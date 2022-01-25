Кадыров заявил, что на месте Путина "давно забрал бы Украину и направил бы туда войска". ВИДЕО

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что будь он вместо президента Путина, "давно забрал бы Украину, направил бы туда войска и навел порядок".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

По его словам, США для Украины якобы "ничего хорошего" не желают, а нужна она им только ради новой базы у границ России.

"Если в Украине есть люди, то они должны противостоять этому. А если нет в Украине, то Россия должна принимать меры. И вот я если бы был вместо президента, я бы давно забрал Украину, направил бы туда войска, навел бы порядок. Если сумасшедшие, продажные люди стоят во главе государства и поэтому государство угрожает безопасности нашего государства, а что, мы должны молчать, что ли?" – отметил председатель Чечни.

В то же время в Кремле прокомментировали заявление Кадырова.

"Я хочу напомнить, что основу внешней политики Российской Федерации формулирует глава российского государства. И, к нашей общей радости, главой российского государства, куда как субъект входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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