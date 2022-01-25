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Новости Силовики
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Задержан студент колледжа, который под руководством российских кураторов "минировал" объекты в Черкасской области, - СБУ

Задержан студент колледжа, который под руководством российских кураторов

Служба безопасности Украины установила сеть псевдоминеров, осуществивших серию анонимных сообщений в Черкасской области. Злоумышленники сделали 9 сообщений о минировании различных заведений и учреждений через закрытые телеграммы, управляемые с территории РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что студент-первокурсник одного из местных колледжей выполнял заказы по минированию различных объектов. В течение января через закрытый телеграмм-канал он миновал школы, колледжи, жилые дома и торгово-развлекательные центры Черкасской области.

Кроме того, "анонимный террорист" создал собственный телеграмм-канал. Там он размещал фото и видео материалы о результатах "заминирования", также получал заказы от других лиц на очередные объекты. В настоящее время установлено, что трем "заказчикам" удалось реализовать свое преступное намерение. "Известно, что через этот канал он получал задачи по псевдоминированию от российских кураторов, а также оплату за их выполнение", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность псевдоминера и задержали его в учебном заведении. Он признался в поступивших анонимных сообщениях и мотивировал свою деятельность тем, что хотел увеличить рейтинг собственного телеграмм-канала и получить прибыль за "заказ" минирований.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 70% сообщений о "минировании" поступают из РФ и Беларуси, - Монастырский. ВИДЕО

В ходе обысков по месту жительства у злоумышленника изъяты компьютерная техника и мобильный телефон, на которых имеются доказательства противоправной деятельности, в том числе переписка и получение заказов от российских кураторов.

По информации СБУ, к распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, которым кураторы из РФ обещают анонимность и дают четкие инструкции. По факту осуществления ложных сообщений о заминировании открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины. Проверяется факт причастности указанных лиц к совершению других аналогичных преступлений на территории Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Одессе "заминировали" все школы и ТРЦ. Идет эвакуация

минирование (1446) правоохранительные органы (2970) СБУ (19985) силовики (2799) Черниговская область (1156)


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Топ комментарии
+25
ч.2 передбачає від 4 до 8 років
+ компенсація роботи саперів за всі випадки.
За 5 років точно не відробить
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25.01.2022 17:04
+23
Кастрировать,что бы тупое быдло не размножалась,тварь тупорылая,скотина.
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25.01.2022 17:03
+21
Ніяких штрафів! Порахувати збиток і змусити відпрацьовувати в тюрмі до повного погашення. Ніякої амністії - до повного погашення нехай паше на промці і дрочить на фотки українок. І так до глибокої старості...
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25.01.2022 17:08
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малолітнє дурко...
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25.01.2022 16:58 Ответить
Забабахать штраф, за который будет расчитываться лет 5 - на всю жизнь запомнит!
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25.01.2022 16:59 Ответить
ч.2 передбачає від 4 до 8 років
+ компенсація роботи саперів за всі випадки.
За 5 років точно не відробить
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25.01.2022 17:04 Ответить
Не он, а родаки. А те уж точно всю жизнь люлей давать будут! В тюрму не надо.
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25.01.2022 17:05 Ответить
Та не будут они люлей давать. Буллинг запрещен у нас законодательно. Вот и повоспитывай такого...
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25.01.2022 17:19 Ответить
можливо йому залишився рiк до повнолття. i навiть якщо вiн пiсля 9 класу. пiсля 18 батьки вжe нe мають нi вiповдати нi впливати на нього.
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25.01.2022 21:36 Ответить
Ніяких штрафів! Порахувати збиток і змусити відпрацьовувати в тюрмі до повного погашення. Ніякої амністії - до повного погашення нехай паше на промці і дрочить на фотки українок. І так до глибокої старості...
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25.01.2022 17:08 Ответить
За наш с вами счет. Не, не надо.
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25.01.2022 17:24 Ответить
Утримання одного не працюючого вязня в середньому коштує бюджету близько 30 000 гривень на місяць. Таких придурків можна тримати в окремих блоках в колоніях загального режиму. Це дешевше. Вартість утримання вираховувати. Не заробив - помирай з голоду або тогуй сракою (там збоченців вистачає). От і вийде все життя (цікаве і насичене подіями та враженнями) на промці...
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25.01.2022 17:38 Ответить
" 30 000 гривень на місяць"

ААААфигеть! Чё так дорого?
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25.01.2022 17:41 Ответить
30к? Я в месяц столько не зарабатываю, а тут на урок
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25.01.2022 17:46 Ответить
Охорона, відеомоніторинг, комуналка, харчування, одяг, культурні програми. Тюрма, як то кажуть це "страховка від безробіття". Я знав таких які виходять і не можуть дбати про себе зовсім. Тому скоюють якусь фігню щоб отримати черговий строк і на повне утримання.
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25.01.2022 18:11 Ответить
так харкiвська шумахeрша вишивкою займається i пeрeраховує копiйки.
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25.01.2022 21:39 Ответить
Так. Чинне законодавство це дозволяє - її зобовязані утримувати незалежно від того чи заробила вона на своє утримання. Але це можна змінити на рівні законодавства для корупціонерів та зрадників усіх мастей. Наприклад, з заробітку відраховувати за охорону і відрахування потерпілим і на решту на харчування. Таку методу застосовували коли ламали в гівно "злодіїв в законі". І як вони на словах не випєндрювались що "вору работать в падлу" але пахали на промці як чухани і жоден не помер з голоду...
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25.01.2022 22:32 Ответить
з хорошим штрафом i тюрьми нe трeба
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25.01.2022 21:37 Ответить
Ну і хто ж той штраф заплатить за повнолітнього недоумка? Батьки? Так воно вже формально доросле! Сума робіт з евакуації та розмінування спецпідозділом дуже висока. Це сотні тисяч гривень з бюджету. Тому кожний такий "дзвінок" є перш за все економічною диверсією яка призводить до великих матеріальних та моральних втрат. Останні взагалі важко оцінити але шкоду вони несуть страшну.
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25.01.2022 22:38 Ответить
працюватимe на волi i зароблятимe на сeбe i на штраф. як алiмeнти
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25.01.2022 23:21 Ответить
По перше, це оплачена ворогом диверсія і покарання має бути однозначно повязаним з позбавленням волі. По друге, на свободі буде штампувати якісь довідки і не платити. Може навіть "зникнути" як це роблять неплатники аліментів.
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25.01.2022 23:35 Ответить
для таких особих можна довiчний браслeт ввeсти або взагалi датчик в жопу. пiсля виходу з тюрьми служба контролює сiдєльца. досвiд має i такого проконтролює.
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25.01.2022 23:47 Ответить
А навіщо? Він за все має платити і його витрати на свободі "на себе коханого" будуть на-абагато більші ніж по тюремним розцінкам. Іншими словами, в тюрмі він швидше виплатить (вартість проживання в бараці набагато нижча ніж в окремій квартирі) і при цьому буде позбавлений волі, тобто реально покараний. А якщо зробити з десяток сюжетів про те як чортило відпрацьовує на хлібі і воді то таких "мінерів" просто не стане.
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26.01.2022 00:23 Ответить
дiтвора рада що школи нeмає. так завжди було.
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25.01.2022 23:22 Ответить
Ему 5 или 6 лет? Какой он малолетний, это готовый предатель Родины.
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25.01.2022 21:51 Ответить
кураторам так легко удается управлять населением
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25.01.2022 17:02 Ответить
Бабло решает все.
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25.01.2022 17:04 Ответить
Кастрировать,что бы тупое быдло не размножалась,тварь тупорылая,скотина.
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25.01.2022 17:03 Ответить
яйца под крышку пианинки, дешево и сердито
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25.01.2022 17:19 Ответить
Я часто задумуюся над цією проблемою і доходжу висновку, що стерилізація для певних видів злочинів була б ідеальним засобом. А як поводитися, скажімо, з матір'ю, що викидає свою новонароджену дитину на смітник? Та я померлого пса не викидаю...
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25.01.2022 19:02 Ответить
повідомлення через анонімний телеграм-канал?
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25.01.2022 17:07 Ответить
Друшлак кацапський, просмоли всі дірки, бо останні мізки вітер видме.
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25.01.2022 17:31 Ответить
На хімію в Черкаси! І хай відробляє завжані збитки...
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25.01.2022 17:14 Ответить
Буде знову .... звінЯться? Чи так відпустять. На поруки? Його треба не відпускати, а провчити, та й батьків не завадить. Конфіскація майна. А йому гранату під яйця на десять діб. Поворухнеться - рвоне. То нехай так і живе.
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25.01.2022 17:16 Ответить
студенту яйца прихлопнуть крышкой пианинки
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25.01.2022 17:18 Ответить
Один я подумал, что наши самые честные полицейские в мире могли тупо заставить оговорить себя при помощи всяких там дубинок? Та не, не может быть такого...
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25.01.2022 17:20 Ответить
Лапать ніколи не вивчить українську мову, не дано це їм, від природи.
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25.01.2022 17:38 Ответить
Про російських кураторів віриться слабо, проте добре, що затримали, займатися таким - просто треш.
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25.01.2022 17:25 Ответить
Почему? Это как раз хорошее объяснение нафига это делать. Шоб он "минировал" от нефиг делать, то после второго-третьего раза это бы надоело.
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25.01.2022 17:31 Ответить
В идеале минеров послать разминировать на линию ОРДЛО, в качестве приза уменьшенин срока в 2 раза. Если кто доживет конечно
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25.01.2022 17:26 Ответить
А беріть його на всі наступні розмінування,хай як кіт заходить першим...і стрімить..ото вже рейтинг буде,срібна кнопка в ютубі
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25.01.2022 17:27 Ответить
Запхати гімняреві пальці в двері - заспіває ще краще..! Ці юні довбоJоби з вивернутим мозком розуміють тільки "фізичний" вплив на їх свідомість.
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25.01.2022 17:30 Ответить
ооооо дебиииил! просто придурок... небольшие, базовые знания как устроены эти самые телекоммуникации, и ни СБУ ни ЦРУ с АНБ тебя никогда не поймают (при минимальном вложении денег и при существующем в Украине законодательстве). Минируй чё хочешь сколько хочешь. А так присядет на пару лет.
Кацапские кураторы, хотите стабильности - обращайтесь ко мне. Обещаю не сдавать вас в СБУ (но это не точно).
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25.01.2022 17:30 Ответить
Да вы батенька гений, видно сразу что умней всех остальных. Хорошо что каждый преступник тоже думает что он самый умный и уже очень поздно понимают как это далеко от истины.
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25.01.2022 17:48 Ответить
Как видите, меня пока за минирование не сцапали . И не сцапают
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25.01.2022 17:53 Ответить
Головне слово тут "пока".
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25.01.2022 18:31 Ответить
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25.01.2022 18:33 Ответить
От мерзота соплива... Навіть не знаю, як таке покарати. Чи до нього дійде? Воно ж тупе як 5 рублів. А карати треба, і оголошувати про це публічно.
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25.01.2022 17:30 Ответить
Предприниматели штурмуют Раду: СМИ сообщают об эвакуации народных депутатов

https://t.me/vestiukr/25444

Появилась информация, что один из участников протеста находится у здания Рады без признаков жизни. Также есть пострадавшие среди силовиков.

https://t.me/vestiukr/25442
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25.01.2022 17:31 Ответить
Базарники протестують, за те, щоб не тільки зарплату в конвертах отримувати, а й за те, щоб їхні "хозяєва" ніякі податки не платили? А прийде час іти на пенсії, будуть кричати, що копійки отримують і це винна влада.
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25.01.2022 17:43 Ответить
И как всегда, отпустят.
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25.01.2022 17:34 Ответить
Посадить его на длинную цепь и на разминирование минных полей Днбасса. Раз в два дня дарить по 1 листку из руководства по минному делу. Если он, конечно доживет. А его приключения на минном поле транслировать онлайн. Заодно и рейтинги поднимутся и таким дятлам как он наука будет.
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25.01.2022 17:45 Ответить
На розмінування! Разом з батьками.
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25.01.2022 18:02 Ответить
В армию, окопы копать, шоб поняли мрази, шо они чудят...
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25.01.2022 18:56 Ответить
Всего лишь 259-я? Учитывая, что он это делал по заданию спецслужб агрессора, то тут должна быть "госизмена". Ну и чтоб другим дегенератам неповадно было.
И обязательно конфискацию, чтоб возместить ущерб государству, которое оно затратило на взрывотехников, следственно-оперативные группы, кинологов и патрульных, проводящих эвакуацию людей после таких "шуток"!
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25.01.2022 19:01 Ответить
в запоре 15 000 000 требуе
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25.01.2022 19:09 Ответить
Закривайте назавжди . Нехай шиє рукавиці і плетені сітки .
🇺🇦🤣👍
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25.01.2022 20:09 Ответить
 
 