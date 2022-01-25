РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12579 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
33 049 199

Кадыров заявил, что на месте Путина "давно забрал бы Украину и направил бы туда войска". ВИДЕО

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что будь он вместо президента Путина, "давно забрал бы Украину, направил бы туда войска и навел порядок".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

По его словам, США для Украины якобы "ничего хорошего" не желают, а нужна она им только ради новой базы у границ России.

"Если в Украине есть люди, то они должны противостоять этому. А если нет в Украине, то Россия должна принимать меры. И вот я если бы был вместо президента, я бы давно забрал Украину, направил бы туда войска, навел бы порядок. Если сумасшедшие, продажные люди стоят во главе государства и поэтому государство угрожает безопасности нашего государства, а что, мы должны молчать, что ли?" – отметил председатель Чечни.

В то же время в Кремле прокомментировали заявление Кадырова.

"Я хочу напомнить, что основу внешней политики Российской Федерации формулирует глава российского государства. И, к нашей общей радости, главой российского государства, куда как субъект входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жители Ингушетии - Кадырову: "Мы на оскорбление отвечаем оскорблением, на удар - ударом. Так у нас принято"

Кадыров Рамзан (802) Песков Дмитрий (1924) россия (96038)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+93
Ваще без вопросов. Приходи, забирай. Кстати, а чё твои нукеры ДАП не забрали? Приходили, умирали, а забрать не смогли.
показать весь комментарий
25.01.2022 13:16
+81
Зрадник Чеченського народу.
показать весь комментарий
25.01.2022 13:16
+69
Рамзанка диров-ти можеш тільки відсмоктати в Україні,пробачте за мій французський,не стримався...
показать весь комментарий
25.01.2022 13:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Кто сковырнёт, когда? Когда он уже на смертном одре будет, что ли?
показать весь комментарий
25.01.2022 14:22 Ответить
Увидишь. Война никому не нужна. Кроме одного конкретного педика.
показать весь комментарий
25.01.2022 14:24 Ответить
Ну я эти обещания уже 8 лет вижу, и всё осталось как есть.
показать весь комментарий
25.01.2022 14:37 Ответить
Значит, его окружение уверено, что никакой войны не будет.
Им хватило Крыма и Донбасса, чтобы распробовать чем пахнет.
показать весь комментарий
25.01.2022 16:01 Ответить
Значит и никакого сковырывания не будет.
показать весь комментарий
25.01.2022 16:35 Ответить
https://mihalchuk-1974.livejournal.com/355563.html Махновцы питали по отношению к горцам хорошо объяснимую, лютую ненависть. Если пленный офицер рассчитывал на быструю смерть, а пленные солдаты Красной или Белой армии вообще в пропагандистских целях обычно отпускались на все четыре стороны, то горцам это не грозило. Их обычно обливали керосином и сжигали, либо рубили шашками на куски… Страшные для мирного и безоружного населения лихие джигиты раз за разом терпели унизительные страшные поражения от махновцев, неся при этом совершенно чудовищные потери. В бою под Александровском конно-пулемётный полк Кожина буквально расстрелял 2 полка "туземцев", добив остальных сабельной атакой… Потери повстанцев составили не более 40 человек, потери джигитов от 1200 человек…

Участник махновского движения Герасименко писал:
"Больше всего досталось кавказским частям - чеченцам и другим. Их в эти месяцы погибло несколько тысяч. В конце ноября массы чеченцев категорически заявили, что они не желают больше воевать с Махно, самовольно бросили посты и армию Деникина и поехали к себе на Кавказ. Так начался общий распад деникинской армии."
показать весь комментарий
25.01.2022 14:15 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2022 15:53 Ответить
А что ты сам делаешь в Москве, НО ?
Почему не у себя в кишлаке, НО ?
Почему не ездишь на "отечественных" автомобилях или ишяках, НО ?
показать весь комментарий
25.01.2022 14:16 Ответить
МАЛ КЛОП ДА ВОНЮЧЬ )))
показать весь комментарий
25.01.2022 14:21 Ответить
Хочет подсидеть х#йла?
показать весь комментарий
25.01.2022 14:21 Ответить
Подскажите этому ... кадыркину... пусть идет захватывает Ингушетию, Ичкерию, пусть весе захватывает. Вот тогда и начнется дерибан в стране 404. Правда Ичкерию и Ингушетию жалко. Но у рамзанчика должен пойти замес с могучими "красными молодцими" и "добрыми девицами" с московии. Может тогда друг дружку и изведут. Но уж до Украины им тогда совсем дела не будет.
показать весь комментарий
25.01.2022 14:24 Ответить
АМЕРИКА НИЧЕГО ПЛОХОГО УКРАИНЕ ЗА ВСЁ СВОЁ СУЩЕСТВОВАНИЕ НЕ СДЕЛАЛА !!! А РОССИЯ ВСЮ ИСТОРИЮ МЕШАЕТ УКРАИНЕ НА ЕЁ ТЕРРИТОРИИ !!!
показать весь комментарий
25.01.2022 14:24 Ответить
И КОГДА ЗА ДО УЖЕ РЭ БУДЕТ !!)
показать весь комментарий
25.01.2022 14:25 Ответить
кадырка дыров..дон..
показать весь комментарий
25.01.2022 14:26 Ответить
Новые базы у границ "россии" - это для Украины хорошо.
Потому что защищает от таких обезьян.
Кадыров должен следить за базаром, а то Байден заставит извиняться.
показать весь комментарий
25.01.2022 14:28 Ответить
Несмешилюдей дон. И части а если у бы тако бы с саду выросли грибы дон.
показать весь комментарий
25.01.2022 14:28 Ответить
Ты забыл, когда Махно 700 твоих ******** остатки из "дикой дивизии" облил сорярой и живьём поджарил в целях экономии патронов)))
показать весь комментарий
25.01.2022 14:35 Ответить
В первом же бою с войсками Нестора Махно Туземная (Дикая) дивизия потеряла треть своей численности. Далее были бои под нынешним Запорожьем, в котором махновцы потеряли 40 человек, а лихие джигиты более 1000. Окончательно дивизия перестала существовать после боя под современным Днепропетровском, когда значительная часть была либо вырублена, либо выкошена из пулеметных тачанок, еще часть утонула, а более 700 человек было взято в плен.
показать весь комментарий
25.01.2022 14:38 Ответить
Если в России чеченцев боятся, то кто их может бояться в нашей стране? Их били под Уманью, били под Запорожьем, били под Днепропетровском в 1919 году. В 2014 году их били уже в Донецкой и Луганской областях.
показать весь комментарий
25.01.2022 14:39 Ответить
и еще один пианист боится.
показать весь комментарий
26.01.2022 04:12 Ответить
Кадиров це шакал, а не чеченець
показать весь комментарий
25.01.2022 14:41 Ответить
Ну так оно и понятно,що Кадырову выгодно,щоб Пуйло ввёл войска в Украину куме.
-Чого це?!
-Тому,що пока Ваня воюет,Рамзан в столице кайфует дон
показать весь комментарий
25.01.2022 14:44 Ответить
Большей мрази нет в мире - резал головы срочникам Раши , воевал с ,, шайтанами,, русскими, а сейчас сосет за бабки ( за большие бабки) и называет шайтанами и террористами своих товарищей по оружию. Эта трусливая мерзость получила не заживающие заеду от вылизывание задницы Владимиру Владимировичу - садист и мучитель своего народа делает , как проститутка на трассе ( с букетом) ,,хорошо,, убийце своего народа. Воздет в историю как самая грязная , продажная мразь из всех мразей на Земле. Пусть приходит в Украину не последний - грабить население , со своими педиками , пусть приходит первым - удобрения нам нужны.................пи´пи пи.
показать весь комментарий
25.01.2022 14:45 Ответить
"И вот я если бы был вместо президента, я бы давно забрал Украину, направил бы туда войска, навел бы порядок."
Источник:

https://www.youtube.com/watch?v=-aFimeu-4DM
показать весь комментарий
25.01.2022 14:47 Ответить
Хорошее видео...

https://twitter.com/i/status/1485642442913234944

показать весь комментарий
25.01.2022 14:48 Ответить
А это видео полностью. Я давно так не смеялась.

Липецкие коммунисты возлагают цветы памятнику Ленина

https://www.youtube.com/watch?v=BoigBBKbGtY&t=90s
показать весь комментарий
25.01.2022 15:06 Ответить
Историю надо знать. Когда в 1919 году так называемая хваленая "Дикая дивизия", которая состояла из чеченцев и ингушей и которые занимались в основном грабежом и насилием в рідній нам Україні. Так вот, отправили «лучших воинов мира» − вайнахов ликвидировать батько Махно. Но эти так называемые "великие войны" были наголо разбиты Махновцами, потому-что они могли только издеваться над слабыми, насиловать и грабить, а когда столкнулись с украинцами, то были жестоко наказаны за насилие и грабежи. Махновцы питали по отношению к горцам лютую ненависть. Пленный белый офицер мог рассчитывать на быструю смерть, солдат вообще выпускали на волю. Горцам-насильникам это не грозило. Пуля в таких случаях казалась редким счастьем. Они взяли в плен около 700 кавказцев и сожгли большинство живьем, многих порезали ******* на куски сдирая с них кожу. И затем долгое время остатки "великих воинов" услышав украинскую речь тикали дальше чем видели и наотрез отказывались воевать с украинцами.
показать весь комментарий
25.01.2022 14:49 Ответить
Небритая обезьяна решила рейтинг поднять
показать весь комментарий
25.01.2022 14:55 Ответить
Да дон. Почему нет дон? Я лучший дон
показать весь комментарий
25.01.2022 15:33 Ответить
---Всім відомо : У родині НЕ без виродка ...В часи підкорення Кавказу кацапидлами . -- - світоч росії граф л. толстой/ якого ми знаємо. як автора " Война и мир "/ знімав капелюха і схиляв лисину . коли йшлося про незнищенність чиченського духу до свободолюбствата та присвячував їм свою творчість...
показать весь комментарий
25.01.2022 14:56 Ответить
кадыров, брехло ты знаешь наверняка позицию украинского народа, и брешешь злобно вместе с ****** своим зомбакам, а правда в том, что украинский народ скинул вашего братка овоща, который также как и ты с ******, пытался закрепиться навечно на теле украинского народа.
показать весь комментарий
25.01.2022 14:57 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2022 15:04 Ответить
Чи потрібно комусь що думає цей баран чурка,це ворог який на службі у путіна.
показать весь комментарий
25.01.2022 15:08 Ответить
О, очередные братья-славяне выискались.
показать весь комментарий
25.01.2022 15:19 Ответить
Кадирка вже не ховає намірів зайняти трон карлика.Особливо останнім часом(чого вартий епізод з суддею в Нижньому Новгороді).
показать весь комментарий
25.01.2022 15:21 Ответить
********
показать весь комментарий
25.01.2022 15:25 Ответить
Так в чому справа? Бери автомат в руки, сідай на БТР і вперед приєднувати Україну, чмо ти придурочне.
показать весь комментарий
25.01.2022 15:26 Ответить
А 200 тис. знищених чеченців в російсько-чеченській війні йому замало.
показать весь комментарий
25.01.2022 15:28 Ответить
Ще одне чмо прикацапчене щось там вякає. Піди краще ***** в сраку поцілуй.
показать весь комментарий
25.01.2022 15:32 Ответить
Це їх майбутній президент, дон.
показать весь комментарий
25.01.2022 15:42 Ответить
Істерять вже конкретно, навіть "піхотинця Пуйла" підключили, але це схоже на якусь пародію. Один вже заявляв, що якби був президентом, то Крим не віддав би.
показать весь комментарий
25.01.2022 15:47 Ответить
Они в Крыму у ваты все поотжимали. Теперь хотят Киев разграбить
показать весь комментарий
25.01.2022 15:51 Ответить
Есть надежда что Рамзанку Дырова ждет заслуженная кара от Чеченского народа! Пусть подумает о судьбе Каддафи, население его тоже якобы обожало!
показать весь комментарий
25.01.2022 15:52 Ответить
Руки прочь от Рамзанки Дырова! Ему еще ватостан добивать в спину нужно будет со своими муртадами. Когда пуйло ласты склеит он им такой Куйран Байрам устроит, что обе чеченские забавой покажутся.
показать весь комментарий
25.01.2022 15:54 Ответить
Рамзан Ахмадовичь согласен просто на жигули...
показать весь комментарий
25.01.2022 15:55 Ответить
тихше, бо в нас президент сциться!
показать весь комментарий
25.01.2022 16:09 Ответить
Эээ,дон,ты не тех пугаешь, украинцы не русские,трусливый шакал прислуживающий убийцам своего народа и оккупантам их земель остаётся шакалом даже если на словах пытается казаться львом.
показать весь комментарий
25.01.2022 16:10 Ответить
Этот малограмотный бандит хитрит по-детски! На лбу написано ...как перестанете платить дань,сейчас же вспомним ,что мы гордые и горные, а резать русских шакалов предписано предками! Но, пока платят и не мешают, можно и стравить два народа....
показать весь комментарий
25.01.2022 16:12 Ответить
краще, дон, козу виипи ...
показать весь комментарий
25.01.2022 16:14 Ответить
Кадырова , его тейп и тейпы прихвостней в Сибирь , в зону вечной мерзлоты.
показать весь комментарий
25.01.2022 16:15 Ответить
Я твой дом труба шатал, абизяна.
показать весь комментарий
25.01.2022 16:15 Ответить
http://ruspravda.info/Razgrom-dikoy-divizii-gortsev-na-Ukraine-ili-za-chto-batka-Mahno-kavkaztsev-rezal-293.html трагедия "Дикой дивизии" в степях Украины не дают покоя Ка-дырову.. хочет повторить?
показать весь комментарий
25.01.2022 16:23 Ответить
А Дагестан и Ингушетию присоединить к Чечне слабо😂🤣Шайтан 🧔‍♂️
показать весь комментарий
25.01.2022 16:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YApEM1t4IPA&ab_channel=hrendyabliki
показать весь комментарий
25.01.2022 16:36 Ответить
Так краще:
https://youtu.be/YApEM1t4IPA Салям алейкум, Москва! (Киевская Русь передает привет Золотой Орде)
показать весь комментарий
26.01.2022 02:25 Ответить
Звідти ж:
https://www.youtube.com/watch?v=YApEM1t4IPA&t=240s В связи с этим хочется спросить россиян: а зачем вы притворяетесь потомками Киевской Руси, если вы - ярко выраженные ордынцы?
показать весь комментарий
26.01.2022 02:36 Ответить
2 я кринжуха после той
показать весь комментарий
25.01.2022 16:42 Ответить
Напіврозумні аборигени хоч знають в яку сторону Україна?
показать весь комментарий
25.01.2022 17:05 Ответить
Давно б взяв за щоку
показать весь комментарий
25.01.2022 17:12 Ответить
Безграмотный ишак будет тявкать?украинцы чеченцев не боятся,,и это уже было доказано.Шакал предатель Ичкерии,и своего отца.
показать весь комментарий
25.01.2022 17:22 Ответить
А шо без путина слабо забрать? Давай псина купированная,введи своих чеченов и покажи какой ты орел. А мы их побреем.
показать весь комментарий
25.01.2022 17:22 Ответить
горная абизяна еще жива, пора зондеркоманду отправлять или просить америкосов дать самонаводящуюся на телефон ракету, как было с Джохаром Дудаевым
показать весь комментарий
25.01.2022 17:22 Ответить
Шакал тебе напомнить как твоих шакалов побрили в 14?Ты по Грозному без тысяч охранников не выходишь боишься народ.Люди всё помнят прийдёт и твоё время !
показать весь комментарий
25.01.2022 17:22 Ответить
Уже направлял.Еще хочешь?Сейчас уже будем с чеченцами по другому действовать,мочить,не разбираясь!
показать весь комментарий
25.01.2022 17:24 Ответить
этот чучмек длго еще гавкать будет.
показать весь комментарий
25.01.2022 17:24 Ответить
Памятаю як ці браві вояки в лугандон на камазах заїхали,пострелюючи в повітря з калашів,а місцеві сепари окропом сцяли від щасття.Через кілька днів кадри облетіли з жмурами штабельваними морги і вантажівки.І все...не чутно стало"асвабадітєлєй"...
показать весь комментарий
25.01.2022 17:32 Ответить
******* не россиян доить......
показать весь комментарий
25.01.2022 17:56 Ответить
Его злость понять можно, ведь в 2014г украинские и чеченские добровольцы покрошили его псов по ДАП, показав их истинную цену. Слава Свободной Чечне
показать весь комментарий
25.01.2022 18:00 Ответить
о, вылезло свинья. Сам кодырка в чечне обложил всех налогом. Башляют в фонд мамашки кадырки. Клепают мечети (за чужие естественно) имени СЕБЯ.
Еще рамзачик любит шикарную, роскошную жизнь (ау руцкие иваны спросите вована для чего воевали?)
Ну, а для картинки в телике весь состав личной гвардии (30к рыл) охраняет кадырку. Не дай Бог, хто из ближних пристрелит эту свинью. Вот такой он кодырка - додит ********, а также свой народ. Полностью лег под ху..ла.
показать весь комментарий
25.01.2022 18:00 Ответить
Він, дон, може, дон, засунути, дон своє, дон, бажання, дон, туди, дон, куди, дон, цілує, дон, путіна, дон, і, дон, засунув, дон, майбутнє, дон, Ічкерії!
показать весь комментарий
25.01.2022 18:15 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2022 18:25 Ответить
Кадиров ***** рано чи пізно вб'є, щоб зайняти його місце. В
показать весь комментарий
25.01.2022 18:27 Ответить
Палкий шанувальник домашньої худоби...дон.
показать весь комментарий
25.01.2022 18:40 Ответить
Славянин но, истинный славянин но
показать весь комментарий
25.01.2022 19:00 Ответить
Если каждое кадыровское "дон", заменить на аналогичное русское "***" видео станет намного веселее.
показать весь комментарий
25.01.2022 20:03 Ответить
Маленькая шавка, только тявкать умеет.
показать весь комментарий
25.01.2022 20:39 Ответить
дитя гор.чего взять с убогого.
показать весь комментарий
25.01.2022 21:11 Ответить
Баран проблеял....
показать весь комментарий
25.01.2022 21:33 Ответить
Ахметычу давно пора заняться вопросом освобождения масквабадского трона от престарелого Цахеса, давай Рамзанчик, воцарись в Мордоре
показать весь комментарий
25.01.2022 23:14 Ответить
прийди і візьми.
показать весь комментарий
26.01.2022 00:09 Ответить
і його час прийде. люди памятають хто є хто.
показать весь комментарий
26.01.2022 01:04 Ответить
в ауле своем наводи порядки, донбанутая обезьяна.
показать весь комментарий
26.01.2022 01:46 Ответить
дон диги диги дон диги бом
показать весь комментарий
26.01.2022 01:48 Ответить
Чечню віддав, а Україну, тим більш не жаль.
показать весь комментарий
26.01.2022 08:04 Ответить
Ага...видели мы уже твою пяхоту в первый день боев за ДАП...
показать весь комментарий
26.01.2022 08:51 Ответить
****** раздухарился.
показать весь комментарий
26.01.2022 09:03 Ответить
Згадаймо, як Н.Махно "демативував" попередників кадировців - "дику дивізію".
Він їх у полон не брав, а спалював і четвертував.
показать весь комментарий
26.01.2022 10:27 Ответить
Я тоже могу заявить, что могу 40 раз за ночь!
Приезжай кадырка...... Мы проведем тебе и твоим шавкам экскурсию по шахтам Донбасса..... Что бы потом всякие гуманные зоозащитники не воняли....
показать весь комментарий
26.01.2022 11:23 Ответить
Цікаво, а чого це ви нам "хорошего" хочете? Так як в союзі: репресій і голодомору? Головне що на США "на*рав"
показать весь комментарий
26.01.2022 14:44 Ответить
Кто-то вообще объяснит что он блеет как овца после каждого слова какой-то: доон… это как до революции ять было что ли??
показать весь комментарий
26.02.2022 02:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 