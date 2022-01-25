Нидерландским дипломатам при желании разрешили уехать из Украины, - глава МИД страны Гукстра
Сотрудники посольства Нидерландов в Киеве и их родные имеют право по собственному желанию покинуть Украину и вернуться домой из-за угрозы вторжения России.
Об этом заявил министр иностранных дел страны Вопке Гукстра, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сотрудники посольства Нидерландов в Украине и их семьи могут вернуться в Нидерланды по желанию", - сказал министр.
Отмечается, что нидерландским дипломатам в Киеве разрешили уехать, в то же время ЕС работает над большим пакетом санкций в случае вторжения РФ.
"Это огромная дилемма, потому что не хочется уезжать преждевременно. Это ведь потенциально способствует нестабильности", - подчеркнул Гукстра.
В то же время он отметил, что "также не хочется принять это решение слишком поздно, потому что не хочется подвергать опасности собственный народ. Особенно после того, что мы увидели в Афганистане".
По его словам, в настоящее время Нидерланды не считают Украину опасной и не видят причин для эвакуации. Посольство в Киеве работает в штатном режиме.
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