Инженерную группу "Арей" заставили полностью переделать документацию по БМПО "Вавилон" из-за употребления слова "мастило", а не "олива", - СМИ
Для принятия работы по БМПО "Вавилон" созвали несколько комиссий, не зафиксировавших никакого нарушения.
Об этом говорится в материале ZN.ua "Технологии срыва государственного оборонного заказа", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что получив документы о завершении очередного этапа "Вавилона", в Минобороны, вместо того, чтобы немедленно начать следующий, через две недели решили создать отдельную комиссию для повторного принятия работы.
"Десять военных членов комиссии, на фоне жесткого карантина, стянули из Киева, Чернигова, Харькова, Мариуполя, Днепра. Комиссия, не обнаружив никаких недостатков, повторно приняла работы, составила положительный акт и представила в Минобороны, где он валялся до конца 2020 года. Почему валялся? Очевидно, для того, чтобы "Арей" подумал над повышением цены бронестали и пересмотрел свою позицию по (не)использованию чепковских элементов динамической защиты", - говорится в материале.
Журналисты отмечают, что поскольку опытно-конструкторскую работу (ОКР) "Вавилон" не удалось сорвать руками членов комиссии, в Департаменте военно-технической политики и развития вооружения и военной техники (ОТП РОВД) Министерства обороны Украины срочно сменили куратора ОКР "Вавилон".
" Им стал В.Снисаренко — бывший заместитель начальника харьковского военного представительства, контролирующего Харьковское конструкторское бюро машиностроения (ХКБМ) и "Завод им. В.Малышева". Одни говорят, что новый куратор — кум одного из руководителей этих предприятий, другие — что просто близкий друг. Куратор под позывным "Кум" начал свое кураторство с расчетом на то, что в "Арее" — не специалисты с десятком лет опыта в танкостроении, а "твари дрожащие"", - говорится в сообщении.
"Выполненные работы "Арея" принимали более 20 уполномоченных лиц, и в их актах не зафиксировано ни одно нарушение. Но это не помешало вновь назначенному куратору выдвинуть свои "претензии". Оцените их обоснованность: конструкторскую документацию "Арей" должен полностью переделать, потому что, по личному мнению "Кума", надо употреблять термины "моторна олива" вместо "моторне мастило" и "підшипник" вместо "вальниця". "Арей" деликатно объяснил лингвистическую профанацию, — термин "мастило" используется в приказах Минобороны, в решениях Верховного суда Украины, в постановлениях Кабмина, а термин "вальниця" применяется во исполнение требований соответствующего ДСТУ.", - продлили в материале.
Также, говорится в материале, другим письмом Снисаренко на пару с Шостаком было предложено "в качестве производителя опытного образца" привлечь ГП "Завод им. В. Малышева". Несмотря на то, что ГП "Завод им. В. Малышева" находится в банкротстве с задолженностью 2 млрд грн, а Закон категорически запрещает размещать государственные оборонные заказы на предприятиях-банкротах.
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кое-кто из Днепра его от души поздравляли !
(24 января 1979 года)
но тем не менее !!! поздравляем !!!!!!!
Щось не віриться. В ******** умовах таке редаґування зайняло б хвилини.
Видається, що Цензор (або блаЗЄнські) хоче просто дискредитувати впровадження усталеної термінології українською.
В ней нельзя нажать Replace и за минуту поменять одно слово на другое.
И после любой замены весь процесс приемки запускается по новой.
Я перестал системно пользоваться украинским языком именно потому, что увидел, как легко кошерные саботажники обувают украиноговорящих.
1) Інженерну групу "Арей" змусили повністю переробити документацію по БМПВ "Вавілон" через вживання слова "мастило", а не "олива"
2) Документи, без яких виготовлення БМПВ "Вавілон" неможливе, вже більше року лежать в Міноборони, через що новітнього зразка важкої бронетехніки досі немає
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То які такі в біса проблеми? В заміні слова чи в чомусь иншому? Що Ви мені тут намагаєтеся довести? Знайдіть якусь студентку та їй просторікуйте про глобальні проблеми.
І буде багато співпадінь.
Стефанчук заявив- Армія почекає, Збройним силам наразі не потрібні додаткові 50 млрд грн
https://prm.ua/popry-evakuatsiiu-inozemnykh-dyplomativ-i-tryvohu-zakhodu-vlada-ne-bachyt-potreby-u-zbilshenni-biudzhetu-dlia-minoborony/
так что просто изменить два-три слова не получиться - переделывать придется всю !!!
про зміни в технічну документацію (які можуть потягнути час і затримати випуск)
мабуть щось таки змінилося на краще - якщо так швидко все вирішується...
ми колись задовбались зі зміною в конструкторських документах (пояснювальних записках.. здається без зміни в кресленні...чи ні - не пригадаю)
в пояснювальних записках - саме переклад технічних термінів на українську і затверждення і согласування маловживаних і специфічних слів і словосполучень... теж намучило)
та це дійсно було дуже давно))))... в минулому віці ))))...на рубежі Незалежності і сссру
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термінів ОЛІЯ, ОЛИВА, МАСЛО та МАСТИЛО
Терміни ОЛІЯ, ОЛИВА, МАСЛО й МАСТИЛО часто плутають і використовують як синоніми, але це не те саме. Звернімося до словника й нормативної документації окремих галузей.
http://sum.in.ua/ Академічний тлумачний словник української мови (1970-1980 рр.) дає такі визначення цих термінів:
http://sum.in.ua/s/olija ОЛІЯ
1. Рідка жирова речовина, яку добувають з деяких рослин (переважно з їх насіння або плодів)
2. спец. Олійна фарба
3. заст. Мастило
http://sum.in.ua/s/olyva ОЛИВА
1. Вічнозелена субтропічна рослина родини маслинових з їстівними плодами, з яких одержують харчову і технічну олію; маслина
2. Нижчий ґатунок олії, який добувається з плодів цього дерева гарячим пресуванням і використовується для освітлення (перев. у лампадах), для змащування чого-небудь і т. ін.
3. заст., рідко Мастило
http://sum.in.ua/s/maslo МАСЛО
1. Харчовий продукт, який виробляють збиванням вершків або сметани
2. спец. Жирова речовина, яку видобувають із мінеральних речовин
3. техн. Те саме, що мастило (знач. 1)
http://sum.in.ua/s/mastylo МАСТИЛО
1. техн. Жирова речовина для змащування поверхонь тертя механізмів і деталей машин; масло (знач. 3)
2. розм. Те саме, що мазь (знач. 1)
Тобто, за тлумачним словником:
- олія - це жирова речовина рослинного походження;
- масло - харчовий продукт із молока тварин і жирова речовина мінерального походження;
- мастило - жирова речовина для змащування;
- олива - застаріле слово для вживання в такому контексті.
Словник фіксує стан мови на певний момент, але її розвиток триває. І термін олива, яким колись позначали оливкову олію, використовувану для технічних цілей (для спалювання в лампадах), і тривалий час не вживали, повернувся в ******* українську мову та використовується нині на позначення технічних продуктів.
Про це свідчить, зокрема, ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення». За цим стандартом, олива (mineral oil) - це суміш високомолекулярних нафтових вуглеводнів, що використовується в техніці як мастильний, електроізоляційний, консерваційний матеріал та робоча рідина. Стандарт виділяє мастильну, моторну, трансмісійну, компресорну, антикорозійну оливи тощо.
ДСТУ 3437-96 визначає мастило (grease) як пластичний матеріал, який являє собою структуровану загусником оливу, застосовувану для зменшення тертя, консервації виробів та герметизації ущільнень, і виділяє органічне, неорганічне, вуглеводневе, антифрикційне, консерваційне, ущільнювальне мастила тощо.
Принагідно зазначимо, що в нормативних документах (як-от вищезгаданий ДСТУ 3437-96, ДСТУ 4226:2003 «Мастильні матеріали, індустріальні оливи та споріднені продукти (клас L). Класифікація. Група Х (мастила)», ДСТУ ISO 8681:2002 «Нафтопродукти та матеріали мастильні. Загальна класифікація», ДСТУ 3464-96 «Авіаційні палива, мастильні матеріали, технічні рідини. Терміни та визначення») використовується термін мастильні матеріали (а не змащувальні матеріали).
Відповідне вживання цих термінів, особливо в технічному контексті, можна вважати за доцільне.
Отже, перекладаючи з англійської, радимо використовувати такі терміни:
oil
- олія (жирова речовина рослинного походження)
- олива (технічний продукт мінерального чи синтетичного походження)
- нафта, олійна фарба, (риб'ячий) жир (у відповідному контексті)
grease - мастило, жир
butter - масло
слід вживати терміни "моторна олива" замість "моторне мастило"
Узнаю "лингвистику" харьковского рагуля. Интересно какая у него была "предыдущая фамилия"? Избранные почуяли "родной" генофонд у власти и забыли, что "оливами" можно и подавиться, особенно теми, что с медной кожурой, свинцовой мякотью и стальной косточной.
Любить в мене дружина дивитись цього російського лібераста Варламова... І він там обурювався з цього маразму. А насправді свідомої дискредитації України професійними українофобами...
Що ж стосується "Арея", впевнений, можливо і потрібно доводити його ТТХ іншими, нелінгвістичними, методами. І тим більше, не підігрувати в цьому провокаторам зі слуг чи,просто, косабських *********.
Зелені тварюки не хочуть озброювати нашу армію - Путін образиться.
Питання чому і кому вигідно, щоб законопроекти не були прийняті? - потребує окремого дослідження.
Палива лишилось 30% від потреби. В такий-то час!
А на счет "чепковських елементів динамічного захисту" - Имеется в виду один паркетный генерал Чепков, который навязывает Арею включить его личную разработку в бюджет БМП, а за отказ это делать- создавал препятствия несколько лет