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Новости Война
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Бывшему сотруднику СБУ сообщили о подозрении в госизмене, дезертирстве и участии в террористической организации, - ГБР

Бывшему сотруднику СБУ сообщили о подозрении в госизмене, дезертирстве и участии в террористической организации, - ГБР

Сотрудники ГБР во взаимодействии с ОКР СБУ заочно сообщили о подозрении бывшему сотруднику Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, который предал государство и работает на оккупационные власти Луганщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что в 2014 году после захвата части Луганской области незаконными вооруженными формированиями действующий сотрудник СБУ выехал с оккупированной территории. Однако вскоре вернулся и начал работать на самопровозглашенную власть в ОРДЛО.

"Спустя некоторое время его назначили на должность начальника оперативно-технического отдела так называемого Министерства государственной безопасности "ЛНР", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что он организовывал и проводил мероприятия по сбору информации о пленных так называемой "ЛНР", в том числе в отношении военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии Украины, работников СБУ и т.д.

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В настоящее время бывшему правоохранителю заочно уведомлено о подозрении в:

  • дезертирстве (ч. 1 ст. 408 УК Украины);
  • участии в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);
  • государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

боевик (16779) СБУ (19985) наемники рф (2090) ГБР (3032) ОРДЛО (246) подозрение (501)


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Топ комментарии
+7
Чому не названо імя? Адже у нього тут є зв'язки. Люди мають знати з ким спілкувалися і ким насправді є цей чоловік. Імена зрадників і фотка їх мордочок це що державна таємниця? Країна має знати як героїв так і зрадників. Подвиг і зрада завжди мають імена...
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25.01.2022 14:44
+5
А що там з Голубаном?
А Ходаковському (Скіфу) вже повідомили про підозру?
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25.01.2022 14:38
+3
А що там з Мураєвим?
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25.01.2022 15:42
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А що там з Голубаном?
А Ходаковському (Скіфу) вже повідомили про підозру?
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25.01.2022 14:38 Ответить
Не удивлюсь, если потом, внезапно, окажется что Ходаковкий якобы суперзасекреченный наш штирлиц на их Лугандоне и выполнял сверхважное спецзадание партии и правительства, и ему надо ещё заплатить зарплату и пенсию... А по "новости" всё , как обычно : ни фото, ни названия ранее занимаемой должности, ни ФИО, одни анонимы и ноунэймы. Сплошное поле для манипуляций и оболванивания лохтората
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25.01.2022 16:31 Ответить
Секретар РНБО України під час війни продав квартиру на захопленій теріторії й сплатив загарбнику податки на підтримку ворожої армії.
Але це не зрада. Це інше.
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25.01.2022 14:42 Ответить
Чому не названо імя? Адже у нього тут є зв'язки. Люди мають знати з ким спілкувалися і ким насправді є цей чоловік. Імена зрадників і фотка їх мордочок це що державна таємниця? Країна має знати як героїв так і зрадників. Подвиг і зрада завжди мають імена...
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25.01.2022 14:44 Ответить
От, що ми навчилися, так це заочно осуджувати! А потім, на паперовиз звітах, вроді й діло зроблено і медальки заробили.
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25.01.2022 14:46 Ответить
А що там з Мураєвим?
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25.01.2022 15:42 Ответить
Я думаю к нему уже со всех «офисов» ездят договариваются …
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25.01.2022 16:17 Ответить
Жидовский ******** цирк
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25.01.2022 16:27 Ответить
Дебил !!! Х...ли тут скажешь! Променять Украину на дерьмо!!! Просто на дерьмо!!Просрал жизнь!
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25.01.2022 16:28 Ответить
А зеленскому с ермаком ? Им уже объявили ?
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25.01.2022 17:34 Ответить
 
 