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Новости Война
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Инженерную группу "Арей" заставили полностью переделать документацию по БМПО "Вавилон" из-за употребления слова "мастило", а не "олива", - СМИ

Инженерную группу

Для принятия работы по БМПО "Вавилон" созвали несколько комиссий, не зафиксировавших никакого нарушения.

Об этом говорится в материале ZN.ua "Технологии срыва государственного оборонного заказа", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что получив документы о завершении очередного этапа "Вавилона", в Минобороны, вместо того, чтобы немедленно начать следующий, через две недели решили создать отдельную комиссию для повторного принятия работы.

"Десять военных членов комиссии, на фоне жесткого карантина, стянули из Киева, Чернигова, Харькова, Мариуполя, Днепра. Комиссия, не обнаружив никаких недостатков, повторно приняла работы, составила положительный акт и представила в Минобороны, где он валялся до конца 2020 года. Почему валялся? Очевидно, для того, чтобы "Арей" подумал над повышением цены бронестали и пересмотрел свою позицию по (не)использованию чепковских элементов динамической защиты", - говорится в материале.

Журналисты отмечают, что поскольку опытно-конструкторскую работу (ОКР) "Вавилон" не удалось сорвать руками членов комиссии, в Департаменте военно-технической политики и развития вооружения и военной техники (ОТП РОВД) Министерства обороны Украины срочно сменили куратора ОКР "Вавилон".

" Им стал В.Снисаренко — бывший заместитель начальника харьковского военного представительства, контролирующего Харьковское конструкторское бюро машиностроения (ХКБМ) и "Завод им. В.Малышева". Одни говорят, что новый куратор — кум одного из руководителей этих предприятий, другие — что просто близкий друг. Куратор под позывным "Кум" начал свое кураторство с расчетом на то, что в "Арее" — не специалисты с десятком лет опыта в танкостроении, а "твари дрожащие"", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 66% открытых закупок Минобороны не состоялись, а половина программы развития вооружения почти не выполнена, - военный эксперт

"Выполненные работы "Арея" принимали более 20 уполномоченных лиц, и в их актах не зафиксировано ни одно нарушение. Но это не помешало вновь назначенному куратору выдвинуть свои "претензии". Оцените их обоснованность: конструкторскую документацию "Арей" должен полностью переделать, потому что, по личному мнению "Кума", надо употреблять термины "моторна олива" вместо "моторне мастило" и "підшипник" вместо "вальниця". "Арей" деликатно объяснил лингвистическую профанацию, — термин "мастило" используется в приказах Минобороны, в решениях Верховного суда Украины, в постановлениях Кабмина, а термин "вальниця" применяется во исполнение требований соответствующего ДСТУ.", - продлили в материале.

Также, говорится в материале, другим письмом Снисаренко на пару с Шостаком было предложено "в качестве производителя опытного образца" привлечь ГП "Завод им. В. Малышева". Несмотря на то, что ГП "Завод им. В. Малышева" находится в банкротстве с задолженностью 2 млрд грн, а Закон категорически запрещает размещать государственные оборонные заказы на предприятиях-банкротах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников о Гособоронзаказе: Нам нужно переходить на 3-летнее стратегическое планирование. И этим я буду заниматься

Автор: 

Минобороны (9404) оружие (10248) Гособоронзаказ (55)


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Топ комментарии
+48
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25.01.2022 14:52
+21
У когось у голові не вистачає мастила,оливи,або кпепки...А насправді у когось зовсім не вистачає розуму,або воно гнида та зрадник...
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25.01.2022 14:55
+11
314дараси є скрізь..(
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25.01.2022 14:52
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25.01.2022 14:52 Ответить
это было вчера)))
кое-кто из Днепра его от души поздравляли !
(24 января 1979 года)
но тем не менее !!! поздравляем !!!!!!!
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25.01.2022 15:41 Ответить
Вітаю генерале, здоров'я Вам, ратних подвигів і довгая літа.
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25.01.2022 16:44 Ответить
314дараси є скрізь..(
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25.01.2022 14:52 Ответить
Це теж шкідництво, прикрите "патріЙОтизмом"...
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25.01.2022 14:54 Ответить
Нажаль улюбленцям 73% за Буковелями на це ніколи звертати увагу.
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25.01.2022 18:37 Ответить
ПаРашкинцы оценят заботу "Кума" о них...
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25.01.2022 14:54 Ответить
У когось у голові не вистачає мастила,оливи,або кпепки...А насправді у когось зовсім не вистачає розуму,або воно гнида та зрадник...
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25.01.2022 14:55 Ответить
Думаю там в основе генофонд.
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25.01.2022 15:12 Ответить
ніяких "або"...
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25.01.2022 18:21 Ответить
Далі буде. Це тільки початок.
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25.01.2022 14:58 Ответить
блаЗЄнські, звісно, покидьки, але.
Щось не віриться. В ******** умовах таке редаґування зайняло б хвилини.
Видається, що Цензор (або блаЗЄнські) хоче просто дискредитувати впровадження усталеної термінології українською.
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25.01.2022 14:58 Ответить
Крім того очевидно що така заміна, якщо вона була, це просто привід для саботажу.
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25.01.2022 15:02 Ответить
редагування так ,а нова перевірка , комісія і т.д. - місяці
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25.01.2022 15:03 Ответить
А комісія, яким боком до редагування.
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25.01.2022 16:46 Ответить
Комісія, не виявивши жодної вади, повторно прийняла роботи, склала позитивний акт і подала в Міноборони, де він валявся до кінця 2020 року
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25.01.2022 15:04 Ответить
До чого тоді в статті акцентувати увагу на словах олива/мастило?
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25.01.2022 15:06 Ответить
НАДА.
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25.01.2022 16:47 Ответить
Чувак, ты вообще не представляешь себе что такое "конструкторская документация" и даже в каком виде она передается от исполнителя к заказчику.
В ней нельзя нажать Replace и за минуту поменять одно слово на другое.
И после любой замены весь процесс приемки запускается по новой.
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25.01.2022 15:16 Ответить
Добродію, я працюю ІК. І знаю важливість коректної термінології. І не треба тут наполягати на глобальній проблемі.
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25.01.2022 15:19 Ответить
Тем хуже, потому что сразу видно, что нет понимания какой объём работ и какая задержка по времени будет в итоге из за замены слова-синонима.
Я перестал системно пользоваться украинским языком именно потому, что увидел, как легко кошерные саботажники обувают украиноговорящих.
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25.01.2022 15:30 Ответить
Добродію, ось Вам два повідомлення з Цензора:

1) Інженерну групу "Арей" змусили повністю переробити документацію по БМПВ "Вавілон" через вживання слова "мастило", а не "олива"

2) Документи, без яких виготовлення БМПВ "Вавілон" неможливе, вже більше року лежать в Міноборони, через що новітнього зразка важкої бронетехніки досі немає
-------------------------------
То які такі в біса проблеми? В заміні слова чи в чомусь иншому? Що Ви мені тут намагаєтеся довести? Знайдіть якусь студентку та їй просторікуйте про глобальні проблеми.
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25.01.2022 15:37 Ответить
Проблема у тому, що є саботаж на багатьох рівнях, включно з Міноборони, а ви навіть не можете осягнути такий дуже простий стан речей. Про те, як на цей саботаж мотивуються співробітники я навіть не почну вам розказувати. Ви трохи розумніший ніж Зеленський, але цього для продовження розмови недостатньо.
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25.01.2022 16:03 Ответить
Всі мають буть занесені в Миротворець. Рано чи пізно списки КДБ, агентів впливу ФСБ та їх прихвстней буде відкрито.
І буде багато співпадінь.
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25.01.2022 15:00 Ответить
твари просто хотят откат с разрабов. хотя, в принципе, что мешает откатчику быть гебовским тихарем
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25.01.2022 15:03 Ответить
та не відкат ,а саботаж озброєння армії
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25.01.2022 15:04 Ответить
я сказал, откат. что ему мешает быть одновременно и саботажем?_____________Очевидно, для того, аби "Арей" подумав над підвищенням ціни бронесталі і переглянув свою позицію щодо (не)використання чепковських елементів динамічного захисту", - йдеться в матеріал
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25.01.2022 15:07 Ответить
А Стрефанчук заявив:

Стефанчук заявив- Армія почекає, Збройним силам наразі не потрібні додаткові 50 млрд грн

https://prm.ua/popry-evakuatsiiu-inozemnykh-dyplomativ-i-tryvohu-zakhodu-vlada-ne-bachyt-potreby-u-zbilshenni-biudzhetu-dlia-minoborony/
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25.01.2022 16:06 Ответить
а если Арей в документах поставят автозамену слов и по-новому распечатают, до чего еще этот "кум" дое...бется? и где же все оравшие про свинарчюков?________________________Куратор під позивним "Кум" розпочав своє кураторство з розрахунком на те, що в "Ареї" - не фахівці з десятками років досвіду в танкобудуванні, а "твари дрожащие"
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25.01.2022 15:01 Ответить
нет... не все так просто... тех.документация это такой головняк и там столько подписей по-новой придется собрать (а подписи не просто"собрать" некоторые изучают-рассматривают-думают)
так что просто изменить два-три слова не получиться - переделывать придется всю !!!
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25.01.2022 15:44 Ответить
Два дні на виправлення, два дні на перевірку, два тижні на перезатвердження. Ось і весь головняк. Аби по3.14здіти.
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25.01.2022 16:51 Ответить
Ви це авторитетно заявляєте? колись с таким стикались??
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25.01.2022 17:17 Ответить
Про Що САМЕ? Про зміни, до документації чи до того, що саме ЦЕ може затримати випуск?
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25.01.2022 17:21 Ответить
воно одне з одним зв"язано...
про зміни в технічну документацію (які можуть потягнути час і затримати випуск)
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25.01.2022 17:27 Ответить
Ну то поясніть дію цего "пов'язано", а краще весь причинно наслідковий зв'язок, якщо ви його знаєте.
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25.01.2022 17:31 Ответить
я мав колись справу з технічною документацією....і колись переробляли її ...і на це віитратили не один день і не два... (якщо в документаціїї 5 сторінок - то можливо за 2 дні ви шось і зробите...)
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25.01.2022 17:37 Ответить
Я маю справу з розробкою, виробництвом і продажем не колись, а зараз. Тож давайте прояснимо питання в яку саме документацію потрібно внести редакційні, як на мою думку, зміни? Експлуатаційну(ІЕ), конструкторську, технологічну...... А потім я вам поясню, ЯК ЦЕ РОБИТЬСЯ І ВПРОДОВЖ ЯКОГО ЧАСУ І ЧИ МОЖЕ ЦЕ ВПЛИНУТИ НА ПРИЙОМКУ АПАРАТУ. ТА НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЙОГО ВИРОБНИЦТВО І ЕКСПЛУАТАЦІЮ.

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25.01.2022 18:01 Ответить
дуже добре що ви зараз маєте з цим справу...
мабуть щось таки змінилося на краще - якщо так швидко все вирішується...
ми колись задовбались зі зміною в конструкторських документах (пояснювальних записках.. здається без зміни в кресленні...чи ні - не пригадаю)
в пояснювальних записках - саме переклад технічних термінів на українську і затверждення і согласування маловживаних і специфічних слів і словосполучень... теж намучило)
та це дійсно було дуже давно))))... в минулому віці ))))...на рубежі Незалежності і сссру
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25.01.2022 18:34 Ответить
Ми починали вчитись, нажаль, на своїх помилках. Тільки через два рази на третій почали узгоджувати глосарій, стандарти, згідно яких повинна проводитись розробка, прийомка, виробництво, випробування виробів. Треба сказати, що з (14-15) року, розробник сам має право вирішувати, на які стандарти йому опиратись і чи, взагалі, брати до уваги, хоч якісь, а може розробляти свої.... Такі справи.
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26.01.2022 00:07 Ответить
а ты точно прочитал новость и понял в чем там суть?
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26.01.2022 13:32 Ответить
А чому запитуєш?
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26.01.2022 14:13 Ответить
я понимаю что дело так или иначе будет долгое, особенно если "кум" так захочет. я о том, что новую документацию распечатать не проблема, это при совке пришлось бы нагрузить сизифовым трудом машинисток. к чему дое..бутся в след.раз?
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26.01.2022 13:31 Ответить
Технічна олива це рідке мастило, маємо чистий саботаж.
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25.01.2022 15:09 Ответить
"Технічна олива" це нонсенс, олива і не буває іншою. P.S. Вчіть українську!
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25.01.2022 15:17 Ответить
Олива - рід рослин родини маслинових
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25.01.2022 15:41 Ответить
при всій моїй повазі :

***
термінів ОЛІЯ, ОЛИВА, МАСЛО та МАСТИЛО

Терміни ОЛІЯ, ОЛИВА, МАСЛО й МАСТИЛО часто плутають і використовують як синоніми, але це не те саме. Звернімося до словника й нормативної документації окремих галузей.

http://sum.in.ua/ Академічний тлумачний словник української мови (1970-1980 рр.) дає такі визначення цих термінів:

http://sum.in.ua/s/olija ОЛІЯ
1. Рідка жирова речовина, яку добувають з деяких рослин (переважно з їх насіння або плодів)
2. спец. Олійна фарба
3. заст. Мастило

http://sum.in.ua/s/olyva ОЛИВА
1. Вічнозелена субтропічна рослина родини маслинових з їстівними плодами, з яких одержують харчову і технічну олію; маслина
2. Нижчий ґатунок олії, який добувається з плодів цього дерева гарячим пресуванням і використовується для освітлення (перев. у лампадах), для змащування чого-небудь і т. ін.
3. заст., рідко Мастило

http://sum.in.ua/s/maslo МАСЛО
1. Харчовий продукт, який виробляють збиванням вершків або сметани
2. спец. Жирова речовина, яку видобувають із мінеральних речовин
3. техн. Те саме, що мастило (знач. 1)

http://sum.in.ua/s/mastylo МАСТИЛО
1. техн. Жирова речовина для змащування поверхонь тертя механізмів і деталей машин; масло (знач. 3)
2. розм. Те саме, що мазь (знач. 1)

Тобто, за тлумачним словником:
- олія - це жирова речовина рослинного походження;
- масло - харчовий продукт із молока тварин і жирова речовина мінерального походження;
- мастило - жирова речовина для змащування;
- олива - застаріле слово для вживання в такому контексті.

Словник фіксує стан мови на певний момент, але її розвиток триває. І термін олива, яким колись позначали оливкову олію, використовувану для технічних цілей (для спалювання в лампадах), і тривалий час не вживали, повернувся в ******* українську мову та використовується нині на позначення технічних продуктів.

Про це свідчить, зокрема, ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення». За цим стандартом, олива (mineral oil) - це суміш високомолекулярних нафтових вуглеводнів, що використовується в техніці як мастильний, електроізоляційний, консерваційний матеріал та робоча рідина. Стандарт виділяє мастильну, моторну, трансмісійну, компресорну, антикорозійну оливи тощо.

ДСТУ 3437-96 визначає мастило (grease) як пластичний матеріал, який являє собою структуровану загусником оливу, застосовувану для зменшення тертя, консервації виробів та герметизації ущільнень, і виділяє органічне, неорганічне, вуглеводневе, антифрикційне, консерваційне, ущільнювальне мастила тощо.

Принагідно зазначимо, що в нормативних документах (як-от вищезгаданий ДСТУ 3437-96, ДСТУ 4226:2003 «Мастильні матеріали, індустріальні оливи та споріднені продукти (клас L). Класифікація. Група Х (мастила)», ДСТУ ISO 8681:2002 «Нафтопродукти та матеріали мастильні. Загальна класифікація», ДСТУ 3464-96 «Авіаційні палива, мастильні матеріали, технічні рідини. Терміни та визначення») використовується термін мастильні матеріали (а не змащувальні матеріали).

Відповідне вживання цих термінів, особливо в технічному контексті, можна вважати за доцільне.

Отже, перекладаючи з англійської, радимо використовувати такі терміни:

oil
- олія (жирова речовина рослинного походження)
- олива (технічний продукт мінерального чи синтетичного походження)
- нафта, олійна фарба, (риб'ячий) жир (у відповідному контексті)
grease - мастило, жир
butter - масло
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25.01.2022 15:49 Ответить
Дякую за повагу. Ваш допис підтверджує моє зауваження абсолютно.
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25.01.2022 16:03 Ответить
Вичерпно, хоча Є місце для дискусії, але точно немає причин для саботажу, тому що ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ДОКУМЕНТАЦІЮ, тим більше редакційних правок, ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА, ЯКА НЕ ЗУПИНЯЄ ні експлуатації, ні виробництва, ні розробки, ні випробувань.
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26.01.2022 14:16 Ответить
Ні не носенс. Є олива рослина, Є олива рідина, харчовий продукт, що виробляють з з оливи-рослини. Її ще називають ОЛІЯ, але це - синонім. А є технічні оливи - рідини для змащування поверхонь, що труться. Мастило - загвльна назва рдких і не рідких мастил. Наприклад графітове мастило аж ніяк не можна назвати графітове оливо
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25.01.2022 16:59 Ответить
"Арей" делікатно пояснив лінгвістичну профанацію - термін "мастило" вживається в наказах Міноборони, у рішеннях Верховного суду України, в постановах Кабміну, а термін "вальниця" застосовується на виконання вимог відповідного ДСТУ", - продовжили в матеріалі
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26.01.2022 13:33 Ответить
Вочевидь, за цією, так званною, делікатністю приховується дещо інше. Можливо, це - небажання називати речі своїми іменами, здирників - здирниками, а можливо своє латентне українофобство. З цієї статті це - не зрозуміло.
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26.01.2022 14:24 Ответить
"Ним став В. Снісаренко - колишній заступник начальника харківського військового представництва, яке контролює Харківське конструкторське бюро машинобудування (ХКБМ) і "Завод ім. В. Малишева"
слід вживати терміни "моторна олива" замість "моторне мастило"
Узнаю "лингвистику" харьковского рагуля. Интересно какая у него была "предыдущая фамилия"? Избранные почуяли "родной" генофонд у власти и забыли, что "оливами" можно и подавиться, особенно теми, что с медной кожурой, свинцовой мякотью и стальной косточной.
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25.01.2022 15:11 Ответить
тодi нe рогуля а кугута.
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25.01.2022 15:28 Ответить
Та ні шановний, кугут це той кого 73% обрали. А цей все ж рогуль, і відчуваю що кошерний.
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25.01.2022 15:40 Ответить
кугут - тe сам що рогуль лишe на схiднiй Украiнi. на схiднiй Украiнi рогуль нe в ходу.
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25.01.2022 19:52 Ответить
а *********** обрали як рогулi так i кугути.
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25.01.2022 20:09 Ответить
Так ви, шановний, за лінгвістику чи за озброєну армію? Якщо ворог буде у вашій хаті, то вам лінгвістика вже ворога знадобиться. Буде вам вже МАСЛО. Не сподобається МАСЛО, ... а по харЕ?
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25.01.2022 18:21 Ответить
Є стандарти для технічної документації, треба їх дотримуватись. І справді, між мастилом і оливою велика різниця, якщо хто українською не розуміє, то кацапською це "смазка" та "машинное масло". P.S. Вчіть українську!
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25.01.2022 15:15 Ответить
Ну тогда значит верховный суд и министерство обороны должны тоже все документы переделать.
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25.01.2022 15:21 Ответить
Просто-вчіть-українську-мову. А то дивно якось - людина з прізвищем Гуменюк пише кацапською.
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25.01.2022 15:24 Ответить
У тебя есть шанс бесконечно совершенствовать стандарты технической документации и в итоге бесконечно писать мемуары блискавичною українською мовою у таборі десь під Магаданом.
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25.01.2022 15:45 Ответить
Не лякай кацапе, будемо і савєршенстваватца, і таких, як ти на ліхтарях вивішувати, якщо тест на "спідницю, паляницю...." не пройдете.
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25.01.2022 17:37 Ответить
Вішати будеш на БМПВ чи як звичайно .... на стільчіку з гвинтівок Мосіна? Доки ви будете граматику вчити разом, москалі ваші університети голими руками захоплють. Ось так, академіку.
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25.01.2022 18:25 Ответить
Вішати будемо в людних місцях з табличками "мацкаль", "косаб", "ватнік"..
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25.01.2022 18:50 Ответить
А не дивно було коли Табачник який володів українською досконало, підтримував українофобію в уряді Яника? А рлсійськомовні фронтовики ЗСУ теж для тебе люди другого сорту? Ви, вишиватники, вже дістали- у вас замість реальних справ у всьому винен російськомовний коментатор
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25.01.2022 22:49 Ответить
Повинні, а мо й ні? Дивлячись ЩО було предметом їх розгляду.
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25.01.2022 18:54 Ответить
За лексичними нормами української мови, масло - вершкове, олія - рослинна, мастило або олива - жирова речовина для змазування поверхонь тертя механізмів. Отже, правильно казати заміна мастила (рідше - оливи) в двигунах.
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25.01.2022 15:16 Ответить
Це мені нагадує як недавно в світі подій в Казахстані, на телеканалі "НАШ" допитували одного казаха на мові а він її не розумів. А ведучі такі - вибачте, у нас закон.
Любить в мене дружина дивитись цього російського лібераста Варламова... І він там обурювався з цього маразму. А насправді свідомої дискредитації України професійними українофобами...
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25.01.2022 15:17 Ответить
Кто-то явно свои деревянные рубли отрабатывает - лишь бы украинская армия не получила вооружение, суки.
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25.01.2022 15:17 Ответить
Хорошая, перспективная машина которую явно саботируют из-за поребрика. Этому чепкову и его "куму" надо прикладом рыло начистить.
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25.01.2022 15:22 Ответить
Ідіоти...Це ж очевидне гальмування прцоесу...
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25.01.2022 15:27 Ответить
Вони натякають, якщо згадано про мастило, то треба підмастити на лапу, а інакше олива і роки очікування.
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25.01.2022 15:32 Ответить
Путинская кротоферма работает...
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25.01.2022 15:32 Ответить
І в чому проблема переробити, а по-суті просто, замінити в документації мастило на оливи та "підшипник" на "вальниці". Чергова спроба дискредитувати мовний закон. З яких пір порушення Верховним Судом та МО технічної термінології Є виправданням для інших таких же порушників української мови. Безумовно цей "мовний конфлікт" - лише привід, але в такому контексті поданий, що ТЕЖ дискредитує мовни закон. Пишу Це зі знанням справи, тому що до моїх обов'язків входить написання таких інструкцій, правда, для гвинтокрилів. І там - вибір невеликий, альбо пишеш косабської, альбо пробиваєш стіну лобом, доводячи знизу і аж до "Державної авіаційної службаи України", що "руль направленія" це - стерно, "підшипник" на "вальниці"......і т.д.
Що ж стосується "Арея", впевнений, можливо і потрібно доводити його ТТХ іншими, нелінгвістичними, методами. І тим більше, не підігрувати в цьому провокаторам зі слуг чи,просто, косабських *********.
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25.01.2022 15:37 Ответить
До того ж ці оливи, чи мастила мають свої торгові марки, ДСТУ і тому подібне і їх ніяк не переплутаєш.
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25.01.2022 16:03 Ответить
Ще у 15 році танки з ремонту після малишева треба було перебирати, бо там часто як не ганчірка у повітрязабірнику, то якесь сміття у мастилі. У підсумку танки майже одразу виходили з ладу. Вони вже давно саботують Україну.
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25.01.2022 15:39 Ответить
Как я и говорил что предатели и саботажники у тебя за спиной гораздо опаснее врага по ту линию фронта.
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25.01.2022 15:45 Ответить
Это уже диверсия- даже не саботаж
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25.01.2022 22:43 Ответить
У макитрі у вальницях не вистачає мастила (оливи). Або олів'є.
Зелені тварюки не хочуть озброювати нашу армію - Путін образиться.
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25.01.2022 16:03 Ответить
А они документацию вручную на ватмане чертят? В современном электроннодокументном мире поменять везде "мастыло" на "олыва" не есть большая проблема...
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25.01.2022 16:48 Ответить
Та ото ж і я про те саме. Довше писати інструкцію про те, як ЦЕ виконати ніж, просто, зробити самому. Я розумію, що пан мав на увазі "чєлавєчєскій фактор", він,власне, про це і пише, але то, вже - саботаж і юрисдикція прокурорів, СБУ, дбр.....
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26.01.2022 00:19 Ответить
Ручне управління розробками нових зразків військової техніки з боку Міноборони триває вже 30 років, хоча Кабінет Міністрів розпорядженням від 01.07.2009 № 756 схвалив Концепцію створення національної системи розроблення та поставлення на виробництво озброєння, військової і спеціальної техніки. Відповідно до Концепції Уряд тричі вносив на розгляд Верховної Ради законопроекти про створення і виробництво озброєння, вйськової і спеціальної техніки (№№ 7520, 2420а, 7389).

Питання чому і кому вигідно, щоб законопроекти не були прийняті? - потребує окремого дослідження.
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25.01.2022 17:10 Ответить
За Зеленського на дороги витратили в 10 разів більше, ніж на забезпечення армії, що воює, - "Наші гроші". ІНФОГРАФІКА Джерело:
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25.01.2022 18:05 Ответить
Причому дороги не для техніки ЗСУ. Для російської. Бо для своєї в 2021 тендери на закупівлю палива провели тільки в серпні, Карл! А в листопаді 70% тендерів скасували.
Палива лишилось 30% від потреби. В такий-то час!
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25.01.2022 22:42 Ответить
Я уже писал сто раз - система так устроена, что если начать оформлять документацию для тендера 1 января, то провести его возможно только через пол-года. И это в случае, если всё пройдёт вообще идеально (чего в реальности не бывает). Соответственно тендер на 2022 нужно начинать готовить не позднее августа 2021.....
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26.01.2022 10:57 Ответить
Якось воно дивно. Може це "консерва", котрій наказали - зупинити будь-якою ціною. В ссср би цих недоумків розстріляли за саботаж.
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25.01.2022 18:05 Ответить
Ну, хто ще не вірить, що Кроти та Казачки сидять в ОП? А може й біля Зеленського? І нашіптують йому, нашіптують ... про велике будівництво. Гроші в землю. Армія без техніки. Зеленський з рейтингом чи без, ще невідомо. Велике будівництво багато голосів не накосить. А ось Кроти з Козачками нашкодять по самі .... яйця.
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25.01.2022 18:18 Ответить
Рыги в ЗЕленой шкуре у власти если кому- то еще не ясно.

А на счет "чепковських елементів динамічного захисту" - Имеется в виду один паркетный генерал Чепков, который навязывает Арею включить его личную разработку в бюджет БМП, а за отказ это делать- создавал препятствия несколько лет
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25.01.2022 22:40 Ответить
гм... смазка и масло, кагбэ, разные вещи.
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26.01.2022 08:35 Ответить
ага.
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26.01.2022 14:03 Ответить
 
 