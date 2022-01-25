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Новости
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Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Алиевым: наши команды уже работают над общими проектами

Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Алиевым: наши команды уже работают над общими проектами

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Главы государств положительно отметили недавнюю встречу в Киеве и обсудили актуальные вопросы повестки дня в контексте развития конкретных проектов украинско-азербайджанского сотрудничества.

"Наши команды уже работают над общими проектами по выполнению договоренностей, достигнутых нами в Киеве. Твердо двигаемся вперед", – сказал Зеленский.

Президент Украины поблагодарил президента Азербайджана за высказанную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Кроме того, отмечается, что Алиев поздравил Зеленского с днем ​​рождения.

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Азербайджан (794) Алиев Ильхам (163) Зеленский Владимир (20742)


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Топ комментарии
+4
Ааааа)))зекрыса не дождалась поздравлений и начала названивать сама...интересно,азербайджанец догадался зекрысу поздравить)))
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25.01.2022 16:28
+3
Квартал 95 продолжает шутить.......
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25.01.2022 16:26
+3
та откуда))) ж Президент может помнить днюхи всех клоунов))))
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25.01.2022 16:34
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с китаем уже попрацювали,

давай все по новой.
теперь - алиев
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25.01.2022 16:17 Ответить
Хоче перейняти досвід, як зупинитись з пуйлом "посредине".
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25.01.2022 18:40 Ответить
проект? азеро-квартал
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25.01.2022 16:23 Ответить
Во время визита в Киев 3 февраля Султан Эрдоган сделает важное Заявление которое остановит кремлевскю крысу...
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25.01.2022 16:24 Ответить
Квартал 95 продолжает шутить.......
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25.01.2022 16:26 Ответить
Ааааа)))зекрыса не дождалась поздравлений и начала названивать сама...интересно,азербайджанец догадался зекрысу поздравить)))
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25.01.2022 16:28 Ответить
та откуда))) ж Президент может помнить днюхи всех клоунов))))
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25.01.2022 16:34 Ответить
зекрыса не дождалась поздравлений и начала названивать сама..

Откуда знаешь? Рядом стояла? Или у тебя из-за минерального источника видения начались?
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25.01.2022 16:35 Ответить
Давно пора организовать покупку азербайджанской нефти через Грузию танкерами и газа через Румынию.
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25.01.2022 16:28 Ответить
ООО "Оператор ГТС Украины" и румынский оператор Transgaz подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами
с 1 января 2020 года для транспортировки
газа из Южной Европы.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ООО "Оператор ГТС Украины" "Это означает, что с нового года поставщики могут свободно транспортировать газ из Южной Европы и Турции - через Болгарию и Румынию - в Украину и дальше в Молдову". Газ из Азербайджана.
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25.01.2022 16:37 Ответить
Красавы.
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25.01.2022 16:46 Ответить
А шо за труба у поца воозле носа?
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25.01.2022 16:28 Ответить
телефон правительственной связи )))) (еще от Брежнева остались))))
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25.01.2022 16:38 Ответить
Так бы и написали в новости : Зеля поздравил нормального посана с ДР. А то начинают тут о "проектах, сотрудничестве, взаимодействии" и прочей воде. Лучше бы у Ильхама расспросил, как так бодро с Карабахом получилось и что для это надо?...
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25.01.2022 16:34 Ответить
Спецы уже ездили в Азербайджан, и все узнали, что потребно
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25.01.2022 16:38 Ответить
Цензер превратился в "пороховую" бочку! Ни культуры, ни терпимости к другому мнению, кроме главного "гетмана" всех времен!
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25.01.2022 16:35 Ответить
Ботоферма, сэр...
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25.01.2022 16:36 Ответить
Лол, посмотрите комменты под архивными новостями за 17,18 года - там гетмана ху***сосили не хуже, чем Зеленского) такая здесь фауна
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25.01.2022 16:38 Ответить
Про Оман чого мовчиш? Вова, де інвестиції?
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25.01.2022 16:37 Ответить
Владимир Александрович, вы в такой день и работаете. Здоровья вам.

ит
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25.01.2022 16:38 Ответить
пока сам не напросишься на поздравления.... ни одна арахамия не поздравит (и тот три копейки кому-то перевел...СМСкой))))
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25.01.2022 16:39 Ответить
Депутати з Ради потікали через чорних вихід.
"Великі діячи **********",ледве ногі унесли.
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25.01.2022 16:44 Ответить
Спрашивал новый рецепт шашлычков?
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25.01.2022 16:47 Ответить
дорога ложка к обеду, а дорожка к завтраку
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25.01.2022 17:09 Ответить
 
 