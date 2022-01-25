Бывшему сотруднику СБУ сообщили о подозрении в госизмене, дезертирстве и участии в террористической организации, - ГБР
Сотрудники ГБР во взаимодействии с ОКР СБУ заочно сообщили о подозрении бывшему сотруднику Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, который предал государство и работает на оккупационные власти Луганщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Отмечается, что в 2014 году после захвата части Луганской области незаконными вооруженными формированиями действующий сотрудник СБУ выехал с оккупированной территории. Однако вскоре вернулся и начал работать на самопровозглашенную власть в ОРДЛО.
"Спустя некоторое время его назначили на должность начальника оперативно-технического отдела так называемого Министерства государственной безопасности "ЛНР", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что он организовывал и проводил мероприятия по сбору информации о пленных так называемой "ЛНР", в том числе в отношении военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии Украины, работников СБУ и т.д.
В настоящее время бывшему правоохранителю заочно уведомлено о подозрении в:
- дезертирстве (ч. 1 ст. 408 УК Украины);
- участии в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);
- государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.
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А Ходаковському (Скіфу) вже повідомили про підозру?
Але це не зрада. Це інше.