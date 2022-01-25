Венедиктова об инциденте с нардепом Дмитруком в Одесском горсовете: "Словно фильм о гангстерах. Имейте совесть"

Генпрокурор Ирина Венедиктова прокомментировала инцидент с нардепом Артемом Дмитруком, устроившим драку на заседании земельной комиссии Одесского горсовета.

Об этом Венедиктова сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Если вы посмотрите этот видеоролик, может показаться, что это отрывок из какого-то фильма о гангстерах, а актер отрывается от погони после ограбления банка. Однако нет – это реальная сцена проведения переговоров украинского парламентария с представителями громады г. Одессы. Сведения немедленно внесены в ЕРДР и мы обязательно разберемся: кто, когда и при каких обстоятельствах все это сделал", - подчеркнула генпрокурор.

"По-человечески хочу обратиться к чиновникам и депутатам, которые представляют украинские органы власти – за нами сейчас очень внимательно наблюдают из всех уголков планеты, мы на страницах всех передовых изданий, поведение любого представителя украинской власти изучается под микроскопом и не может выглядеть неадекватно"! Имейте совесть!", - подытожила Венедиктова.

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Ранее сообщалось, что нардеп Артем Дмитрук, ранее входивший во фракцию "Слуга народа", устроил потасовку на заседании земельной комиссии Одесского горсовета.