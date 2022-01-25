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Помощь партнеров с вооружением является самой большой за последние пять лет, - Рахманин

Помощь партнеров с вооружением является самой большой за последние пять лет, - Рахманин

Объем вооружения, который предоставляют Украине партнеры, является беспрецедентным за последние 5 лет, но не покрывает всего необходимого. Тем не менее, государство должно также производить боеприпасы, недостаток которых является критическим.

На этом настаивает член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат от партии "Голос" Сергей Рахманин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политической силы.

"Объем помощи действительно вырос, за последние 5 лет он самый большой. Здесь есть вещи критические и некритические. Javelin и Stinger – это очень помощные вещи. Но у нас целая линейка боеприпасов, которые являются критическими, а их не хватает из-за проблем с собственным производством и взрывы на арсеналах", - констатирует народный депутат.

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Также, по словам Рахманина, Украине очень помогли бы американские вертолеты.

"Я знаю, что украинские дипломаты и военные поднимают вопрос получения вертолётов "МИ-17". Это экспортная версия вертолета "МИ-8", которые США закупали для вооруженных сил Афганистана. Часть была туда поставлена, а часть осталась у американцев и теоретически они могут нам предоставить "МИ-17". Это была бы очень весомая помощь", - подчеркивает представитель "Голоса".

Но какой бы ни была партнерская помощь, следует объективно смотреть на вещи — в случае полномасштабного российского вторжения Украине будет очень тяжело.

"Все эти вещи очень важны, но они, к большому сожалению, не выравнивают ту диспропорцию, которая существует между российским и украинским потенциалом. То есть, если мы говорим о возможности большой войны, масштабных военных действий с применением ракет и авиации, нам будет достаточно затруднительно", — заключает член комитета безопасности.

оружие (10248) помощь (7861) Рахманин Сергей (120) Голос партия (499)


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Топ комментарии
+8
слуги урода и не скрывают своей расейской суЧности... арахамия, яременко, зленский и вся их шобла
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25.01.2022 15:48
+5
а кто мешал наладить производство снарядов, кто все эти 7 лет ставил палки в колеса..., ладно 4 года Порошенко мешал, это понятно..., но последние 3 года кто? или на дорогах можно больше украсть, чем на производстве снарядов..., или великому миротворцу снаряды не нужны, они мешают установлению всеосяжного перемир'я...
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25.01.2022 15:52
+4
З терористичними державами не ведуть переговорів.
Не намагаються їм сподобатись.
І не розказують, що серійні вбивці, які їх очолюють, "заслуговують на повагу".
Гасло "нового союзницького фронту" в стосунку до россії має звучати так само чітко й ясно, як у 1940-ві до Німеччини: "Роздушити гадину".
Оксана Забужко
https://m.facebook.com/100044444585917/posts/475891300569019
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25.01.2022 15:44
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https://novynarnia.com/2022/01/24/yaremenko-eskalacziya-1/ "Слуга народу" Яременко заявив, що в психологічні ігри з ескалацією грають партнери України, а не росіяни

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25.01.2022 15:33 Ответить
Ще один спец з Галасу обізвався.Мудро попав пальцем в небо. Щоб спокійно притистояти паРашці потрібно мати ВВП,людський,економічний та військовий потенціал США.
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25.01.2022 15:45 Ответить
слуги урода и не скрывают своей расейской суЧности... арахамия, яременко, зленский и вся их шобла
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25.01.2022 15:48 Ответить
Таки нарушил табу, причем с кацапом в форме фсб, а не с экскортницей.
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25.01.2022 16:53 Ответить
Яке ж воно кончене!
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25.01.2022 17:08 Ответить
Це ж хотів написати
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25.01.2022 17:56 Ответить
З терористичними державами не ведуть переговорів.
Не намагаються їм сподобатись.
І не розказують, що серійні вбивці, які їх очолюють, "заслуговують на повагу".
Гасло "нового союзницького фронту" в стосунку до россії має звучати так само чітко й ясно, як у 1940-ві до Німеччини: "Роздушити гадину".
Оксана Забужко
https://m.facebook.com/100044444585917/posts/475891300569019
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25.01.2022 15:44 Ответить
Как понять: "Обсяг допомоги справді виріс, за останні 5 років він є найбільшим." а до 2015 было когда то больше?
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25.01.2022 15:46 Ответить
а кто мешал наладить производство снарядов, кто все эти 7 лет ставил палки в колеса..., ладно 4 года Порошенко мешал, это понятно..., но последние 3 года кто? или на дорогах можно больше украсть, чем на производстве снарядов..., или великому миротворцу снаряды не нужны, они мешают установлению всеосяжного перемир'я...
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25.01.2022 15:52 Ответить
Да и иностранные посольства впервые разбегаются за всю историю Украины)
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25.01.2022 15:54 Ответить
І саме тому зелені чоловічки забрали в Пороха закордонний паспорт?
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25.01.2022 15:54 Ответить
Він його не віддав.
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25.01.2022 16:08 Ответить
ЙДИ ПРОСПИСЬ
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25.01.2022 16:10 Ответить
А Стрефанчук заявив:
Армія почекає? Стефанчук заявив, що Збройним силам наразі не потрібні додаткові 50 млрд грн

https://prm.ua/popry-evakuatsiiu-inozemnykh-dyplomativ-i-tryvohu-zakhodu-vlada-ne-bachyt-potreby-u-zbilshenni-biudzhetu-dlia-minoborony/
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25.01.2022 15:54 Ответить
Скотиняка цей стефанчук. Міг би звернутися до патріотичних почуттів 10 найбагатших людей України і запропонувати віддати 10% прибутків за минулий рік на зміцнення ЗСУ. А решту мільярдів
зверх 50 віддати на любиме велике будівництво.
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25.01.2022 16:00 Ответить
і то все завдяки найвеличнішому! бо завдяки йому навіть сонце сходить! не то шо ваш парашенка, який тока варавал
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25.01.2022 15:58 Ответить
надо предоставить лучшую инструкцию по использованию NLOW .... предыдущая не очень помогла
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25.01.2022 16:11 Ответить
Говорят на РНБО секретным указом Зеленский распорядился членам теробороны травматы и газовые балончики выдавать.
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25.01.2022 16:12 Ответить
Ага, и рогатки с лазерным прицелом, бьет бесшумно белку в глаз з 50 м.)
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25.01.2022 16:55 Ответить
Усі ці речі є дуже важливими, але вони, на превеликий жаль, не вирівнюють ту диспропорцію, яка існує між російським і українським потенціалом. Джерело:

все правильно говорит Рахманин.

но надо исходить из того, что есть. использовать существующие преимущества.
учить бойцов БСУ и самообороны. учить население.

почитать историю шестидневной войны:
100 кратное преимущество врага
эмбарго на поставки вооружения
снарядов-бомб-патронов на 7!!!! дней боев
и надо победить за 6.

ехать туда и учиться, черт возьми
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25.01.2022 16:15 Ответить
Рахман угадал, впрочем как и всегда; прокукурекал очевидное с умным видом....
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25.01.2022 16:22 Ответить
Почалися ходові випробування серійної пускової установки комплексу РК-360МЦ "Нептун" (відео)
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/pochalisja_hodovi_viprobuvannja_serijnoji_puskovoji_ustanovki_kompleksu_rk_360_mts_neptun_video-5949.html
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25.01.2022 16:31 Ответить
Тільки за це Порошенко має сісти а ЗЕ піти у відставку.За 8 років у країні яка воює неналагоджено виробництво ***********.Це нонсенс та саботаж.
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25.01.2022 16:31 Ответить
При всем уважении к Пороху, этот момент необьясним. Но сесть должны тогда оба, причем Порох на условный ибо созидал хоть и странно иной раз, а гомнюк исключительно разрушал ему пожизненное конечно)
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25.01.2022 16:58 Ответить
Согласен на все 110%
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25.01.2022 17:04 Ответить
Ну,Зелю "западные партнеры" хоть в саботаже не обвиняли)
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25.01.2022 17:46 Ответить
 
 