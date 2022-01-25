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Подчинение транспортной комиссии президенту приведет к коллапсу в отрасли, – экс-министр инфраструктуры

Подчинение транспортной комиссии президенту приведет к коллапсу в отрасли, – экс-министр инфраструктуры

Комиссия по регулированию в транспортной сфере должна быть независимым органом, иначе у отрасли будет коллапс.

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"В том виде, как хочет создать президент Нацкомиссии по регулированию тарифов на транспорте – это будет означать, что она полностью теряет независимость", – сказал Омелян.

Он пояснил, что сейчас функции Нацкомиссии де-факто и де-юре выполняют Министерство инфраструктуры. Но оно не имеет права самостоятельно утверждать какие-либо тарифы – только после согласования с профильными министерствами, государственной регуляторной службой и другими органами. В то же время, если транспортная комиссия будет подчинена президенту, предохранители от принятия единоличных решений будут потеряны. Поэтому, по его словам, создание ручного регулятора приведет к коллапсу отрасли.

"Мы видим просто ситуацию, что президент Украины хочет самостоятельно определять тарифы для УЗ. И, учитывая другие "профессиональные" (в кавычках) действия Офиса президента, это может привести к коллапсу на железнодорожном транспорте", - сказал Омелян.

Он также подчеркнул: согласно мировой практике регуляторный орган должен быть независимым.

"Любые тарифообразования должны приниматься независимыми комиссиями, которые должны формироваться по принципу председательства кандидатов от исполнительной власти, законодательной, а также от бизнеса и от профильных ассоциаций. Тогда есть шанс, что мы будем иметь сбалансированную картинку. Потому что очевидно, что УЗ хочет максимально высокие тарифы – это формирует их основной заработок", – объяснил Омелян в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина заявила, что законопроект, которым предусматривается создание НКРТ, противоречит Конституции, поскольку президенту предоставляются несвойственные ему полномочия.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован правительственный проект закона "О внесении изменения в Закон Украины "О транспорте" (№6514), который предусматривает создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). Согласно законопроекту НКРТ подчинена президенту Украины".

транспорт (1758) Омелян Владимир (712)


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Топ комментарии
+7
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25.01.2022 14:06
+6
А яке підпорядкування президенту не призведе чи вже не призвело до якоїсь хрєні...
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25.01.2022 14:04
+3
Презедент хочет, как Пукин всем руководить из кабинета в стиле царя-батюшки и в советах Омеляна не нуждается...
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25.01.2022 14:06
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А яке підпорядкування президенту не призведе чи вже не призвело до якоїсь хрєні...
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25.01.2022 14:04 Ответить
Почнемо з того, що в нас президентська республіка і все що стосуеться господарчьої діяльності підпорядковується прем'єрміністру і кабінетуміністрів
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25.01.2022 14:14 Ответить
Саме так. І це не мало б навіть обговорюватися. Але коломИйський не любить жодних посередників. Навіть на 100% відданих та вірних. Він хоче керувати сам
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25.01.2022 14:18 Ответить
Зє звісно апріорі лайно.Паше корєш на найбагатших. Але і Омелян дєлітант і кака. Всі екси, розваливше все що можуть, йдуть в єксперди.
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25.01.2022 14:29 Ответить
Дмитрий Ч . Україна - парламентсько-президентська республіка
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25.01.2022 15:24 Ответить
Так, я знаю, хотів написати одне, а написав про інше. Сенс написаного як раз і був про парламентскько-президентську форму
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25.01.2022 23:38 Ответить
задача создать коллапс и стоит
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25.01.2022 14:04 Ответить
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25.01.2022 14:06 Ответить
все в ручному режимі ..ви тепер в на власні очі бачите,що буває з країною якою керують руко)І(опи
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25.01.2022 14:06 Ответить
Презедент хочет, как Пукин всем руководить из кабинета в стиле царя-батюшки и в советах Омеляна не нуждается...
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25.01.2022 14:06 Ответить
Ничего, и не таким очко рвали. Ждать осталось недолго, зеленому недоразумению
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25.01.2022 14:10 Ответить
Підпорядкування будь-чого преЗЕденту беззаперечно веде до колапсу й загибелі цього "будь-чого". Аксіома.
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25.01.2022 14:09 Ответить
Нажаль і країни також.
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25.01.2022 14:11 Ответить
Добре, що Ви так відчуваєте. Це дає надію.
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25.01.2022 14:12 Ответить
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25.01.2022 14:11 Ответить
это фейк. говна больше нет. и именно с тех пор, как презик взял его производство и учёт под собственный контроль.
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25.01.2022 14:23 Ответить
ВОН ПОШЛИ КОЛЛАПЦИОНЕРЫ - КОРРУПЦИОНЕРЫ !!! В КАРАНТИН САМОЕ ОНО ДЕЛАТЬ РЕФОРМЫ НА ТРАНСПОРТЕ !!!
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25.01.2022 14:20 Ответить
Зеля за всё берётся смело -
всё превращается в говно.
А если за говно берётся,
то просто тратит меньше сил...
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25.01.2022 14:27 Ответить
Емелья́н - мужское имя латинского происхождения. Это как Виктор Павлик, ахххаааа а
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25.01.2022 14:30 Ответить
Централізація влади під час війни нормальне явище. Проблема тільки в тому що Омелян "сертифікований популіст" тобто "гіперлупний балабол", а ЗЕ просто пусте місце "випадковий президент"...
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25.01.2022 14:37 Ответить
Зеленский все себе подчиняет, но ничего должным образом не контролирует. Он не контролирует даже свое лицо и свой язык, т.е себя, как он может тогда контролировать других людей? Подчинять себе можно только то, чем ты можешь должным образом управлять и строго контролировать. Все остальное надо отдавать в управление другим людям с соответствующим уровнем ответственности, привлекая к кониролю общественность, СМИ, специальные учереждения и органы, организуя перекрестный контроль и самоконтроль. Государство -это не частная лавочка. В гос. управлении прозрачность его деятельности, открытость народу и людям - это важнейшее средтво контроля и управления.
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25.01.2022 15:37 Ответить
 
 