Кадыров заявил, что на месте Путина "давно забрал бы Украину и направил бы туда войска". ВИДЕО
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что будь он вместо президента Путина, "давно забрал бы Украину, направил бы туда войска и навел порядок".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
По его словам, США для Украины якобы "ничего хорошего" не желают, а нужна она им только ради новой базы у границ России.
"Если в Украине есть люди, то они должны противостоять этому. А если нет в Украине, то Россия должна принимать меры. И вот я если бы был вместо президента, я бы давно забрал Украину, направил бы туда войска, навел бы порядок. Если сумасшедшие, продажные люди стоят во главе государства и поэтому государство угрожает безопасности нашего государства, а что, мы должны молчать, что ли?" – отметил председатель Чечни.
В то же время в Кремле прокомментировали заявление Кадырова.
"Я хочу напомнить, что основу внешней политики Российской Федерации формулирует глава российского государства. И, к нашей общей радости, главой российского государства, куда как субъект входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Им хватило Крыма и Донбасса, чтобы распробовать чем пахнет.
Участник махновского движения Герасименко писал:
"Больше всего досталось кавказским частям - чеченцам и другим. Их в эти месяцы погибло несколько тысяч. В конце ноября массы чеченцев категорически заявили, что они не желают больше воевать с Махно, самовольно бросили посты и армию Деникина и поехали к себе на Кавказ. Так начался общий распад деникинской армии."
Почему не у себя в кишлаке, НО ?
Почему не ездишь на "отечественных" автомобилях или ишяках, НО ?
Потому что защищает от таких обезьян.
Кадыров должен следить за базаром, а то Байден заставит извиняться.
-Чого це?!
-Тому,що пока Ваня воюет,Рамзан в столице кайфует дон
Источник:
https://www.youtube.com/watch?v=-aFimeu-4DM
https://twitter.com/i/status/1485642442913234944
Липецкие коммунисты возлагают цветы памятнику Ленина
https://www.youtube.com/watch?v=BoigBBKbGtY&t=90s
https://youtu.be/YApEM1t4IPA Салям алейкум, Москва! (Киевская Русь передает привет Золотой Орде)
https://www.youtube.com/watch?v=YApEM1t4IPA&t=240s В связи с этим хочется спросить россиян: а зачем вы притворяетесь потомками Киевской Руси, если вы - ярко выраженные ордынцы?
Еще рамзачик любит шикарную, роскошную жизнь (ау руцкие иваны спросите вована для чего воевали?)
Ну, а для картинки в телике весь состав личной гвардии (30к рыл) охраняет кадырку. Не дай Бог, хто из ближних пристрелит эту свинью. Вот такой он кодырка - додит ********, а также свой народ. Полностью лег под ху..ла.
Він їх у полон не брав, а спалював і четвертував.
Приезжай кадырка...... Мы проведем тебе и твоим шавкам экскурсию по шахтам Донбасса..... Что бы потом всякие гуманные зоозащитники не воняли....