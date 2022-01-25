Документы, без которых изготовление БМПО "Вавилон" невозможно, уже больше года лежат в Минобороны, из-за чего новейшего образца тяжелой бронетехники до сих пор нет, - СМИ

Минобороны все не может определиться, какую научно-техническую продукцию в результате выполнения очередного этапа ОКР она стремится получить.

Об этом идет речь в материале ZN.ua "Технології зриву державного оборонного замовлення", передает Цензор.НЕТ.

"Более года в Минобороны пылятся документы, без которых изготовление машины вообще невозможно...Так же "химичат" со стендами, в перечне которых — специальные устройства для настройки первой в Украине цифровой системы управления огнем и движением", - отмечает автор материала.

Также, сообщает издание, Минобороны хочет продлить сроки и цену работы.

"Фактически, есть ситуация: работы по "Вавилону" выполнялись качественно, в полном объеме, с соблюдением графиков и условий госконтракта. За полтора года Инженерная группа "Арей" прошла шесть комиссий-проверок. Ни одна из них не выявила ни одного изъяна/нарушения". У ДОЗ были предусмотрены средства на изготовление опытного образца "Вавилон". Денежные средства исчезли. Новейшего образца тяжелой бронетехники нет. И за срыв государственного оборонного заказа до сих пор никто не сидит", - говорится в материале.

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Издание отмечает, что на выполнение двух этапов опытно-конструкторской работы ушло 14 месяцев. Простой и нарушение графика выполнения ОКР по вине чиновников министерства – 23 месяца.

"Судя по недавно полученному от Минобороны дополнительному соглашению, которое вновь не предусматривает выполнение работ, а сводится к продлению сроков контракта, традицию затягивания ОКР и новых разработок сохраняет и команда О. Резникова. По имеющейся информации, ОКР "Вавилон" есть в ДОЗ на 2022 год. С бюджетом - 0 (ноль) гривен. И при этом Минобороны стремится продлить сроки действия контракта. Вопрос - зачем? Чтобы затянуть ОКР на 20 лет? Чтобы виновники срыва успешной разработки избежали СИЗО?" - подытожили в материале.

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