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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия пытается показать Украину агрессором, а себя – жертвой, – постпред США при ООН Томас-Гринфилд

Россия пытается показать Украину агрессором, а себя – жертвой, – постпред США при ООН Томас-Гринфилд

Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон хочет увидеть от России признаки деэскалации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы знаем сценарии, которые использует Россия. Мы знаем, что это включает мероприятия, выходящие за рамки открытых военных действий. Чаще это начинается с кибератак, полувоенной деятельности, кампаний по дезинформации, направленных на то, чтобы скрыть факты и создать повод для собственной агрессии. Россия уже занимается дезинформацией и пропагандой, пытаясь показать Украину агрессором, а себя – жертвой", - отметила она.

По ее словам, действия России подрывают фундаментальные принципы Устава ООН.

"В частности, все государства-члены ООН согласились с тем, что одно государство не может изменить границы другого государства силой... Если Россия продолжит вторжение в Украину, это нанесет удар в самое сердце Устава ООН и, как выразился госсекретарь Блинкен на прошлой неделе, откроет ящик Пандоры для беспокойства для всех нас", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не отказались от попыток добиться дипломатического решения проблем с Россией, – постпред США при ООН Томас-Гринфилд

ООН (4181) пропаганда (3692) россия (96038) США (27055)


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Топ комментарии
+8
Окупанти все роблять правильно.
Союзники допомагають не так.
(с) Володимир Зеленський
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25.01.2022 12:21
+5
Для вас цирк влаштовують.
Дадуть вам газ, бабло і ви очі прикриєте.
Це ж вже було..чи не так ?
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25.01.2022 12:17
+5
зараз до нас із Варшави летить черговий транспортник Її Величності
RRR1557

https://www.flightradar24.com/RRR1557/2a9a8cef
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25.01.2022 12:21
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25.01.2022 12:16 Ответить
зараз до нас із Варшави летить черговий транспортник Її Величності
RRR1557

https://www.flightradar24.com/RRR1557/2a9a8cef
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25.01.2022 12:21 Ответить
🤣 Буде транспортувати підданих її Величності!
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25.01.2022 12:39 Ответить
..а за ним слідом розвідник RC-135W
https://www.flightradar24.com/RRR7207/2a9a82b8
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25.01.2022 12:52 Ответить
така поведінка орди взагалі за гранню діагностики !
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25.01.2022 12:16 Ответить
Для вас цирк влаштовують.
Дадуть вам газ, бабло і ви очі прикриєте.
Це ж вже було..чи не так ?
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25.01.2022 12:17 Ответить
Расея - жертва? Это типа волк овцой подавился?
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25.01.2022 12:19 Ответить
А у 1941 вийшло...
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25.01.2022 12:25 Ответить
Так ведь многие еще помнят уроки 1941-го.
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25.01.2022 12:28 Ответить
Окупанти все роблять правильно.
Союзники допомагають не так.
(с) Володимир Зеленський
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25.01.2022 12:21 Ответить
тупой он поц до полика. интересно, он что, после того как его вышвырнут из "я президент", чем он собирается заниматься? думает, что будет завален предложениями от парашных алигархов и самого ***** выступать с соло на рояле у них на пьянках? ведь те будут, как бы стремится поюзать "я президента". такое ведь будет впервые в истории )))) если он готов на это то да, тогда это "шикарный план" ))
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25.01.2022 12:30 Ответить
на фото магазин с ******* а когда подохнет ****** на палках будут носить))
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25.01.2022 12:24 Ответить
англия покинула антанту. вместо неё теперь там германия. и она вместе с парашей и францией пытается построить новую ось, ища союзников. ирония истории.
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25.01.2022 12:26 Ответить
Це вже сарказм історії.
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25.01.2022 12:29 Ответить
Антоха иди домой, водки нет!
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25.01.2022 12:34 Ответить
Для украинцев у меня всегда есть и горилка и сало и хлеб и соль, а для тебя оккупанта лаптеногого не было, нет и никогда не будет! Ферштейн швайне?
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25.01.2022 12:55 Ответить
Ну на вас это очень похоже козлорожий, всегда помню высказывания плешивого куйла вовика - «…. А впереди мы поставим женщин с детьми…». В этом и есть ваша гордость, храбрость, доблесть и вяличие!!!!
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25.01.2022 13:10 Ответить
Всем !!! Кому не безразлично !!! этот линк мне прислали мокшанские тролли ( убийства наших солдат на донбасе ) нужно зайти и забанить https://www.youtube.com/watch?v=IFJpg5q5uLE
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25.01.2022 12:32 Ответить
как будто мы у рашистов отжали воронеж )
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25.01.2022 12:32 Ответить
Расея - жертва аборта финно-угорского племени!
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25.01.2022 12:39 Ответить
Все конечно правильно но завершение просто эпично. "..откроет ящик Пандоры для беспокойства для всех нас.." Ох уж эта дипломатическая говорильня.
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25.01.2022 12:40 Ответить
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25.01.2022 12:43 Ответить
паРашисты брехали и будут брехать, это помогает прозреть по вопросу "братского" соседа для понимания обогости Московии. Москаляку на гиляку - пословица становится актуальной снова!!! Путин Х.уйло! Респект штатам, Британии!!
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25.01.2022 12:43 Ответить
ООН неэфективна в защите прав каждого государства... к агрессорам нет мер а их озабоченность это бла бла бла о мире во всем мире
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25.01.2022 12:44 Ответить
І можна сказати що це ім вдається.Адже вся наша українська теле і радіоструктура проросійська так що про Україну та її проблеми світ знає тільки із мокшанських теле-радіоканалів.А наша влада вже півтора тижня хизуються тим що перше державне теле-радіообладнання монтується на київській телевежі.І це все що влада зробила за 30-ть років незалежності.
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25.01.2022 12:46 Ответить
Кремль відкриє скриньку Пандори для занепокоєння для всіх нас !? В їх розумінні скринька Пандори це тільки ЗАНЕПОКОЄННЯ - порушення летаргічного сну ? Це ніби сусіди по будинку вночі включають гучну музичку...
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25.01.2022 12:51 Ответить
"відкриє скриньку Пандори для занепокоєння для всіх нас"
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25.01.2022 12:53 Ответить
ціла скринька занепокоєнь! І тре було цілий хмарочос раді цього в Нью-Йорку відгрохувати? Можна було обійтись орендою гаража-складу десь на околиці
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25.01.2022 13:05 Ответить
Гадаю настав час. Владі. Провести референдум "Про вступ України в НАТО". Ні, то провести місцеві референдуми щодо цієї теми. Зухвало? Дурниці? Наведу аргументи. 1. Вибір українського народу повинен бути доведений до країн-учасниць НАТО. 2. Рішення про референдум про вступ у НАТО - це суверенне право України. 3. У разі позитивного рішення, референдум свідчить про мужність українського народу перед обличчям небезпеки. 4. Треба скористатись ситуацією, яка виникла на європейському полі політики: неприйняття агресивності Росії всіма країнами Європи й підтримка України більшістю. Час плине швидко. І ситуація може докорінно змінитись. Не втрачаймо його, друзі.
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25.01.2022 14:12 Ответить
може ви не знали,про НАТО все написано в Конституції України.
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25.01.2022 14:24 Ответить
 
 