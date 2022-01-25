Арахамия о подарке на день рождения Зеленскому: Перевел деньги на благотворительность. Много
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия перевел средства на благотворительность в подарок президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в Верховной Раде.
"Он (Зеленский. – Ред.) предоставил письмо больницы, которой он приветствует получение помощи. Я перечислил", – заметил нардеп.
Однако Арахамия не признался, о какой сумме идет речь. "Я не могу вам сказать. Много", – отметил он.
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+41 саша паламарчук
показать весь комментарий25.01.2022 12:54 Ссылка
+40 faust7808
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+35 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий25.01.2022 12:55 Ссылка
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більш того, вони навіть не розуміють шо ВИМАГАЮТЬ від людей давати гроші зеленському!
але СВОЇХ грошей зеЛоху шкода, жаба душе зеЛоха..
тому хоче взяти гроші у зебілів та попіарітися на "благодійності" за рахунок довбнів
Бо нічого він не перерахував
подивитися б на цих довб******...
але маю сумніви - що вони настільки тупі, щоб давати йому СВОЇ гроші
Ты еще повтирай, что бабушек через дорогу переводил!
Чи зачекаємо, поки вони не почнуть стріляти нашим солдатам у спини?
Ну, то таке... СБУ-95...
Поки зеленський не попросив.
@BorisenkoBoris
·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1485907347012833280 1 ч
Ночное послание от Гетьманцева в чат СН: Завтра доротичи будут с зеленкой Предупредите своих идти через садовую Они на 9 уже будут Полиции будет много Но зеленкой можно бросить издали В качестве компенсации обещаю перевыполн\по доходам и увеличение социальных программ КОНВЕРТИ
© Лесь Подерв'янський "Восток"
Ну и что в ней особенного? Можно купить не хуже за 1.500грн
Понты дешевые...дорвались до денег и крышу сносит...
А помочь больному ребенку на операцию -хоть треть этой суммы-нет,важней сумка...
В дорогом тряпье и с убогими мелкими душонками.
😁
...
бл*дський цирк
"...Белецкий заглянул в кондитерскую «Квисисана» на Невском проспекте, где владелец кафе Генрик Сартори любезно проводил его в отдел срочных заказов. Контора благоухала мускатом, имбирем и корицей. Приятная барышня в чистом передничке раскрыла блокнот.
- Итак, мсье, что вам угодно от «Квисисаны»?
- Торт.
- В какую цену?
- Сколько бы ни стоил.
- Именинный? Юбилейный? Даме или мужчине?
- Одному… хаму, - сказал Белецкий.
Барышня нисколько не удивилась:
- Хам останется доволен. Как исполнить?
Фантазия жандарма работала превосходно:
- Сделайте торт в виде кладбища с крестами из чистого бразильского шоколада… Кстати, есть у вас шоколад?
- «Квисисана» живет еще довоенными запасами.
- Отлично! - потер руки Белецкий. - Взбейте крем цвета навоза, а внутри торта выкопайте глубокую могилу, чтобы на дне ее сидели лягушки и… ждали.
- Из чего сделать лягушек? - спросила барышня.
- Из мыла, - ответил Степан, недолго думая. - Возле могилы пусть кондитер поставит гроб из противного желе, которое прошу уснастить горчайшей хиной. А по краям торта, вроде узора, изобразите поучительную надпись: ВОТ ТВОЯ МОГИЛА. Хорошо если бы вместо сахарной пудры вы посыпали кладбище стрихнином… вроде выпал легкий снежок. Нельзя? Ядов не держите? Жаль…
- По какому адресу отправить этот торт?
Белецкий оставил ей адрес квартиры Хвостова"
© В. Пикуль "Нечистая сила"
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7635937373098969?__cft__[0]=AZX8yEljwBQmY9pQcCobWdgK7om4YbVOlcwQ_IBKJa5zQAQXCLuSzQPlFpMEDwzXkdQqYbui_rUsDfQq8EYY5nXv26QXSRh9JquC7VHu8ZYn8Cs4G83Tm2nE4W21jW9NA84&__tn__=%2CO%2CP-R 44 мин. ·
Смотря новости на FOX NEWS (республиканцев) можно увидеть, как системно и методично размазывают Администрацию Байдена. Правда, Байден не устраивает из-за этого истерик и не запрещает демократам ходить на эфиры или давать свои комментарии. Но это же Байден, а не величайший политический лидер современности по версии Ермака.
В новостях 80% информации - это Украина и 20% времени - разговоры про инфляцию. И так не только на FOX, но и на CNN, ABC или даже на СNBC. Новостные блоки на разных каналах начинаются Украиной и нами же заканчиваются. Так вот, на FOX все давят на то что Администрация ведет себя не совсем решительно. При этом все понимают, что мир в своих действиях во многих вопросах равняется на США. Так же озвучивают, что Европа из-за этого себя вяло ведёт и боится потерять источник дешёвого газа из РФ, который сейчас значительно подорожал. Вспоминают и политику умиротворение агрессора, и то, что это не принесло мир в Украину. А так же припоминают Судеты и говорят о расстояние от путинских войск до Киева. И акцентируют внимание на том, что если Администрация Байдена позволит оккупацию хоть одного инча сегодня, то завтра это будет столица Украины, а потом все постсоветское пространство, включая страны Балтии. Поэтому у США может быть много сценариев, но все они должны обеспечить защиту Украины и жёсткие санкции США, которые развалят РФ, как уже было с СССР, когда обвалили цены на нефть.
Отдельно, стоит отметь слова многих политиков о том, что сегодня за всем происходящим в Украине слидит весь мир и это будет иметь последствия. И развитие ситуации будет иметь последствия для всего мира. Ведь и Иран смотрит, и Китай смотрит, и Северная Корея смотрит, и Турция смотрит. А все происходящее сегодня случилось потому что Обама не достаточно жёстко повёл себя в Сирии. И об этом говорят большинство экспертов.
И ещё, на FOX регулярно язвительно замечали, что Путин делает все "moves" против Украины лишь в тот момент, когда Демократическая партия руководит США. Что сейчас, что в 2014-ом когда у руля был Обама. А значит у Байдена нет права на ошибку. Особенно после вывода сил США из Афганистане, который многие называют "позорным". Ну, и говорят, что после такого выхода из Афганистана, в Украине нельзя облажаться. С этим соглашаются и демократы и республиканцы. И это очень важно, чтоб понимать пойдут ли наши американские партнёры до конца. Пойдут. Так что «Keep Calm and Carry On - «Сохраняйте спокойствие и продолжайте действовать». И все будет Украина.
Да и что делать после этого сигнала??? Ну, услышали люди сигнал. И что дальше?????? Кто сказал, что в эти, неизвестно где находящиеся сховища с неизвестно каким водоснабжением и вентиляцией, могут идти только женщины с детьми и старики, а все мужики куда должны идти????? Кто им сказал, что надо идти в военкомат и по какому адресу? И что иметь с собой? И как организована транспортировка на восток? И где запасы продуктов и на сколько времени? И куча других вопросов кроме этих.
А Зедебил только гундосит и притворно придыхает когда киздит. И не факт, что его дерьмак и другие фсбэшники вокруг него не отключат этого ******, чтоб случайно не сказал того, что не надо, и сами закеруют в интересах ***** нашей армией. Или вообще скажут - связи нет и делайте что хотите. Хотя, наверное, это было бы лучшим вариантом с такой властью.
І добре, якщо Ослобородько із зеко-****** просто скажуть "связи нет" - при такому варіанті напевно знайдуться люди, які візьмуть ситуацію під контроль (військові насамперед). Пам'ятаєте, як у кіноверсії Гендальф рішуче взяв на себе оборону Мінас-Тіріта, коли Денетор остаточно дав **** і почав панікувати? (хоча у книзі з Денетором усе було складніше...)
Набагато гірший варіант - це якщо зелена кодла влаштує страшну зраду і паралізує весь зв'язок та координацію. Кацапи за такого сценарію можуть дійсно розгромити нас, якщо тут буде хаос, паніка і повне нерозуміння, що взагалі коїться, хто командує, де ворог і що робити.
А я поздравляю пана Зеленского!!! Здоровья и хорошего настроения!!!
И помнится кто-то заявлял, что президент не может себе позволить отдыхать, пока страна в опасности. Тем не менее он отдыхает почти непрерывно, переезжая с одного места отдыха на другое, ненадолго заглядывая в свой офис. За государственные деньги, т.е. в том числе и на ваши.
This is Ukraine, motherfuckers! - у нас нема "почтительного придыхания" перед "оне начальство". Писюненками вкриємо так, що аж ізігнеться як дуга. А треба буде - і не тільки зуями, Януковоч не дасть збрехати.
Буба думает что этот перфоменс поможет ему набрать % - зря, те кто дал такую идею ,полупокеры еще те.
Почему на благотворительность именно на день рождения? Будут ли пожертвования после? Или только снова через год? Как называется благотворительный фонд?
Із ОПи прийшла відповідь - перекажіть ще )
Да, кстати вы видели открытие отремонтированного бассейна в Луцке пару дней назад?
Как бы благотворительность от Зеленского, только за чужой счёт.
Браво!