Помощь партнеров с вооружением является самой большой за последние пять лет, - Рахманин
Объем вооружения, который предоставляют Украине партнеры, является беспрецедентным за последние 5 лет, но не покрывает всего необходимого. Тем не менее, государство должно также производить боеприпасы, недостаток которых является критическим.
На этом настаивает член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат от партии "Голос" Сергей Рахманин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политической силы.
"Объем помощи действительно вырос, за последние 5 лет он самый большой. Здесь есть вещи критические и некритические. Javelin и Stinger – это очень помощные вещи. Но у нас целая линейка боеприпасов, которые являются критическими, а их не хватает из-за проблем с собственным производством и взрывы на арсеналах", - констатирует народный депутат.
Также, по словам Рахманина, Украине очень помогли бы американские вертолеты.
"Я знаю, что украинские дипломаты и военные поднимают вопрос получения вертолётов "МИ-17". Это экспортная версия вертолета "МИ-8", которые США закупали для вооруженных сил Афганистана. Часть была туда поставлена, а часть осталась у американцев и теоретически они могут нам предоставить "МИ-17". Это была бы очень весомая помощь", - подчеркивает представитель "Голоса".
Но какой бы ни была партнерская помощь, следует объективно смотреть на вещи — в случае полномасштабного российского вторжения Украине будет очень тяжело.
"Все эти вещи очень важны, но они, к большому сожалению, не выравнивают ту диспропорцию, которая существует между российским и украинским потенциалом. То есть, если мы говорим о возможности большой войны, масштабных военных действий с применением ракет и авиации, нам будет достаточно затруднительно", — заключает член комитета безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не намагаються їм сподобатись.
І не розказують, що серійні вбивці, які їх очолюють, "заслуговують на повагу".
Гасло "нового союзницького фронту" в стосунку до россії має звучати так само чітко й ясно, як у 1940-ві до Німеччини: "Роздушити гадину".
Оксана Забужко
https://m.facebook.com/100044444585917/posts/475891300569019
Армія почекає? Стефанчук заявив, що Збройним силам наразі не потрібні додаткові 50 млрд грн
https://prm.ua/popry-evakuatsiiu-inozemnykh-dyplomativ-i-tryvohu-zakhodu-vlada-ne-bachyt-potreby-u-zbilshenni-biudzhetu-dlia-minoborony/
зверх 50 віддати на любиме велике будівництво.
все правильно говорит Рахманин.
но надо исходить из того, что есть. использовать существующие преимущества.
учить бойцов БСУ и самообороны. учить население.
почитать историю шестидневной войны:
100 кратное преимущество врага
эмбарго на поставки вооружения
снарядов-бомб-патронов на 7!!!! дней боев
и надо победить за 6.
ехать туда и учиться, черт возьми
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/pochalisja_hodovi_viprobuvannja_serijnoji_puskovoji_ustanovki_kompleksu_rk_360_mts_neptun_video-5949.html