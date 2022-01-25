Войска РФ на оккупированном Донбассе минируют местность и проводят учения артиллеристов, - ГУР

В рядах войск РФ на оккупированном Донбассе продолжаются активные меры боевой подготовки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны.

На этой неделе в подразделениях 1-й (Донецк) и 2-й (Луганск) армейских корпусов проводятся занятия по тактической и огневой подготовке, а также тренировки по управлению огнем артиллерийских подразделений в рамках так называемого "единого дня огня".

Кроме того, на передовых позициях оккупанты проводят инженерные работы по восстановлению фортификационных сооружений с одновременным наращиванием минно-взрывных заграждений, в том числе с использованием запрещенных международными конвенциями (договорами) противопехотных мин российского производства. Вместе с тем высокая интенсивность такой деятельности оккупационных войск, отсутствие взаимодействия между подразделениями и усложненные погодные условия приводят к увеличению случаев подрывов военнослужащих противника на собственных минах.

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