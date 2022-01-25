Задержан студент колледжа, который под руководством российских кураторов "минировал" объекты в Черкасской области, - СБУ

Служба безопасности Украины установила сеть псевдоминеров, осуществивших серию анонимных сообщений в Черкасской области. Злоумышленники сделали 9 сообщений о минировании различных заведений и учреждений через закрытые телеграммы, управляемые с территории РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что студент-первокурсник одного из местных колледжей выполнял заказы по минированию различных объектов. В течение января через закрытый телеграмм-канал он миновал школы, колледжи, жилые дома и торгово-развлекательные центры Черкасской области.

Кроме того, "анонимный террорист" создал собственный телеграмм-канал. Там он размещал фото и видео материалы о результатах "заминирования", также получал заказы от других лиц на очередные объекты. В настоящее время установлено, что трем "заказчикам" удалось реализовать свое преступное намерение. "Известно, что через этот канал он получал задачи по псевдоминированию от российских кураторов, а также оплату за их выполнение", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность псевдоминера и задержали его в учебном заведении. Он признался в поступивших анонимных сообщениях и мотивировал свою деятельность тем, что хотел увеличить рейтинг собственного телеграмм-канала и получить прибыль за "заказ" минирований.

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В ходе обысков по месту жительства у злоумышленника изъяты компьютерная техника и мобильный телефон, на которых имеются доказательства противоправной деятельности, в том числе переписка и получение заказов от российских кураторов.

По информации СБУ, к распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, которым кураторы из РФ обещают анонимность и дают четкие инструкции. По факту осуществления ложных сообщений о заминировании открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины. Проверяется факт причастности указанных лиц к совершению других аналогичных преступлений на территории Украины.

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