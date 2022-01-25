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Новости Война
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Рада обратилась к международному сообществу из-за военного шантажа Украины со стороны РФ

Рада обратилась к международному сообществу из-за военного шантажа Украины со стороны РФ

Депутаты Верховной Рады на сегодняшнем пленарном заседании поддержали проект постановления №6543 об обращении Верховной Рады Украины в Организацию Объединенных Наций, Европейский Парламент, правительства и парламенты иностранных государств и парламентские ассамблеи международных организаций относительно неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины.

За проголосовали 282 депутата, информирует Цензор.НЕТ.

Проект постановления доложил спикер ВР Руслан Стефанчук.

Он отметил, что "Ничем не оправданные агрессивные геополитические амбиции Российской Федерации, которая в нарушение всех международных договоренностей пытается силовыми методами удовлетворить свои имперские аппетиты на постсоветском пространстве, стали реальной угрозой мирному поступательному демократическому развитию, суверенитету и территориальной целостности Украины и других стран бывшего СССР, угрозой странам центрально-восточной Европы и всего мира".

Проектом постановления предлагается:

- одобрить Обращение Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций по поводу неприемлемости военного шантажа Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины;

- признать, что требования Российской Федерации к международным партнерам по недопущению реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины являются нарушением целого ряда международных договоров и принципов и норм международного права;

- безотлагательно отправить текст Обращения в Организацию Объединенных Наций, Европейский Парламент, правительства и парламенты иностранных государств и парламентские ассамблеи международных организаций.

Также читайте: Обращение участников круглого стола "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства": Смертельная угроза со стороны России требует нашей коллективной мобилизации и единства

По словам докладчика, "предложенные проектом постановления меры будут способствовать консолидации международно-правовых усилий с целью недопущения расширения агрессивных действий Российской Федерации против Украины и всей центрально-восточной Европы".

Автор: 

армия РФ (19578) ВР (29272) обращение (763) россия (96038) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+15
Поки розвідки, уряди, президенти багатьох країн стоять на вухах, бо росія от от нападе на Україну, наші депутани місяць відпочивали на океанах...
Сюррррррр
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25.01.2022 12:08
+13
Ця партія -- не опозиція, це відверті вороги України.
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25.01.2022 12:25
+10
1942-й рік. В Вєрховном Совєтє СССР фракція імені Гітлера проголосувала за щось там ...
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25.01.2022 12:32
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Правила форума Совет форумчан
Можливе призначення легендарного футболіста Андрія Шевченка тренером збірної Польщі викликало бурхливу реакцію серед російських футбольних уболівальників.



За право зіграти у фіналі стикових матчів на ЧС-2022 збірна Росії зустрінеться саме з поляками, яких найближчим часом може очолити Шевченко. Цей факт, на тлі напружених відносин між Україною та Росією, додає призначенню екснаставника Дженоа головним тренером Польщі особливо яскравих емоцій.

Реакція росіян:

"Якщо Шевченко і тренером не пустить Росію на великий турнір, це буде епічно".
"Шева не пустив нас на ЧЄ у 1999, не пустить і зараз".
"Знову стики, знову Шевченко...".
"Є шанс у Карпіна помститися Шеві за цей матч у "Лужниках".
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25.01.2022 12:07 Ответить
Рада попрацювала-Рада може повідпочивати. Тому що далі від рішень Ради одна шкода.
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25.01.2022 12:30 Ответить
в ВР так що, понапивалися?))
який шантаж - на Банковій нічого не бачать.. то всьо происки западних сми(с)арахамия & расейска пропаганда
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25.01.2022 12:45 Ответить
Ти читати не вмієш? про донбас же написано.
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25.01.2022 12:49 Ответить
а кацапские войска с какой стороны стоят? может со стороны Польши или Венгрии?
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25.01.2022 14:42 Ответить
Поки розвідки, уряди, президенти багатьох країн стоять на вухах, бо росія от от нападе на Україну, наші депутани місяць відпочивали на океанах...
Сюррррррр
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25.01.2022 12:08 Ответить
ОПЗЖ - єдина партія, яка не дала голоси за це звернення.
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25.01.2022 12:14 Ответить
Ця партія -- не опозиція, це відверті вороги України.
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25.01.2022 12:25 Ответить
Це опозиція України
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25.01.2022 13:20 Ответить
1942-й рік. В Вєрховном Совєтє СССР фракція імені Гітлера проголосувала за щось там ...
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25.01.2022 12:32 Ответить
Оппозиционная Платформа За Жизненное пространство для немецкоговорящих))
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25.01.2022 12:47 Ответить
Тому що оппозежопівці це промосковський хор ненависників України і всього українського.Недонаказані українським народом ригоАнали,які,впевнившись в толерантності українців,і повернувшись після Майдану з московитських болот,з новими силами почали шматувати Україну вже під новою назвою,хоча "на манеже всє тєже"...
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25.01.2022 12:44 Ответить
на то вони і ЖОПЗ
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25.01.2022 13:58 Ответить
поздно всрались уродцы
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25.01.2022 12:15 Ответить
Кажется такое было раньше. Лигой наций называлась.
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25.01.2022 12:20 Ответить
"Чому війна досі не закінчилася? Ось такий ви головнокомандувач", - закидав Володимир Зеленський Петру Порошенку під час дебатів на "Олімпійському" 19 квітня минулого року....
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25.01.2022 12:39 Ответить
что там с вагнергейтом, дарагие дапутаты - сторонники евро и НАТО интеграции
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25.01.2022 12:41 Ответить
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1485902301353099270 1 ч



Зареєструвалося у залі ВР - 181 депутат Де інші? 242 штуки? Із запою не вийшли? Чи вже "звалили"?



@Alla19722



В ответ
https://twitter.com/BorisenkoBoris @BorisenkoBoris

А голосует 282.как так интересно? С сенсорной кнопкой.?
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25.01.2022 12:49 Ответить
Хочь щось зробили що треба! Це дуже важливе й потрібне звернення!
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25.01.2022 12:52 Ответить
А всё почему Рада приняло такое обращение... ПОтому что "Нет оснований для паники" (Зеленский)... "Нет ударныъ группировок на границе с Украиной" (Резников) "За два часа РНБО всё порешал" (Данилов)
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25.01.2022 13:13 Ответить
это все истерика...
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25.01.2022 14:35 Ответить
По ідеї мало б бути 450 "За" . Невже в парламенті сидять зрадники батьківщини та вороги народу ?
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25.01.2022 13:46 Ответить
та ні, просто вони не ходять на "роботу", гарно влаштувались ледарі
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25.01.2022 14:00 Ответить
ЗеБiли-малороси ка-ка... ка-ка-я разнiца, ви вже зiбрали своi манатки, щоб освоювати

СибЛаг, будувати кацапо-потоки на Китай, будувати в азiопських еп...нях мiста кацапо-ордi, на

якi пересмикує свою цюцюрку ординець Шойгу ? ))

https://aif-s3.aif.ru/images/014/025/9a8de8dd8220217c5563814930b922be.jpg

https://www.rbc.ua/static/ckef/img/2_3995.jpg
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25.01.2022 13:51 Ответить
Гадаю настав час. Владі. Провести референдум "Про вступ України в НАТО". Ні, то провести місцеві референдуми щодо цієї теми. Зухвало? Дурниці? Наведу аргументи. 1. Вибір українського народу повинен бути доведений до країн-учасниць НАТО. 2. Рішення про референдум про вступ у НАТО - це суверенне право України. 3. У разі позитивного рішення, референдум свідчить про мужність українського народу перед обличчям небезпеки. 4. Треба скористатись ситуацією, яка виникла на європейському полі політики: неприйняття агресивності Росії всіма країнами Європи й підтримка України більшістю. Час плине швидко. І ситуація може докорінно змінитись. Не втрачаймо його, друзі.
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25.01.2022 14:10 Ответить
 
 