Мне предлагали стать послом в Австралии за заявление для прессы, что спецоперации по "вагнеровцам" не было. "Я и кенгуру" называется должность, - Бурба

Экс-главе военной разведки Василию Бурбе предлагали должность посла в Австралии в обмен на заявление для прессы, что спецоперации по "вагнеровцам" якобы не было.

Об этом Бурба заявил в интервью изданию "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.

"В феврале месяце мне было сообщено, что я должен заявить в прессе, что операции не было. После этого мне будет предложена должность посла в Австралии. "Я и кенгуру" называется должность", - отметил он.

"Если я отказываюсь, у меня забирают государственную дачу в "Конча-Заспе", снимают охрану возбуждают в отношении меня уголовные производства и запрещают выезд из Украины. Четвертый пункт был для меня смешен, но он подтвердился потом (Бурбе и еще нескольким разведчикам аннулировали загранпаспорта. - Ред.).

А еще был пятый пункт: что уволят близкого родственника из государственной службы".

По его словам, на предложения он не согласился.

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"И события начали развиваться очень быстро. Это была среда. А в четверг вечером на телефон помощника из дома отдыха, что контракт со мной разрывается. Хотя по условиям договора должно быть за месяц уведомление. У нас не было долгов, не нарушали ни одного пункта договора. В пятницу моя жена утром выезжает, завозит ребенка в школу, возвращается в два часа дня, а ее не пускают в государственную дачу... Жену не пускают, запускают через два дня только с целью забрать личные вещи. Охрану снимают через несколько часов", - вспоминает Бурба.

"На следующий день после выезда формируется акт с участием работников дома отдыха, что во время выезда я нанес ущерб: они не досчитались насосов, роутеров на 500 тысяч гривен. Самое удивительное, что я инвестировал эти средства для того, чтобы жилье выглядело нормально. Очень смешно, но в понедельник материалы были направлены в полицию, возбуждено уголовное производство. И я спрашиваю до сих пор у следователя", - продолжает он.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.