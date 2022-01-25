Россия пытается показать Украину агрессором, а себя – жертвой, – постпред США при ООН Томас-Гринфилд

Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон хочет увидеть от России признаки деэскалации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы знаем сценарии, которые использует Россия. Мы знаем, что это включает мероприятия, выходящие за рамки открытых военных действий. Чаще это начинается с кибератак, полувоенной деятельности, кампаний по дезинформации, направленных на то, чтобы скрыть факты и создать повод для собственной агрессии. Россия уже занимается дезинформацией и пропагандой, пытаясь показать Украину агрессором, а себя – жертвой", - отметила она.

По ее словам, действия России подрывают фундаментальные принципы Устава ООН.

"В частности, все государства-члены ООН согласились с тем, что одно государство не может изменить границы другого государства силой... Если Россия продолжит вторжение в Украину, это нанесет удар в самое сердце Устава ООН и, как выразился госсекретарь Блинкен на прошлой неделе, откроет ящик Пандоры для беспокойства для всех нас", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не отказались от попыток добиться дипломатического решения проблем с Россией, – постпред США при ООН Томас-Гринфилд