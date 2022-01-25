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Хорватия отступит и отзовет своих солдат в случае вторжения России в Украину

Хорватия отступит и отзовет своих солдат в случае вторжения России в Украину

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что страна отступит и отзовет солдат при вторжении РФ в Украину, а также максимально дистанцируется от событий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Dnevnik.hr".

"Если будет эскалация, мы отступим и отзовем всех, до последнего солдата. Хорватия не имеет к этому никакого отношения", - заявил Миланович

По его словам, он будет всеми силами пытаться помешать любому вовлечению Хорватии в конфликт между РФ и Украиной: "Пленкович может угрожать, сколько захочет. Хорватия должна убегать от этого, как от пожара. Хорватия не будет пожарным в этой ситуации", – заявил Миланович."

Также президент Хорватии добавил, что Украине не место в НАТО.

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Напомним, ранее Зоран Миланович назвал визит главы правительства страны Андрея Пленковича в Киев "чистым шарлатанством" на фоне стягивания российских войск к границам Украины.

Автор: 

вторжение (508) Хорватия (268)


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Топ комментарии
+105
Откуда отзовет. Что этот параноик несет?
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25.01.2022 15:45
+102
Генерал Бридлав как то говорил, что Украина и Грузия больше соответствуют стандартам НАТО, и больше принимают участия в операциях Альянса, чем такие «члены» как Черногория, Албания и Хорватия. И что надо открыто говорить, что Украину и Грузию не принимают в угоду «членам» которые кормятся из масквачкалы
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25.01.2022 15:59
+99
Хорватія - парламентська республіка. А президентам там-просто дешева кремлівська шелупонь, не звертайте уваги.
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25.01.2022 16:04
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Тридцать лет не хватило чтобы хоть одну бомбу сделать,Северная Корея с нуля начинала и то смогла.
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26.01.2022 06:53 Ответить
О, ещё одно чудо вылезло... Есть вероятность, что этот поц через пару дней будет извиняться. Другие члены НАТО могут посмотреть на президента Хорватии как на говно, а дальше - дело техники.
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26.01.2022 06:23 Ответить
Подобные чудеса будут повторятся всё чаще и чаще,вы дорого обходитесь Западу во всех смыслах.
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26.01.2022 07:00 Ответить
Напомните ему Республику Сербскую Краину, пусть НАТО поставит на место эту кремлевскую марионетку
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26.01.2022 07:48 Ответить
Хорватам нужно внимательно присмотреться к этому персонажу, где-то из его задницы торчит рука кремля, на которую он насажен. Да и чемодан с путинским баблом из-под кровати должен выглядывать, не зря же он так про украинскую коррупцию верещит.
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26.01.2022 07:55 Ответить
Це чмо - ганьба героїчного Хорватського народу . Дуже добре , що в них воно нічого не вирішує . От і в Україні треба зробити тимчасово парламентську республіку - роки зе не здрисне .
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26.01.2022 08:02 Ответить
Збройні сили Хорватії менше 20 тис. Як військова сила Хорватія нуль.Навіщо їх взагалі було приймати в НАТО.
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26.01.2022 08:22 Ответить
Територія. Може оминати незручно.
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26.01.2022 09:51 Ответить
Хорватія завжди була під протекцією Німеччини в радянські часи. Тому звісно звідки вітер дує в таких заявах.
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26.01.2022 08:25 Ответить
НАТО развалится из-за таких ушлепков
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26.01.2022 08:41 Ответить
Вже ходять розмови про нові союзи. Тіпа балтійські країни, Польща і Україна.
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26.01.2022 09:53 Ответить
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