Путин и Макрон до конца недели проведут переговоры по ситуации вокруг Украины, - Песков

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон до конца этой недели обсудят в телефонном режиме ситуацию вокруг Украины.

Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

Так он по просьбе журналистов прокомментировал заявление Макрона, который сказал, что в ближайшие дни намерен провести телефонные переговоры, в частности, с Путиным по ситуации вокруг Украины.

По словам Пескова, такой разговор сейчас готовится.

Он также уточнил, может ли в рамках этого разговора обсуждаться тема проведения саммита в "нормандском формате".

"Сегодня, вы знаете, встречаются политсоветники в Париже. Давайте дождемся результатов их встречи, и они сами расскажут о перспективах продления контактов на разных уровнях", - сказал Песков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия пытается показать Украину агрессором, а себя – жертвой, – постпред США при ООН Томас-Гринфилд