Путин и Макрон до конца недели проведут переговоры по ситуации вокруг Украины, - Песков
Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон до конца этой недели обсудят в телефонном режиме ситуацию вокруг Украины.
Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.
Так он по просьбе журналистов прокомментировал заявление Макрона, который сказал, что в ближайшие дни намерен провести телефонные переговоры, в частности, с Путиным по ситуации вокруг Украины.
По словам Пескова, такой разговор сейчас готовится.
Он также уточнил, может ли в рамках этого разговора обсуждаться тема проведения саммита в "нормандском формате".
"Сегодня, вы знаете, встречаются политсоветники в Париже. Давайте дождемся результатов их встречи, и они сами расскажут о перспективах продления контактов на разных уровнях", - сказал Песков.
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Зараз йому ласкаво пояснюють, що якщо кидаєш ти - то кинуть і тебе. Так, це фу, це гидко і грубо. Проте іншої мови і дій воно не розуміє.
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При чем тут Украина, переговорщики сраные?