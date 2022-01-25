Помощь партнеров с вооружением является самой большой за последние пять лет, - Рахманин

Объем вооружения, который предоставляют Украине партнеры, является беспрецедентным за последние 5 лет, но не покрывает всего необходимого. Тем не менее, государство должно также производить боеприпасы, недостаток которых является критическим.

На этом настаивает член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат от партии "Голос" Сергей Рахманин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политической силы.

"Объем помощи действительно вырос, за последние 5 лет он самый большой. Здесь есть вещи критические и некритические. Javelin и Stinger – это очень помощные вещи. Но у нас целая линейка боеприпасов, которые являются критическими, а их не хватает из-за проблем с собственным производством и взрывы на арсеналах", - констатирует народный депутат.

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Также, по словам Рахманина, Украине очень помогли бы американские вертолеты.

"Я знаю, что украинские дипломаты и военные поднимают вопрос получения вертолётов "МИ-17". Это экспортная версия вертолета "МИ-8", которые США закупали для вооруженных сил Афганистана. Часть была туда поставлена, а часть осталась у американцев и теоретически они могут нам предоставить "МИ-17". Это была бы очень весомая помощь", - подчеркивает представитель "Голоса".

Но какой бы ни была партнерская помощь, следует объективно смотреть на вещи — в случае полномасштабного российского вторжения Украине будет очень тяжело.

"Все эти вещи очень важны, но они, к большому сожалению, не выравнивают ту диспропорцию, которая существует между российским и украинским потенциалом. То есть, если мы говорим о возможности большой войны, масштабных военных действий с применением ракет и авиации, нам будет достаточно затруднительно", — заключает член комитета безопасности.