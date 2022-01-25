Рада обратилась к международному сообществу из-за военного шантажа Украины со стороны РФ

Депутаты Верховной Рады на сегодняшнем пленарном заседании поддержали проект постановления №6543 об обращении Верховной Рады Украины в Организацию Объединенных Наций, Европейский Парламент, правительства и парламенты иностранных государств и парламентские ассамблеи международных организаций относительно неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины.

За проголосовали 282 депутата, информирует Цензор.НЕТ.

Проект постановления доложил спикер ВР Руслан Стефанчук.

Он отметил, что "Ничем не оправданные агрессивные геополитические амбиции Российской Федерации, которая в нарушение всех международных договоренностей пытается силовыми методами удовлетворить свои имперские аппетиты на постсоветском пространстве, стали реальной угрозой мирному поступательному демократическому развитию, суверенитету и территориальной целостности Украины и других стран бывшего СССР, угрозой странам центрально-восточной Европы и всего мира".

Проектом постановления предлагается:

- одобрить Обращение Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций по поводу неприемлемости военного шантажа Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины;

- признать, что требования Российской Федерации к международным партнерам по недопущению реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины являются нарушением целого ряда международных договоров и принципов и норм международного права;

- безотлагательно отправить текст Обращения в Организацию Объединенных Наций, Европейский Парламент, правительства и парламенты иностранных государств и парламентские ассамблеи международных организаций.

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По словам докладчика, "предложенные проектом постановления меры будут способствовать консолидации международно-правовых усилий с целью недопущения расширения агрессивных действий Российской Федерации против Украины и всей центрально-восточной Европы".