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Украина приветствует предложение Эрдогана выступить посредником между Украиной и РФ, - посол Боднар

Украина приветствует предложение Эрдогана выступить посредником между Украиной и РФ, - посол Боднар

Украина приветствует предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пригласить президентов Украины и РФ в Турцию и выступить посредником в урегулировании отношений между Украиной и Россией.

Об этом заявил посол Украины в Анкаре Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.

"Хотел бы заявить, что мы приветствуем предложение Турции о посредничестве. Особенно в этом контексте предложение вашего президента пригласить в Турцию и нашего президента, и Путина, а также его роль посредника в этом. Украинская сторона приветствовала это предложение и готова вести эти переговоры в любом формате. Надеюсь, Москва также рассмотрит его положительно, и ваш президент примет его предложение", - отметил посол.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов Украины и РФ в Турцию, чтобы стороны смогли обсудить разногласия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Турция готова стать посредником в мирном процессе между Россией и Украиной, - Эрдоган

Боднар Василий (164) Зеленский Владимир (20742) путин владимир (31510) Турция (3480) Эрдоган Реджеп Тайип (913)


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Топ комментарии
+3
Не Україна вітає, а ОПа єрмака-зеленського.
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25.01.2022 11:17
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ДЄрьмак подарує Зелоху на Днюху білу хустину для "перемовин" з ******?
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25.01.2022 11:14 Ответить
В ОП говорят "
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25.01.2022 11:29 Ответить
Не Україна вітає, а ОПа єрмака-зеленського.
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25.01.2022 11:17 Ответить
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25.01.2022 11:19 Ответить
Це дуже добре, що Ердогану підказали такий хід.
Звичайно, Рашка відмовиться. Але ця відмова буде як червона ганчірка для бика. Ердоган надзвичайно амбітний і честолюбивий, він сприйме це як особисту зневагу до нього. І відповість Рашці. Тим більше, що нестабільність в Україні б'є по економіці Турції теж.
І навпаки, в інтересах України виказуючи до Ердогана повагу, Зеленський зумів добитися надзвичайно корисних для України поставок, а також спільних проектів - від постачання ************* зброї до спільного серійного виробництва ************* засобів, на території обох країн. Це допомогає економіці Турції теж. Не варто казати, що близький до Турції Азербайджан також підключився до цієї допомоги. В результаті Україна має все, що потрібно. Наприклад, дизпаливо для військової техніки та країни, тощо.
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25.01.2022 11:31 Ответить
Та хватит этого Эрдогана уже выцеловывать Турция зарабатывает бабки и расширяет свое политическое и экономическое влияние на слабые страны. Нужно развивать выгодное сотрудничество с ситуативними союзниками но не в ущерб своей стране и экономике, а Турция ситуативный союзник для Украины.

Какой нах зеленский? Чего он там добился?

Нашли себе очередного диктатора и вылизываете ему, идиоты! В чем разница между *****, Алиевым, Лукашенко и Эрдоганом? НИКАКОЙ!
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25.01.2022 12:03 Ответить
Ніхто йому не вилізує, з чого ти узяв - зі свого совково -кацапського менталітету? А хоч би й ситуативний союзник? Чи краще в нормандському форматі з вірними "друзями" - Францією та ФРН?
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25.01.2022 12:22 Ответить
Это твои слова про нормандский формат

Носитесь с Эрдоганом как Лукашенко
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25.01.2022 12:25 Ответить
Патякало, попереду оборона, і попереду звільнення Криму. І там, і там Турція є союзником України. Так що "ситуативний союзник" - це надовго. І добре, що він є. Хоч про все інше всі все знають. А різниця між Х*уйлом з Лукою та Ердоганом з наслідним президентом Азербайджану вкрай проста - перші двоє є ворогами. А двоє інших - по ужн и союзниками, допомогою яких потрібно дорожити. У важку годину союзниками не перебирають.
Так що радій, а не патякай.
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25.01.2022 12:22 Ответить
Завтра Эрдогана не станет и турки пошлют Украину, а у мужа младшей дочки Эрдогана еще и Байрактар заберут
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25.01.2022 12:27 Ответить
Станєт чи нє станєт, наплювати. Головне, що зараз він дуже потужно допомагає готувати сміттєві контейнери для дохлих рашистів. Все інше - другорядне.
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25.01.2022 12:32 Ответить
 
 