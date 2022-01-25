Россия пытается показать Украину агрессором, а себя – жертвой, – постпред США при ООН Томас-Гринфилд
Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон хочет увидеть от России признаки деэскалации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
"Мы знаем сценарии, которые использует Россия. Мы знаем, что это включает мероприятия, выходящие за рамки открытых военных действий. Чаще это начинается с кибератак, полувоенной деятельности, кампаний по дезинформации, направленных на то, чтобы скрыть факты и создать повод для собственной агрессии. Россия уже занимается дезинформацией и пропагандой, пытаясь показать Украину агрессором, а себя – жертвой", - отметила она.
По ее словам, действия России подрывают фундаментальные принципы Устава ООН.
"В частности, все государства-члены ООН согласились с тем, что одно государство не может изменить границы другого государства силой... Если Россия продолжит вторжение в Украину, это нанесет удар в самое сердце Устава ООН и, как выразился госсекретарь Блинкен на прошлой неделе, откроет ящик Пандоры для беспокойства для всех нас", - подчеркнула Томас-Гринфилд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
RRR1557
https://www.flightradar24.com/RRR1557/2a9a8cef
https://www.flightradar24.com/RRR7207/2a9a82b8
Дадуть вам газ, бабло і ви очі прикриєте.
Це ж вже було..чи не так ?
Союзники допомагають не так.
(с) Володимир Зеленський
Пандори длязанепокоєння для всіх нас"