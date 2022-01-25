При Зеленском на дороги потратили в 10 раз больше, чем на обеспечение воюющей армии - "Наши деньги". ИНФОГРАФИКА

На асфальтные закупки власти тратят в 10 раз больше, чем на военные.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

Издание сделало выборку с 2017 года, когда уже все государственные заказчики перешли в "Прозорро".

За этот период Минобороны провело закупки обмундирования, продовольствия, топлива, ремонта техники и т.п. на 63 млрд грн. Еще 84 миллиарда гривен в эти годы было заложено в бюджет по Государственному оборонному заказу – на военную технику, оружие и боеприпасы, закупки которых засекречены и проводятся не через систему "Прозорро". То есть, в целом на военные нужды за эти пять лет провели закупки на 147 млрд грн.

Укравтодоровские службы провели тендеры на ремонт дорог в этот же период на 635 млрд грн. При этом самый большой разрыв начался со стартом "Большого строительства" Владимира Зеленского. В 2021 году на асфальтирование протендерили в 10(!) раз больше, чем на материальное обеспечение армии воюющей страны.

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Уменьшение внимания новой власти к армии очевидно даже в мелочах. Например, выделив заказ Минобороны всего того, что на солдата можно надеть – белье, униформа, шлемы, берцы, сумки и т.д:

Стоит отметить, что все большая часть строительства дорог делается на заемные и в Украине, и за рубежом деньги. В прошлом году выплаты по кредитам международным банкам и ОВГЗ составили рекордные 15 млрд грн. Так что когда преемники захотят изменить тенденцию финансирования армии, вполне может оказаться, что уже не будет из чего.