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Новости Агрессия России против Украины Война
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Блокирование Германией передачи оружия Украине – позор, - министр обороны Латвии Пабрикс

Блокирование Германией передачи оружия Украине – позор, - министр обороны Латвии Пабрикс

Министр обороны Латвии подверг жесткой критике позицию Германии относительно российской угрозы для государственности Украины. Как выразился Артис Пабрикс в интервью немецкому изданию Bild, эту позицию можно описать словами "отставшая во времени" и "позорная".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

По словам вице-премьера Латвии, он знает, как развивалась внешняя политика Германии после поражения Третьего рейха во Второй мировой войны. Но, говорит министр, на дворе XXI век и "времена резко изменились".

"Нынешняя политика Германии в отношении России никоим образом не отвечает требованиям НАТО, ЕС и немецких партнеров. Недостаточно этого и для нынешних противников Запада, одним из которых является Россия. Короче говоря, политика Германии в отношении России не соответствует нашему времени", – пояснил Пабрикс.

Он назвал "большой ошибкой" позицию представителей Социал-демократической партии Германии, которые хотят передать Украине военно-полевой госпиталь, а не вооружения.

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"Когда вы видите, как кого-то грабят на темной улице, и вы говорите жертве нападения: "Я помогу вам, вызвав скорую помощь после того, как вас изобьют", – этого недостаточно. Даже если вы заплатите за скорую помощь. Немецкие политики больше не понимают, что означает сдерживание. Должен сказать, что блокирования передачи эстонских гаубиц Украине воспринимается как позорная позиция во всех трех странах Балтии, а также во всех государствах Северной Европы", – заявил глава Минобороны Латвии.

Пабрикс отметил, что каждая страна имеет право на самооборону, а "если вы запрещаете кому-либо получать средства защиты, вы не поддерживаете мир, а как раз наоборот". С одной стороны, сказал он, позиция Берлина – пацифистская послевоенная философия немецкого общества, а с другой, – "очень тесные деловые и экономические связи между Германией и Россией".

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"Это бросает тень на все достижения, которые, как мы заявляем, являются краеугольными камнями ЕС. На самом деле позиция Германии больше не имеет ничего общего с ценностной внешней политикой. Если ничего не изменится, у Евросоюза нет будущего", – подчеркнул Пабрикс, чем вызвал реакцию интервьюера "вы очень суровы к Германии".

Министр обороны Латвии подытожил интервью заявлением, что от Германии ждут, "наконец, что она возьмет на себя ведущую роль в Европе и примет меры, причем не сегодня и не завтра, а еще вчера". "Германия должна стоять на стороне Европы и трансатлантического единства. Не где-то посередине", – резюмировал Пабрикс.

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Автор: 

Германия (7043) Латвия (1346) оружие (10248) Пабрикс Артис (9)


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Топ комментарии
+63
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25.01.2022 16:38
+50
Если бы Украина, Польша, страны Балтии не отделяли собой немчуру от Московской орды, если бы после войны Западная Германия не оказалась в зоне влияния США и США не предоставили бы немчуре План Маршалла (план экономического послевоенного развития), то до сих пор жили бы эти чванливые "гансы" в своей гребаной подсовковой ГДР, ездили бы на "трабантах" и "варбургах" и стучали бы друг на дружку в Штази ...
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25.01.2022 16:46
+39
Нічого дивного-хвашисти минулого підтримують ******** хвашисиів...Воно одне ціле...
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25.01.2022 16:38
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25.01.2022 16:38 Ответить
Кёниг фон ***************

·https://mobile.twitter.**********/status/1485691409210482696 20 ч



В 2021 Германия продала Египту оружия на 4,34 Миллиарда.

* В Египте есть смертная казнь
* Оппозиция в тюрьмах
* Участвует в конфликтах в Ливии и Йемене
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25.01.2022 17:28 Ответить
это другое(с)
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25.01.2022 18:29 Ответить
Нічого дивного-хвашисти минулого підтримують ******** хвашисиів...Воно одне ціле...
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25.01.2022 16:38 Ответить
Давні союзники, ****.
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25.01.2022 17:07 Ответить
Пабрикс МОЛОДЕЦ , не в бровь,а в глаз !
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25.01.2022 17:22 Ответить
_Безнраственные дельцы - подельники и сообщники людоедов, путинферштейны и подобные нелюди уже давно попрали ценнности и и мораль, убеждённо встали на сторону зла и каннибалов.
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25.01.2022 16:39 Ответить
Може згадаєте хто вимагав від України здачі Криму без бою.
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25.01.2022 16:40 Ответить
Тоді Меркуль
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25.01.2022 16:46 Ответить
Зтули пельку , зебенябот 😡
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25.01.2022 18:00 Ответить
Зеле
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25.01.2022 18:18 Ответить
вонючим кацапам и твоему *****!
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25.01.2022 18:18 Ответить
"не відповідає нашому часу"
Може в вас часові пояси різні?
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25.01.2022 16:44 Ответить
І у кого гірший, по-Вашому?
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25.01.2022 17:00 Ответить
Кожна держава має право самостійно й незалежно приймати рішення.
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25.01.2022 17:05 Ответить
крім прав є ще й обовязки і відповідальність за ці самостійні рішення..Нехер було гансам Будапештський меморандум підписувати і лізти в переговірний процес між іншими незалежними державами
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25.01.2022 17:22 Ответить
Скока ***** денежек отвалил?
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25.01.2022 18:19 Ответить
Деньги труба)))
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25.01.2022 18:40 Ответить
Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс , сказав чітко і зрозуміло, дуже доходчиво для німців та інших країн-"поцифістів".
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25.01.2022 16:45 Ответить
Если бы Украина, Польша, страны Балтии не отделяли собой немчуру от Московской орды, если бы после войны Западная Германия не оказалась в зоне влияния США и США не предоставили бы немчуре План Маршалла (план экономического послевоенного развития), то до сих пор жили бы эти чванливые "гансы" в своей гребаной подсовковой ГДР, ездили бы на "трабантах" и "варбургах" и стучали бы друг на дружку в Штази ...
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25.01.2022 16:46 Ответить
Ага, дай украинцам оружие а они еще будут обстреливать росийские гаубицы и грады которые приехали с миром в Украину.
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25.01.2022 16:48 Ответить
Вот они подельнички! Фрицы, жабоеды и репоеды рашисты!

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25.01.2022 16:50 Ответить
Хер с этиме хЕрами...пусть нам еще пару таких госпиталей добавят...это тоже важная составляющая...
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25.01.2022 16:51 Ответить
Немцы и русские обое рябое,фашисты Европы.
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25.01.2022 16:52 Ответить
Люди ... Тут нам усе вже пояснили, чому Німеччина так себе веде. У нас тут дитячий садок ... С ...ка !

https://www.youtube.com/watch?v=HDsAl3yCsto
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25.01.2022 16:56 Ответить
Як по-мені, то все чітко по Геббельсу: 80%+20% брехні чи бурних фантазій. В черговий раз переконуюсь, що на слово "політолог" потрібно стріляти, не питаючи прізвища.
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25.01.2022 18:05 Ответить
Ви послухали про повний зміст виступу німецького адмірала в Індії ?
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25.01.2022 19:04 Ответить
1. Послухав.
2. Куча фантазії.
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25.01.2022 19:39 Ответить
Можна подумати, що у кацапів сидять такі собі довбо-би, які не розуміють, що як тільки расія розіб'є остаточно баки з США та НАТО, то Китай її зразу переполовинить, а не буде їй свій ринок підставляти.
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25.01.2022 18:08 Ответить
Китайський ринок для товарів РФ ? Це гумор ?
З іншого боку, мені у цій версії не подобається відсутність пояснення щодо ринку США для товарів з Китаю.
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25.01.2022 19:07 Ответить
А де місце Турції, від якої ху-ло какає, тільки чує? Турція буде мовчати? Щось нескладуха в голові того політолога.
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25.01.2022 18:11 Ответить
Францію відсунули від контракту з Австралією. З турками якось домовляться.
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25.01.2022 19:09 Ответить
Важко не погодитись з шановним паном Міністром.
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25.01.2022 16:56 Ответить
Це заява сильного політика-державника. Західна Європа остаточно протухла, не дивно, що ВБ вийшла звідти.
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25.01.2022 16:59 Ответить
у жизни надо бояться трех вещей: копыт лошади, рогов быка и рычания прибалтийского тигра
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25.01.2022 17:03 Ответить
А соплей твоего ***** боятся не надо
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25.01.2022 18:20 Ответить
Германия и Франция полностью зашкварились . Кто помог Украине в час ""Ч""? - Англия. США БАЛТИЯ, .
Теперь возникает весьма любопытный вопрос. а как пособники ***** , по сути , могут участвовать в переговорах по завершению войны ********* с Украиной ?
Ответ- только как соучастники и на стороне агрессора и оккупанта- *********
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25.01.2022 17:05 Ответить
Позор или преступление? Время покажет, но лицо свое подлое Германия показала. Поддерживаешь Кремль - значит поддерживаешь Иран с его сумашедшим режимом, страну рабов и ядерных ракет КНДР, Венесуэлу с Мадуро и прочую прокацапскую нечисть. Одно радует там где Германия там всегда проигрыш в мировой войне, клоака во главе с русскими фашистами и немецкими кровожадными "пацифистами" обречена. Паттон, великий американский воин, был прав нужно было добивать фашистов и мочить СССР. Тепер вся планета расплачивается
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25.01.2022 17:08 Ответить
https://youtu.be/6BHw9ZfTgfs

Про руководство Германии очень метко выразился Айдер Муждабаев
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25.01.2022 17:08 Ответить
Україні треба відновити ядерний статус!

Негайно почати робити брудні бомби! Чорнобиль допоможе їх за місяць тисячами наробити!

А в цей час центрифугами почати збагачувати уран!

Хай німці хапливші жиром тоді далі з ліліпутіном по деснам гоняють!

P.S. Госпіталь у фріців не брати!!! хай удавляться ним, фрици гнилозаді!
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25.01.2022 17:09 Ответить
"Госпіталь у фріців не брати!!!"

Вы ещё назло немцам уши отморозьте...
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25.01.2022 17:16 Ответить
Оля ! Хто буде робити "брудні бомби" ??
Про центрифуги це Ви загнули, вибачте. Їх же ще зробити треба. Міксери ж тут не підійдуть. Нажаль.
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25.01.2022 19:14 Ответить
Друг познается в беде. Пора наводить порядок в хаосе ЕС и мы поможем.
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25.01.2022 17:10 Ответить
как боженька
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25.01.2022 17:14 Ответить
Огромное спасибо латвийским друзьям за поддержку Украины!!! ❤️❤️ Браво!!! 👏👏👏👍👍👍
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25.01.2022 17:24 Ответить
Треба створювати новий оборонний союз, до якого не брати ні колбасників, ні жабоїдів, ні макаронників, ні хунів. Із скандінавами треба дружити, поляками британцями, прибалтами, США і бажано з турками. Турків пуйло боїться мов вогню. А німеччини, франції та австрії немає, там одна чорнота.
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25.01.2022 17:26 Ответить
Немцы прекрасно помнят,кто воевал против них во время второй мировой войны.Вот они и мстят, сталкивая русских и украинцев лбами.А сами будут довольно хихикать припевая:"Ах мой милый Августин.."
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25.01.2022 17:29 Ответить
То есть это "по указке немцев" твои срузьке убили 14 тысяч украинцев и отняли украинские территории? Так, лапоть?
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25.01.2022 18:15 Ответить
Оказывается это немцы убили 15000 Украинцев? Захватили и засрали территории? Мсье удмурт?
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25.01.2022 18:22 Ответить
Браво, пан Пабрикс!
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25.01.2022 17:30 Ответить
Немецкие фашисты убили 10 миллионов Украинцев и теперь они поддерживают русских фашистов, которые убили уже 15 тысяч Украинцев - это стадион Динамо имени Лобановского целый заполненный и русские фашисты продолжают убивать каждый день Украинцев и немцы поддерживают убийства Украинцев! Немцы - это фашисты!!! Это сравнимо с историей об одной особенно жестокой практике, существовавшей в Аушвице. Охранник принуждал узника нести пятидесятикилограммовый мешок с мокрой солью из одного конца большого участка в другой и обратно. Arbeit machtfrei, гласила надпись над входом в лагерь. «Работа освобождает». А свободой была смерть. Перетаскивание соли было бесполезным мучением. Это было произведение искусства злости. И немцы сейчас делают тоже самое! Немцы - это фашистская нечисть вместе с русскими!!!
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25.01.2022 17:38 Ответить
Еще раз решили пакт о ненападении проверить? Склерозная у них история.
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25.01.2022 17:46 Ответить
Позор Немцам!
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25.01.2022 17:46 Ответить
Німці йдуть на союз с Московієй. Вони вже не маскеруються.
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25.01.2022 18:40 Ответить
В Европе есть такая страна как Андорра. Она не член ЕС. Там при покупка блока сигарет они дарят футболку. Так вот немцы на считают хуже...
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25.01.2022 17:47 Ответить
Німці зкурвилися наніц)))
Так що ТЕРКИ ПОЛЯКІВ З НІМАКАМИ - ЦЕ НЕ ВИПАДКОВІСТЬ...
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25.01.2022 17:53 Ответить
германия такой же враг как и рашка
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25.01.2022 18:12 Ответить
Ага, только всю вашу свинособакию кормит
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25.01.2022 18:24 Ответить
гены, 3 000 000 немок были изнасилованы в 1945 году, вот и результат
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25.01.2022 18:15 Ответить
Переважна більшість з них зробили аборти. Так що не треба перебільшувати значимість цього факту. Все значно простіше - гроші, гроші та ще раз гроші.
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25.01.2022 18:42 Ответить
_И безразличие людоеда к добру и злу, отказ общества от нравственности порождает сборище каннибалов.
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25.01.2022 19:54 Ответить
Не пам'ятаю хто це сказав,але суть в цьому напевно є: -Одного разу колишні антифашисти... самі стануть фашастами.)))
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25.01.2022 18:30 Ответить
Німці йдуть на зближення з Росією та Китаєм. І це вже давно. Це була помилка збирати Нормандський чі Минський формат з їх участью.
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25.01.2022 18:35 Ответить
Замість НАТО буде інший союз де Україна буде грати головну роль. Але звичайно не з нашею шмарклею це буде будуваться.
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25.01.2022 18:38 Ответить
Шмаркли уже больше двух лет нет.😂 Того самого шмаркли, что вылизывал дупу фрау Риббентроп и подписал составленую ней Минскую зраду. Которая до сих пор вылазит Украине боком.
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25.01.2022 18:53 Ответить
Шмаркля зараз при владі і блокує нашу армію, збагачується на великому крадівництві.
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25.01.2022 20:03 Ответить
Коротше кажучи, росіяни купили німців з усіма їхніми арійськими потрохами. Сумно що така розвинена та культурна нація так легко може обміняти людські цінності на якісь єкономічні переваги.
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25.01.2022 18:39 Ответить
Це взаємовигідна політика обох країн. Прикро що ми тільки зараз це зрозуміли.
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25.01.2022 18:55 Ответить
Дякуємо, латиський брате!
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25.01.2022 18:46 Ответить
Маски сброшены. Они доиграются до "Немцы - это фашисты" 40-х годов.
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25.01.2022 19:08 Ответить
Гітлер був учнем сталіна, наслідував концлагеря.,диктатуру. загарбання сусідніх земель під приводом захисту своїх громадян. Росія навть була і є більше фашистською державою Тому ці народи і так "товаришують " на протязі всієї історії
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25.01.2022 19:08 Ответить
Вже є дві корумповані гамно-країни в ЄС . Німеччина та Хорватія . Час змін чітко показує хто є хто.
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25.01.2022 19:41 Ответить
Ну Хорватія офіційно підтримує Україну, це презік у них даун. А вирішує там все прем'єр.
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25.01.2022 20:02 Ответить
Просто балтійці зрозуміли, що якщо кацапи полізуть до них, то продажні фріци теж будуть так відморожуватись і на 5-ту статтю ганси начхають за грязьпромівське бабло.
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25.01.2022 20:01 Ответить
Можливо вирішити питання таким чином.
В поляків стоять на озброєнні аналогічні гармати і у Чехії можливо, потрібно провести таемні перемовини з ними.Вониинам дають свої гармати а Латвії потім передадуть їм свої.Так у Німеччини не буде шансу блокувати бо фактично їх зброя перейде іншій країні НАТО.
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25.01.2022 21:10 Ответить
Для начинающих изучать немецкий:
Mein Kampf - Моя Борьба (немецкий)
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25.01.2022 21:28 Ответить
 
 