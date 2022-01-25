Ивано-Франковщина и Ривненщина, попавшие в "красную" зону, в аутсайдерах по показателю вакцинации от COVID-19, - Ляшко

С 27 января две области Украины будут находиться в красной зоне карантина. Речь идет о Ривненской и Ивано-Франковской областях, которые находятся в перечне 5 областей-аутсайдеров по показателю вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил в фейсбуке министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Не вакцинируемся - больше болеем, и что главное, чаще попадаем в больницы. С 27 января дежурная область, Ривненская, заходит в красный уровень эпидемической опасности по поводу распространения короновирусной болезни. До этого красный уровень был установлен в Ивано-Франковской области", - напомнил министр.

По его словам, это 2 из 5 областей-аутсайдеров по уровню охвата прививками от COVID-19.

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"И это еще раз подтверждает факт - не вакцинируемся, больше болеем, и что главное, чаще попадаем в больницы с тяжелым течением болезни. В пятерке регионов с наихудшим уровнем охвата прививками находятся также Черновицкая, Волынская и Закарпатские области. И не спрашивайте потом, почему эпицентр новой вспышки именно на западе Украины", - добавил Ляшко.