Инженерную группу "Арей" заставили полностью переделать документацию по БМПО "Вавилон" из-за употребления слова "мастило", а не "олива", - СМИ

Для принятия работы по БМПО "Вавилон" созвали несколько комиссий, не зафиксировавших никакого нарушения.

Об этом говорится в материале ZN.ua "Технологии срыва государственного оборонного заказа", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что получив документы о завершении очередного этапа "Вавилона", в Минобороны, вместо того, чтобы немедленно начать следующий, через две недели решили создать отдельную комиссию для повторного принятия работы.

"Десять военных членов комиссии, на фоне жесткого карантина, стянули из Киева, Чернигова, Харькова, Мариуполя, Днепра. Комиссия, не обнаружив никаких недостатков, повторно приняла работы, составила положительный акт и представила в Минобороны, где он валялся до конца 2020 года. Почему валялся? Очевидно, для того, чтобы "Арей" подумал над повышением цены бронестали и пересмотрел свою позицию по (не)использованию чепковских элементов динамической защиты", - говорится в материале.

Журналисты отмечают, что поскольку опытно-конструкторскую работу (ОКР) "Вавилон" не удалось сорвать руками членов комиссии, в Департаменте военно-технической политики и развития вооружения и военной техники (ОТП РОВД) Министерства обороны Украины срочно сменили куратора ОКР "Вавилон".

" Им стал В.Снисаренко — бывший заместитель начальника харьковского военного представительства, контролирующего Харьковское конструкторское бюро машиностроения (ХКБМ) и "Завод им. В.Малышева". Одни говорят, что новый куратор — кум одного из руководителей этих предприятий, другие — что просто близкий друг. Куратор под позывным "Кум" начал свое кураторство с расчетом на то, что в "Арее" — не специалисты с десятком лет опыта в танкостроении, а "твари дрожащие"", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 66% открытых закупок Минобороны не состоялись, а половина программы развития вооружения почти не выполнена, - военный эксперт

"Выполненные работы "Арея" принимали более 20 уполномоченных лиц, и в их актах не зафиксировано ни одно нарушение. Но это не помешало вновь назначенному куратору выдвинуть свои "претензии". Оцените их обоснованность: конструкторскую документацию "Арей" должен полностью переделать, потому что, по личному мнению "Кума", надо употреблять термины "моторна олива" вместо "моторне мастило" и "підшипник" вместо "вальниця". "Арей" деликатно объяснил лингвистическую профанацию, — термин "мастило" используется в приказах Минобороны, в решениях Верховного суда Украины, в постановлениях Кабмина, а термин "вальниця" применяется во исполнение требований соответствующего ДСТУ.", - продлили в материале.

Также, говорится в материале, другим письмом Снисаренко на пару с Шостаком было предложено "в качестве производителя опытного образца" привлечь ГП "Завод им. В. Малышева". Несмотря на то, что ГП "Завод им. В. Малышева" находится в банкротстве с задолженностью 2 млрд грн, а Закон категорически запрещает размещать государственные оборонные заказы на предприятиях-банкротах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников о Гособоронзаказе: Нам нужно переходить на 3-летнее стратегическое планирование. И этим я буду заниматься