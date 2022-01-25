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Новости Агрессия России против Украины Война
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Путин и Макрон до конца недели проведут переговоры по ситуации вокруг Украины, - Песков

Путин и Макрон до конца недели проведут переговоры по ситуации вокруг Украины, - Песков

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон до конца этой недели обсудят в телефонном режиме ситуацию вокруг Украины.

Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

Так он по просьбе журналистов прокомментировал заявление Макрона, который сказал, что в ближайшие дни намерен провести телефонные переговоры, в частности, с Путиным по ситуации вокруг Украины.

По словам Пескова, такой разговор сейчас готовится.

Он также уточнил, может ли в рамках этого разговора обсуждаться тема проведения саммита в "нормандском формате".

"Сегодня, вы знаете, встречаются политсоветники в Париже. Давайте дождемся результатов их встречи, и они сами расскажут о перспективах продления контактов на разных уровнях", - сказал Песков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия пытается показать Украину агрессором, а себя – жертвой, – постпред США при ООН Томас-Гринфилд

переговоры (5059) путин владимир (31510) Макрон Эмманюэль (1355)


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Топ комментарии
+5
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25.01.2022 13:08
+5
Третя республіка запізнилась. Британія зайняла провідну роль європейської демократії. Доки французи шукали шлях, щоб і не своїм, і не чужим. Макрона парижанки залишили біля розбитого корита.
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25.01.2022 13:09
+4
Что могут нарешать два ублюдка? Только гадость какую-то.
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25.01.2022 13:26
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Виходіт на етой неделє ні нападьот? Ок, держитє на в курсе!!!
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25.01.2022 13:04 Ответить
Путин, Франция, Германия - это друзья единомышленники, их дружба скреплена газом, и их переговоры так и надо рассматривать. И никогда с ними ни о чем не договариваться, никакого минского и нормандского формата, только Будапештский.
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25.01.2022 13:27 Ответить
Дурному лапатніку піськову-нєхрен балакать про Україну без самої України...
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25.01.2022 13:07 Ответить
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25.01.2022 13:08 Ответить
Третя республіка запізнилась. Британія зайняла провідну роль європейської демократії. Доки французи шукали шлях, щоб і не своїм, і не чужим. Макрона парижанки залишили біля розбитого корита.
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25.01.2022 13:09 Ответить
і тому в українському небі британський розвідник
RRR7207

https://www.flightradar24.com/RRR7207/2a9a82b8
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25.01.2022 13:14 Ответить
на противагу УПА, швиденько створюють свій блок - фрг ))
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25.01.2022 13:14 Ответить
Да идите вы все нах. Пускай ублюдки только сунуться
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25.01.2022 13:16 Ответить
Если посмотреть историю Европы, то все страны постоянно вступали друг с другом в какие-то союзы, договорённости. Потом разрывали договора, воевали между собой и заключали новые. Вырисовывается картина, что в союзниках в Европе у РФ, в случае чего, будет Франция и Германия, против Великобритании и США.
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25.01.2022 13:21 Ответить
А ми давайте проведемо перемовини з Ердоганом по ситуації навколо Тайваню!))))
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25.01.2022 13:26 Ответить
Что могут нарешать два ублюдка? Только гадость какую-то.
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25.01.2022 13:26 Ответить
Кто нибудь может мне сказать почему украина до сих пор не закрыла границу с тем с кем воюет уже 8ЛЕТ?
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25.01.2022 13:27 Ответить
Х*уйло хотіло уваги. Воно обіженноє. Воно окупувало Крим і шматок Донбасу, і більшість перестала подавати йому руку. І обмежила його у всьому. Одна брацкая Германія дозволила йому будувати трубу - а як воно влізло в борги і побудувало - навіть брацкая Германія завагалася... Як воно здійснювало військові злочини, лило кров, плювало на міжнародні угоди і кидало світ - йому "можна було". А як світ хоче натягнути його по самі помідори з його трубою разом - воно страшно образилося, тупцяє ніжками і махає засцяними лосінами...
Зараз йому ласкаво пояснюють, що якщо кидаєш ти - то кинуть і тебе. Так, це фу, це гидко і грубо. Проте іншої мови і дій воно не розуміє.
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25.01.2022 13:32 Ответить
Все как обещал зеля ни слова об Украине за ее спиной.
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25.01.2022 13:41 Ответить
Путину - это и надо!!! Тусняк! И все его хотят!!!
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25.01.2022 13:44 Ответить
Так больше никому эта суходрочка на хер не нужна...
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25.01.2022 14:26 Ответить
Союзники потрібні , але це це все тимчасові речі . Найкращий союзник для держави - це сильна Армія , от за сильну Армію нам і потрібно завжди дбати , а щоб вона була сильною , потрібна розвинута економіка , а для економіки , потрібна незалежна енергетика , а щоб все це працювало в національних інтересах потрібний патріотичний Безпековий сектор і справедливе Правосуддя , Все це разом і робить успішною державу . Хто із політиків бачить це все системно і пропонує системне бачення розвитку України , того і потрібно обирати , а ми весь час тільки популістів обираємо , які обіцяють тільки те , що ми хочемо почути . Чудовий приклад зарплат для військових . Щоб ці зрплати були стабільно високими , потрібно , щоб працювала налогоджена система державного управління і економіка , а не олігархічний СПРУТ , як тепер ( хочу дам , а хочу ні ) .
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25.01.2022 13:46 Ответить
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25.01.2022 13:47 Ответить
Говоритимуть скоріш за все не про Україну (принаймі більшість часу думаю буде обговорення такої собі африканської республіки Малі, де "Саурон" тримає "яйця" Макрона за допомогою ЧВК Вагнер де йдуть запеклі бої між "Французьким легіоном" та "Мордором" і останнім часом французи понесли бойові втрати, бо на допомогу ЧВК Вагнер прийшла Аль-Каида (можливо саме ця ситуація проливає світло на поведінку Макрона по відношенню до Мордора
)
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25.01.2022 13:49 Ответить
Фрицы и жабоеды - это проститутки, для которых экономические отношения с Мордором важнее десятков тысяч жертв агрессии Путлера. Глубокая озабоченность и дифирамбы о демократических ценностях - это всего лишь ширма. Эти страны уже не те, что раньше - нефтедоллары сделали свое дело
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25.01.2022 13:55 Ответить
макрон по видеоконференции подрочит на своего кумира - ботоксного плюгавого бункерного окурка?
При чем тут Украина, переговорщики сраные?
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25.01.2022 14:23 Ответить
Макрон це ще одна макрель тільки не німецька, а французька! Різниці нуль!
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25.01.2022 14:25 Ответить
Двужопый извращенец пообщается с педофилом по своим гомосяцким проблемам. Не знаю у какого нормального человека может вызвать симпатию Макрон. У Франции , в последнее время, что не президент - то урод. Следущая на очереди мадам Ле Пен - это уже будет полной жопой для Франции - союз с великой Россией и проч проч проч.
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25.01.2022 14:53 Ответить
Ну, Путлер хоче захопити Україну. Це ясно. А яке діло Макрону до України?
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25.01.2022 15:55 Ответить
 
 