Украина приветствует предложение Эрдогана выступить посредником между Украиной и РФ, - посол Боднар
Украина приветствует предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пригласить президентов Украины и РФ в Турцию и выступить посредником в урегулировании отношений между Украиной и Россией.
Об этом заявил посол Украины в Анкаре Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.
"Хотел бы заявить, что мы приветствуем предложение Турции о посредничестве. Особенно в этом контексте предложение вашего президента пригласить в Турцию и нашего президента, и Путина, а также его роль посредника в этом. Украинская сторона приветствовала это предложение и готова вести эти переговоры в любом формате. Надеюсь, Москва также рассмотрит его положительно, и ваш президент примет его предложение", - отметил посол.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов Украины и РФ в Турцию, чтобы стороны смогли обсудить разногласия.
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Звичайно, Рашка відмовиться. Але ця відмова буде як червона ганчірка для бика. Ердоган надзвичайно амбітний і честолюбивий, він сприйме це як особисту зневагу до нього. І відповість Рашці. Тим більше, що нестабільність в Україні б'є по економіці Турції теж.
І навпаки, в інтересах України виказуючи до Ердогана повагу, Зеленський зумів добитися надзвичайно корисних для України поставок, а також спільних проектів - від постачання ************* зброї до спільного серійного виробництва ************* засобів, на території обох країн. Це допомогає економіці Турції теж. Не варто казати, що близький до Турції Азербайджан також підключився до цієї допомоги. В результаті Україна має все, що потрібно. Наприклад, дизпаливо для військової техніки та країни, тощо.
Какой нах зеленский? Чего он там добился?
Нашли себе очередного диктатора и вылизываете ему, идиоты! В чем разница между *****, Алиевым, Лукашенко и Эрдоганом? НИКАКОЙ!
Носитесь с Эрдоганом как Лукашенко
Так що радій, а не патякай.