также его роль посредника в этом. Украинская сторона приветствовала это предложение и готова вести эти переговоры в любом формате. Надеюсь, Москва также рассмотрит его положительно, и ваш президент примет его предложение", - отметил посол.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов Украины и РФ в Турцию, чтобы стороны смогли обсудить разногласия.

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