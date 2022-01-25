Чехия – друг Украины. Мы рассмотрим отправку военных в Украину, если будет запрос Киева, – министр обороны Чернохова
Чехия рассмотрит отправку военных в Украину при условии соответствующего запроса Киева. Было отмечено, что Украина заслуживает самостоятельно решать свою судьбу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на заявление министра обороны Чехии Яны Черноховой в интервью Denik N.
"Украина является нашим партнером. Партнером НАТО и партнером Чешской Республики. У нас с ними общая история, наши страны были вместе под советской властью. Украина является хорошим партнером НАТО. Украинцы заслуживают решать сами", - подчеркнула Чернохова.
Министр ответила планирует ли Чехия присылать в Украину символический контингент по типу канадского: "Что касается наших военных, нас еще никто не спрашивал. Если Чехию попросят отправить солдат в Украину, мы готовы это рассмотреть. У нас есть воля помочь Украине".
Она подтвердила, что Чехия планирует направить в Украину снаряды для артиллерии калибра 152 мм.
"Если произойдет конфликт, и Украине нужно будет выслать женщин и детей в безопасное место – Чехия должна помочь здесь", – добавила Чернохова.
"Это очень близкая нам страна, здесь живет большая украинская община, и если она поедет домой, мы это тоже ощутим. С другой стороны, если у них потребуется отправить некоторых женщин и детей в безопасное место в случае конфликта, Чешская Республика также должна сотрудничать в этом отношении", - сказала она.
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Мы это никогда не забудем!!!!!
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если Бог даст, вместо гнилой Хорватии поедем в Чехию!!