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Венедиктова об инциденте с нардепом Дмитруком в Одесском горсовете: "Словно фильм о гангстерах. Имейте совесть"

Венедиктова об инциденте с нардепом Дмитруком в Одесском горсовете:

Генпрокурор Ирина Венедиктова прокомментировала инцидент с нардепом Артемом Дмитруком, устроившим драку на заседании земельной комиссии Одесского горсовета.

Об этом Венедиктова сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Если вы посмотрите этот видеоролик, может показаться, что это отрывок из какого-то фильма о гангстерах, а актер отрывается от погони после ограбления банка. Однако нет – это реальная сцена проведения переговоров украинского парламентария с представителями громады г. Одессы. Сведения немедленно внесены в ЕРДР и мы обязательно разберемся: кто, когда и при каких обстоятельствах все это сделал", - подчеркнула генпрокурор.

"По-человечески хочу обратиться к чиновникам и депутатам, которые представляют украинские органы власти – за нами сейчас очень внимательно наблюдают из всех уголков планеты, мы на страницах всех передовых изданий, поведение любого представителя украинской власти изучается под микроскопом и не может выглядеть неадекватно"! Имейте совесть!", - подытожила Венедиктова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нардеп Дмитрук устроил потасовку в Одесском горсовете: "Он дедушку убил! Долбо#б!". ВИДЕО

Ранее сообщалось, что нардеп Артем Дмитрук, ранее входивший во фракцию "Слуга народа", устроил потасовку на заседании земельной комиссии Одесского горсовета.

Автор: 

Одесса (7917) Венедиктова Ирина (726) Артем Дмитрук (68)


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Топ комментарии
+27
Понавибирали бикоту - це все ваші кадри.
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25.01.2022 13:48
+15
Очко "государєво" ця БєняДіктова.
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25.01.2022 13:46
+13
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25.01.2022 13:54
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Очко "государєво" ця БєняДіктова.
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25.01.2022 13:46 Ответить
не о ганстерах, а об аблезянах, ловко прыгающих со стала на стол
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25.01.2022 14:34 Ответить
То вона ж про себе таке не скаже. А виборцям оцього гівна: або удавіться, або не ходіть на вибори, ви розумововідсталі, тобто недієздатні
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25.01.2022 17:10 Ответить
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25.01.2022 14:49 Ответить
Понавибирали бикоту - це все ваші кадри.
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25.01.2022 13:48 Ответить
Венедиктова о "совести" там че-то заговорила????...
хмм... ну это как путина послушать о "мире во всем Мире"!!!
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25.01.2022 14:26 Ответить
У зебилов таких еще много

После того, как стало известно о введении санкций Министерства финансов США в отношении четырех граждан Украины, связанных, по данным американцев, с ФСБ России, многие украинские предприниматели и общественные деятели вспомнили, что у "регионала" Владимира Сивковича, одного из фигурантов санкционного списка, более 8 лет находился в официальных помощниках сегодняшний глава налогового и таможенного Комитета Верховной Рады Украины и одна из ключевых фигур команды Владимира Зеленского Даниил Гетманцев.

Как https://delo.ua/politics/ssa-vveli-sankcii-protiv-agenta-fsb-sivkovica-v-ukraine-zasomnevalis-na-kogo-rabotaet-ego-byvsii-pomoshhnik-daniil-getmancev-391810/ пишет издание Delo.ua, Гетманцев https://posipaky.info/mp/9584 был официальным помощником народного депутата Украины от Партии регионов, экс-сотрудника КГБ СССР Владимир Сивковича в период с 2002 по 2010 годы. После этого Сивкович занимал должности вице-премьер-министра в правительстве Николая Азарова и заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в период правления Януковича. А после "Евромайдана" в 2014 году он сбежал в Россию, где находится и сегодня.

Американские власти заявили, что Владимир Сивкович и другие фигуранты санкционного списка, "действует по указаниям российского ФСБ и участвует в ее операциях против США и ее союзников и партнеров". О том, что бывший КГБшник Сивкович, будучи уже украинским государственным деятелем, продолжал работать на ФСБ России, еще задолго до этого утверждал руководитель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.

Именно из-за "тесных отношений" с Сивковичем в 2017 году Даниил Гетманцев не смог протий конкурс на должность судьи Кассационного административного суда. Знал ли Даниил Гетманцев о том, что работал помощником бывшего сотрудника КГГБ, который сотрудничает с российскими спецслужбами - таким вопросом задались сегодня в Украине. Предприниматели, собирая воедино деятельность Гетманцева на посту главы налогового комитета Рады, заключают: политик может также действовать не в интересах Украины.

В частности, соучредитель компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк https://www.facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk/posts/473502314131748 прямо обвинил Даниила Гетманцева в том, что он за два года сделал для уничтожения экономического развития страны, и что сегодня Украина, как одна из самых перспективных стран Европы, вместо того, чтобы стать экономическим чудом, плетется в экономических аутсайдерах, оседая на 130 месте среди стран мира по уровню экономической свободы.

И он, и другие украинские бизнесмены, назвали последнюю инициативу Гетманцева запретить ФОП 3-й группы работать с юридическими лицами "контрольным выстрелом в голову экономического развития", а главу налогового комитета обвинили в намеренном уничтожении сотен тысяч мелких предпринимателей. В свою очередь, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко, https://www.youtube.com/watch?v=o_gtDtGex1s порекомендовал США проверить на связи с РФ Даниила Гетманцева, а предприниматель Павел Себастьянович https://www.facebook.com/100000739866988/posts/5143284505706161/?d=n подсчитал , что за время работы Гетманцева в Украине уменьшилось количество работающих предприятий с 2 до 1,5 млн, и призвал Службу безопасности Украины расследовать деятельность Даниила Гетманцева.

https://apostrophe.ua/author/8650 Иван Троянов
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25.01.2022 13:49 Ответить
Почему "наче"? Это гангстеры и есть.
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25.01.2022 13:49 Ответить
Звідки у цих покидьків совість,та й у тебе самої?
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25.01.2022 13:49 Ответить
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25.01.2022 13:53 Ответить
до кінця каденції президента Зеленського залишилося 795 днів ..
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25.01.2022 13:53 Ответить
Хвилююсь через мудрий нарід.
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25.01.2022 14:22 Ответить
Совість і Венедіктова нарешті зустрілись...щоправда у вигляді поста в ФБ
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25.01.2022 13:53 Ответить
Причому: ворогам -- закон, а своїм -- совість.
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25.01.2022 13:56 Ответить
Якщо не об'явити воєнний стан-внутрішні гниди знищать країну власноруч.
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25.01.2022 13:53 Ответить
ЖЛОБСТЕРЫ )))
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25.01.2022 13:54 Ответить
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25.01.2022 13:54 Ответить
Якби свинособачий Дмитрук не перебіг від Зєлі до Разумкова, то Бєнядиктова і не мукала би.
А Зєля сказав би "а шо такова? Нікто же не погіб".
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25.01.2022 13:59 Ответить
"Відомості невідкладно внесені до ЄРДР" - вот это поворот!
Оказывается так нужно и можно?
А почему это правило (ст. 214 УПК) никак не касается заявлений простых граждан, и тем надо очередями идти сначала в суд , чтобы вас заставлять вносить их заявления в ЄРДР?

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25.01.2022 14:07 Ответить
Де ви бачили, щоб гангстери так себе вели?
Може гопота в селі?
А вірніше- мавпи в зоопарку....
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25.01.2022 14:10 Ответить


Привет ЗЕбилам !
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25.01.2022 14:11 Ответить
Она с срср ? Какая совесть,глупая ? Принимай меры и не болтай.
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25.01.2022 14:18 Ответить
"крёстная мать".
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25.01.2022 14:19 Ответить
за нами сейчас очень внимательно наблюдают из всех уголков планеты - то есть если бы не наблюдали то ничего страшного ?
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25.01.2022 14:19 Ответить
Раніше їх це не турбувало. Щось такі змінилося
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25.01.2022 14:46 Ответить
Совесть у политика? Не, не бывает.
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25.01.2022 14:19 Ответить
Венедиктова про совість заквакала? Зеленим чмирям це поняття не відомо.
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25.01.2022 14:20 Ответить
Бабуїни у владі були і є ...Тоді хто ми?
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25.01.2022 14:21 Ответить
Прокурор должен не к совести призывать и фильмы цитировать, а заниматься своими прямыми обязаностями и привлекать к уголовной ответственности всякий мусор, особенно с полномочиями и бывших в том числе. Земельный вопрос вообще больной в нашей стране и земли раздербаненно море, только что-то посадок не видно и миллионов долларов возвращённых в бюджет
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25.01.2022 14:26 Ответить
Ну совесть они давно поимели и то в разных позах - правда в зелененьких прокурорских очках этого не видно...Избрали "мудрые" 73% зеленых утырков - на что надеялись,чего ожидали,к чему стремились? Теперь все вынуждены хлебать...стыдно за страну!
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25.01.2022 14:27 Ответить
Бенядіктора має рацію: "Майте совість, в нас немає вільних прокурорів розслідувати *********(бакланки) балканів-малоросів- дупутатів, всі прокурьонки розсолідують справи по відношенню до Порошенко і тільки проти Порошенко. Більше досвідчені шукають ще яку -небуть муйню, щоб порушити справу. Займайтеся чим завгодно, сил на вас немає".
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25.01.2022 14:29 Ответить
- новые лица,
- по приколу,
- хоть поржём - всё в одном флаконе.

п.с. - 3,14здец. Сделали себя вместе
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25.01.2022 14:31 Ответить
і шо??їм все одно,то як пригрозити пальчиком-но-но-но не роби такого,їм насрати і ти про це знаєш,івсі про то тоже знають,тому заява ця ні про що,чи вони прочитають ужаснуться своїм діям і підуть у відставку)))смішно таке читати)))
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25.01.2022 14:53 Ответить
Совість та зе-дебіли- поняття абсолютно несумістні.
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25.01.2022 15:19 Ответить
" Майте совість" - чья бы корова мычала...
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25.01.2022 15:44 Ответить
Підозру вручайте. Чі то не *********? Ніт? Ну помилився хлопчік, з кім не буває, так?
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25.01.2022 16:43 Ответить
так он прав, труха (резидент рф) и его шайка дерибанят собственность одесситов.
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26.01.2022 01:00 Ответить
А по-моемому, это ваш Дмитрук хвора людина,шось з головою не те...
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27.01.2022 08:11 Ответить
 
 