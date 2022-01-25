Документы, без которых изготовление БМПО "Вавилон" невозможно, уже больше года лежат в Минобороны, из-за чего новейшего образца тяжелой бронетехники до сих пор нет, - СМИ
Минобороны все не может определиться, какую научно-техническую продукцию в результате выполнения очередного этапа ОКР она стремится получить.
Об этом идет речь в материале ZN.ua "Технології зриву державного оборонного замовлення", передает Цензор.НЕТ.
"Более года в Минобороны пылятся документы, без которых изготовление машины вообще невозможно...Так же "химичат" со стендами, в перечне которых — специальные устройства для настройки первой в Украине цифровой системы управления огнем и движением", - отмечает автор материала.
Также, сообщает издание, Минобороны хочет продлить сроки и цену работы.
"Фактически, есть ситуация: работы по "Вавилону" выполнялись качественно, в полном объеме, с соблюдением графиков и условий госконтракта. За полтора года Инженерная группа "Арей" прошла шесть комиссий-проверок. Ни одна из них не выявила ни одного изъяна/нарушения". У ДОЗ были предусмотрены средства на изготовление опытного образца "Вавилон". Денежные средства исчезли. Новейшего образца тяжелой бронетехники нет. И за срыв государственного оборонного заказа до сих пор никто не сидит", - говорится в материале.
Издание отмечает, что на выполнение двух этапов опытно-конструкторской работы ушло 14 месяцев. Простой и нарушение графика выполнения ОКР по вине чиновников министерства – 23 месяца.
"Судя по недавно полученному от Минобороны дополнительному соглашению, которое вновь не предусматривает выполнение работ, а сводится к продлению сроков контракта, традицию затягивания ОКР и новых разработок сохраняет и команда О. Резникова. По имеющейся информации, ОКР "Вавилон" есть в ДОЗ на 2022 год. С бюджетом - 0 (ноль) гривен. И при этом Минобороны стремится продлить сроки действия контракта. Вопрос - зачем? Чтобы затянуть ОКР на 20 лет? Чтобы виновники срыва успешной разработки избежали СИЗО?" - подытожили в материале.
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Если бы зеленое чмо не заморозило на 2.5 года нашу ракетную программу, то на сегодня мы бы уже имели до 8 полноценных дивизиона ПКР "Нептун" и у нас было бы чем встречать Рашу в бассейнах Черного и Азовского морей.
Зато 3 млрд денег перекинули с оборонзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле 2022 года. Более двух лет ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы дополнительно получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.
а) постійно творити хаос в країні.
б) демілітаризувати суспільство та сіяти страх та пініку
в) блокувати всі ті розробки ВПК, які могли б діяти по Росії
г) створювати кризи в тих галузях, які раніше опиралися на Росію
Все це на думку Росії дасть можливість нашій владі у відповідний момент сказати: бачите, ми не здатні себе захистити, не здатні без Росії виживати а тому потрібно налагодити, тобто капітулювати, стосунки з Росією. Це і є ідея перемоги в гібридній війні. РЕзніков був напевно головним в знищені або блокуванні Кримського телеканалу. Він з цим справився а тому зараз його МОсква поставила на посаду міністра оборони.
Стефанчук заявив- Армія почекає, Збройним силам наразі не потрібні додаткові 50 млрд грн
https://prm.ua/popry-evakuatsiiu-inozemnykh-dyplomativ-i-tryvohu-zakhodu-vlada-ne-bachyt-potreby-u-zbilshenni-biudzhetu-dlia-minoborony/
Палива лишилось 30% від потреби. В такий-то час!
Если ты сча военное положение сделаеш - оставиш страну без еды и денег. военное положение - это когда страна сама себя ест, урон в максимум, но содержание не вечное.
кто кормить будет, закупать за что еду, одежду, транспорт и оружие с боеприпасами? на подачках из сша и бритов долго не протянешь.
Логистика нужна вначале. А ее нет.
Була,лише,несуттєва, помилка
в ВСУ з 5 генералів, не знайдуть винного в саботажі. теж крота
хто зірвав держоборонзамовлення, не знають.
в дтп з депутатом не можуть знайти, хто був за кермом.
з міністра, прем,єрміністра та їх пара-трійка заступників не знайдуть винуватого
в зриві закупок газу та вугілля.
хтось мав робити переворот. де вони?
хтось стріляв по депутату, де?
поляков помер """"від передоза"""" та невже.
Ви ОУЄЛІ, ребята????
шарашку надо ликвидироват то есть поставить к стенке