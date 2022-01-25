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Новости Помощь Украине
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Чехия – друг Украины. Мы рассмотрим отправку военных в Украину, если будет запрос Киева, – министр обороны Чернохова

Чехия – друг Украины. Мы рассмотрим отправку военных в Украину, если будет запрос Киева, – министр обороны Чернохова

Чехия рассмотрит отправку военных в Украину при условии соответствующего запроса Киева. Было отмечено, что Украина заслуживает самостоятельно решать свою судьбу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на заявление министра обороны Чехии Яны Черноховой в интервью Denik N.

"Украина является нашим партнером. Партнером НАТО и партнером Чешской Республики. У нас с ними общая история, наши страны были вместе под советской властью. Украина является хорошим партнером НАТО. Украинцы заслуживают решать сами", - подчеркнула Чернохова.

Министр ответила планирует ли Чехия присылать в Украину символический контингент по типу канадского: "Что касается наших военных, нас еще никто не спрашивал. Если Чехию попросят отправить солдат в Украину, мы готовы это рассмотреть. У нас есть воля помочь Украине".

Она подтвердила, что Чехия планирует направить в Украину снаряды для артиллерии калибра 152 мм.

Читайте: Чехия заявила о готовности поставлять основное и самое дефицитное оружие украинской армии - 152-мм снаряды, - Бутусов

"Если произойдет конфликт, и Украине нужно будет выслать женщин и детей в безопасное место – Чехия должна помочь здесь", – добавила Чернохова.

"Это очень близкая нам страна, здесь живет большая украинская община, и если она поедет домой, мы это тоже ощутим. С другой стороны, если у них потребуется отправить некоторых женщин и детей в безопасное место в случае конфликта, Чешская Республика также должна сотрудничать в этом отношении", - сказала она.

Автор: 

армия (8502) Минобороны (9404) россия (96038) Украина (45002) Чехия (1736) интервью (231)


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Топ комментарии
+131
Саме справжні друзі виявляють себе у справжній біді.Чехам-респект...
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25.01.2022 14:27
+76
Самое серьезное заявление за 8 лет!
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25.01.2022 14:27
+59
німецьким покидькам-читати обов'язково...
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25.01.2022 14:36
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Спасибище, Друзья!!!)

Мы это никогда не забудем!!!!!
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25.01.2022 19:19 Ответить
.. а не хочет ли сейчас Венгрия "отбдагодарить" россию за 1956год?
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25.01.2022 20:45 Ответить
Поляки тоже могут думаю солдат прислать, и Турция, и Великобритания и США, и Прибалтика и еще много стран подключится. Если враг большой, и нападает на всех по одному, то нужно не по одиночке ему противостоять, а бить его вместе!
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25.01.2022 20:46 Ответить
тем временем пынька предложил Ангеле Меркель пост председателя совета директоров АО "Зарубежнефть"
также приказано трудоустроить опального немецкого вице-адмирала, воздыхателя моли
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25.01.2022 21:10 Ответить
ТАК КАК МЫ МОЖЕМ !!! БОЛЬШЕ НИКТО НЕ МОЖЕТ И РОССИЯ ЭТОГО БОИТСЯ !!!
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25.01.2022 21:28 Ответить
вот это да! единственная стрна в мире, которая такое заявила!!
если Бог даст, вместо гнилой Хорватии поедем в Чехию!!
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25.01.2022 22:01 Ответить
Хорватия нормальная страна и хорваты это ещё одни наши славянские друзья и Братья. И всегда нас поддерживали. Просто там президент такой же как чеховский Земан. А премьер и в Чехии и в Хорватии нормальные. Не запутывайтесь
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25.01.2022 23:42 Ответить
у нас тоже клован тудаже. Та шож это за презеденская колоборанская эпидемия. Пора на карантин в ростов всех
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26.01.2022 01:58 Ответить
Ніякого запиту від унюханого наркомана не буде.
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25.01.2022 23:52 Ответить
Вишеградська скупщина + Люблінський трикутник = кращий пріорітет ніж НАТО і ЄС.
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26.01.2022 01:14 Ответить
Если продержаться 2 недели, то у нас будут военные от всех наших друзей плюс ПРО, прмощь авиации НАТО.. Это уже фактически победа.
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26.01.2022 03:54 Ответить
Чехам - респект!
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26.01.2022 06:29 Ответить
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