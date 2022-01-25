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Новости Война
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Нидерландским дипломатам при желании разрешили уехать из Украины, - глава МИД страны Гукстра

Нидерландским дипломатам при желании разрешили уехать из Украины, - глава МИД страны Гукстра

Сотрудники посольства Нидерландов в Киеве и их родные имеют право по собственному желанию покинуть Украину и вернуться домой из-за угрозы вторжения России.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Вопке Гукстра, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сотрудники посольства Нидерландов в Украине и их семьи могут вернуться в Нидерланды по желанию", - сказал министр.

Отмечается, что нидерландским дипломатам в Киеве разрешили уехать, в то же время ЕС работает над большим пакетом санкций в случае вторжения РФ.

"Это огромная дилемма, потому что не хочется уезжать преждевременно. Это ведь потенциально способствует нестабильности", - подчеркнул Гукстра.

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В то же время он отметил, что "также не хочется принять это решение слишком поздно, потому что не хочется подвергать опасности собственный народ. Особенно после того, что мы увидели в Афганистане".

По его словам, в настоящее время Нидерланды не считают Украину опасной и не видят причин для эвакуации. Посольство в Киеве работает в штатном режиме.

Автор: 

армия РФ (19578) вторжение (508) Нидерланды (1598) посольство (1084) эвакуация (2095) дипломаты (639)


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Тоже, видимо, по причинам афганского синдрома и внутреннеполитической ситуации в США.
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25.01.2022 13:48 Ответить
Поїхали на шашлики, готуватися до Дня перемоги.
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25.01.2022 13:51 Ответить
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25.01.2022 13:57 Ответить
Это типа: "Мы вас там не держим. Хотите - можете выметаться".
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25.01.2022 14:10 Ответить
Боюся що через вибухове зростання попиту на квіти в українській еліті зростуть ціни на квіти і навіть виникне їх дефіцит)
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25.01.2022 14:17 Ответить
- На що скаржитеся?
- Лікарю, з'явилося бажання різати русню.
- Попийте вітаміни - вам ************ сили.

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25.01.2022 14:42 Ответить
 
 