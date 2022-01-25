Рада обратилась к международному сообществу из-за военного шантажа Украины со стороны РФ
Депутаты Верховной Рады на сегодняшнем пленарном заседании поддержали проект постановления №6543 об обращении Верховной Рады Украины в Организацию Объединенных Наций, Европейский Парламент, правительства и парламенты иностранных государств и парламентские ассамблеи международных организаций относительно неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины.
За проголосовали 282 депутата, информирует Цензор.НЕТ.
Проект постановления доложил спикер ВР Руслан Стефанчук.
Он отметил, что "Ничем не оправданные агрессивные геополитические амбиции Российской Федерации, которая в нарушение всех международных договоренностей пытается силовыми методами удовлетворить свои имперские аппетиты на постсоветском пространстве, стали реальной угрозой мирному поступательному демократическому развитию, суверенитету и территориальной целостности Украины и других стран бывшего СССР, угрозой странам центрально-восточной Европы и всего мира".
Проектом постановления предлагается:
- одобрить Обращение Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций по поводу неприемлемости военного шантажа Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины;
- признать, что требования Российской Федерации к международным партнерам по недопущению реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины являются нарушением целого ряда международных договоров и принципов и норм международного права;
- безотлагательно отправить текст Обращения в Организацию Объединенных Наций, Европейский Парламент, правительства и парламенты иностранных государств и парламентские ассамблеи международных организаций.
По словам докладчика, "предложенные проектом постановления меры будут способствовать консолидации международно-правовых усилий с целью недопущения расширения агрессивных действий Российской Федерации против Украины и всей центрально-восточной Европы".
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За право зіграти у фіналі стикових матчів на ЧС-2022 збірна Росії зустрінеться саме з поляками, яких найближчим часом може очолити Шевченко. Цей факт, на тлі напружених відносин між Україною та Росією, додає призначенню екснаставника Дженоа головним тренером Польщі особливо яскравих емоцій.
Реакція росіян:
"Якщо Шевченко і тренером не пустить Росію на великий турнір, це буде епічно".
"Шева не пустив нас на ЧЄ у 1999, не пустить і зараз".
"Знову стики, знову Шевченко...".
"Є шанс у Карпіна помститися Шеві за цей матч у "Лужниках".
який шантаж - на Банковій нічого не бачать.. то всьо происки западних сми(с)арахамия & расейска пропаганда
Сюррррррр
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1485902301353099270 1 ч
Зареєструвалося у залі ВР - 181 депутат Де інші? 242 штуки? Із запою не вийшли? Чи вже "звалили"?
@Alla19722
В ответ
https://twitter.com/BorisenkoBoris @BorisenkoBoris
А голосует 282.как так интересно? С сенсорной кнопкой.?
СибЛаг, будувати кацапо-потоки на Китай, будувати в азiопських еп...нях мiста кацапо-ордi, на
якi пересмикує свою цюцюрку ординець Шойгу ? ))
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