Хорватия отступит и отзовет своих солдат в случае вторжения России в Украину
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что страна отступит и отзовет солдат при вторжении РФ в Украину, а также максимально дистанцируется от событий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Dnevnik.hr".
"Если будет эскалация, мы отступим и отзовем всех, до последнего солдата. Хорватия не имеет к этому никакого отношения", - заявил Миланович
По его словам, он будет всеми силами пытаться помешать любому вовлечению Хорватии в конфликт между РФ и Украиной: "Пленкович может угрожать, сколько захочет. Хорватия должна убегать от этого, как от пожара. Хорватия не будет пожарным в этой ситуации", – заявил Миланович."
Также президент Хорватии добавил, что Украине не место в НАТО.
Напомним, ранее Зоран Миланович назвал визит главы правительства страны Андрея Пленковича в Киев "чистым шарлатанством" на фоне стягивания российских войск к границам Украины.
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