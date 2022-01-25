Известные одесситы выступили в защиту создания Музея современного искусства в помещениях Одесского завода шампанских вин

Культурные и общественные деятели Одессы заявили о намерении отстаивать создание Центра современного искусства и культуры на территории Одесского завода шампанских вин.

Об этом знаменитые одесситы заявили в открытом обращении к Фонду государственного имущества Украины, Министерству культуры и информационной политики Украины, Одесскому городскому совету и Облсовету, сообщает "Думская" со ссылкой на публикацию члена Президентского совета ОО "Всемирный клуб одесситов" Евгения Деменюка.

Обеспокоенность культурного сообщества города вызвали новости о предстоящем конкурсе по приватизации помещений Одесского завода шампанских вин, инициированного Фондом государственного имущества Украины, запланированного на 1 февраля.

"Полностью понимая стремление государства в лице ФГИ решить вопрос собственности Завода, хотим напомнить всем сторонам процесса, что в комплекс Одесского завода шампанских вин входят известные исторические здания, являющиеся памятниками архитектуры, и создающие охранную зону на территории Завода", - отмечают авторы обращения.

Подписанты напоминают, что на территории Завода уже находится Музей современного искусства Одессы, который в течение 14 лет является одним из самых значительных культурных объектов Украины, и молодежный Центр экспериментального искусства MUSEON.

"В рамках этого культурного пространства, на основании договора аренды, который действителен до 2035 года, строятся пространства для театральных представлений и перформансов, выставок и экспозиций, художественных мастерских и образовательных аудиторий. Но главное – это открытое место для отдыха и культурного досуга всех одесситов и гостей нашего города. Место гордости для Одессы, без которого невозможно будет представить ни один туристический гид или экскурсионный маршрут", - отмечается в тексте.

"Мы оставляем за собой право отстаивать свою позицию любым законным способом и противостоять любым попыткам украсть у Одессы и жителей города эту территорию и будущий Центр современного искусства и культуры", - говорится в обращении.

По словам известных одесситов, инициатива создания в городе крупного культурного объекта объединила вокруг себя многих участников, сторонников и доноров, стремящихся продолжить работу над идеей ревитализации и реновации Завода по определенному ранее плану и сценарию.

"Одесса будет сопротивляться любым попыткам и стремлениям превратить историческое здание и территорию охранной зоны в очередную строительную площадку с целью постройки здесь еще одного бизнес-центра или комплекса элитного жилья. Единственное возможное элитное назначение этого памятника архитектуры – дальнейшее развитие первого культурного хаба на всем украинском Юге и одного из самых больших в Украине", - уверены они.

По мнению авторов обращения, появление еще одного так называемого "девелоперского проекта" в исторической зоне Французского бульвара, вместо развития на этой территории современного культурного центра и музея современного искусства, является недопустимым, а уважение к культурному и историческому наследию должно наконец-то взять верх над коммерческими интересами строительных компаний. Известные одесситы обратились в Фонд государственного имущества Украины с призывом внимательно отнестись к каждому участнику будущего конкурса и его целям по отношению к территории Одесского завода шампанских вин.

"Мы поддерживаем позицию Фонда государственного имущества Украины, который включил в обязательные условия выкупа этого объекта выполнение условий действующего до 2035 года договора аренды всего имущественного комплекса и сохранение на территории Завода Музея современного искусства Одессы и других культурных заведений", - добавили они.

Авторы письма обращаются к Министерству культуры и информационной политики Украины, чтобы оно до даты проведения конкурса представило свою оценку касательно перспектив приватизации имущественного комплекса Завода, который включает здания, внесенные в реестр памятников архитектуры.

"Также просим рассмотреть возможность включения проекта по созданию на территории Одесского завода шампанских вин Центра современного искусства и культуры в программу "Большая реставрация", которая будет гарантией сохранения исторического наследия Одессы, реновации и ревитализации имущественного комплекса Завода именно в качестве крупного культурного и художественного центра", – говорится в обращении к руководству Министерства культуры и информационной политики Украины.

Открытое обращение подписали:

Евгений Голубовский, вице-президент ОО "Всемирный клуб одесситов", журналист, писатель, арт-критик, лауреат Почетного награды Одесского городского головы имени Григория Маразли всех степеней;

Елена Павлова, общественный деятель, член исполкома Одесского городского совета, член Президентского совета ОО "Всемирный клуб одесситов", координатор культурологических проектов;

Евгений Деменюк, писатель, историк искусства, член Президентского совета ОО "Всемирный клуб одесситов", лауреат Одесской муниципальной премии имени К. Паустовского;

Александра Ковальчук, и.о. директора Одесского национального художественного музея, депутат Одесского городского совета;

Светлана Остапова, директор КУ "Одесский муниципальный музей личных коллекций имени А.В. Блещунова";

Михаил Рашковецкий, искусствовед, арт-критик, куратор, член Комитета Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, куратор Одесских биеннале современного искусства;

Игорь Поронник, директор Музея Западного и Восточного искусства;

Алексей Ботвинов, Народный артист Украины, член Президентского совета ОО "Всемирный клуб одесситов", учредитель Международный музыкальный фестиваль "Odessa Classics";

Михаил Рева, Заслуженный художник Украины, скульптор, основатель благотворительного фонда "Будущее" и Детского реабилитационного центра имени Бориса Литвака;

Оксана Довгополова, доктор философских наук, профессор кафедры философии Одесского национального университета им. Мечникова;

Георгий Делиев, Народний артист Украины, актёр, режиссер, художественный руководитель театра "Маски-шоу";

Юлия Пивоварова, директор-художественный руководитель Одесского музыкально драматичного театра им. В. Василько; Наталья Эртнова, генеральный продюсер фестиваля Odessa Jazz Fest;

Игумения Серафима, настоятельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря. Письмо в данный момент открыто к подписанию.