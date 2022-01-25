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Новости Коронавирус и карантин
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Ивано-Франковщина и Ривненщина, попавшие в "красную" зону, в аутсайдерах по показателю вакцинации от COVID-19, - Ляшко

Ивано-Франковщина и Ривненщина, попавшие в

С 27 января две области Украины будут находиться в красной зоне карантина. Речь идет о Ривненской и Ивано-Франковской областях, которые находятся в перечне 5 областей-аутсайдеров по показателю вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил в фейсбуке министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Не вакцинируемся - больше болеем, и что главное, чаще попадаем в больницы. С 27 января дежурная область, Ривненская, заходит в красный уровень эпидемической опасности по поводу распространения короновирусной болезни. До этого красный уровень был установлен в Ивано-Франковской области", - напомнил министр.

По его словам, это 2 из 5 областей-аутсайдеров по уровню охвата прививками от COVID-19.

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"И это еще раз подтверждает факт - не вакцинируемся, больше болеем, и что главное, чаще попадаем в больницы с тяжелым течением болезни. В пятерке регионов с наихудшим уровнем охвата прививками находятся также Черновицкая, Волынская и Закарпатские области. И не спрашивайте потом, почему эпицентр новой вспышки именно на западе Украины", - добавил Ляшко.

Ивано-Франковщина и Ривненщина, попавшие в красную зону, в аутсайдерах по показателю вакцинации от COVID-19, - Ляшко 01

Автор: 

Буковина (901) вакцина (3815) карантин (16729) Волынская трагедия (206) Ивано-Франковская область (926) Ляшко Виктор (1364) коронавирус (17042) Волынская область (1002) Закарпатская область (2604) Ровенская область (1244)


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Топ комментарии
+5
Давно ждал подобной чуши
А давайте, я только за, эдак можно прям с сегодня, и на начало февраля положим ВСЮ систему страны, зп,налоги,платежи , бакс по 100,бензин по 50, зробимоихразом так сказать. Скблть с такими идиотами и пуйланенадо, сами все развалят и сдадут.Ты хоть думай иногда прежде чем писать.
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25.01.2022 14:21
+5
Министр обороны Израиля Бени Ганц, который получил четыре !!! дозы вакцины, объявил, что у него положительный результат на Covid-19 после прохождения ПЦР-теста.
«Публикация сведений о количестве смертей среди лиц, вакцинированных против COVID-19, нецелесообразна, поскольку такие сведения объективно не отражают какую-либо взаимосвязь летальных исходов с вакцинацией и могут вызвать негативное отношение к вакцинации» (с)
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25.01.2022 14:56
+3
Зараз завиють антиваксери: "вивсеврьоті"!!!
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25.01.2022 14:12
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Ліпосакція в СРСР з його безкоштовними секціями? Ти серйозно? Підтяжка грудей... боженьки, найпервіша справа...

Та нє, просто такі сердобольні "товариші" як ти проштовхнули ідейку бл... шала... "сексуально вільних шалених дівчат". От і всьо. То було неправильне рішення.

А ти взагалі знаєш, звідки і з яких причин у буржуазній (тоді ще феодальній) Європі почався прикол з духами та чому?)))) І раз на тиждень до лазні - то саме за тих часів. А у 60ті. житель СРСР мився... щоденно у душі з гарячою водою у безкоштовній квартирі. І йому не треба було забивати запахи... як то робили у Европі. І не обливались вони тим одеколоном, що за... нісенітниця. Стоїть собі така міні-будка як ото водичку у яких продавали але трохи інша. Підходиш, монетку у щілину ... підставляєш обличчя... і всьо. Строго вивірена доза одеколону, який там обливайся... Технології_)))
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26.01.2022 16:29 Ответить
В 60-ті в СРСР милася в душі невелика частка людей. А в маленьких містечках і селах ходили в лазню. І в армії теж - раз на тиждень, до самого кінця совка. То їм злі буржуї таке поробили?
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26.01.2022 16:36 Ответить
Так, в 60ті можливо так і було - бо не вистачало квартир з відповідними умовами... а знаєш, чому? Бо на те, щоб відновити те, що було порушено внаслідок чергової спроби евроцивілізаторів принести світ істини на наші землі - треба час.
У бабусь у селі не було лазні. Душ був. Нє, ну звісно не СПА...
Як блін., повторююсь, вижили... та вони всі мали померти від інфекційних хвороб... якщо те що ти кажеш - правда. Але нє. Не повбивались... Живучих людей виховував клятий совок, не те що зараз))
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26.01.2022 16:40 Ответить
Тому що Стакін замість посилення оборони кинувся на пару Гітлером Польщу ділити. А хто ж це заборонив німецьким комуністам створити коаліцію в рейхстазі з соціал-демократами, що дозволило нацистам прийти до влади? А це якраз Сталін і заборонив. Він своїми діями і привів Гітлера до влади.
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26.01.2022 16:50 Ответить
Ой, ми так класно тему змінили на політику Гітлера... там не все так просто.
Гітлера озброювали... певні фінансово-політичні спілки. З... блін там дуже нетолерантно. Антисе... ну ти пойняв. Його так чи інакше озброїли б. І до влади він би прийшов у будь-якому випадку.
Сталін, насправді, розумівся в маркетингу. Там було два варіанти - знаючи, що нападуть у будь-якому випадку...
1) Вдарити наввипередки. Те саме те, чого від нас чекали. Виставили б агресором. Короткостроково - так, втрати були б менші. Але довгостроково... союз Райху та Британії (що, не було таких перемов?), з ресурсами США... і ти б Антипе не мав би доступу до інтернету, бо унтерменш.
2) Переграти опонентів на їх полі. Обманути... видимістю мовляв купився (то на рахунок зокрема подій у рейхстагу), і буде грати за їх правилами.Так, ціною більших втрат... пішовши на те, що вторгнення буде і має бути відповідна картинка. Зате... шанс на існування. А оборона в такому випадку - дала б розуміння опонентам що плани їх викриті... і відповідно міг бути сумісний удар. Перший, ще на стадії розгортання військ на т.з. лініі сталіна.

Це, звісно, лише версія, що для тих хто не знається на маркетингу, може виглядати фантастичною.
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26.01.2022 16:58 Ответить
Так, розстрілювати і добивати багнетами беззбройних жінок, дітей НКВДісти ті ще майстри. А Олежка їх тільки те й робить, що виправдовує. За що вбили дітей Миколи, лікаря, кухаря, покоївку?
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26.01.2022 16:28 Ответить
Ой, а то біднесенькі діточки не знали, за які гроші вони в тих куршавелях розсікають на ламборгіні... і жили на чесно власнею працею зароблені грошики... так, Антипе? Отак було, точно?
Ті ще невинні янголятка.

Лікар, кухар і покоївка... визнаю. Не варто було. Я б не став і якби там був - намагався б відмовити / перешкодити. Саме про них кажу. Водночас - вони допомагали царю... і від його щедрот кормились. І я можу зрозуміти бажання помститись і таким. Ти читав Резуна? Там прикольний момент про водія жінки генерала - про таких як ці - показаний. Можливо, тоді б ти зрозумів - за що могли. Я б не став. Йшли б собі... деінде працювати. То було б правильно.
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26.01.2022 16:33 Ответить
Це ти зараз вбивства дітей виправдовуєш? Серйозно? Не дивно, що ти Сталіна любиш.
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26.01.2022 16:38 Ответить
Угу. Та "дитинка" десь в Ішглі чи як там курорт називався... вони навродє любили води там якісь - просаджувало за день на коктейлі більше ніж тре на лікування однієї дитини робітника. З грошей, що від того самого робітника йому йшли... на коктейлі, покоївок та інше. Тому я цілком і повністю розумію бажання того робітника що втратив внаслідок цього дитину і пішов у нквс мститись таким... "золотим дитяткам". Цілком і повністю, хоч сам ... навряд чи зробив таке саме з дитиною - до 6 років включно. А все що потім - там вже йде ... вона вже цілком все розуміє, але що поробиш... заварні пірожні від французського кондитера що прям с парижу на води доставляє кур'єр... такі смачні... і пофігу на таку саму дитинку роботяги... Співучаст вона навіть бездіяльною буває - навіть у ********* законодавстві світлих ельфів.
Прикольно, правда, Антипе? Особливо, якщо ти народився в родині того самого роботяги, а, Антипе?
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26.01.2022 16:45 Ответить
А знаєш, що саме прикольне? Те, що ніфіга не змінилось. Ті, кого ти виправдовуєш - вони і їх діти катаються собі в Ішглі плюючи на обмеження. І ціни у порівнянні з зарплатою когось типу мене не сильно змінились. Но блін у лікарні ліжка часів СРСР... і на лікування дитини "вибачте, для аналізів нема шприців,.. йдіть до аптеки"... це ще мені дуже щастить, що поки що нічого серйозного... а якщо буде тре?
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26.01.2022 16:48 Ответить
А в совку одержав би безплатно обслуговування багаторазовим шприцем і СНІД на додачу. Пам"ятаєш, як в Елісті 45 чи 50 дітей позаражали. Зате ж безплатно!
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26.01.2022 16:54 Ответить
А ти взагалі знаєш, як снід на території СРСР з'явився, точніше - звідки? Вочевидь - нє...

В совку "золоте дитя" В. Сталін воював на фронті... Микояна дитя також не в ішглі каталось. І так далі...
Багаторазові шприци дезинфікували. То так, просто для інфи. Мене таким навіть в 90х обслуговували... і ніфіга. "Помилка того що вижив", кажеш... а щось забагато таких помилок, ти не думаєш?
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26.01.2022 17:02 Ответить
СНІД в СРСР з"явився бо твої любі конмуняки замість готуватися до епідемії, верещали "у нас нєт соціальних корнєй єтой зарази! Єто Запад гниет, а ми благоухаєм!"
На момент розстрілу Микола з сім"єю жив так. Просто чЛєнін вирішив помститися за свого брата-терориста (виготовляв бомби для замаху на царя). При тому, Ленін і по заграницям катався і непогано харчувався і там і на Рашці, поки Сталін його не притравив.
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26.01.2022 17:13 Ответить
Ой, як вдобно))) Показувати на момент розстрілу і не показувати як він жив майже все життя до того... Я по нашим діалогам по абортам зрозумів, що рамки "майже" в тебе інколи до 39 років можуть доходити)))

Я ж кажу. Не знаєш. Єсть мнєніє, що то було на півострові Ямал, а заразились ним декілька (назгадку точно не скажу там близько 12-16) дітей. І всьо навродє просто кляті расєйські конспіратори вигадали... але сам факт того що там було свого часу виявлено і ліквідовано декілька точок на які була заброска снаряги для шпигунів з Заходу...

Але ти звісно не повіриш. Ну й не треба.

З.І.: Якщо не помиляюсь, то офіційна історія цієї, по деяким даним вигаданої хвороби, каже, що людині той вірус перейшов від мавпи. Блін, яким збочинцем тре бути щоб... мавпу... того... і зробили це не в СРСР...
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26.01.2022 17:33 Ответить
Що тобі знов не так? Все майно у царя відібрали. Тобто по майновим претензіям там пред"яв вже не повинно бути. Припустимо, за криваве воскресенье Миколу розстріляти (хоча у тебе всі претензії по шмоточно-ковбасній частині, совок є совок), а сім"ю його за що? Від престолу він відрікся і за себе і за нащадків, майна немає, що ще треба? Чи може сам чЛенін з кайлом працював? Чи Сталін там офігєнний пролєтарій? Грабіжник банків, прцювати це не про нього.
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26.01.2022 17:40 Ответить
Що значить не має бути????? Тому роботязі що я описував - хтось поверне його дитину? А скіко таких роботяг було на території тодішньої імперії? А... тобі дехто задурив голову казками про іншу щоку... але у наших з тобою предків був принцип: "Кров за кров".
Кривава неділя - то була взагалі провокація братів невинного янголятка Миколи, на яких власне Гапон і працював. Бо їм влади також хотілось... таким самим невинним янголяткам.
Я ж кажу - особисто я того не робив би. Але підстави для того були. За те, що користувались положенням і чудово давали собі ради в цьому.
Блін... от чесно... я може ідеалізую СВОЮ дружину... але я впевнений, що будь ми на місці тих Миколи та Алікс... вона б мені морду набила, якщо я б у ті часи хоча б ОДИН бал чисто подумав би забацати... і була б тисячу раз права при тому. А Алікс та дитятки (цілком дорослі майже всі) - того не робили... пречудово при цьому ЗНАЮЧИ про стан життя у пересічних...
Ленін... я тобі хоч щось гарне за Леніна казав? Знаю, що він був німецьким агентом, знаю... і ти тому ставиш Сталіну до вини отруєння (а чи було воно?)? Я якось думав, що за ліквідацію агента іноземної держави орден там якийсь має даватись, чи то медаль...
Ти забув. Сталін грабував капіталістів. Чим тобі не Робін Хууд того часу? Тим, що не дівча?)))
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26.01.2022 17:51 Ответить
Ну, вбили всю царську родину, гроші Робін-гуда замість роздати бідним накупили зброї і разом з німецьким шпигуном устроїли революцію ті громадянську війну, де тих роботяг і їх діточок померло неміряно. А потім побудували ГУЛАГ і організувли голодомор. За що Олежка Сталіну до сих пір вдячний.
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26.01.2022 18:03 Ответить
А що тобі не так? Не просто роздали гроші бідним - залишивши їх при тому рабами (ти десь чув про Робіна з Локслі що він відмовився від титулу, або умовив зректися Річарда... нє, не було такого - він навіть у казці тупо собі повернув титул і всьо...), а зробили їх вільними, а рабовласникам - дали заслуженої кари.
Так. І жертви при цьому були бо невинні янголятка за своє "право" на Ішгль замість праці на благо Вітчизни - якось цінували пірожні з Франції більше за життя тих самих роботяг та їх діточок і тому не гнушались стрільбою по ним. І ти реально тим роботягам в вину ставиш - що вони за свої права боролись зі зброєю в руках? А не мовчки впахували заради Ішгля як до того?
Не забувай. ГУЛАГ вони побудували для злочинців. А невинні янголятка тим злочинцям зазвичай створювали всі умови... для розпліднення. Прям як зараз...
Голодомор... так. Не всьо і на завжди в них виходило ідеально. Але не забувай про погоду і про магічний збіг з часами великої депресії...
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26.01.2022 18:14 Ответить
Ага, ГУЛАГ для злочинців... підступний Захід підкинув в Росію кілька мільйонів злочинців...
ГУЛГ був потрібен як джерело безплатної робочої сили і інснтрумент розправи з політичними супротивниками режиму.
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26.01.2022 18:31 Ответить
За твоєю логікою цілком можна зробити висновок, що до того у росії (імперії) жили одні невинні янголятка, які не крали, не вбивали, не... не чинили злочинів. Смішно))
По-перше, безоплатна робоча сила - неефективна, бо не споживає благ, що виробляє. Аксіома економіки і в СРСР це знали. Просто використовували, щоб ті злочинці приносили хоч якусь пользу. А взагалі-то... порівняй:
1) Беремо жінку-одиначку, яку згвалтував якийсь... пройдисвіт. І вона народила, бо ... неважливо чому. І для того щоб забезпечити собі й дитині дах над головою, їжу - вона має працювати, так?
2) Той самий гвалтівник. Спіймали. Осудили. І в твоїй системі "прав у злочинців" - живе собі воно під дахом, жре за кошт тієї самої жінки... бо тюрма забезпечується з її податків...
Файно, нє? Справедливість, як вона є... самому-то не огидно? Права... блін... у злочинця... повторюю питання - тебе злочинці колись били? Чомусь вважаю, що нє... бо думав би ти тоді інакше.
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27.01.2022 15:57 Ответить
Кра́сный терро́р - комплекс карательных мер, проводившихся большевиками в ходе Гражданской войны в России (1917-1923) против социальных групп, провозглашённых классовыми врагами, а также против лиц, обвинявшихся в контрреволюционной деятельности. Служил средством устрашения как антибольшевистских сил, так и не принимавшего участия в Гражданской войне населения[1][2]. Террор и насилие большевики широко использовали против классовых врагов раньше, ещё до официального провозглашения декрета от 5 сентября 1918 «О красном терроре».

Ф. Э. Дзержинский, один из идеологов и руководителей этой политики, определял понятие «красный террор» как «устрашение, аресты и уничтожение врагов революции по принципу их классовой принадлежности»[3].
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27.01.2022 17:12 Ответить
"Якщо не помиляюсь, то офіційна історія цієї, по деяким даним вигаданої хвороби, каже, що людині той вірус перейшов від мавпи. Блін, яким збочинцем тре бути щоб... мавпу... того... і зробили це не в СРСР..."
В СРСР проводили купу дослідів по схрещуванню шимпанзе і людини. І зовсімне по ЕКО технологіям. Сталіну потрібні були дуже сильні, жорстокі і не дуже розумні солдати. А ти думав, валюту для Сухумського питомника просто так виділяли?
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26.01.2022 17:51 Ответить
Офіційна історія також каже, що ті випадки зареєстровано в карибському басейні. Якось забагато помилок у словосполученні "сухумський питомник", не вважаєш?

А де про ті досліди можна почитати? В чергових ... найчесніших у світі джерелах, що живуть у США або завдяки найчеснішим викриттям тих, хто розвалив совок або зкинув Сталіна?))
Нє, серйозно - просвіти.
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26.01.2022 17:54 Ответить
Читай хоч тут, хоча посилань в мережі - море

В https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1924 году , во время его работы в институте Пастера в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6 Париже , Иванов получил разрешения от директоров института для использования экспериментальной станции приматов в Киндии, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F Французская Гвинея , для подобного исследования. Иванов попытался получить поддержку для эксперимента от Советского правительства. Он написал несколько писем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F наркому народного просвещения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 А. В. Луначарскому и другим официальным лицам. В конце концов его предложением заинтересовался https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Н. П. Горбунов , управляющий делами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СНК СССР . В сентябре https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1925 года Горбунов помог выделить $10000 Академии наук для африканских экспериментов Иванова.

В марте https://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1926 года Иванов прибыл на станцию в Киндии, но провёл там всего лишь один месяц: как оказалось, станция не имела https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B5 шимпанзе , достигших половой зрелости. Он вернулся во Францию, и через переписку получил разрешение от колониального губернатора Гвинеи на проведение экспериментов в ботанических садах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) Конакри .

Иванов прибыл в Конакри в ноябре 1926 года, сопровождаемый своим сыном, также Ильёй, который собирался ассистировать в его экспериментах. Иванов контролировал отлов взрослых шимпанзе внутри колонии, после чего они были перевезены в Конакри и содержались в клетках ботанических садов. https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 28 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1927 года Иванов произвёл искусственное осеменение двух самок шимпанзе человеческой спермой, полученной от добровольцев. https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 25 июня он провёл осеменение третьей обезьяны. Ивановы покинули Африку в июле, они взяли с собой тринадцать шимпанзе, включая трех использованных в его экспериментах. Они уже знали, что первые две обезьяны не забеременели. Третья шимпанзе умерла во Франции, и также была определена как не беременная. Остальные шимпанзе были отправлены в новую станцию приматов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%B8 Сухуми .
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26.01.2022 18:09 Ответить
Так. Давай розбиратись.
Ти пишеш: "В СРСР проводили купу дослідів по схрещуванню шимпанзе і людини."
Потім на мій запит доказів, пишеш:
1) В https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1924 году , во время его работы в институте Пастера в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6 Париже , Иванов получил ...
Досить дивно дізнатись від тебе, що у 1924 році територія Парижу входила до складу СРСР)))
2) разрешения от директоров института для использования экспериментальной станции приматов в Киндии, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F Французская Гвинея .
Щось у словосполученні Радянський Союз забагато помилок - коли пишеться про місце проведення випробувань.))
3) Он вернулся во Францию, и через переписку получил разрешение от колониального губернатора Гвинеи на проведение экспериментов в ботанических садах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) Конакри .
Конакрі - це також у Гвінеї. В Африці. Це я до того, що, навіть якщо ти скажеш шо СНІД на карибах з'явився тому що туди його совіти занесли внаслідок їх скажених експериментів... то від Гвінеї до Карибів... відстань чимала.
Географія... що ти робиш... перестань...
4) Они уже знали, что первые две обезьяны не забеременели. Третья шимпанзе умерла во Франции, и также была определена как не беременная. Остальные шимпанзе были отправлены в новую станцию приматов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%B8 Сухуми .
Тобто, ці два збочинця (я визнаю, що вони такими були... довбні блін... хоча... ******* творці ГМО так напевне не вважають) намагались запліднити трьох мавп - безуспішно. Яких вочевидь привезли назад у Францію, до інституту Пастера щоб наблюдати. А от 10 мавп, з якими ніхто ніфіга не робив - відправились до СРСР.

Все що я можу сказати... збочинці. І злочинці. Бо обманули радянську державу і її народ на 10тис. баксів. І мали бути покарані за то. Нажаль... вочевидь у керівництві СРСР вже тоді були занадто ... добрі до злочинців особи... а ще - не було аміталу натрія)
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27.01.2022 16:44 Ответить
Яж тобі писав, що посилань на ті досліди досить багато

После возвращения в Советский Союз в 1927 году Иванов предпринял ещё одну попытку провести осеменение женщин спермой обезьяны в Сухуми. В 1929 году с помощью Горбунова он получил поддержку от общества биологов-материалистов, группы из коммунистической академии. Весной 1929 года общество организовало комиссию по планированию экспериментов Иванова в Сухуми. Комиссия решила, что потребуется по крайней мере пять женщин-добровольцев для этого исследования.

Сухумі в СРСР входив?
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27.01.2022 17:05 Ответить
Слууухай. Я тут пошукав сам... про то стало відоме з "досліджень" найсекретніших архівів - тих самих, які засекретили по твоїм же словам - нєкоєго Олега (тьфу...) Шишкіна. А скажи-но мені... як він отримав доступ до найсекретніших архівів, якщо до них доступу не було?)))))))
А фантазія у хлопця... хоч і збочена але є.

Ось що, доречі пише той пан Шишкін:

Иванов спешит. В научном мире у него уже появляются конкуренты, ведь свою теорию он выдвинул еще в 1910-м на Международном конгрессе зоологов в Граце и произвел фурор среди ученых. Уже сразу в нескольких странах пытаются воплотить его идею на практике.
Подробнее: https://www.m24.ru/articles/ehksperimenty/14102014/57707?utm_source=CopyBuf

Цікавенно... тобто саму ідею він придумав у царській росії... пропрацював її так що навіть зміг з нею на міжнародний конгрес пробратись, а це складніше ніж у білоруському журналі написати статтю))) Це тобі - про невинне янголятко миколу 2, який власне створив умови для існування цього збочинця.

І головне:
В июле 1929 года, ещё до начала эксперимента, Иванов узнал, что единственная обезьяна мужского рода в Сухуми, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD орангутан , достигший половой зрелости, умер. Новая партия шимпанзе достигла Сухуми только летом https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1930 года .

Експеримент проведений не був... а потім слідчі органи срср розібрались в ситуації і... заарештували цього... покидька 13 грудня 1930... і відправило у заслання...

Доречі. За твоєю концепцією - то ще одне невинне янголятко якого кляті криваві нквдісти замучили... а він всього-навсього хотів рухати науку вперед...

А за моєю все норм. Злодій вступив у злочинну змову з деякими представниками наукових та управлінських органів СРСР. І був покараний. Я тут можу жаліти тіко про одне. Про те що нквдісти не добрались до невинного янголятка раніше.
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27.01.2022 17:22 Ответить
Спитай у Шишкіна.
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27.01.2022 17:26 Ответить
Багаторазові шприци дезинфікували. Тільки фуйово. Інакше СНІД дітям не занесли б. Але навіть найретельніша дезинфекція не усуває пріони.
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26.01.2022 17:16 Ответить
Вірно. Бо то було по офіційним даним в 1989 році. Агонія, повторюю... у часи ... просто пара таких фуйових дезинфікаторів... вибач, ти їх звеш невинними жертвами кровавого терору - поїхали б валити ліс, а інші б знали і дезинфікували б нормально.
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26.01.2022 17:34 Ответить
При ранньому кривавому совку ніхто б не дізнався про спалах СНІДу. Заражених тихо розстріляли б і кінці в воду. Лікарів, мабуть теж.
Совок він нелогічний. проф. Зільберта посадили в тюрягу за боротьбу з чумою. Якби не його колишня дружина Ермольєва, там би він і коні двинув. Так що совок нищив і правих і винуватих.
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26.01.2022 17:46 Ответить
То твоє припущення.
Так. Його садили. Не раз. І щоразу - проводили слідчі дії, отримавали докази (так - свідчення колишньої дружини, різних академіків - то зветься ДОКАЗИ) і виправдовували після того.

Я там ще бачив перелік його посад і нагород... вибачались перед ним за помилку ну ... не по-царськи але близько до того.

Цікаво, як у твоїй картині СРСР - потім наказали тих, хто його оговорив, як гадаєш?)) І то було правильно. Бо оговорювати - погано.
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26.01.2022 18:07 Ответить
Ніхто з кривдників Зільберта не постраждав. Комуняки намагалися схилити до того, щоб віз заявив, що чуму завезли в Азербайджан вороги народу і шпигуни із-за кордону (нічого не нагадує?). А він виявив її природні резервуари (колонії гризунів).
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26.01.2022 18:15 Ответить
Ти впевнений? Ти знаєш, хто писав ті доноси? Точно знаєш? Ділись))
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27.01.2022 15:59 Ответить
Ти нагадуєш професора з анекдота, який на вступному іспиті вимагає назвати по прізвищах всх загиблих у Другій світовій війні.
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27.01.2022 17:07 Ответить
Нє, ну ти ж впевнено говориш що ті хто винний в оговорі - не були покарані. Ця впевненість має грунтуватись на відомих тобі фактах. І тоді тобі не стане важко їх навести. Бо інакше здається що ти просто ретранслюєш маркетингові закидони і тільки...
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27.01.2022 17:24 Ответить
Ось біографія людини, по доносу якої Зільберт потрапив в тюрму.
Де там твоє "Цікаво, як у твоїй картині СРСР - потім наказали тих, хто його оговорив, як гадаєш?)) І то було правильно. Бо оговорювати - погано."?

Музыченко Андрей Павлович
Образование. Окончил Киевский медицинский институт в 1926 г. Член КПСС с 1920 т. В 1930 г. окончил партшколу. Подполковник медицинской службы. Доктор медицинских наук. Владел немецким и английским языками. Отсутствие доступных сведений о социальном происхождении и ряда других деталей его биографии скорее всего может объяснить приказ Народного комиссара внутренних дел № 1231 от 20.12.1936 г. о присвоении сотруднику Иностранного отдела Главного управления госбезопасности НКВД СССР Музыченко Андрею Павловичу звания старшего лейтенанта госбезопасности.

Научно-практическая деятельность. Трудовую деятельность А.П. Музыченко начал в 1926 г. Дважды назначался директором Мечниковского Института. Первый раз руководил учреждением в период с 1937 по 1944 гг., т.е. большую часть Великой отечественной войны, а затем в период послевоенного восстановления страны с 1954 по 1960 г.

При всех возникающих вопросах к поведению главы Института в пиковый период политических репрессий 1937-1938 гг. нельзя не отметить, что интенсивное развитие инфраструктуры и научной деятельности Института в предвоенный период создало мощную научно-производственную базу, сыгравшую важнейшую роль в успешном выполнении учреждением своей функции главного и координирующего научного центра СССР по разработке и выпуску в годы Великой Отечественной войны ряда профилактических и лечебных препаратов.

Способности А.П. Музыченко как организатора особенно ярко проявились в годы Великой Отечественной войны. Под его руководством была проведена эвакуация на новые производственные базы сотрудников, оборудования, лошадей-продуцентов около Уфы на станцию Чишма, где 30 ноября 1941 г. запустили производство вакцин, сывороток, бактериофагов, диагностических средств, и в Оренбургскую обл., откуда первые поставки противогангренных и противостолбнячных сывороток начались 16 апреля 1942 г.

При скудных денежных средствах и трудностях со строительными материалами в 1942 г. в Институте был построен корпус № 17 для розлива препаратов.

В адрес администрации и коллектива Института во время войны неоднократно поступали благодарности от Минобороны и госпиталей с высокой оценкой деятельности Института и эффективности препаратов.

Второе назначение А.П. Музыченко на пост директора Института состоялось в сентябре 1954 г. В истории Института это был период поступательной модернизации и расширения научной и производственной деятельности, связанной с разработкой технологии изготовления и началом выпуска опытных серий таких препаратов как лиофилизированная оспенная ововакцина и противооспенный иммуноглобулин из сывороток гипериммунизированных вирусом вакцины животных. Они оказались экстремально необходимыми в связи с заносом в 1959 г. в Москву из Индии, практически ликвидированной в нашей стране натуральной оспы. Препарат был успешно применен и способствовал отмеченной ВОЗ быстрой локализации очага оспы в Москве. Это было в конце деятельности А.П. Музыченко в 1960 г.

А.П. Музыченко проявил себя как активный редактор научных изданий. Так, в Мечниковском Институте регулярно выпускали сборники научных работ, труды конференций, в которых он был редактором и автором центральных статей.

За успешную деятельность в системе здравоохранения в 1954 г. был награжден Почетным знаком «Отличнику здравоохранения СССР».
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27.01.2022 17:55 Ответить
Угу. І відомо то зі слів... Веніаміна Кавєріна, справжнім прізвищем якого є... Зільбер... чудодійний збіг, не інакше.
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07.02.2022 15:58 Ответить
Родичі Музиченка можуть подати в суд і відновити чесне ім"я колишньго директора інститута і старшого лейтенанта ГБ. Вони це зробили?
А те що Зільбер був в курсі справ від свого брата - то не така вже і дивина. А от родичі Музиченка чомусь мовчать. Може, не дуже пишиються його вчинками...
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07.02.2022 16:31 Ответить
Угу. Мені брат казав, що його оговорили... і саме тому, пане слідчий, я впевнений, що його оговорили, хоч і сам тоді був деінде.
Ти в курсі, яка статистично найчастіша реакція батьків на злочин - гарантовано доведений - дитини? Невіра. Вони, родичі, майже ЗАВЖДИ будуть виправдовувати, будь що.
Нє, ну інколи вони можуть бути праві.

Їм, родичам Музиченка, скоріше за все - начхати. От реально. Нажаль.
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07.02.2022 17:32 Ответить
В твоєму пості є два взаємовиключаючих твердження.:
1. Ти в курсі, яка статистично найчастіша реакція батьків на злочин - гарантовано доведений - дитини? Невіра. Вони, родичі, майже ЗАВЖДИ будуть виправдовувати, будь що.
Нє, ну інколи вони можуть бути праві.

2. Їм, родичам Музиченка, скоріше за все - начхати. От реально. Нажаль.

Я вже звик до твоїх подвійних стандартів, але в одному пості - то вже неабиякий перебор.
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07.02.2022 18:03 Ответить
Ніяки- подвійних стандартів. Ти просто не враховуєш важливої деталі. Родичі виправдовують - коли є звинувачення. Тобто коли до них особисто прийшли і ці звинувачення пред'явили. А тут... написано десь на сайтику... вони того не бачили... живуть собі потихеньку...
Впевнений - прийшов би до них ти зі звинуваченнями - вони б тобі розповіли б. А так...
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08.02.2022 14:57 Ответить
Це ж треба. Роман Каверіна "Відкрита книга" почали публікувати в 1948 році, закінчили в 1958. А Музиченко з 1937 по 1944 та з 1954 і до самої смерті в 1960 був директором Московського обласного науково-дослідного інституту вакцин і сироваток імені Мечникова.
І ніхто з колег-науковців або колег-костоломів з ГБ не розповів, що про їх інститут книгу написали?
Ти сам у це віриш?
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08.02.2022 15:14 Ответить
Ти просто не враховуєш важливої деталі. Родичів не виправдовують коли самі знають якими мразями вони були.
Ось історія ще одного доноса Музиченка...
http://panov-a-w.ru/stati/zilber.html Борьба с безликим, жутким механизмом осложнялась тем, что было неизвестно, в чём же обвиняется А.А. Пролил свет на это неожиданный случай, связанный с человеческим подвигом другого сотрудника Мечниковского института - В.И. Воловича. Летом 1938 года он дежурил ночью в кабинете директора института А.П. Музыченко и, скучая, начал рассматривать оставленные на столе бумаги. Среди них был и «акт экспертизы», составленный Музыченко, в котором 12 сотрудников института обвинялись в государственных преступлениях: они «сознательно привели в негодность» мобилизационный запас бактериологических препаратов, они убивали здоровых лошадей, чтобы сорвать производство сыворотки, старались создать условия для оспинной эпидемии. Главная ответственность за всё это возлагалась на Захарова, который обеспечил выпуск «фашистской» книги «Руководство по прививкам», срывал все научно-исследовательские и практические работы, «провел первый опыт заражения колодцев бациллами брюшняка, что привело к вспышке этой болезни в г. Зарайске среди рабочих местной промышленности». В.И. Волович, не думая о возможности прослушивания телефона, позвонил З.В. Ермольевой и в течение 3-4 часов - строку за строкой - продиктовал ей эти секретные бумаги. Дальнейшая судьба Воловича не известна, но вряд ли его редкое по тем временам поведение осталось без внимания.
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08.02.2022 16:58 Ответить
І це блін вони отримують - не тому, що винайшли чудо-вакцину для тебе або чудо-ліки для мене. Не тому, що винайшли якусь там нову методу математичну. Не тому, що зробили, скажімо космічну маршрутку щоб я по яблука на Марс літав... НІ! Вони то всьо мають тому що паразитують на винахідниках, роботягах і по суті логістах типу мене.
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26.01.2022 16:51 Ответить
Хотелось бы верить, но верится с трудом, видя у себя в городе,как болеют дважды вакцинированные, как умирают после вакцинации от побочек и антителозависимого усиления инфекции. То, что заболевших в Моршине развозят по другим больницам, скрывать становится все трудней.
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25.01.2022 17:48 Ответить
Хм. А как вообще дела с инфекционной больницей в Моршине? Городок-то небольшой...
А вот как: больница там в принципе есть - на 130 коек.
https://morshyn-rada.gov.ua/komunalni-*************-byudzhetni-ustanovi/morshinska-miska-likarnya/

Вот данные о ней.

А зараз нам Антип покаже у переліку лікарів спеціальність - інфекціоніст. Бо якщо її там нема - то логіка у словах Андрія є. Нема лікаря = люди навіть хворі їдуть до інших міст за допомогою. Або лікуються вдома нікого не повідомлюючи про захворювання допоки не потрібно буде їхати до лікарні у сусіднє місто де вона є і де зареєструють хворого.
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25.01.2022 17:55 Ответить
А зараз вам Антип розкаже, що ПЛР тест можна здавати не тільки інфекціоністу.
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25.01.2022 17:59 Ответить
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25.01.2022 18:03 Ответить
Саме так. Але ДЕ його буде здавати здоровомисляча людина - там, де одразу можна піти до лікаря і він реально може допомогти, чи там де то тупо бамажка і з нею тобі сімейний лікар буде по телефону консультувати і надія тіко на імунітет? Очевидно, що середньостатистичний моршинець, якщо прям все буде погано - поїде туди де йому зможуть допомогти. І випадок зареєструють там.

Ну і так. Дехто зробить-таки ПЛР прямо там і буде лікуватись дома бо всьо легко і норм. Таких там 330 з хвостиком з початку так званої епідемії (якої згідно відповіді МОЗ України на запит про надання публічної інформації - тупо нема) на трохи більше ніж 5000 людей набралось.
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25.01.2022 18:04 Ответить
Здравомисляча людина здає тест там, де витрати на його здачу (вартість тесту плюс проїзд) мінімальні.
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25.01.2022 18:14 Ответить
Угу. А потім їде 100+км до іншого міста, де все одно здавати тест... таке.
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26.01.2022 10:54 Ответить
Результат тесту дійсний 72 години. Ті 100 км Вас на поранених черепахах 3 доби везти будуть?
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26.01.2022 11:10 Ответить
Ти ж прекрасно розумієш, що сенсу в тому нема. Що реально, знаючи що ніхто все одно лікувати ніфіга у Моршині не буде - то ніхто "розпилятись" не буде. Це ще не враховуючи факта, що сімейний лікар може дати безкоштовне направлення на ПЛР, а ті ж 600-800грн. то гроші.
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26.01.2022 11:25 Ответить
Легкий ступінь дійсно майже не лікують - там насамперед ізоляція і симптоматичне лікування. Так що в Моршині це буде чи деінде - різниці немає. А у разі погіршення - госпіталізують в інше місто. Але в статистиці м. Моршин цей випадок буде відображено.
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26.01.2022 13:00 Ответить
Тобто людина, що має підозру і знає, що у разі чого - їй не допоможуть, не буде приймати заходів щоб не померти - заздалегідь? Та буде. В протилежному випадку... вона заб'є болт на істерику, банально полікується дома без любих тестів і до статистики не попаде.
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26.01.2022 13:38 Ответить
Ти читати вмієш? це ти не осилив: "А у разі погіршення - госпіталізують в інше місто. ".
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26.01.2022 13:54 Ответить
Вмію.

Я тобі скажу як воно буде. Людина захворіє. Буде намагатись лікуватись. І коли погіршає - то подзвонить до швидкої. І їїї повезуть в інше місто... де зроблять тест по госпіталізації та внесуть в статистику. Там. А не в Моршині. За невеликим віключенням (ті 300+)
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26.01.2022 14:01 Ответить
Це якщо та людина не зробила тест до лікування. А от після позитивного тесту протестують всіх, хто був в контакті, інакше готельний бізнес можна закривати.
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26.01.2022 14:07 Ответить
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