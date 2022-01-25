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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Войска РФ на оккупированном Донбассе минируют местность и проводят учения артиллеристов, - ГУР

Войска РФ на оккупированном Донбассе минируют местность и проводят учения артиллеристов, - ГУР

В рядах войск РФ на оккупированном Донбассе продолжаются активные меры боевой подготовки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны.

На этой неделе в подразделениях 1-й (Донецк) и 2-й (Луганск) армейских корпусов проводятся занятия по тактической и огневой подготовке, а также тренировки по управлению огнем артиллерийских подразделений в рамках так называемого "единого дня огня".

Кроме того, на передовых позициях оккупанты проводят инженерные работы по восстановлению фортификационных сооружений с одновременным наращиванием минно-взрывных заграждений, в том числе с использованием запрещенных международными конвенциями (договорами) противопехотных мин российского производства. Вместе с тем высокая интенсивность такой деятельности оккупационных войск, отсутствие взаимодействия между подразделениями и усложненные погодные условия приводят к увеличению случаев подрывов военнослужащих противника на собственных минах.

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армия РФ (19578) Минобороны (9404) разведка (4191) Донбасс (26956) наемники рф (2090)


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Топ комментарии
+4
******** нет покоя , то одно им , то другое.
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25.01.2022 12:03
+4
Volodymyr Omelyan ФБ

Ще місяць такої «війни» і російський фондовий ринок припинить своє існування.
... Ще місяць такої «війни» і Україна отримає план дій щодо членства в НАТО і розширену фінансову підтримку з боку ЄС з подальшим запрошенням до членства.
Путін вже програв
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25.01.2022 12:06
+3
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25.01.2022 12:04
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******** нет покоя , то одно им , то другое.
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25.01.2022 12:03 Ответить
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25.01.2022 12:04 Ответить
Volodymyr Omelyan ФБ

Ще місяць такої «війни» і російський фондовий ринок припинить своє існування.
... Ще місяць такої «війни» і Україна отримає план дій щодо членства в НАТО і розширену фінансову підтримку з боку ЄС з подальшим запрошенням до членства.
Путін вже програв
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25.01.2022 12:06 Ответить
Итак. Запоминаем даты, когда Гыга можно считать звездоболом. Месяц - ты говоришь, я ничего не напутал? Сегодня 25 января 2021 года.
Т.е. 25 февраля 2025 года мы получим ПДЧ по НАТО, расширенную финансовую помощь от ЕС (сумму в студию - и чтоб именно помощь т.е. безвозмездно, а не очередной кредит), и до 25 февраля 2025 года фондовый рынок рфии прекратит свое существование.
Все так, Гыг, готов спорить? Если так оно и будет - то звездобол я и публично перед тобой извиняюсь. Но если нет - то же самое делаешь ты. Ну... что?
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25.01.2022 14:20 Ответить
Тьфу. год везде 2022)) Но суть ты понял.. думаю.
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25.01.2022 14:21 Ответить
точно проводять проводять? чи просто проводять?
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25.01.2022 12:20 Ответить
Зеленский сказал все под контролем. Это не мины - онижебратья просто сажают картошку.
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25.01.2022 12:22 Ответить
Була б в тебе ще одна звивина, ти зрозумів би: якщо лугандони мінують - то готуються оборонятися, а не наступати.
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25.01.2022 12:40 Ответить
Было бы у тебя чувство юмора и немного воспитания, то не испражнял бы здесь такую херню, а так ПНХ.
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25.01.2022 12:47 Ответить
В принципе правильно говоришь, но есть одно НО - минируют противопехотными, а танками своими по ним можно ехать "аки по суху". С обоих сторон минируют против ДРГ, а не против наступления. Сейчас ни кто уже не будет, ни с одной стороны, ни с другой, с криками ура бежать вперёд за политруком, бегущим с поднятым вверх револьвером.
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25.01.2022 13:25 Ответить
МОНка діє і на піхоту, що їде на броні. А ті, що в бронемашинах піхоти всередину - вони сліпі. А на них є не просто достатньо, а з надлишком протитанкових ракет. І звідки вони летітимуть - вони дізнаються за 10 мікросекунд перед смертю.
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25.01.2022 13:39 Ответить
Я, если честно, не понял для чего ты написал это всё и про МОНку вчастности.
МОНку можно установить дистанционно? Не в смысле управлять дистанционно, а в смысле минировать дистанционно.
Я тебе писал о том, что противопихотное минирование ещё не признак отмены наступления и ухода в оборону.
Просто, как я понимаю, не будет уже никаких ни АТО, ни ООС. Если будет, то будет большая война и начнется она не с пехоты на броне, а с длительной массированной артподготовки и ракетно-бомбовых ударов по всему фронту, после которых сделать проходы в своих и чужих минных полях, это уже не вопрос.
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25.01.2022 14:41 Ответить
Если говорить за бывшую "зону АТО", то за считай 4-5 лет позиционной войны передовая достаточно оборудована, чтобы выдержать ЛЮБУЮ артподготовку. Даже прямые попадания снарядов в перекрытия. Личный состав сохранит жизнь и боеспособность. Проход в минном поле, проделанный боевыми машинами разминирования, например УР-77 - это узкая дорога, шириной до 6 метров. Первый танк и т.д. будет уничтожен - и заблокирует эту дорогу. Минным полем не объедут. И т.д. Потому наступления здесь не будет, скорее всего.
Наступление бронетанковых ударных групп через другие направления наткнутся на "неудобную местность", где будет концентрация техники врага. Места эти известны ВСУ. Они будут под прицелом РСЗО и т.п. Враг будет уничтожаться и там.
Там, где он войдёт в города - его бронетехнику наголову уничтожат с помощью "ракет ближнего боя", то-есть MBT LAW. А оставшуюся без брони и деморализованную пехоту оккупантов... Пощёлкают как семечки.
Если будет вторая, третья, четвёртая волна наступления - ВСУ отойдут. Но готово ли Х*уйло вводить полмиллионную армию и много тысяч танков? А цель какая? Захватить руины?
А там ведь начнётся партизанская война... И у ребят будут Стингеры и MBT LAW... Потери среди оккупантов будут тотальные. Это только на словах полмиллиона солдат - много. А в Украине около 10 тысяч населённых пунктов. Это что, они по десяток солдат в каждую деревню зашлют? Они просто исчезнут... И по паре батальонов в каждый город? И сколько они там выживут? Три месяца? Месяц?
В Рашку непрерывно пойдут трупы, десятками тысяч. И там в Рашке это никому не понравится. Особенно с учётом того, что от Рашки отвернутся все абсолютно.
Неподъёмная это война для Рашки, абсолютно.
Что возможно и вероятно? Ракетный удар крылатыми ракетами по стратегических объектах - военных складах, предприятиях, учебных центрах. Но ничего этим Х*уйло не добьется, и никаких целей не достигнет. Всё будет отстроено, а Рашка полностью изолирована от мира. Тут ей и кирдык: социальный взрыв, бунт, региональные внутрироссийские конфликты, реки крови, распад, смена власти. Крики о помощи, мольба о миротворческих силах.
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25.01.2022 15:26 Ответить
Где-то я уже слышал что-то похожее - "и от тайги до британских морей трам-пам-пам-пам трам-пам-пам трам-пам-пам" .... а потом внезапно - опаньки! - 4-00 22.06.41 ... Ну да ладно.
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25.01.2022 16:21 Ответить
та лапатнікі й на лапатні під кожним кущем,у ліфті,під парканом...постійно мінують.Срати навкруги-єта ода з духовних лапатних скрєп...
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25.01.2022 12:25 Ответить
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25.01.2022 12:28 Ответить
Так получается, что танко-буряты на своих же минах и ху*риться будут?, - стратежно им мино-подливу готовят "свои".
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25.01.2022 12:29 Ответить
От своих мин и у ВСУ потери. Не так давно кстати были.
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25.01.2022 12:32 Ответить
Були - в твоїх лугандонових мріях.
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25.01.2022 12:39 Ответить
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25.01.2022 12:51 Ответить
Кто сказал, что от своих? Вероятно, снимали мины врага, конечно в темноте. Возможно, был обстрел, близкий взрыв, детонация либо перебило растяжки, либо рука, удерживающая извлекаемую мину, дрогнула. И ребята погибли. Враги заплатят кратно.
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25.01.2022 13:54 Ответить
Раз мінують, то наступати не збираються. Мінуйте, атоЗелянападьоть.
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25.01.2022 12:45 Ответить
Если минируют - значит наступательных действий не планируют. Иначе наоборот бы снимали. Это радует.
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25.01.2022 12:49 Ответить
Стрвнно. Обычно минирует местность обороняющаяся сторона.
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25.01.2022 14:24 Ответить
Или отвлекающая внимание.

П. С. А что если демонстративно устанавливаются муляжи?
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25.01.2022 16:25 Ответить
минируют чтоб счастливые лугандоны на гнилой запад не сбежали.
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25.01.2022 14:58 Ответить
 
 