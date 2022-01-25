Арахамия о подарке на день рождения Зеленскому: Перевел деньги на благотворительность. Много

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия перевел средства на благотворительность в подарок президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в Верховной Раде.

"Он (Зеленский. – Ред.) предоставил письмо больницы, которой он приветствует получение помощи. Я перечислил", – заметил нардеп.

Однако Арахамия не признался, о какой сумме идет речь. "Я не могу вам сказать. Много", – отметил он.

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