При Зеленском на дороги потратили в 10 раз больше, чем на обеспечение воюющей армии - "Наши деньги". ИНФОГРАФИКА
На асфальтные закупки власти тратят в 10 раз больше, чем на военные.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".
Издание сделало выборку с 2017 года, когда уже все государственные заказчики перешли в "Прозорро".
За этот период Минобороны провело закупки обмундирования, продовольствия, топлива, ремонта техники и т.п. на 63 млрд грн. Еще 84 миллиарда гривен в эти годы было заложено в бюджет по Государственному оборонному заказу – на военную технику, оружие и боеприпасы, закупки которых засекречены и проводятся не через систему "Прозорро". То есть, в целом на военные нужды за эти пять лет провели закупки на 147 млрд грн.
Укравтодоровские службы провели тендеры на ремонт дорог в этот же период на 635 млрд грн. При этом самый большой разрыв начался со стартом "Большого строительства" Владимира Зеленского. В 2021 году на асфальтирование протендерили в 10(!) раз больше, чем на материальное обеспечение армии воюющей страны.
Уменьшение внимания новой власти к армии очевидно даже в мелочах. Например, выделив заказ Минобороны всего того, что на солдата можно надеть – белье, униформа, шлемы, берцы, сумки и т.д:
Стоит отметить, что все большая часть строительства дорог делается на заемные и в Украине, и за рубежом деньги. В прошлом году выплаты по кредитам международным банкам и ОВГЗ составили рекордные 15 млрд грн. Так что когда преемники захотят изменить тенденцию финансирования армии, вполне может оказаться, что уже не будет из чего.
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Господи, за что ты так наказал Украину ЗЕбилами?!....................
вопрос в том что при +- одинаковом курсе валют дороги резко начали стоить в 2,5-3 раза дороже чем до зеленского, а армия получать почти ничего при зеленском... не обязательно быть шибко умным что бы понять, что нашу армию грабят под предлогом стройки дорог, дорог которые нужно стелить, многие заново и постоянно ремонтить (пока не придумают регулеровочный механизм по привлечению подрядчиков к обслуживанию весь гарантийный срок), все так... Но не ценой же обеспечения армии - раз, просто таки ахиревших от сверхбабла слуг и их друзей-холуев зебени и самой зеленой верхушки бабломойской власти - два!
Дороги нужны, но они нужны адекватно той ситуации, в которой находится экономически страна. У нас "зеленые" делают дороги в долг!!! в долг, Карл!!! на последние штаны!!! под приличный процент!
Вместо того что бы воровать по умному как то и делать хоть что то адекватное... А ведь все ж было неплохо. Экономика росла в 2019, инвесторы заходили понемногу, да робко и с опаской, но предыдущая власть показала, что в целом страна становиться адекватной и можно работать, получай бабки и строй дороги, вкладывай в инфраструктуру, не забывай за армию что б еще больше инвестиций заходило и стебай себе там в офшоры раз ты такое жадное быдло. Но оно очень жадное, поэтому свалило все что могло в экономике, оставило армию на голодном пайке и на позыченное уже строит суперсамыедорогие в истории дороги!!! и потом какое то рыло с сотней аккаунтов тысяч за 20 грн в месяц сидит тут и строчит оды великому кормчему Зе!
А тепер прийшло Велике Крадівництво-
1 км майбутньої траси код коштуватиме 300 млн грн або $11,2 млн.за нинішнім курсом, що дорожче, ніж у США, Канаді та Німеччині.
Топлива осталось 17% от норм мирного времени.
Так что для кого строятся дороги и мосты- вы уже догадались наверно!