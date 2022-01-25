Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Алиевым: наши команды уже работают над общими проектами
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Главы государств положительно отметили недавнюю встречу в Киеве и обсудили актуальные вопросы повестки дня в контексте развития конкретных проектов украинско-азербайджанского сотрудничества.
"Наши команды уже работают над общими проектами по выполнению договоренностей, достигнутых нами в Киеве. Твердо двигаемся вперед", – сказал Зеленский.
Президент Украины поблагодарил президента Азербайджана за высказанную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
Кроме того, отмечается, что Алиев поздравил Зеленского с днем рождения.
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газа из Южной Европы.
Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ООО "Оператор ГТС Украины" "Это означает, что с нового года поставщики могут свободно транспортировать газ из Южной Европы и Турции - через Болгарию и Румынию - в Украину и дальше в Молдову". Газ из Азербайджана.
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