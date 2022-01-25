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Новости Война
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При Зеленском на дороги потратили в 10 раз больше, чем на обеспечение воюющей армии - "Наши деньги". ИНФОГРАФИКА

При Зеленском на дороги потратили в 10 раз больше, чем на обеспечение воюющей армии -

На асфальтные закупки власти тратят в 10 раз больше, чем на военные.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

Издание сделало выборку с 2017 года, когда уже все государственные заказчики перешли в "Прозорро".

За этот период Минобороны провело закупки обмундирования, продовольствия, топлива, ремонта техники и т.п. на 63 млрд грн. Еще 84 миллиарда гривен в эти годы было заложено в бюджет по Государственному оборонному заказу – на военную технику, оружие и боеприпасы, закупки которых засекречены и проводятся не через систему "Прозорро". То есть, в целом на военные нужды за эти пять лет провели закупки на 147 млрд грн.

Укравтодоровские службы провели тендеры на ремонт дорог в этот же период на 635 млрд грн. При этом самый большой разрыв начался со стартом "Большого строительства" Владимира Зеленского. В 2021 году на асфальтирование протендерили в 10(!) раз больше, чем на материальное обеспечение армии воюющей страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 11,48 из 32,33 млрд грн: в условиях угрозы российского вторжения треть проведенных на прошлой неделе тендеров пришлась на асфальтирование, - СМИ. ТАБЛИЦА

При Зеленском на дороги потратили в 10 раз больше, чем на обеспечение воюющей армии - Наши деньги 01

Уменьшение внимания новой власти к армии очевидно даже в мелочах. Например, выделив заказ Минобороны всего того, что на солдата можно надеть – белье, униформа, шлемы, берцы, сумки и т.д:

При Зеленском на дороги потратили в 10 раз больше, чем на обеспечение воюющей армии - Наши деньги 02

Стоит отметить, что все большая часть строительства дорог делается на заемные и в Украине, и за рубежом деньги. В прошлом году выплаты по кредитам международным банкам и ОВГЗ составили рекордные 15 млрд грн. Так что когда преемники захотят изменить тенденцию финансирования армии, вполне может оказаться, что уже не будет из чего.

армия (8502) дороги (2512) тендер (668) финансирование (1804) Prozorro (213) ВСУ (6670)


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Топ комментарии
+49
Зедебил ,для каких целей дороги если не будет страны? И для кого они?
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25.01.2022 14:56
+27
Якщо не фінансувати армію то на твоєму паркетнику буде їздити якийсь умовний Моторола. Хоча какая разніца. Правда?
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25.01.2022 15:05
+20
дебил - "благодаря этому" - оккупационные войска быстрее смогут захватить Украину и выкинуть украинчев сос воих домов!!! сиди в своей вонючей россии по немецким прокси и помалкивай, путинский троль!!!
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25.01.2022 15:07
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https://novynarnia.com/2022/01/24/yaremenko-eskalacziya-1/ "Слуга народу" Яременко заявив, що в психологічні ігри з ескалацією грають партнери України, а не росіяни
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25.01.2022 15:32 Ответить
Мозг-табу.
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25.01.2022 15:48 Ответить
Хорошая дорога, это замечательно. Эх, наша власть не чешется, у меня на дачу дорога не очень.
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25.01.2022 15:34 Ответить
Тільки за одну кадрову політику, комуняку зе треба повісити.
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25.01.2022 15:36 Ответить
Нет слов, в стране война, а Клован дороги строит....

Господи, за что ты так наказал Украину ЗЕбилами?!....................
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25.01.2022 15:46 Ответить
Самі винні, чому у військових ,,відкати" менші, ніж на прокладці доріг? Спасибі ,,мудрим" 73%-ам.
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25.01.2022 18:47 Ответить
та при чем тут танки росиянцев к нашим дорогам? от некоторые в комментах тут про поедут руцкие танки по ним и все такое...ну перегибайте ребята...
вопрос в том что при +- одинаковом курсе валют дороги резко начали стоить в 2,5-3 раза дороже чем до зеленского, а армия получать почти ничего при зеленском... не обязательно быть шибко умным что бы понять, что нашу армию грабят под предлогом стройки дорог, дорог которые нужно стелить, многие заново и постоянно ремонтить (пока не придумают регулеровочный механизм по привлечению подрядчиков к обслуживанию весь гарантийный срок), все так... Но не ценой же обеспечения армии - раз, просто таки ахиревших от сверхбабла слуг и их друзей-холуев зебени и самой зеленой верхушки бабломойской власти - два!
Дороги нужны, но они нужны адекватно той ситуации, в которой находится экономически страна. У нас "зеленые" делают дороги в долг!!! в долг, Карл!!! на последние штаны!!! под приличный процент!
Вместо того что бы воровать по умному как то и делать хоть что то адекватное... А ведь все ж было неплохо. Экономика росла в 2019, инвесторы заходили понемногу, да робко и с опаской, но предыдущая власть показала, что в целом страна становиться адекватной и можно работать, получай бабки и строй дороги, вкладывай в инфраструктуру, не забывай за армию что б еще больше инвестиций заходило и стебай себе там в офшоры раз ты такое жадное быдло. Но оно очень жадное, поэтому свалило все что могло в экономике, оставило армию на голодном пайке и на позыченное уже строит суперсамыедорогие в истории дороги!!! и потом какое то рыло с сотней аккаунтов тысяч за 20 грн в месяц сидит тут и строчит оды великому кормчему Зе!
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25.01.2022 15:48 Ответить
Какая разница Зеленскому как деньги из украинской казны поступят его соплеменникам- кормильцам и благодетелям. Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений/ Компанії Коломойського і Палиці за рік збільшили дохід від "Великого будівництва" на 80% .
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25.01.2022 16:01 Ответить
Наші гроші, наші гроші? А то не з тих "борцунів", які ту зелену мерзоту привели до владу?
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25.01.2022 16:03 Ответить
А что этот оманский осёл Зеленский понимает в обороне Украины!! Ему бы бабло побольше заработать!!ЖИД.есть ЖИД!!
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25.01.2022 17:02 Ответить
І це дуже добре, бо їздити Ненькою тепер набагато краще. На армію грошей вистачає, жодних активних бойових дій не ведеться і не буде вестись. Рашка вже обісралася і тихо буде себе вести, а інфраструктуру держави треба розвивати, щоб соромно не було перед партнерами із ЄС та НАТО.
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25.01.2022 17:13 Ответить
На армію за весь рік ЗЕбіли не закупили жодного літра палива! За весь 2021 рік! Його лишилось 17 % від норм мирного часу. Про що більш серйозне може йти мова! Якщо б не американська допомога то ЗЕ уже б капітуляцію у вагоні укрзалізниці підписував
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25.01.2022 22:33 Ответить
Зебрехунець просто тупий віслюк!
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25.01.2022 17:54 Ответить
Верніть нам погані дороги, як при Петі! Сил вже нема терпіти цю зраду!
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25.01.2022 18:12 Ответить
А при Петі дороги будувались тими самими темпами, просто без піар-серіалів від студіо квартал95. Але будувались в 3 рази дешевше!
А тепер прийшло Велике Крадівництво-
1 км майбутньої траси код коштуватиме 300 млн грн або $11,2 млн.за нинішнім курсом, що дорожче, ніж у США, Канаді та Німеччині.
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25.01.2022 22:29 Ответить
дороги у Львові з гівна, після кожної відлиги таке саме лайно сиплять з модних мішків в ями. Пора зелень закатувати в ями...
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25.01.2022 18:25 Ответить
Понавибирали "по пріколу"...
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25.01.2022 19:24 Ответить
Це і є справжня державна зрада і мародерство.
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25.01.2022 19:25 Ответить
Цю тварюку треба судити як мінімум за саботаж фінансування армії та за велике крадівництво.
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25.01.2022 19:52 Ответить
А знаєте, чому воно будувало дороги? Бо це найпростіший спосіб пропіаритись. Але це йому не допомогло
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25.01.2022 22:16 Ответить
Так ЗЕ не закупал топливо для ЗСУ весь 2021 год!
Топлива осталось 17% от норм мирного времени.
Так что для кого строятся дороги и мосты- вы уже догадались наверно!
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25.01.2022 22:27 Ответить
Зеленеску - верховний зрадник України. бажаю йому дев'ять грамів у серце, та стільки ж у голову, шоб гарантовано.
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25.01.2022 23:03 Ответить
Ну ведь рашинские войска предпочитают передвигаться по хорошим дорогам.... А не как наполеоновские в рашке - по гов-ну.....
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26.01.2022 11:20 Ответить
Як, тепер, у березні 2022 боляче читати таке.... ((( Це справжня зрада, за яку ми зараз платимо життям дітей...
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28.03.2022 17:41 Ответить
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